Беларусь перед выборами. Протесты и аресты

Бывшая участница телеграм-чата «Армия с народом» рассказала об угрозах и давлении со стороны сотрудников ГУБОПиК

Подозреваемая в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ) бывшая участница телеграм-чата «Армия с народом» Елена Коликова рассказала, что сотрудники милиции во время задержаний оказывали на нее психологическое и физическое давление. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

По словам Коликовой, 10 июля в здании ГУБОПиК сотрудники управления с фамилиями Бушило, Василичин и Высоцкий расспрашивали ее о деятельности телеграм-канала «Армия с народом», оказывали психологическое давление, угрожали избиением, оскорбляли и заставляли пойти на сотрудничество с ГУБОПиК.

«Когда я отказалась написать соглашение о сотрудничестве на конфиденциальной основе с ГУБОПиК МВД меня начали оскорблять и угрожать. Звучали фразы типа: "Если бы ты была мужиком, я бы тебя ****л [побил]!", "Поедешь на Окрестина, почки застудишь, детей больше никогда не будет", "Нашла бы себе мужика, чтобы из-под него не выползала, тогда бы когда — то было лезть в политику" и т. д», — рассказала «Вясне» Елена Коликова.

По словам Коликовой, старший оперуполномоченный по фамилии Высоцкий нажимал ей на плечи и на шейные позвонки, чтобы она сообщила пароли от телеграм-аккаунта, но Коликова отказалась это делать.

Коликова утверждает, что во время непроцессуальной беседы сотрудники ГУБОПиК заставили ее написать объяснительную и зачитать перед камерой. Ее отпустили после подписания документа с обещанием не участвовать в экстремистской деятельности.

Помимо этого, Коликова рассказала, что 22 июля в Минске сотрудники ГУБОПиК допрашивали ее без адвоката в ИВС в переулке Окрестина. По ее словам, ей угрожали, что у нее заберут ребенка и отдадут в детский дом. Коликова отказалась разговаривать.

Елену Коликову задерживали 9 и 21 июля. По информации «Вясны», 9 июля сотрудники ГУБОПиК провели обыск в ее квартире, забрали часть техники, а саму Коликову доставили в Минск в здание ГУБОПиК. Оттуда ее увезли в РУВД Центрального района, где милиционеры составили протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). На следующий день суд оштрафовал ее на 405 белорусских рублей (примерно 167 долларов).

21 июля милиционеры доставили Коликову в Главное управление Следственного комитета в Минске. Там ей сообщили, что она является подозреваемой по уголовному делу по части 1 статьи 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), после чего поместили в изолятор.

По утверждению Коликовой, на следующий день сотрудники СК допросили ее по событиям 29 мая в Гродно, где она не присутствовала, а также задавали вопросы о телеграм-чате «Армия с народом».

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24 июля Коликову выпустили из ИВС под подписку о невыезде.