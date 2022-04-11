Война в Украине. Неделя седьмая

Amnesty International опубликовала рассказы об убийствах мирных жителей в Киевской области

Правозащитная организация Amnesty International записала рассказы 20 жителей Киевской области об убийствах и изнасилованиях мирных жителей российскими военными.

«В последние недели мы собрали доказательства того, что российские войска совершали внесудебные казни и другие незаконные убийства, которые должны быть расследованы как вероятные военные преступления», — сказала генеральный секретарь организации Аньес Калламар.

По ее словам, свидетельства очевидцев говорят о том, что «безоружных гражданских лиц в Украине убивают в их домах и на улицах в актах невыразимой жестокости и шокирующей жестокости».

46-летняя женщина из села Богдановка, жившая вместе с мужем, 10-летней дочерью и свекровью, рассказала, что вечером 9 марта услышала стрельбу, доносившуюся через окна нижнего этажа. Она и ее муж закричали, что они безоружные мирные жители, и спустились вниз. После этого двое российских солдат затолкали ее, мужа и дочь в котельную.

«Буквально через минуту открыли дверь, спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Они выстрелили ему в правую руку. Другой сказал: "Прикончи его", и они выстрелили ему в голову», — сказала женщина.

После этих выстрелов ее муж умирал в течение нескольких часов.

«Он не сразу умер. С 21:30 до 4:00 он еще дышал, хотя и не был в сознании. Я умоляла его… "Если ты меня слышишь, пожалуйста, пошевели пальцем". Он не пошевелил пальцем, но я положила его руку себе на колено и сжала ее. Из него текла кровь. Когда он сделал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер"».

Сосед семьи был свидетелем того, как российские войска ворвались в дом женщины той ночью, и подтвердил, что видел тело ее мужа, лежащее в углу котельной. В тот же день женщина и ее дочь сбежали из Богдановки, но 81-летняя свекровь осталась дома из-за ограниченной подвижности.

Еще одна женщина рассказала Amnesty, что 9 марта двое российских солдат вошли в ее дом, убили ее мужа, а затем неоднократно изнасиловали ее, угрожая оружием, пока ее маленький сын прятался в котельной неподалеку. Позже женщине удалось сбежать из села на подконтрольную Украине территорию вместе со своим ребенком.