Война в Украине. Неделя восьмая

Oryx: за время вторжения Россия потеряла больше 500 танков
Россия потеряла больше 500 танков во время вторжения в Украину, сообщает проект Oryx, который подсчитывает потери техники обеими сторонами по фотографиям.
257 танков были уничтожены, 9 — повреждены, 40 — брошены, 200 — захвачены Украиной.
Больше всего Россия потеряла танков Т-72 в модификациях Б3 и Б3 образца 2016 года, также среди потерь — Т-80 (модификации У, БВ) и 17 танков Т-90А. Модели еще 62 танков не удалось определить по фотографиям.
Украина, по данным Oryx, потеряла 110 танков, в основном это Т-64БВ.
Минобороны подтвердило взрыв на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва».
«Крейсер "Москва" Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара. Экипаж эвакуирован, причины пожара устанавливаются», — приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Вечером 13 апреля украинские власти сообщали, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами «Нептун».
«По имеющейся информации, "Москва" исчезла с радара, в том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно, происходит спасательная операция. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный», — писала «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.
Генпрокуратура Украины: с начала войны в стране погибли 197 детей
С начала российского вторжения в Украине пострадали 548 детей; 197 из них погибли, 351 ранен. Об этом сообщает генпрокуратура страны со ссылкой на ювенальных прокуроров.
Больше всего детей пострадало в Донецкой, Киевской, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях.
Украина и Россия в четвертый раз обменялись военнопленными
Состоялся четвертый обмен заключенными, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По ее словам, в Украину вернутся пятеро офицеров, 17 военнослужащих, а также восемь гражданских, включая одну женщину.
Ранее главное управление разведки Украины сообщило, что на родину вернулись двое пилотов — Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, 8 марта захваченных российскими военными в плен. По словам пилотов, их поместили в СИЗО Курска, где они находились в камере с еще восемью украинскими военными.
Сообщается, что Пепеляшко рассказал о ранениях у пленных и отсутствии «элементарной медицинской помощи». Пилоты говорят, что их несколько раз допрашивали и угрозами «принуждали записывать пропагандистские видео».
Российские губернаторы утверждают, что ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Брянской и Белгородской областях
Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что «ВСУ обстреляли поселок Климово».
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ведомство утверждает, что вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово с использованием двух боевых вертолетов. «Они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам», — считает СК РФ.
В результате обстрела, как утверждается, повреждены «не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина», а также семь человек получили ранения, в том числе один ребенок 2020 года рождения.
Mash без упоминания источников опубликовал список пострадавших.
Также об обстреле села Сподарюшино в Белгородской области рассказал губернатор Вячеслав Гладков, однако без подробностей, а также видео либо фото с места происшествия. Он утверждает, что жертв и разрушений в результате обстрела нет.
Минобороны: крейсер «Москва» затонул при буксировке
Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул. Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота», — утверждают в Минобороны.
Ранее Минобороны подтвердило взрыв на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва». До этого украинские власти сообщали, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами «Нептун».
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Киеве
Украинские телеграм-каналы, а также издания «Громадьске» и «Украинская правда» сообщают о серии взрывов в Киеве.
Житель украинской столицы подтвердил «Би-би-си» эту информацию и сказал, что взрывы были слышны на юго-западе города.
Ранее Минобороны РФ обещало наносить удары по «центрам принятия решений», в том числе по Киеву, если Украина не прекратит обстреливать российские города. Днем 14 апреля губернаторы Белгородской и Курской областей сообщали об обстрелах в приграничной зоне.
ООН: 870 тысяч беженцев, бежавших из Украины после начала войны, вернулись на родину
По данным ООН, 870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину. Ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч человек, сообщает организация. При этом массовый приток людей «усугубляет проблемы гуманитарного характера в Украине».
Прокуратура: около десяти человек погибли в результате обстрела гражданских автобусов у села Боровая на Харьковщине
Около десяти человек погибли в результате обстрела российскими войсками гражданских автобусов у села Боровая на Харьковщине, сообщает «Суспільне» со ссылкой на местную прокуратуру.
Уточняется, что обстрел случился 14 апреля, и кроме погибших есть около 30 раненых.
Прокуратура пока не может уточнить количество пострадавших, поскольку большая часть Боровской громады в Харьковской области оккупирована. «Суспільне» со ссылкой на источник уточняет, что за время эвакуации из 15,7 тысяч жителей громады выехали около половины.
Трое жителей Каховки госпитализированы с осколочными ранениями после того, как приблизились к сбитой ракете; еще двое погибли
Трое жителей Каховки попали в городскую больницу с осколочными ранениями после того, как приблизились к сбитой в их районе ракете. Еще два человека скончались от полученных увечий. Об этом сообщают в фейсбуке городской общины.
— Сбили ракету, местные вышли посмотреть и вот результат, — говорится в сообщении.
Город Васильевка в Запорожской области Украины 15 апреля подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. Об этом сообщил спикер областной военной администрации Иван Арефьев.
По его данным, в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения. Также повреждены дома в центре города и частном секторе, депо на железнодорожной станции «Таврийск», уничтожен продуктовый магазин.
Начальник полиции: в Киевской области обнаружили тела более 900 мирных граждан
В Киевской области уже обнаружили тела более 900 мирных граждан, погибших от действий российских военных, многие скончались от огнестрельных ранений, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
По словам Небитова, больше всего погибших гражданских в Киевской области обнаружили в Буче — более 350 тел. В двух братских могилах Бучи находилось 40 и 57 тел. Из первой могилы тела уже достали — 95% людей застрелили из снайперского или стрелкового оружия, рассказал он.
Всего в Киевской области уже возбудили более трех тысяч уголовных дел, касающихся военных преступлений со стороны российских военных, утверждает начальник полиции.
Глава Харьковской обладминистрации: из-за российских обстрелов жилого района погибли семь человек, еще 34 ранены
Из-за произведенного российской армией обстрела жилого района Харькова погибли семь человек, еще 34 ранены, рассказал глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.
По его словам, среди погибших — семимесячный ребенок. Трое из 34 раненых — дети. Всем пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь.
Владимир Зеленский: от 2 500 до 3 000 украинских солдат погибли, 10 000 ранены
В интервью изданию CNN президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях украинской стороны.
По его словам, погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных. Более 10 000 получили ранения.
В результате ракетного обстрела Харькова погибли два человека, еще 18 получили ранения
Российские войска обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова крылатой ракетой "Калибор", сообщает Харьковская областная прокуратура. По информации ведомства, в результате обстрела погибли два мирных жителя, не менее 18 получили ранения.
В результате обстрела загорелось пятиэтажное административное здание и девять автомобилей рядом с ним, пишет ГСЧС.
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погиб 21 журналист
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погиб 21 журналист, сообщает Комитет по вопросам свободы слова Верховной рады.
Глава Луганской ОВА заявил о срыве эвакуации из-за обстрела Лисичанска
Из-за обстрела Лисичанска была сорвана эвакуация мирных жителей, пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале. По его словам, российские военные открыли огонь по центру Лисичанска во время «режима тишины». Как пишет глава ОВА, люди вынуждены были укрываться в подвалах.
При этом сегодня удалось вывезти из Северодонецка 42 человек, добавил Гайдай.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека заявила, что российские войска собираются создать «Херсонскую народную республику»
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что российские войска собираются создать на территории Херсонской области «Херсонскую народную республику».
«Проведение псевдореферендума планируется в период с 01 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь», — написала Денисова в фейсбуке.
По словам омбудсмена, в Новой Каховке уже начали печатать «бюллетени» для проведения «референдума».
BILD: В Буче убит местный житель по фамилии Навальный, рядом с телом лежал его паспорт
Жители Бучи, ставшие свидетелями убийства местного жителя Ильи Навального, рассказали журналистам BILD, что его могли убить российские военные из-за фамилии.
Местная жительница Мария в последний раз видела Навального живым 12 марта.
«Мы вошли в наш дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказала ему: не выходи, там будет стрельба. Но он все ещё хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова», — рассказала она.
По ее словам, через час, когда она вышла из подвала, тело Навального лежало на полу — ему выстрелили в голову, рядом с ним лежал паспорт.
Как пишет издание, связан ли Илья Навальный с Алексеем Навальным неизвестно, но он родом из Залесья, украинской деревни недалеко от Чернобыля, в которой родился отец российского политика.
Мэр Тростянца: из-за российских мин и растяжек в городе погибли пятеро детей
После отступления российской армии из Тростянца от оставленных в городе мин и растяжек погибли несколько человек, в том числе детей, рассказал мэр города Юрий Бова «24 каналу».
По его словам, 16 апреля местный житель подорвался на мине, когда вышел с собакой в лес — животное выбежало за дорогу и задело растяжку, ее хозяин выжил.
«Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины и разные растяжки пять детей. Есть также раненные. Таких предметов еще достаточно много, — сказал мэр.
ГСЧС: с 6 апреля из-под завалов жилых домов в Бородянке извлекли тела 41 погибшего человека
В Бородянке начиная с 6 апреля спасатели извлекли из-под завалов семи жилых домов тела 41 погибшего человека, сообщает ГСЧС Украины.
Как пишет пресс-служба ведомства, сейчас спасательные работы полностью завершены в завалах пяти домов. 16 апреля во время работ, проводимых в районе еще двух разрушенных домов, спасатели нашли тело одного погибшего.
Нацполиция Украины: в Донецкой области после российских обстрелов погибли два мирных жителя
За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов 13 населенных пунктов погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, сообщает Нацполиция Украины.
Повреждения получили по меньшей мере 17 гражданских объектов, в том числе жилые дома, шахта и административные здания. По версии ведомства, российские войска использовали ракеты из реактивных систем залпового огня «Град», а также танки и тяжелую артиллерию.
В результате обстрелов Харькова погибли пятеро человек, 13 ранены
В результате сегодняшних обстрелов Харькова как минимум пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на департамент здравоохранения областной военной администрации. Это предварительные данные, уточняет издание.
Об обстрелах Харькова одними из первых сообщили телеграм-каналы «Труха» и «Харьков Life».
«Труха» также опубликовала видео, как люди пытаются самостоятельно потушить пожары в квартирах.
Как минимум двое человек погибли после обстрела города Золотое в Луганской области
Как минимум двое человек погибли и четверо ранены после обстрела города Золотое в Луганской области, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.
По его словам, в одной из многоэтажек разрушены два этажа — снаряды прошли навылет. По предварительной информации, погибли двое человек; четверо госпитализированы с ранами разной степени тяжести.
Мэр Львова сообщил о пяти ракетных ударах по городу
«5 прицельных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем», — написал глава города Андрей Садовой.
Офис генпрокурора: с начала войны в Украине погибло 205 детей
Более 567 детей пострадали в Украине с начала войны, сообщает Офис генпрокурора Украины.
205 детей погибли, более 362 ранены. Эти не окончательные цифры, добавляет генпрокуратура.
Больше всего детей пострадало в Донецкой (117), Киевской (107), Харьковской (91), Черниговской (54) и Херсонской (43) областях.
Мэр Львова: в результате ракетного обстрела города погибли не менее 6 человек, еще 11 ранены
Мэр Львова Андрей Садовой сообщает, что в результате ракетного обстрела города погибли не менее 6 человек, а 11 ранены, в том числе один ребенок.
Одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж, уточняет Садовой. Повреждены и уничтожены около 40 автомобилей.
«От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы», — добавляет глава Львова.
Виктор Медведчук попросил Зеленского и Путина обменять его на «защитников Мариуполя и его жителей»
Служба безопасности Украины опубликовала обращение арестованного пророссийского политика Виктора Медведчука к президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.
Медведчук просит обменять его на «защитников Мариуполя и его жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».