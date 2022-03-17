Война в Украине. Неделя четвертая

Обломки сбитой ракеты попали в киевскую многоэтажку
В Киеве рано утром обломки сбитой ракеты попали на многоэтажный жилой дом снаряда попали в 12-этажный жилой дом в Дарницком районе города, сообщает ГСЧС Украины в своем телеграм-канале. На кадрах, опубликованных службой, видно, что горели верхние этажи.
По предварительной информации, спасателям удалось эвакуировать 30 человек, из них три человека пострадали. На данный момент служба сообщает об одном погибшем.
Глава Луганской ОВА: в результате ночных обстрелов Рубежного повреждено не менее 27 домов
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в ночь с 16 на 17 марта российские войска обстреливали город Рубежное. По информации Гайдая, в городе горели не менее 27 домов. Еще пять возгораний произошло в городе Попасная и одно — в Северодонецке, отметил глава Луганской ОВА.
Информация о пострадавших на данный момент уточняется.
Заместитель мэра Мариуполя: в городе нет ни одного здания без повреждений
В интервью украинской версии журнала Forbes заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что в городе не осталось зданий без повреждений.
«Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», — рассказал Орлов.
Орлов отметил, что в городе не работает ни один завод: «Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. «Азовсталь» разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на «Азовсталь».
Депутат Верховной Рады: бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало бомбовый удар
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута написал на своей странице в фейсбуке, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало бомбовый удар.
«Люди живы, завалы начали разбирать», — написал Тарута.
16 марта в Мариупольской раде сообщили, что после бомбежки разрушилась центральная часть драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.
Офис генпрокурора Украины сообщает о гибели 105 детей с начала войны
По состоянию на 17 марта с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибли 105 детей, более 120 получили ранения. Об этом сообщает телеграм-канал офиса генпрокурора Украины.
Погранкомитет Беларуси: за сутки в Беларусь приехали 311 граждан Украины
С 16 по 17 марта в Беларусь приехали 311 граждан Украины, сообщает пограничный комитет Беларуси в своем телеграм-канале.
«В Беларусь через украинско-белорусскую границу проследовало 112 граждан Украины, транзитом через Польшу — 192, через Литву — 6, через Латвию — 1», — пишет ведомство.
К записи в телеграм-канале погранкомитета прикрепили видеозапись. На ней сотрудник погранслужбы разговаривает с мужчинами, которые, судя по всему, собираются пересекать границу. Пограничник интересуется, куда они направляются, и с какой целью. Ему отвечают, что едут в Гомель за лекарствами, продуктами и памперсами.
В погранкомитете добавляют, что граждане Украины «все чаще прибывают на украинско-белорусскую границу с просьбами о пропуске в Беларусь для приобретения товаров первой необходимости».
Глава Черниговской ОВА: в результате обстрелов в Чернигове за сутки погибли 53 человека
За последние сутки в результате авиационных и артиллерийских обстрелов в Чернигове погибли 53 человека, сообщил в своем видеообращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Верховная Рада сообщает об обстреле храма Смоленской Божьей матери в Харькове
Верховная Рада Украины сообщает в своем твиттер-аккаунте, что российские войска обстреляли храм Смоленской Божьей матери в Харькове.
На фотографиях местных жителей, размещенных в аккаунте украинского парламента, видно, что в храме выбиты окна и повреждена крыша.