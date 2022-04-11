Война в Украине. Неделя седьмая

Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром Сеща в Брянской области России
Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром Сеща в Брянской области России, сообщается в расследовании «Схем».
По данным со спутниковых снимков от 6 апреля, в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76. На аэродроме видно 19 истребителей и не менее 20 военных вертолетов.
Ранее телеграмм-канал «Беларускі Гаюн» сообщал, что, начиная с 3 апреля, не менее 20 вертолетов улетели на аэродром Сеща, а также шесть транспортных вертолетов Ми-26 группами по двое улетели на аэродромы Вязьма и Шаталово в Смоленской области, а также Сеща.
Spiegel: немецкая разведка перехватила радиопереговоры российских военных об убийстве мирных жителей в Буче
Немецкая разведка утверждает, что перехватила радиопереговоры российских военных, в которых обсуждалось убийство мирных жителей в Буче, сообщает Spiegel.
По информации издания, записи свидетельствуют, что убийства были «частью четкой стратегии» по «запугиванию гражданского населения и подавлению сопротивления».
Также утверждается, что разведка Германии обладает и другими перехваченными записями, из которых следует, что события, подобные тем, что случились в Буче, происходили в других населенных пунктах, захваченных российскими войсками.
Офис генпрокурора Украины арестовал 17 800 железнодорожных вагонов из Беларуси и России
Офис генпрокурора Украины арестовал 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям из Беларуси и России, сообщается на сайте ведомства.
Арест наложен в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (часть 3 статьи 212 УК Украины).
По версии следствия, на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и арестованы судом как орудия преступления.
«Разрешается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доход государства. Досудебное следствие идет и осуществляется Бюро экономической безопасности», — указано в пресс-релизе.
Мэр Бучи: 90% погибших жителей города были застрелены
90% жителей, погибших в Буче за время войны, были застрелены, утверждает мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью DW.
По его словам, к 6 апреля найдено 320 тел погибших мирных жителей. «Практически 90 процентов — это пулевые поражения, а не осколочные».
Федорук сказал, что число обнаруженных тел растет с каждым днем, потому что «их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела».
В поселке найдено три места массовых захоронений: территория предприятия «Украгроснаб», где российские войска «сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками». Также, по словам мэра, массовые захоронения есть на улицах Вокзальная, Яблунская и в детском лагере «Променистый», где нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями.
«В Буче было 50 тысяч горожан. Всего в общине, куда входят и окрестные села, — 67 тысяч человек. На сегодня в Буче живут 3 700 человек, но это число понемногу растет, потому что возвращаются специалисты по критической инфраструктуре», — говорит Анатолий Федорук.
По подсчетам специалистов, в поселке «разрушены до основания и не подлежат восстановлению» 112 частных домов, еще около сотни повреждены. 18 многоквартирных домов подверглись обстрелам и выгорели, два из них не подлежат восстановлению.
Во Львове устанавливают первый контейнерный городок для вынужденных переселенцев
Во Львове обустраивают первый контейнерный городок для вынужденных переселенцев с территорий, затронутых войной, сообщает мэр города Андрей Садовой.
По словам мэра, городок будет состоять из 70 жилых контейнеров, в них смогут жить более 350 человек. Всего планируется создать несколько таких мест.
Amnesty International опубликовала рассказы об убийствах мирных жителей в Киевской области
Правозащитная организация Amnesty International записала рассказы 20 жителей Киевской области об убийствах и изнасилованиях мирных жителей российскими военными.
«В последние недели мы собрали доказательства того, что российские войска совершали внесудебные казни и другие незаконные убийства, которые должны быть расследованы как вероятные военные преступления», — сказала генеральный секретарь организации Аньес Калламар.
По ее словам, свидетельства очевидцев говорят о том, что «безоружных гражданских лиц в Украине убивают в их домах и на улицах в актах невыразимой жестокости и шокирующей жестокости».
46-летняя женщина из села Богдановка, жившая вместе с мужем, 10-летней дочерью и свекровью, рассказала, что вечером 9 марта услышала стрельбу, доносившуюся через окна нижнего этажа. Она и ее муж закричали, что они безоружные мирные жители, и спустились вниз. После этого двое российских солдат затолкали ее, мужа и дочь в котельную.
«Буквально через минуту открыли дверь, спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Они выстрелили ему в правую руку. Другой сказал: "Прикончи его", и они выстрелили ему в голову», — сказала женщина.
После этих выстрелов ее муж умирал в течение нескольких часов.
«Он не сразу умер. С 21:30 до 4:00 он еще дышал, хотя и не был в сознании. Я умоляла его… "Если ты меня слышишь, пожалуйста, пошевели пальцем". Он не пошевелил пальцем, но я положила его руку себе на колено и сжала ее. Из него текла кровь. Когда он сделал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер"».
Сосед семьи был свидетелем того, как российские войска ворвались в дом женщины той ночью, и подтвердил, что видел тело ее мужа, лежащее в углу котельной. В тот же день женщина и ее дочь сбежали из Богдановки, но 81-летняя свекровь осталась дома из-за ограниченной подвижности.
Еще одна женщина рассказала Amnesty, что 9 марта двое российских солдат вошли в ее дом, убили ее мужа, а затем неоднократно изнасиловали ее, угрожая оружием, пока ее маленький сын прятался в котельной неподалеку. Позже женщине удалось сбежать из села на подконтрольную Украине территорию вместе со своим ребенком.
Генпрокурор Украины: в Бородянке уже найдены 26 погибших, есть данные об изнасилованиях и пытках
Под завалами двух жилых домов в Бородянке обнаружены уже 26 погибших, пишет Русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в эфире «Национального телемарафона».
Также, по ее словам, прокуроры обнаружили факты сексуальных преступлений и пыток мирных жителей в поселке, сообщила она.
По утверждению Венедиктовой, причина, по которой поселок оказался полностью уничтожен, в том, что 26-27 февраля кто-то забросал коктейлями Молотова первые танки россиян, заходившие в Бородянку. В ответ российские военные вызвали авиацию, разбомбившую поселок.
В Краматорске под обстрел попал железнодорожный вокзал, на котором ожидали эвакуации мирные жители
Глава правления «Украинской железной дороги» Александр Камышин сообщил о ракетном обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. По его словам, есть пострадавшие.
По предварительным данным, погибли 30 человек, еще более ста пострадали.
По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, удары были нанесены ракетным комплексом «Искандер». Позже президент Украины Владимир Зеленский написал, что удар был нанесен «Точкой-У».
— Тысячи людей находились на вокзале во время ракетного удара, потому что происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные районы Украины, — сообщил Кириленко.
На корпусе двигательной установки ракеты, фото которой опубликовал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, можно разобрать надпись белой краской: «За детей».
Обновлено в 12:45. Добавлены слова Зеленского.
В результате удара по вокзалу в Краматорске погибли 39 человек, включая четырех детей
В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли 39 человек, включая четырех детей, сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, что раненых оперируют несколько десятков хирургов.
— Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно, — сказал в эфире телемарафона мэр Краматорска Александр Гончаренко.
С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек
С 24 февраля в Чернигове погибли около 700 человек, среди которых мирные граждане и военные. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
Глава города отметил, что 70 тел остаются неопознанными. По его словам, еще 40 человек считаются пропавшими без вести.
Атрошенко считает, что в городе осталось от 80 до 95 тысяч человек. До начала военных действий в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч жителей.
В результате удара по вокзалу в Краматорске погибли 50 человек, включая пятерых детей
В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске погибли 50 человек, включая четырех детей, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По словам главы ОВА, в медучреждения доставили 98 человек: 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице, 38 — погибли на вокзале.
В Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле
В Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле. Об этом сообщает Бучанская городская рада на своей странице в фейсбуке.
«Достали и осмотрели уже 18 тел. Они есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 — с огнестрельными, а 2 — с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали», — сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, после идентификации каждый погибший с согласия родственников будет похоронен индивидуально на местном кладбище в специально отведенном секторе.
В результате обстрела города Золотое Луганской области пострадали как минимум пять человек
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские военные обстреляли город Золотое из систем залпового огня. По словам Гайдая, в результате обстрела загорелись несколько домов и как минимум пять человек получили ранения.
Уполномоченная по правам человека в Украине: с начала войны в Россию принудительно вывезли более 121 тысячи детей
Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что в Россию за время войны принудительно вывезли более 121 тысячи детей.
Она отметила, среди них есть сироты и дети, у которых есть родители. По данным омбудсмена, часть детей вывезли из Мариуполя в направлении Таганрога.
Ночью российские войска обстреляли Северодонецк и Миргород, в Авдеевке при обстреле погибла семья
Ночью российские войска обстреляли Северодонецк в Луганской области — загорелся многоквартирный дом, сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.
По его словам, военные штурмуют города Рубежное и Попасную и «одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов».
Гайдай отметил, что за последние сутки из-за обстрелов разрушены восемь жилых домов в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Золотом.
Также российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре в городе Миргород, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин без уточнения, какое именно здание повреждено. По его словам, есть разрушения и двое пострадавших.
В Донецкой области под огнем находятся Авдеевка, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Угледар, Очеретинская поселковая община, передает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, в Авдеевке от обстрела погибла семья из четырех человек.
Также он рассказал, что число жертв на железнодорожном вокзале в Краматорске возросло до 52 погибших и 109 раненых.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил замруководителя офиса Зеленского Андрей Сибига.
Глава Луганской обладминистрации: в Рубежном от российских обстрелов взорвалась цистерна с четырьмя тоннами азотной кислоты
В Рубежном из-за обстрелов российской армии взорвалась цистерна с четырьмя тоннами азотной кислоты, ее пары распространились в районе позиций российских войск под Кудряшовкой и Варваровкой, сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, взрыв произошел в 17:09 по местному времени из-за обстрела промышленной зоны, но угрозы для жизни местного населения нет.
«Воевать россияне не умеют — не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшовки и Варваровки», — прокомментировал он.
По информации главы обладминистрации, в результате обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и Золотого повреждено 11 объектов, среди которых четыре дома, промышленный склад и спортивная инфраструктура. Ранены четыре человека, еще четверо спасены из-под завалов, в том числе один ребенок.
Великобритания пообещала Украине 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы вдобавок к ранее обещанному оборудованию на сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщается на сайте британского правительства.
Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения: российские военные вывезли из Чернобыля 133 источника ионизирующего излучения
В государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения утверждают, что российские военные уничтожили две исследовательские лаборатории в Чернобыле, а также вывезли и уничтожили 133 источника ионизирующего излучения.
«На госспецпредприятии "Экоцентр" уничтожена центральная аналитическая лаборатория по характеризации радиоактивных отходов, при этом произошло несанкционированное проникновение в хранилище источников ионизирующего излучения», — пишет госагентство.
В сообщении говорится, что российские военные украли и повредили 133 источника ионизирующего излучения, суммарную активность которых можно сравнить с активностью 700 килограмм радиоактивных отходов, содержащих бета- и гамма-излучатели.
«Даже небольшая часть этой активности смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении с ним», — пишет госагентство.
В ГАЗО утверждают, что российские военные уничтожили офисы и лабораторию Института проблем безопасности АЭС.
«Были вывезены компьютеры, оргтехника, разбиты или уничтожены лабораторное оборудование и измерительные устройства. Также разграблены гаражи с автомобильной техникой, которая использовалась для доставки ученых на объекты исследований», — добавляют в госагентстве.
Мэр Харькова сообщил, что российские военные сбрасывают на город снаряды на парашютах
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в обращении горожанам, что российские военные сбрасывают на город снаряды на парашютах.
«Два последних дня на ряду с минами, снарядами, градами Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах», — сказал глава города вечером 9 апреля.
Глава Харьковской ОВА: в результате обстрела города Дергачи погибли 2 человека
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрела города Дергачи Харьковской области погибли 2 человека.
По словам главы ОВА, российские войска нанесли около 66 артиллерийских и минометных ударов по Харькову: по районам Салтовки, Пятихаток, Харьковского тракторного завода, Алексеевки и центру города. В результате обстрелов Харькова пострадали 9 человек, написал Синегубов.
В Херсоне военные разогнали митинг, посвященный памяти жертв российской агрессии
В Херсоне российские военные разогнали митинг, посвященные памяти жертв российской агрессии. Об этом в фейсбуке написал первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
«Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли Херсонской области. Много людей запугано, многие на свой страх и риск покинули область, очень многие просто пропали, и установить, что с ними сегодня, невозможно. Каждый новый митинг — это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря ни на что. Херсонщина — это Украина!» — написал он.
Издание «Суспільне» со ссылкой на своих корреспондентов сообщило, что в центре города со стороны киноконцертного зала «Юбилейный», где проходил митинг, были слышны выстрелы.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире Sky News сообщила, что с начала российского вторжения только в Киевской области погибли 1 222 человека.
Зеленский: в Мариуполе десятки тысяч погибших
Владимир Зеленский в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи рассказал, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек, сообщает корреспондент УНИАН.
«Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», — сказал президент Украины.
Офис генпрокурора Украины подозревает мэра Рубежного в коллаборационизме
Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении мэра города Рубежное Сергея Хортива в коллаборационной деятельности (часть 1 и часть 5 статьи 111-1 УК Украины), сообщает офис генпрокурора Украины.
По версии следствия, с 18 по 31 марта 2022 года Хортив, «фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий» мэра Рубежного, «вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями "ЛНР"».
«Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований Конституции и Законов Украины, добровольно согласился на нее», — пишет ведомство.
Кроме этого, пишет офис генпрокурора, мэр во время личного приема граждан вместе с представителями российских войск публично поддержал решение «о проведении на территории суверенного государства Украины так называемой "специальной военной операции"».
«Также поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования "ЛНР", направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины», — считают в офисе генпрокурора.
В ГСЧС Украины заявили, что для разминирования нужно обследовать половину площади страны
Начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Олег Бондарь сообщил, что в Украине нужно обследовать для последующего разминирования около 300 тысяч квадратных километров территорий.
«Алгоритм действий таков. В первую очередь — обследование населенных пунктов на предмет наличия взрывоопасных предметов, далее — восстановление линий электропередач, обеспечение безопасной работы аварийных бригад энергетиков, водоканалов, газовиков. Следующее — разминирование дорог, и только после этого мы можем выйти на сельскохозяйственные угодья и работать с фермерскими хозяйствами и аграриями по проведению посевных работ. Мы будем стараться сделать все, чтобы как можно скорее предоставить нашим аграриям возможность провести посевные мероприятия», — объяснил он.
В среднем за сутки специалисты выявляют от двух до шести тысяч взрывоопасных предметов, отмечают в ГСЧС.
Глава Луганской ОВА сообщает об обстрелах Лисичанска, Северодонецка и Кременной
За сутки в Северодонецке, Лисичанске и Кременной зафиксированы 26 попаданий снарядов, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В результате обстрела были повреждены 16 домов: 11 — в Кременной, четыре — в Лисичанске и один в Северодонецке.
По словам главы ОВА, в результате обстрела Лисичанска из тяжелого вооружения погиб один человек.
В Бородянке продолжают разбирать завалы — 11 апреля спасатели и волонтеры нашли семерых погибших
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 11 апреля под завалами двух многоэтажных домов в Бородянке обнаружили тела семи человек. В городе завалы разбирают 226 сотрудников ГСЧС, а также 40 добровольцев из Киева.
С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших, пишет ГСЧС.
Верховный комиссар ООН по правам человека: с начала войны в Украине погибли 1 842 мирных жителя, еще 2 493 получили ранения
В Украине с 4 утра 24 февраля до 24:00 10 апреля погибли 1842 мирных жителя, еще 2493 получили ранения, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным ООН, погибли 474 мужчины, 301 женщина, 50 мальчиков и 28 девочек, пол еще 70 детей и 919 взрослых пока не удалось установить.
В ООН отмечают, что «фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения».
Мэр Харькова сообщил, что в результате обстрела города погиб ребенок
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрелов города погиб ребенок погиб ребенок, еще несколько человек ранены. Глава города рассказал о возрастающей интенсивности обстрелов Харькова.
«Враг в дневное время стал наносить удары по Харькову чаще и значительно расширил географию бомбардировок», — сказал мэр в видеообращении.
Украина обвиняет российских военных в том, что они выдали себя за заблудившихся мирных жителей
В Николаевской области переодетые россияне выдали себя за заблудившихся эвакуированных местных жителей и напали на украинских военных, утверждает оперативное командование «Юг» в своем фейсбуке.
Военные обвиняют россиян в том, что они подъехали к украинским позициям на трех гражданских автомобилях, притворяясь местными жителями, и попытались атаковать. В результате погибло пятеро нападавших, остальные скрылись. Погибли ли украинские солдаты, не уточняется.
За ночь в результате обстрелов разрушено 12 жилых домов в Луганской области
В результате ночных обстрелов российские войска разрушили 12 жилых домов в Луганской области, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.
Он уточнил, что больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска. «К сожалению, в Лисичанске есть погибший. Еще три человека получили ранения, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов», — написал Гайдай.
Мэр Мариуполя: в городе погибли больше 10 тысяч мирных жителей
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Associated Press утверждает, что с начала войны в городе погибли больше десяти тысяч мирных жителей.
Он также сказал, что число погибших может превысить 20 тысяч человек, а тела жителей Мариуполя «устилают улицы ковром». По его оценке, в городе остаются 120 тысяч мирных жителей.
Сам мэр сказал, что находится не в Мариуполе, а на территории Украины. Информацию о происходящем он получил от нескольких источников, но не раскрыл их.
New York Times опубликовала карту убийств мирных жителей в Буче
Издание New York Times опубликовало карту убийств мирных граждан в Буче.
«Наши репортеры и фотографы провели более недели с городскими властями, следователями и десятками свидетелей в Буче, раскрывая новые подробности зверств против мирных жителей. The Times задокументировала тела почти трех десятков человек там, где они были убиты — в своих домах, в лесу, на пустой стоянке — и узнала историю смерти многих из них. The Times также засвидетельствовала более сотни мешков для трупов у братской могилы и на городском кладбище», — написали журналисты.
64-летний водитель на трассе Киев — Чернигов съехал на обочину поздороваться со знакомыми и подорвался на противотанковой мине
11 апреля на дороге возле села Красного Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль, 64-летний местный житель за рулем погиб, сообщает районная полиция
Уточняется, что сообщение о взрыве поступило около 15 часов дня. Полицейские на месте установили, что водитель ехал по трассе Киев — Чернигов из села Ладинка в направлении Красного.
В селе он увидел своих знакомых и решил остановиться, съехав на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину, в результате взрыва мужчина погиб.
По этому факту полиция расследует уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских военных в российском плену
Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука на военных в российском плену. Свое предложение он озвучил в видеообращении.
«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. <...> Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой патриот.
Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени.
Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему под Киевом беларускому добровольцу Алексею Скобле
Беларускому добровольцу из батальона имени Кастуся Калиновского Алексею Скобле посмертно присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
Алексей Скобля (позывной «Тур») погиб во время боевых действий под Киевом 13 марта, когда прикрывал отход других солдат.
Национальный союз журналистов Украины опубликовал имена двадцати корреспондентов, убитых с начала российского вторжения
Национальный союз журналистов Украины публикует имена двадцати журналистов, убитых с начала российского вторжения.
1. Пьер Закжевски
2. Александра Кувшинова
3. Александр Лыткин
4. Павел Ли
5. Сергей Пущенко
6. Евгений Сакун
7. Брент Энтони Рено
8. Оксана Баулина
9. Дилербек Шакиров
10. Виктор Дедов
11. Виктор Дударь
12. Лилия Гумянова
13. Юрий Олейник
14. Олег Якунин
15. Максим Левин
16. Мантас Кведоравичюс
17. Сергей Заиковский
18. Денис Котенко
19. Евгений Баль
20. Роман Нежиборец
Байден назвал геноцидом убийства мирных жителей в Украине
Президент США Джо Байден назвал геноцидом убийства мирных жителей в Украине. Цитаты из его выступления в Айове приводит CNN.
«Ваш семейный бюджет, возможность заправить свою машину — все эти вещи не должны никак зависеть от того, решит ли какой-нибудь диктатор с другого края света развязать войну и совершить геноцид», — сказал Байден 12 апреля.
В тот же день президент США отметил, что раньше избегал слова «геноцид» в отношении убийств в Украине, однако теперь считает его оправданным, поскольку города, в которые приходили российские военные, опустошены.
«Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. Появляется все больше доказательств, буквально ужасных вещей, которые русские сделали в Украине, и мы все больше будем узнавать о разрушениях», — прокомментировал свое же выступление Байден.
На слова своего коллеги отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Байдена за помощь, которую США оказали стране, и сказал, что украинцам «срочно нужно еще больше тяжелого вооружения».
Режиссер-документалист Антон Тележников сообщил о гибели в Украине беларуского добровольца под позывным «Ганс»
В Украине погиб беларуский доброволец с позывным «Ганс». Об этом в фейсбуке сообщил режиссер-документалист Антон Тележников.
«Война забрала очередного беларуса. Ганс приехал воевать за Украину еще в 2015 году, был в составе ДУК ПС (был несколько раз ранен), а с недавнего времени перешел в 24 механизированную бригаду ВСУ. Надеюсь, теперь Ганс где-то с Туром в лучшем мире. Светлая память», — написал Тележников.
Об обстоятельствах гибели беларуса Тележников не рассказал.
По информации издания «Зеркало», погибшего беларуса зовут Дмитрий Рубашевский. Он стал четвертым беларусом, погибшим на войне против Украины. Одному из добровольцев, Алексею Скобле, посмертно присвоено звание Героя Украины.
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии приехали в Киев и посетили поселок Бородянка
В Киев с визитом прибыли президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис, сообщает Верховная Рада Украины.
Они также приехали в поселок Бородянка Киевской области. Он перешел под контроль Украины после отступления российских войск на севере страны.
Глава Сумской ОВА: в области погибло больше сотни мирных жителей, ущерб из-за разрушений — 10 миллиардов гривен
В Сумской области после отступления российских военных найдены мертвыми более сотни мирных жителей, сообщил глава местной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, цифра постоянно увеличивается, «потому что находят тела — со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову». Также есть пропавшие без вести и попавшие в плен.
«Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем — на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин — неизвестно. В больницах много раненых, много наших раненых в больницах соседних областей. Очень серьезная психологическая травма у перенесших оккупацию людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники», — говорит Живицкий.
Он также сказал, что российские войска обстреливали «все вокруг» и стреляли из танков, автоматов и гранатометов по мирным жителям: «Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, который чинили россияне у нас в регионе».
По предварительным оценкам, ущерб в результате уничтожения местной инфраструктуры превысил 10 миллиардов гривен. «Невозможно пока посчитать убытки, причиненные экономике, недополученную прибыль, неуплаченные налоги, неработающие предприятия», — добавил Живицкий.
По его словам, уже получены 250 миллионов гривен на восстановление городов Ахтырка, Тростянец, Боромля, Краснополье, а также Конотопского района – наиболее поврежденных в результате российского вторжения. «Эти деньги пойдут на восстановление критической инфраструктуры, водоснабжения, теплоснабжения, установки окон, дверей. Все, что можно было восстановить, будет восстановлено в кратчайшие сроки. То, что не подлежит скорейшему восстановлению, где нужны капитальные ремонты, будет восстановлено на втором этапе», — сказал глава ОВА.
Из харьковского экопарка эвакуировали всех животных
Из экопарка под Харьковом эвакуировали всех животных, сообщил в своем фейсбуке замглавы Днепра Михаил Лысенко.
«Все. Миссия выполнена. Отправляем уже последние две машины на Киев и Хмельницкий. Все животные с Харьковского экопарка вывезены. Можно выдохнуть», — написал он.
5 апреля основатель экопарка Александр Фельдман рассказал, что парк уничтожен, а животных придется усыпить, потому что их некуда перевести. В тот же день зоозащитники написали, что уже договорились об эвакуации животных.
Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 800 млн долларов
Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 800 млн долларов, передает издание The Hill.
Пентагон уточнил, какое именно оружие и технику передаст Украине:
- 200 бронетранспортеров M113;
- 11 вертолетов Ми-17;
- 18 гаубиц, 40 000 боеприпасов;
- 300 беспилотников-камикадзе Switchblade;
- 10 РЛС контрбатарейной борьбы;
- 500 противотанковых ракет Javelin.