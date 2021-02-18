Обыски у журналистов и правозащитников

Милиционеры пришли домой к руководителям «Беларуской ассоциации журналистов»
Сотрудники милиции пришли к председателю «Беларуской ассоциации журналистов» Андрею Бастунцу и его заместителю Олегу Агееву, сообщает организация.
Кроме того, неизвестные ломятся в дверь заместителя главы БАЖ Бориса Горецкого.
С чем связаны визиты силовиков, пока неизвестно.
С обысками пришли к правозащитникам и журналистам в Гомеле, Могилеве, Мозыре и Светлогорске
Домой к гомельской журналистке Ларисе Щиряковой пришли сотрудники ОМОНа, сообщает телеграм-канал «Гомельская вясна». Утверждается, что обыск проводят по статье 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел).
По данным БАЖ, обыск проводят и у другого гомельского журналиста Анатолия Готовчица.
Обыски начались и у сотрудников могилевского отделения правозащитного центра «Вясна» Алексея Колчина и Бориса Бухеля. Кроме того, следственные действия проводят в квартире местного журналиста Александра Буракова-младшего.
Как передает БАЖ, обыск начался у руководителя мозырского филиала «Вясны» Владимира Телепуна и главы светлогорского филиала «Вясны» Алены Маслюковой.
С обысками пришли и к координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» и сотруднику «Вясны» Андрею Палуде.
Главу БАЖ увезли на обыск в офис организации
Сотрудники ГУВД Мингорисполкома увезли руководителя «Беларуской ассоциации журналистов» Андрея Бастунца в офис организации для проведения там обыска, пишет «Наша Нiва».
Дома у Бастунца обыск не стали проводить.
«Вясна»: обыски проводят у пресс-секретаря Беларуского дома прав человека и родителей витебской правозащитницы
В Витебске милиционеры пришли домой к родителям местной правозащитницы Ирины Третьяковой, сообщает правозащитный центр «Вясна». Силовики искали документы, забрали флеш-карту и книгу «Мониторинг отделений милиции». Сама правозащитница на свободе.
Помимо этого, начался обыск у Евгении Паращенко, пресс-секретаря Беларуского дома прав человека имени Бориса Звозкова.
СК сообщил, что сегодняшние обыски связаны с «финансированием протестной деятельности»
Следственный комитет сообщил, что следователи инициировали обыски о уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), сообщается в телеграм-канале ведомства.
«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», — сказано в сообщении.
В Речице прошел обыск у родителей одного из лидеров фонда солидарности By_Sol
Один из лидеров фонда солидарности By_Sol Андрей Стрижак сообщил, что у его родителей в Речице сотрудники ОБЭП провели обыск.
В результате забрали жесткий диск и старый мобильный телефон.
Начались обыски в офисах БАЖ и правозащитного центра «Вясна»
Около 10:40 начался обыск в офисе правозащитного центра «Вясна» в Минске, сообщает сама организация. К офису приехал председатель «Вясны» Алесь Беляцкий.
Обыски идут в бизнес-центре «Парус», где находится офис «Беларуской ассоциации журналистов».
В Минске также провели обыск у правозащитника «Вясны» Дмитрия Соловьев — телефон и всю технику забрали, а Соловьева задержали.
Обыски прошли у представителей независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Игоря Комлика и Андрея Комлика-Ятина. Следственные действия провели и у минской юристки Кристины Рихтер — у нее изъяли документы, связанные с работой БАЖ, и телефон.
Замглавы БАЖ Бориса Горецкого после обыска отпустили
Замглвы «Беларуской ассоциации журналистов» Бориса Горецкого отпустили после обыска. Он рассказал БАЖ, что милиционеры пришли к нему домой в 7:25, настойчиво звонили дверь, а когда собрались вырезать ее, Горецкий сам открыл дверь.
При обыске присутствовали трое детей. Горецкий отметил, что в течение 3-4 часов обыска силовики осмотрели даже мусорные баки, холодильник, забрали ноутбуки, телефоны и небольшие семейные сбережения. Обыск проводили по уголовному делу по статье 342 УК (действий, грубо нарушающие общественный порядок).
Сын председателя БАЖ Андрея Бастунца Арсений рассказал «Еврорадио», что в результате обыска в квартире семьи забрали ноутбуки и телефоны. Прежде чем правозащитник открыл дверь, милиционеры грозились ее выломать.
На фоне обысков провластный Союз журналистов упрекнул БАЖ в «махинациях» с иностранными грантами
Провластный Белорусский союз журналистов (БСЖ) на фоне массовых обысков у правозащитников и сотрудников «Беларуской ассоциации журналистов» упрекнул БАЖ в «махинациях» с иностранными грантами.
Причем в сообщении БСЖ говорится о слухах, а не установленном факте.
«Обращаем внимание, что БАЖ за последний год ни разу не выступила в поддержку журналистов и блогеров — членов нашего Союза, отказалась публично осудить кампанию травли, буллинга и нападений на наших союзников», — подчеркнули в БСЖ, видимо, подразумевая под травлей критику провластных журналистов.
В Гомеле пришли с обысками еще к двум активистам
В Гомеле обыск проводят у активиста и волонтера Валерия Слепухина, а также у активиста Владимира Кацоры, сообщает «Вясна».
«Гомельская вясна» передает, что обыск у гомельской журналистки Ларисы Щиряковой закончился. В течение трех часов сотрудники ГУБОПиК осматривали ее квартиру, забрали фото- и видеооборудование, носители информации, бело-красно-белые флаги. БАЖ уточняет, что следственные действия проводили по уголовному делу о нарушении общественного порядка (статья 342 УК).
Кроме того, в Минске прошел обыск у эксперта по цифровой безопасности Николая Кванталиани.
В Гомеле милиционеры пришли к учительнице и отцу журналиста
С 7 утра в Гомеле проходит обыск у учительницы Надежды Лащенко-Казаковой, сообщает «Вясна». В ноябре 2020 года ее вместе с подругой задерживали за «одежду протестных цветов».
Обыск прошел в квартире отца местного журналиста Евгения Меркиса — забрали компьютеры и телефоны.
Следственные действия также прошли у гомельского волонтера Ильи Миронова, помогавшего протестующим, которых привлекали к административной ответственности за участие в акциях. По данным «Радыё Свабода», всю технику и телефоны изъяли.
Обыски по всей стране. Что мы знаем на 12:30
С самого утра по всей Беларуси силовики приходят к правозащитникам, активистам и журналистам, в том числе к членам «Вясны» и «Белорусской ассоциации журналистов». Известно, что уже у около 30 человек провели обыски.
Следственный комитет сообщил, что обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности» по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).
К кому сегодня пришли силовики:
Минск
— К председателю «Белорусской ассоциации журналистов» (БАЖ) Андрею Бастунцу и его жене Сабине Брило, к пресс-секретарю БАЖ Борису Горецкому (у него изъяли технику, деньги и книги), а также к юристу БАЖ Олегу Агееву. В офисе БАЖ прошел обыск. Забрали системный блок и папку с заявками на вступление в организацию.
— К юристу Кристине Рихтер. У нее изъяли технику и рабочие документы по делу БАЖ
— К координатору кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрею Полуде
— К правозащитникам «Вясны» Наталье Сацункевич и Дмитрию Соловьеву. У Соловьева после обыска забрали телефон и всю технику, а его самого задержали
— К лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, председателю профсоюза Василию Завадскому, членам РЭП Игорю Комлику, Андрею Комлику-Яматину
— К эксперту по цифровой безопасности Николаю Кванталиани. Дома была его мать, статью из постановления об обыске она не запомнила
— Обыск проходит в офисе «Вясны»
Гомель
— К журналисту Анатолию Готовчицу
— К пресс-секретарю Белорусского Дома прав человека Евгении Паращенко
— К активисту и волонтеру Валерию Слепухину
— К члену движения «За Свободу» Владимиру Кацоре
— К родителям журналиста Егвения Меркиса, после обыска забрали компьютеры брата и отца, а также телефоны
— К гомельскому волонтеру Илье Миронову. У него забрали всю технику и телефоны. «Радыё Свабода» сообщает, что Миронов помогал осужденным по статье 23.34 КоАП
— У журналистки Ларисы Щиряковой сотрудники ГУБОПиК провели обыск в рамках дела о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Спрашивали о деньгах, конфисковали фото- и видеотехнику, жесткие диски, бчб-флаги и плакаты «Я — нячэсны журналіст», «Свабоду Судаленку». Журналистка не имеет процессуального статуса.
Могилев
— К членам «Вясны» Алексею Колчину и Борису Бухелю
— К журналисту Алесю Буракову-младшему
Витебск
— К родителям правозащитницы Ирины Третьяковой. При обыске искали документы, забрали флешку и книжку «Мониторинг отделений милиции»
Брест
— К правозащитнику Владимиру Величкину и волонтерам правозащитного центра «Вясна» Екатерине Бажко и Анне Богданович
Мозырь
— К руководителю местного филиала «Вясны» Владимиру Телепуну
Светлогорск
— К руководителю местного филиала «Вясны» Елене Маслюковой
Речица
— К родителям сооснователя фонда BYSOL Андрея Стрижака. Изъяли старые телефон и винчестер
В офисе БАЖ закончился обыск
В офисе «Беларуской ассоциации журналистов» закончился обыск, сообщает Onliner. После следственных действий помещение опечатали.
Председатель БАЖ Андрей Бастунец рассказал, что обыск проходил по делу о нарушении общественного порядка (статья 342 УК).
В Речице обыскали журналиста
К журналисту из Речицы Андрею Медведеву приходили с обыском, в результате у него забрали бумаги и записные книжки, сообщает «Гомельская вясна».
Милиционеры также отвели Медведева к квартире, которую он продал три года назад, и просили открыть ее.
У замглавы БАЖ Олега Агеева закончился обыск
У заместителя председателя «Беларуской ассоциации журналистов» Олега Агеева прошел обыск, сообщает БАЖ.
Милиционеры забрали всю технику, «деньги все, оставили 120 рублей». Задерживать Агеева не стали. Обыск проходил по той же статье 342 УК.
Европейская федерация журналистов потребовала от властей Беларуси прекратить преследование журналистов и БАЖ
Европейская федерация журналистов (EFJ) и Международная федерация журналистов (IFJ) потребовали от властей Беларуси немедленно прекратить преследование журналистов и «Беларуской ассоциации журналистов», сообщается на сайте EFJ.
Обе федерации призвали ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз в связи с этим принять меры для восстановления закона в Беларуси.
Обыск в офисе «Вясны» закончился
Около 15:20 обыск в офисе правозащитного центра «Вясна» закончился, сообщает организация. Руководителя центра Алеся Беляцкого повезли к нему домой для нового обыска.
Amnesty International и комиссар Совета Европы призвали прекратить преследование журналистов и правозащитников
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Беларуси «прекратить продолжающиеся притеснения и преследования гражданского общества после обысков в правозащитном центре «Вясна», БАЖе, профсоюзах и у независимых журналистов». Правозащитники требуют «немедленно освободить всех задержанных и положить конец государственному беззаконию».
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что «притеснение в Беларуси через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и правозащитников, включая партнеров Совета Европы и ООН, неприемлемо. Свобода выражения мнений, ассоциаций и собраний должна быть обеспечена в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека».
Обыски по всей стране. Что произошло к 18:00
Рано утром в Беларуси начались обыски у правозащитников и журналистов — в основном у сотрудников «Белорусской ассоциации журналистов» и правозащитного центра «Вясна». К вечеру стало известно о задержании как минимум трех человек, сообщает «Вясна».
Следственный комитет сообщил, что обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности» по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).
Кого задержали:
— Правозащитника «Вясны» Дмитрия Соловьева. В его доме выбили дверь, конфисковали технику;
— Могилевского правозащитника «Вясны» Бориса Бухеля — сейчас он на допросе в могилевском СК;
— В Витебске — правозащитника Павла Левинова. После задержания его повезли к нему домой, где начали обыск;
Что нового известно об обысках:
— «Вясна» сообщила об еще одном готовящемся обыске — на этот раз в офисе на улице Мержинского в Минске;
— Обыск проходит в доме основателя «Вясны» Алеся Беляцкого;
— Прошел обыск у руководителя Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Владимира Кравченко;
— У правозащитника Андрея Полуды прошел обыск. У него изъяли технику и деньги;
— В квартире матери правозащитницы «Вясны» Натальи Сацункевич закончился обыск. Его проводили сотрудники ГУБОПиК. Они изъяли ноутбук, телефон матери правозащитницы, деньги, дипломы и бейджи с различных правозащитных конкурсов и конференций, а также бело-красно-белый флажок с гербом «Погоня»;
— Обыск прошел и в доме юриста «Вясны» Павла Сапелко, у него изъяли всю технику;
— В Бресте прошел обыск в квартирах волонтерок «Вясны» Екатерины Божко и Анны Богданович;
— В Речице — у журналиста и правозащитника «Вясны» Андрея Медведева. У него забрали бумаги и блокноты;
— Обыск провели и в доме журналиста-фрилансера и правозащитника Алеся Буракова-младшего;
Правозащитника Бориса Бухеля освободили
Правозащитника «Могилевской весны» Бориса Бухеля освободили после обыска и допроса в Следственном комитете, сообщает «Белсат».
У Бухеля нет процессуального статуса. Во время обыска у него забрали телефон, ноутбук, флэшки и деньги. Силовики пришли к нему домой в 7 утра.
Задержан брестский активист РЭП, в минском офисе проходит обыск
Задержан правовой инспектор профсоюза РЭП в Бресте Владимир Малей, которому 11 февраля исполнилось 70 лет, сообщает «Профсоюз РЭП».
В минском офисе профсоюза проходит обыск, там находится активист профсоюза Вацлав Орешко.
Исправлено в 20:20. Исправлена информация о статусе Вацлава Орешко — он не задержан, а находится в офисе, где проходит обыск.
Закончился обыск у председателя «Вясны» Алеся Беляцкого
У Алеся Беляцкого закончился обыск, председатель правозащитного центра на свободе и процессуального статуса не имеет, сообщает «Вясна».
К нему домой силовики приехали после обыска в главном офисе «Вясны» в Минске. Обыск в другом офисе на улице Мержинского продолжается.
Закончился обыск в офисе профсоюза РЭП
В минском офисе профсоюза РЭП закончился обыск, рассказал на своей странице в фейсбуке председатель организации Василий Завадский. Его отпустили после обыска, как и лидера профсоюза Геннадия Федынича.
По словам Завадского, у них конфисковали ноутбуки, телефоны, печатные и агитационные материалы, личные деньги. «Весь день провел в офисе, с 10 до 13-ти "под конвоем" ждали "бригаду", специализирующуюся на обысках; с 13 и до 18 шел обыск», — рассказал председатель профсоюза.
Он рассказал, что в ходе обыска в диване на кухне нашли охотничий патрон. «Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация», — прокомментировал это Завадский.
Обыск во втором минском офисе «Вясны» окончен
Закончился обыск в офисе правозащитного центра «Вясна» на улице Мержинского. Силовики конфисковали компьютеры, документы, телефон и систему видеонаблюдения.
Представителя профсоюза РЭП арестовали на 25 суток
Суд Фрунзенского района осудил представителя профсоюза РЭП Андрея Комлика-Яматина на 25 суток ареста, сообщает «Вясна».
Судья Мария Ерохина признала его виновным в организации несанкционированного митинга (статья 23.34 КоАП) за серебристо-бордовую гирлянду на балконе, а также в неповиновении должностному лицу (статья 23.4 КоАП) за отказ открыть дверь силовикам 16 февраля, когда к нему пришли с обыском.
В итоге обыск в рамках уголовного дела по статье 342 УК прошел — милиционеры сами вскрыли замок. Отказ открывать дверь Комлик-Яматин пояснил тем, что когда к нему пришли в 7 утра, он не знал, что это милиция.
МВД отчиталось об обысках у правозащитников и журналистов
Сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», а также представителей БАЖ и «медиа-ресурсов протестного толка», пишет пресс-служба МВД. Обыски проводились по поручению СК по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).
Изъято более 80 тысяч долларов в различной валюте, «документы на получение иностранных грантов» и «сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции», офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, фото- и видеотехника, банковские карты и предмет, похожий на пистолет.
Кроме того оперативники обнаружили документы с реквизитами для денежных переводов, растяжки, баннеры, флаги, документацию о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи «псевдорепрессированным», «литературу, пропагандирующую ЛГБТ-ценности», а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.
На видео оперативники ломают дверь, врываются в квартиру. На словах «протестная литература» показана историческая литература издательства Arche и художественная книга Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя». Когда показывают литературу, «пропагандирующую ЛГБТ-ценности» появляется кадр с брошюрой «Стереотипы о ЛГБТ-людях в СМИ Беларуси».
Главы МИД Великобритании и Канады осудили обыски у правозащитников и журналистов
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и глава МИД Канады Марк Гарно выступили с совместным заявлением, в котором осудили массовые обыски у журналистов и правозащитников.
«Вчерашние преследования правозащитных организаций и независимых журналистов по всей Беларуси в ходе целенаправленных рейдов белорусских властей просто ужасны. Это очередное притеснение гражданского общества и свобод в стране, которая столкнулась с чрезвычайным угнетением со стороны режима Лукашенко», — сказано в заявлении.
Министры отметили, что за последние полгода они «стали свидетелями того, как эти мужественные люди и организации доблестно стремились защитить права человека белорусов и привлечь режим к ответственности».
«За эти простые действия они подвергались постоянным нападкам», — добавляют главы МИД.
«Наши правительства совместно призывают белорусские власти немедленно прекратить кампанию насилия и преследования журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества. Ранее мы реагировали на эти грубые нарушения прав человека санкциями, направленными против тех, кто несет прямую ответственность, включая самого Лукашенко, и продолжаем поддерживать работу по выполнению рекомендаций, содержащихся в докладе Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — пишут министры.
В конце заявления глав МИД говорится о том, что «народ Беларуси имеет право подлинно и всеобъемлюще определять свое собственное будущее и иметь возможность делать это, не опасаясь необоснованных задержаний или насилия».
Правозащитника «Вясны» арестовали на 12 суток за барельеф с гербом «Погоня»
Суд Минского района арестовал правозащитника центра «Вясна» Дмитрия Соловьева на 12 суток по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий), сообщает «Вясна».
Барельеф с гербом «Погоня», который висел на доме Соловьева восемь лет, силовики посчитали несанкционированным пикетом.
Дмитрия Соловьева задержали 16 февраля после обыска в доме. В тот день силовики провели массовые обыски у журналистов и правозащитников по всей стране.