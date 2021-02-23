Суд над Виктором Бабарико

В Минске закончилось первое заседание по «делу Белгазпромбанка»
В суде Московского района Минска прошло первое заседание по «делу Белгазпромбанка», пишет TUT.by. На нем адвокаты экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико заявили несколько ходатайств, среди которых отвод судьи, смена меры пресечения для обвиняемого, допуск в зал журналистов негосударственных СМИ, снятие ареста с имущества. Следующее заседание по делу назначено на 11:00 18 февраля.
На заседании защита Бабарико (адвокаты Дмитрий Лаевский, Наталья Мацкевич и Евгений Пыльченко) ходатайствовала об отводе судьи Игоря Любовицкого, поскольку адвокат одного из обвиняемых по делу — Максим Агеев, работает в бюро «Агеев и партнеры», в котором работает супруга судьи Александра Любовицкая. В этом ходатайстве суд отказал, аргументировав решение тем, что оснований для отвода судьи, предусмотренных УПК, не имеется.
Далее защита Бабарико попросила пустить в зал журналистов негосударственных СМИ и представителей интернет-ресурсов, однако судья сказал, что ходатайство не относится к предмету судебного разбирательства. Ранее на первое заседание по делу Бабарико не аккредитовали журналистов БелаПАН, Onliner, TUT.by, Naviny.by, «Нашай Нiвы», «Белорусов и рынка».
Далее на заседании защита Бабарико ходатайствовала об изменении ему меры пресечения на домашний арест, поскольку следственные действия уже не проводятся, и доказательств того, что Бабарико может скрыться, нет. Суд отклонил это ходатайство, равно как и ходатайство об отмене ареста квартиры и гаража дочери Виктора Бабарико Марии, а также дома и участка его сына Эдуарда. Адвокат Дмитрий Лаевский в комментарии для ютуб-канала Виктора Бабарико заметил, что в деле собственность, официально зарегистрированная на Эдуарда, называется фактически принадлежащей экс-кандидату в президенты.
Адвокат Евгений Пыльченко заявил ходатайство о разрешении фотосъемки материалов дела, поскольку всего они составляют 122 тома, и «от руки это переписать невозможно». Суд отказал в удовлетворении ходатайства, а гособвинитель отметил, что защита знакомилась с материалами дела полтора месяца, в то время как прокуратура — три дня. По его мнению, времени было достаточно, кроме того, в суде все будет озвучено.
На заседании судья разрешил ходатайство о вызове двух свидетелей, упоминающихся в материалах дела, но ранее не допрошенных. Их зовут Алексей Степановс и Александр Ростовс.
Еще одно ходатайство озвучила адвокат Наталья Мацкевич. Она собрала все сюжеты государственных средств массовой информации о «деле Белгазпромбанка», в которых присутствуют обороты «есть неопровержимые доказательства», «установлено», «правоохранители уверены». Мацкевич заявила о нарушении презумпции невиновности и попросила о судебной оценке этих фактов и приобщении этих публикаций и жалобы на них в прокуратуру и министерство информации к делу. Суд частично удовлетворил ходатайство, приобщив к делу жалобы и ответы, но не материалы СМИ.
Сам обвиняемый Бабарико также заявил ходатайство — он попросил дать ему один день в неделю для посещения защитников и общения с ними, а также разрешить ему жестикулировать при общении.
Судья разрешил жестикулировать, когда Бабарико дает показания, а в остальное время это допускается «по разрешению суда».
Как пишет TUT.by, адвокат Лаевский рассказал, что им мешали общаться с подзащитным, в том числе не пускали в СИЗО, и не подпускали к нему во время перерывов. Суд решил приобщить жалобы к материалам дела, при этом оставить без рассмотрения просьбу давать один день в неделю для общения с защитниками.
После этого в суде начали зачитывать обвинение, состоящее из 340 страниц, а затем объявили перерыв до 11:00 18 февраля.
«Формирование преступной группы происходило поэтапно». В суде второй день зачитывают обвинение Бабарико
Во второй день суда над Виктором Бабарико продолжили зачитывать обвинение банкиру, пишет Белта.
Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» и пост председателя комитета по управлению активами и пассивами банка, Бабарико создал устойчивую группу из числа должностных лиц банка с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления. С 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го он ею руководил.
Бабарико и другие участники группы принимали для себя и близких взятки в особо крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, а также за выполнение действий, связанных с заключением и исполнением кредитных и иных договоров между ОАО «Белгазпромбанк» и различными белорусскими субъектами хозяйствования.
Формирование преступной группы происходило поэтапно. Таким образом, Бабарико вовлек в нее 7 подсудимых.
Обвинение банкиру начали зачитывать на первом заседании, оно состоит из 340 страниц.
Латвия отказалась допросить двух фигурирующих в обвинении Бабарико граждан
Генпрокуратура Латвии отказала ходатайству о правовой помощи беларуской стороне в рамках расследования по делу Виктора Бабарико, сообщает TUT.by.
17 февраля адвокат Виктора Бабарико Евгений Пыльченко ходатайствовал о вызове в суд двух свидетелей, Алексея Степановса и Александра Ростовса. Они не раз упоминаются в деле и, согласно обвинению, задействованы в схемах. Тем не менее оба не были допрошены.
Тогда суд отложил рассмотрение ходатайства, но рассмотрел его 22 февраля. Гособвинитель представил ответ Генпрокуратуры Латвии: предоставить сведения не представляется возможным, так как «ходатайство связано с политическим деянием».
Суд отказал в вызове этих свидетелей, поскольку «на предварительном следствии данные о личности этих лиц не установлены».
В суде по «делу Белгазпромбанка» объявили перерыв на две недели
В суде по делу «Белгазпромбанка» объявлен перерыв на две недели из-за болезни одного из членов состава суда, пишет Sputnik, не уточняя, о каком из членов суда идет речь.
На текущий момент процесс все еще находится на стадии оглашения обвинения — оно состоит из 340 страниц. Как пишет «Белта», прокурор зачитал обвинения Виктору Бабарико, Дмитрию Кузьмичу и Алексею Задойко, а на процессе 22 февраля приступил к оглашению обвинения Александру Ильясюку и остальным экс-топ-менеджерам. Всего в деле восемь обвиняемых.
«В судебном заседании по уголовному делу топ-менеджеров Белгазпромбанка объявлен перерыв продолжительностью до двух недель в связи с заболеванием одного из членов состава суда», — ответили корреспонденту «Белта» в Верховном суде.
Штаб Виктора Бабарико также пишет, что заседания по делу отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта.
Обновлено в 14:53. Добавлена информация «Белта» и штаба Виктора Бабарико.