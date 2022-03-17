Война в Украине. Неделя четвертая

С 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины. За это время страну покинули 3 миллиона беженцев.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало среди мирных жителей 1 125 раненых и 636 убитых. По данным офиса генпрокурора Украины, с начала войны в Украине погибли 105 детей, более 120 получили ранения.

Украинские и российские военные называют разные цифры своих потерь, но в любом случае речь идет о тысячах погибших.

Евросоюз расширил экономические санкции против Беларуси из-за «вовлеченности в военную агрессию России против Украины».