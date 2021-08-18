Обыски у информагентства «Белапан»

Силовики пришли с обысками к сотрудникам информагентства «Белапан»
Силовики проводят обыски у сотрудников независимого информационного агентства «Белапан», пишет Naviny.by.
Об обысках успела сообщить коллегам журналистка Ирина Турчина, редактор издания Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева.
На связь не выходят главный редактор «Белапан» Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.
В июле журналистка «Белапан» Татьяна Коровенкова уехала из Беларуси. На брифинге МИД, на котором выступал в том числе задержанный после экстренной посадки самолета Ryanair Роман Протасевич, Коровенкова сказала, что не верит ничему из сказанного им.
«Мне сложно представить, Роман, что вам пришлось пережить в последние недели. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю», — сказала она.
13 января 2021 года по уголовному делу был задержан медиаменеджер «Белапан» Андрей Александров. Ему предъявлено обвинение по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 и 2 статьи 342), а также в измене государству (часть 1 статьи 356 УК).
Обыск проходит в квартире главреда «Белапан» Ирины Левшиной
Силовики проводят обыск у главного редактора и директора «Белапан» Ирины Левшиной, сообщает Naviny.by со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, двери квартиры Левшиной не взломаны. В квартире слышны голоса неизвестных и самой редактора. Рядом с подъездом стоит микроавтобус с тонированными стеклами.
Журналиста «Белапан» Захара Щербакова после обыска увезли на допрос
Обыск в квартире корреспондента «Белапан» Захара Щербакова окончен, его увезли на допрос, сообщает Naviny.by со ссылкой на фейсбук жены журналиста.
«У нас закончился обыск. Моего мужа, журналиста БелаПАН Захара Щербакова, увезли на допрос», — написала она.
Что стало причиной для обыска и по какому делу допрашивают Щербакова, неизвестно.
У заместителя главреда «Белапан» прошел обыск по делу о грубом нарушении порядка
Обыск у заместителя главного редактора «Белапан» Александра Зайцева окончен, сообщает Naviny.by.
Визит силовиков связан со статьей об организации грубого нарушения порядка (статья 342 УК). По словам Зайцева, при обыске присутствовало семь силовиков, они изъяли мобильный телефон, жесткий диск, планшет, редакционное удостоверение и несколько визиток.
Александр Зайцев не задержан, но подписал обязательство о явке. Его процессуальный статус ему не пояснили, пишет издание. Делом занимается Следственный комитет.
Главреда «Белапан» везут в офис агентства для проведения обыска
Обыск в квартире главреда «Белапан» Ирины Левшиной окончен, ее везут на обыск в офис агентства, сообщает издание Naviny.
Затем ее повезут на допрос в УСК по Минску, пишет издание.
Журналистку «Белапан» Ирину Турчину отпустили после допроса
Журналистка «Белапан» Ирина Турчина вышла на свободу после допроса, сообщает «Вясна».
Ранее сообщалось, что главного редактора Ирину Левшину повезут на допрос в Следственный комитет.
Позже Турчина рассказала подробности обыска у нее дома.
С обыском к журналистке приходили сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В постановлении на обыск была указана статья о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). У Турчиной изъяли компьютер, мобильный телефон, флешки, диктофон и блокнот.
После обыска журналистку повезли на допрос в Следственный комитет, она отказалась от дачи показаний. С нее взяли подписку о неразглашении и отпустили. Ирина Турчина проходит по делу свидетелем.
Обновлено в 12:45. Добавлены подробности обыска у Турчиной.
Бухгалтер «Белапан» Екатерина Боева проходит подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка
Бухгалтер «Белапан» Екатерина Боева задержана, она проходит подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает Naviny со ссылкой на мужа сотрудницы.
Сейчас Боева находится в ИВС на Окрестина, пишет издание.
БАЖ: экс-директор «Белапан» Дмитрий Новожилов находится на Окрестина
Бывший директор агентства «Белапан» Дмитрий Новожилов находится в изоляторе на Окрестина, пишет БАЖ со ссылкой на его родных.
Сообщается, что Новожилова доставили в изолятор после допроса. Другие подробности неизвестны.
Журналиста «Белапан» Захара Щербакова отпустили после допроса
Журналиста Захара Щербакова отпустили после допроса, сообщает Naviny со ссылкой на его жену Елену.
Его статус пока неизвестен. Щербакова отпустили под подписку о неразглашении, у него изъяли ноутбук, телефон и флешки.
После обыска дома Щербакова отвезли в офис «Белтелекома», где находится хостинг-площадка. В присутствии журналиста изъяли сервер «Белапан».
Обновлено в 16:34. Добавлена информация об обыске и изъятии сервера.
Директора и главного редактора «Белапан» Ирину Левшину задержали на 72 часа
Директора и главного редактора «Белапан» Ирину Левшину задержали на 72 часа, сообщает Naviny со ссылкой на ее дочь.
После допроса в СК Ирину Левшину увезут в ИВС на Окрестина. К ней допустили адвоката.
СК: трое сотрудников «Белапана» задержаны по уголовному делу, идет проверка агентства на уклонение от уплаты налогов
Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина задержаны по подозрению в организации и активном участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает Следственный комитет.
Также следствие инициировало налоговую проверку «Белапана». СК заявляет, что «уже выявлены нарушения налогового законодательства», а позже следователи «дадут правовую оценку действиям должностных лиц» агентства по статье об уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК).
В «Белапане» утверждают, что обыски у сотрудников прошли в рамках дел о массовых беспорядках и грубом нарушении порядка. «Вероятно, речь идет о статьях 293 и 342 УК», — сообщали в агентстве.