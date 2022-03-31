Война в Украине. Неделя шестая

Глава Харьковской ОВА сообщает о сильных обстрелах жилых районов Харькова
Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает, что за сутки российские войска нанесли 47 артиллерийских, минометных и танковых ударов по жилым районам Харькова. Из «Града» и «Смерча» выпустили около 380 залпов. В Салтовке российские военные повредили газопровод, случился сильный пожар, но его уже потушили спасатели.
Помимо Харькова, сильно пострадал город Дергачи. Там повреждены многие дома, здание городского совета разрушено. На данный момент известно об одном погибшем и троих раненных.
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибли 148 детей, еще 232 получили ранения
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибли 148 детей, еще 232 получили ранения. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале.
Радыё Свабода: после обстрела областной администрации в Николаеве разыскивают главу местного сообщества беларусов
В Николаеве после обстрела областной администрации ищут главу областного национально-культурного сообщества беларусов «Голас Радзiмы» Татьяну Деменникову, пишет «Радыё Свабода».
По информации издания, Деменникова работала в экономическом департаменте областной администрации.
«В момент взрыва наша Татьяна была на работе, сейчас продолжаются спасательные работы. Ее еще не нашли. Мы надеемся на лучшее», — рассказала «Радыё Свабода» заместитель председателя сообщества беларусов Татьяна Бусько.
Генпрокуратура Украины возбудила 3457 уголовных дел против военнослужащих РФ по статье о нарушении законов и обычаев войны
Генпрокуратура Украины возбудила 3457 уголовных дел в отношении российских военнослужащих за нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины). Об этом в своем твиттер-аккаунте заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
«Все самое тяжелое: убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ — катастрофические во всех юрисдикциях», — написал он.