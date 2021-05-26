Как Беларусь сажала рейс с Протасевичем. Поминутная хронология

Рейс Ryanair из Афин пересекает границу Беларуси — и сразу получает сообщение о бомбе
В 12:28 рейс FR4978 Афины — Вильнюс авиакомпании Ryanair, на борту которого находится Роман Протасевич, приближается к воздушной границе Беларуси. С ним связываются местные диспетчеры.
Самолет пересекает границу в 12:30:26. Сразу после этого — примерно через 20 секунд — диспетчеры впервые сообщают пилоту о бомбе на борту.
По версии беларуских властей, 23 мая — точного времени они не сообщали — аэропорт в Минске получил электронное письмо с ящика ahmed_yurlanov1988@protonmail.com следующего содержания: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом».
Минский диспетчер повторяет сообщение о бомбе на борту
Диспетчер повторяет пилоту, что самолет угрожают взорвать над Вильнюсом — то есть в случае, если самолет продолжит движение прежним курсом. Решение о том, верить ли такой угрозе и как на на нее реагировать, по правилам принимает именно командир судна. До границы с Литвой около 250 км, самолет движется со скоростью 855 км/ч, так что на решение у пилота есть около 20 минут.
Диспетчер рекомендует приземлиться в Минске, а не Вильнюсе
В этот момент до Минска по прямой около 270 км, до Вильнюса — более 285 км. Диспетчер советует борту приземлиться в Минске. Пилот сразу просит дать ему новый курс, но потом начинает уточнять детали о поступившем сообщении — видимо, пытается быстро понять, как реагировать на эту новость и как ему лучше поступить.
На вопрос о том, откуда поступило сообщение, диспетчер отвечает не сразу — отключается и возвращается в эфир через полминуты.
Пилот, похоже, пытается связаться с Ryanair
Возможно, в этот момент пилот просит дать частоту для связи с Ryanair — видимо, чтоб обсудить дальнейшие действия. Литовская полиция сообщала, что решение о развороте на Минск пилот принял по согласованию с Ryanair.
Связываться с компанией пилот мог, например, в этом промежутке между 12:34 и 12:39, когда во время в переговоров между пилотом и диспетчером повисла пауза — если, конечно, из расшифровки записи ничего не вырезано.
При этом Минтранс Беларуси в своем отчете пишет, что «руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось». По тексту отчета неясно, в какое время это происходило.
В опубликованной расшифровке речи ни о чем подобном не идет.
Пилот уточняет, в какой аэропорт «власти рекомендуют нас перенаправить»
Самолет находится над Слонимом, он преодолел уже больше половины пути до границы с Литвой. Судя по траектории, для посадки в Вильнюсе он должен был начать снижение в этом месте — так было во время предыдущих подобных рейсов. Но пилот снижение не начинает и держит прежний эшелон. Параллельно он просит уточнить код аэропорта, в который ему рекомендует направиться диспетчер.
«Эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась?» — пилот в недоумении
За эти дни беларуские власти не раз утверждали, что решение посадить самолет в Минске исходило от командира судна, и никакого принуждения к посадке не было — об этом, например, говорил командующий ВВС Игорь Голуб.
Кроме того, пресс-служба Александра Лукашенко сообщала, что принять борт в Минске просили «и Афины, и Вильнюс», хотя по расшифровке видно: в ответ на прямой вопрос пилота о том, кто рекомендовал посадить самолет в Минске — аэропорт вылета или аэропорт прибытия — диспетчер отвечает: «Это наши рекомендации».
Диспетчер настаивает: «Огласите свое решение, пожалуйста»
Судя по всему, в 12:42 пилот пытается связаться с наземными службами в Вильнюсе; удается ли ему это, сказать точно нельзя — после ответа пилота «and we have contact» в расшифровке обозначено, что разобрать слова нельзя.
Днем 23 мая представитель Литовского международного аэропорта говорила: «Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет». Источник она не уточнила, но поскольку в то же время МИД Литвы сообщал, что официальной информации о причине посадки самолета им до сих пор не предоставили, можно предположить, что пилоты все же связались с Вильнюсом.
Через две минуты после вопроса о частоте Вильнюса диспетчер несколько раз спрашивает у пилота о принятом решении. Пилот, в свою очередь, запрашивает у диспетчера цветовой код, чего именно — не слышно.
В оригинале пилот произносит green, yellow or amber, red, из-за отсутствующей фразы сложно понять, что именно он имеет в виду — в авиации цветовая кодировка используется повсеместно. Речь, например, может идти о классификации стран по уровню заболеваемости COVID-19, принятой в европейских странах.
Но вероятнее всего речь о принятой ИКАО классификации уровней угрозы, которые как раз делятся три категории: green, amber и red.
Красный уровень предполагает, что однозначно известны цели и способы атаки, а угроза исходит от не вызывающего сомнений источника. В этом случае пилот должен принять все возможные меры для нейтрализации угрозы.
Во время следующего сеанса связи диспетчер первым делом отвечает: «они говорят», что код — красный. О ком идет речь, неясно. Сразу после получения красного кода пилот принимает решение прекратить полет на Вильнюс и развернуться.
Обновлено 26 мая в 18:37. Добавлено уточнение о принятой ИКАО классификации угроз.
Самолет начинает разворот
Самолет начинает довольно резкий разворот — в этот момент он находится примерно над городом Лида. Пилот просит у диспетчера разрешения оставаться на той же высоте 39 000 футов. Тот говорит, что эшелон свободен и что борт может совершать разворот по своему усмотрению.
Пилот передает код чрезвычайной ситуации и меняет курс на Минск
Пилот передает аварийное сообщение с кодом 7700 и сообщает диспетчеру код MAYDAY — сигнал бедствия в международной классификации. Он объявляет, что принял решение сесть в Минске, диспетчер обещает сообщить необходимые для посадки координаты.
Самолет начинает снижение
Еще один поворот в траектории полета. Диспетчер передает необходимые координаты и борт начинает снижаться, поворачивая на посадку в Минске.
В этот момент, утверждает командующий ВВС Беларуси Игорь Голуб, диспетчер минского аэропорта связался с дежурным центрального командного пункта ВВС — и Голуб скомандовал дежурному экипажу подняться в воздух, чтобы сопроводить самолет до аэропорта. При этом неофициальный телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко писал, что команду поднять истребитель МиГ-29 в воздух дал именно он.
Пассажиры узнают, что самолет сядет в Минске
На этом расшифровка обрывается, хотя до приземления еще больше 15 минут — возможно, это связано с тем, что дальше самолет вел другой диспетчерский пункт, на частоту которого пилота просят переключиться в последней фразе.
При заходе на посадку борт не прошел прямо через точку KOLOS, обойдя ее справа — видимо, для этого он и запрашивал изменение на курс 130, на который перешел в 12:53.
В какой-то момент после начала снижения пилоты объявили летевшим в Вильнюс пассажирам, что самолет вынужденно приземлится в Минске — причину они не пояснили. Услышав это, как вспоминали очевидцы, Роман Протасевич запаниковал и схватился за голову, а потом начал спешно передавать своей спутнице вещи, в том числе ноутбук и телефон. «Когда парень узнал, что мы идем на посадку, он расстроился», — говорил один из пассажиров.
В небо поднимают истребитель МиГ-29
По утверждениям командующего ВВС Голуба, в 13:04 МиГ-29 взлетел с базы в Барановичах. В этот момент «Боинг» приближался к Столбцам — то есть находился примерно между местом взлета истребителя и Минском.
Неофициальная пресс-служба Лукашенко сообщала, что военный самолет был поднят по его приказу. Позже он объяснял свое решение тем, что «в районе полетов расположена БелАЭС» — хотя на момент взлета истребителя самолет находился более чем в 160 км от электростанции и заходил на посадку в минский аэропорт.
Через 14 минут после взлета диспетчеры сообщили пилоту МиГа, что «Боинг» приземлился в аэропорту. Истребитель сел в Мачулищах.
«Меня здесь ждет смертная казнь» — посадка в Минске
Рейс FR4978 приземлился в минском аэропорту в 13:15. Всех пассажиров вывели, до вечера силовики досматривали их самих и их багаж. Двух человек — Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапега — силовики почти сразу задержали. Один из пассажиров вспоминал, что после приземления Протасевич назвал ему свое имя и добавил: «Меня здесь ждет смертная казнь».
Сейчас и Протасевич, и Сапега в СИЗО. Провластные телеграм-каналы показали короткие видео с ними — Сапега там говорит, что редактирует телеграм-канал «Черная книга Беларуси» с данными силовиков, а Протасевич убеждает, что у него нет проблем со здоровьем, а отношение сотрудников к нему «максимально корректное и по закону». И добавляет: «Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске».