Обыски у журналистов и правозащитников

Обыски по всей стране. Что мы знаем на 12:30

С самого утра по всей Беларуси силовики приходят к правозащитникам, активистам и журналистам, в том числе к членам «Вясны» и «Белорусской ассоциации журналистов». Известно, что уже у около 30 человек провели обыски.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности» по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

К кому сегодня пришли силовики:

Минск

— К председателю «Белорусской ассоциации журналистов» (БАЖ) Андрею Бастунцу и его жене Сабине Брило, к пресс-секретарю БАЖ Борису Горецкому (у него изъяли технику, деньги и книги), а также к юристу БАЖ Олегу Агееву. В офисе БАЖ прошел обыск. Забрали системный блок и папку с заявками на вступление в организацию.

— К юристу Кристине Рихтер. У нее изъяли технику и рабочие документы по делу БАЖ

— К координатору кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрею Полуде

— К правозащитникам «Вясны» Наталье Сацункевич и Дмитрию Соловьеву. У Соловьева после обыска забрали телефон и всю технику, а его самого задержали

— К лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, председателю профсоюза Василию Завадскому, членам РЭП Игорю Комлику, Андрею Комлику-Яматину

— К эксперту по цифровой безопасности Николаю Кванталиани. Дома была его мать, статью из постановления об обыске она не запомнила

— Обыск проходит в офисе «Вясны»

Гомель

— К журналисту Анатолию Готовчицу

— К пресс-секретарю Белорусского Дома прав человека Евгении Паращенко

— К активисту и волонтеру Валерию Слепухину

— К члену движения «За Свободу» Владимиру Кацоре

— К родителям журналиста Егвения Меркиса, после обыска забрали компьютеры брата и отца, а также телефоны

— К гомельскому волонтеру Илье Миронову. У него забрали всю технику и телефоны. «Радыё Свабода» сообщает, что Миронов помогал осужденным по статье 23.34 КоАП

— У журналистки Ларисы Щиряковой сотрудники ГУБОПиК провели обыск в рамках дела о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Спрашивали о деньгах, конфисковали фото- и видеотехнику, жесткие диски, бчб-флаги и плакаты «Я — нячэсны журналіст», «Свабоду Судаленку». Журналистка не имеет процессуального статуса.

Могилев

— К членам «Вясны» Алексею Колчину и Борису Бухелю

— К журналисту Алесю Буракову-младшему

Витебск

— К родителям правозащитницы Ирины Третьяковой. При обыске искали документы, забрали флешку и книжку «Мониторинг отделений милиции»

Брест

— К правозащитнику Владимиру Величкину и волонтерам правозащитного центра «Вясна» Екатерине Бажко и Анне Богданович

Мозырь

— К руководителю местного филиала «Вясны» Владимиру Телепуну

Светлогорск

— К руководителю местного филиала «Вясны» Елене Маслюковой

Речица

— К родителям сооснователя фонда BYSOL Андрея Стрижака. Изъяли старые телефон и винчестер