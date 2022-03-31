Война в Украине. Неделя шестая

Глава Харьковской ОВА сообщает о сильных обстрелах жилых районов Харькова

Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает, что за сутки российские войска нанесли 47 артиллерийских, минометных и танковых ударов по жилым районам Харькова. Из «Града» и «Смерча» выпустили около 380 залпов. В Салтовке российские военные повредили газопровод, случился сильный пожар, но его уже потушили спасатели.

Помимо Харькова, сильно пострадал город Дергачи. Там повреждены многие дома, здание городского совета разрушено. На данный момент известно об одном погибшем и троих раненных.