Суд над Виктором Бабарико

В Минске закончилось первое заседание по «делу Белгазпромбанка»

В суде Московского района Минска прошло первое заседание по «делу Белгазпромбанка», пишет TUT.by. На нем адвокаты экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико заявили несколько ходатайств, среди которых отвод судьи, смена меры пресечения для обвиняемого, допуск в зал журналистов негосударственных СМИ, снятие ареста с имущества. Следующее заседание по делу назначено на 11:00 18 февраля.

На заседании защита Бабарико (адвокаты Дмитрий Лаевский, Наталья Мацкевич и Евгений Пыльченко) ходатайствовала об отводе судьи Игоря Любовицкого, поскольку адвокат одного из обвиняемых по делу — Максим Агеев, работает в бюро «Агеев и партнеры», в котором работает супруга судьи Александра Любовицкая. В этом ходатайстве суд отказал, аргументировав решение тем, что оснований для отвода судьи, предусмотренных УПК, не имеется.

Далее защита Бабарико попросила пустить в зал журналистов негосударственных СМИ и представителей интернет-ресурсов, однако судья сказал, что ходатайство не относится к предмету судебного разбирательства. Ранее на первое заседание по делу Бабарико не аккредитовали журналистов БелаПАН, Onliner, TUT.by, Naviny.by, «Нашай Нiвы», «Белорусов и рынка».

Далее на заседании защита Бабарико ходатайствовала об изменении ему меры пресечения на домашний арест, поскольку следственные действия уже не проводятся, и доказательств того, что Бабарико может скрыться, нет. Суд отклонил это ходатайство, равно как и ходатайство об отмене ареста квартиры и гаража дочери Виктора Бабарико Марии, а также дома и участка его сына Эдуарда. Адвокат Дмитрий Лаевский в комментарии для ютуб-канала Виктора Бабарико заметил, что в деле собственность, официально зарегистрированная на Эдуарда, называется фактически принадлежащей экс-кандидату в президенты.

Адвокат Евгений Пыльченко заявил ходатайство о разрешении фотосъемки материалов дела, поскольку всего они составляют 122 тома, и «от руки это переписать невозможно». Суд отказал в удовлетворении ходатайства, а гособвинитель отметил, что защита знакомилась с материалами дела полтора месяца, в то время как прокуратура — три дня. По его мнению, времени было достаточно, кроме того, в суде все будет озвучено.

На заседании судья разрешил ходатайство о вызове двух свидетелей, упоминающихся в материалах дела, но ранее не допрошенных. Их зовут Алексей Степановс и Александр Ростовс.

Еще одно ходатайство озвучила адвокат Наталья Мацкевич. Она собрала все сюжеты государственных средств массовой информации о «деле Белгазпромбанка», в которых присутствуют обороты «есть неопровержимые доказательства», «установлено», «правоохранители уверены». Мацкевич заявила о нарушении презумпции невиновности и попросила о судебной оценке этих фактов и приобщении этих публикаций и жалобы на них в прокуратуру и министерство информации к делу. Суд частично удовлетворил ходатайство, приобщив к делу жалобы и ответы, но не материалы СМИ.

Сам обвиняемый Бабарико также заявил ходатайство — он попросил дать ему один день в неделю для посещения защитников и общения с ними, а также разрешить ему жестикулировать при общении.

Судья разрешил жестикулировать, когда Бабарико дает показания, а в остальное время это допускается «по разрешению суда».

Как пишет TUT.by, адвокат Лаевский рассказал, что им мешали общаться с подзащитным, в том числе не пускали в СИЗО, и не подпускали к нему во время перерывов. Суд решил приобщить жалобы к материалам дела, при этом оставить без рассмотрения просьбу давать один день в неделю для общения с защитниками.

После этого в суде начали зачитывать обвинение, состоящее из 340 страниц, а затем объявили перерыв до 11:00 18 февраля.