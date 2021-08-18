Обыски у информагентства «Белапан»

Силовики пришли с обысками к сотрудникам информагентства «Белапан»

Силовики проводят обыски у сотрудников независимого информационного агентства «Белапан», пишет Naviny.by.

Об обысках успела сообщить коллегам журналистка Ирина Турчина, редактор издания Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева.

На связь не выходят главный редактор «Белапан» Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

В июле журналистка «Белапан» Татьяна Коровенкова уехала из Беларуси. На брифинге МИД, на котором выступал в том числе задержанный после экстренной посадки самолета Ryanair Роман Протасевич, Коровенкова сказала, что не верит ничему из сказанного им.

«Мне сложно представить, Роман, что вам пришлось пережить в последние недели. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю», — сказала она.

13 января 2021 года по уголовному делу был задержан медиаменеджер «Белапан» Андрей Александров. Ему предъявлено обвинение по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 и 2 статьи 342), а также в измене государству (часть 1 статьи 356 УК).