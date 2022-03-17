Война в Украине. Неделя четвертая
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17 марта 2022, 14:42
Война в Украине. Неделя четвертая

С 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины. За это время страну покинули 3 миллиона беженцев.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало среди мирных жителей 1 125 раненых и 636 убитых. По данным офиса генпрокурора Украины, с начала войны в Украине погибли 105 детей, более 120 получили ранения.

Украинские и российские военные называют разные цифры своих потерь, но в любом случае речь идет о тысячах погибших.

Евросоюз расширил экономические санкции против Беларуси из-за «вовлеченности в военную агрессию России против Украины».

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9:05

Обломки сбитой ракеты попали в киевскую многоэтажку

В Киеве рано утром обломки сбитой ракеты попали на многоэтажный жилой дом снаряда попали в 12-этажный жилой дом в Дарницком районе города, сообщает ГСЧС Украины в своем телеграм-канале. На кадрах, опубликованных службой, видно, что горели верхние этажи.

По предварительной информации, спасателям удалось эвакуировать 30 человек, из них три человека пострадали. На данный момент служба сообщает об одном погибшем.

 
 
 
 
 
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9:40

Глава Луганской ОВА: в результате ночных обстрелов Рубежного повреждено не менее 27 домов

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в ночь с 16 на 17 марта российские войска обстреливали город Рубежное. По информации Гайдая, в городе горели не менее 27 домов. Еще пять возгораний произошло в городе Попасная и одно — в Северодонецке, отметил глава Луганской ОВА.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

 
 
 
 
 
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11:04

Заместитель мэра Мариуполя: в городе нет ни одного здания без повреждений

В интервью украинской версии журнала Forbes заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что в городе не осталось зданий без повреждений.

«Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», — рассказал Орлов.

Орлов отметил, что в городе не работает ни один завод: «Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. «Азовсталь» разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на «Азовсталь».

 
 
 
 
 
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11:33

Депутат Верховной Рады: бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало бомбовый удар

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута написал на своей странице в фейсбуке, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало бомбовый удар.

«Люди живы, завалы начали разбирать», — написал Тарута.

16 марта в Мариупольской раде сообщили, что после бомбежки разрушилась центральная часть драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.

 
 
 
 
 
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12:01

Офис генпрокурора Украины сообщает о гибели 105 детей с начала войны

По состоянию на 17 марта с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибли 105 детей, более 120 получили ранения. Об этом сообщает телеграм-канал офиса генпрокурора Украины.

 
 
 
 
 
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13:00

Погранкомитет Беларуси: за сутки в Беларусь приехали 311 граждан Украины

С 16 по 17 марта в Беларусь приехали 311 граждан Украины, сообщает пограничный комитет Беларуси в своем телеграм-канале.

«В Беларусь через украинско-белорусскую границу проследовало 112 граждан Украины, транзитом через Польшу — 192, через Литву — 6, через Латвию — 1», — пишет ведомство.

К записи в телеграм-канале погранкомитета прикрепили видеозапись. На ней сотрудник погранслужбы разговаривает с мужчинами, которые, судя по всему, собираются пересекать границу. Пограничник интересуется, куда они направляются, и с какой целью. Ему отвечают, что едут в Гомель за лекарствами, продуктами и памперсами.

В погранкомитете добавляют, что граждане Украины «все чаще прибывают на украинско-белорусскую границу с просьбами о пропуске в Беларусь для приобретения товаров первой необходимости».

 
 
 
 
 
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13:38

Глава Черниговской ОВА: в результате обстрелов в Чернигове за сутки погибли 53 человека

За последние сутки в результате авиационных и артиллерийских обстрелов в Чернигове погибли 53 человека, сообщил в своем видеообращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

 
 
 
 
 
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14:42

Верховная Рада сообщает об обстреле храма Смоленской Божьей матери в Харькове

Верховная Рада Украины сообщает в своем твиттер-аккаунте, что российские войска обстреляли храм Смоленской Божьей матери в Харькове.

На фотографиях местных жителей, размещенных в аккаунте украинского парламента, видно, что в храме выбиты окна и повреждена крыша.

 
 
 
 
 
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