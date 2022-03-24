Война в Украине. Неделя пятая

Война в Украине. Главное за 24 марта

Более десятка городов Украины лишены доступа к питьевой воде

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

«Война частично или полностью лишила доступа к питьевой воде жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Ахтырки, Изюма, Макарова, Полог, Васильевки, Орехова, Гуляйполя, Чернигова, Тростянца и многих других населенных пунктов», — написала она в своем телеграм-канале.

ЮНИСЕФ: С начала войны больше половины всех детей Украины стали беженцами.

На сайте организации указано, что покинуть свои дома пришлось 4,3 миллиона детей — всего их в Украине 7,5 миллионов. Из числа тех, кто вынужденно покинул дом 1,8 миллиона покинули страну, а остальные 2,5 миллиона релоцировались внутри страны.

Украина обменялась пленными с Россией

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, в обмен на 10 российских военных в Украину вернулись 10 военнослужащих Украины.

«Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции», — рассказала она.

Верховная Рада Украины проголосовала за введение уголовной ответственности за съемку перемещений ВСУ

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНИАН.

По его словам, УК Украины дополняется статьей 114-2: «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину в условиях военного или чрезвычайного положения». Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы, минимальное — три года.