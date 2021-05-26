Как Беларусь сажала рейс с Протасевичем. Поминутная хронология

Диспетчер настаивает: «Огласите свое решение, пожалуйста»

12:42:49 Диспетчер: RYR 1TZ у нас есть частота для Вильнюса 131.750. Пилот: 131.75 и у нас есть контакт <нрзб>. 12:44:38 Диспетчер: RYR 1TZ Огласите свое решение, пожалуйста. Пилот: Радар, RYR 1TZ Диспетчер: RYR 1TZ, огласите свое решение, пожалуйста. 12:44:52 Пилот: Мне нужен ответ на вопрос, какой код <нрзб> — зеленый, желтый или красный. Диспетчер: Ожидайте.

Судя по всему, в 12:42 пилот пытается связаться с наземными службами в Вильнюсе; удается ли ему это, сказать точно нельзя — после ответа пилота «and we have contact» в расшифровке обозначено, что разобрать слова нельзя.

Днем 23 мая представитель Литовского международного аэропорта говорила: «Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет». Источник она не уточнила, но поскольку в то же время МИД Литвы сообщал, что официальной информации о причине посадки самолета им до сих пор не предоставили, можно предположить, что пилоты все же связались с Вильнюсом.

Через две минуты после вопроса о частоте Вильнюса диспетчер несколько раз спрашивает у пилота о принятом решении. Пилот, в свою очередь, запрашивает у диспетчера цветовой код, чего именно — не слышно.

В оригинале пилот произносит green, yellow or amber, red, из-за отсутствующей фразы сложно понять, что именно он имеет в виду — в авиации цветовая кодировка используется повсеместно. Речь, например, может идти о классификации стран по уровню заболеваемости COVID-19, принятой в европейских странах.

Но вероятнее всего речь о принятой ИКАО классификации уровней угрозы, которые как раз делятся три категории: green, amber и red.

Красный уровень предполагает, что однозначно известны цели и способы атаки, а угроза исходит от не вызывающего сомнений источника. В этом случае пилот должен принять все возможные меры для нейтрализации угрозы.

Во время следующего сеанса связи диспетчер первым делом отвечает: «они говорят», что код — красный. О ком идет речь, неясно. Сразу после получения красного кода пилот принимает решение прекратить полет на Вильнюс и развернуться.

Обновлено 26 мая в 18:37. Добавлено уточнение о принятой ИКАО классификации угроз.