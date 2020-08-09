Беларусь перед выборами. Протесты и аресты

Выборы и протесты: с чего все началось
Протестная активность в Беларуси нарастала с конца прошлого года, когда переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина об «углубленной интеграции» вызвали у многих беларусов опасения за независимость страны.
В начале мая Палата представителей Национального собрания назначила дату президентских выборов — 9 августа. Одновременно подготовку к предвыборной кампании начали и силовики: по всей стране прошли задержания оппозиционных блогеров и активистов. Позже в отношении двух возможных кандидатов — ведущего ютуб-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико были возбуждены уголовные дела.
Тихановский обвиняется в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ), а также в воспрепятствовании выборам (часть 1 статьи 191 УК РБ).
Бабарико и его сын Эдуард с 18-го июня находятся в СИЗО КГБ — точной информации о предъявленных им обвинениях нет, адвокаты отказываются от комментариев из-за подписки о неразглашении.
В отношении еще одного претендента на пост главы государства — экс-советника Лукашенко и создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало МВД пока проводит доследственную проверку.
Помимо Сергея Тихановского, фигурантами уголовных дел за последний месяц стали и другие белорусские политические блогеры — автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, ютуберы Сергей Петрухин и Александр Кабанов (ведут канал «Народный репортер»), Владимир Неронский («Слуцк Для Жизни») и Владимир Цыганович (MozgON). Каждый из них обвиняется по части 1 статьи 342 УК РБ, а Неронский еще и по статье 369 УК РБ (оскорбление представителя власти).
Автор ютуб-канала «Серый Кот» сообщил о возбуждении уголовного дела
В отношении ведущего ютуб-канала «Серый Кот» Дмитрия Козлова возбуждено уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Об этом сам Козлов сообщил в письме витебскому правозащитнику Павлу Левинову, пишет «Вясна». Известно, что Козлов был задержан 10 июня и осужден на 20 суток административного ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий); срок ареста истекал 30 июня.
Дмитрий Козлов — активист кампании «Европейская Беларусь», сторонник арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам обвиняется в том числе по статье 342 УК РБ. По подсчетам правозащитников из «Вясны», всего по этой статье под стражей сейчас находятся 17 человек.
На канал «Серый кот» в ютубе подписано 18,6 тысяч человек. В последние месяцы Козлов публиковал видео с пикетов в поддержку участвующей в президентской кампании супруги Тихановского Светланы, освещал протесты и суды над активистами, а также ситуацию с распространением коронавируса.
Суд оставил Виктора Бабарико в СИЗО КГБ
Суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу претендента на президентский пост Виктора Бабарико на заключение под стражу, рассказал его адвокат Дмитрий Лаевский изданию TUT.by.
Самого Бабарико в суд не доставляли, в зале присутствовал лишь его защитник. Заседание прошло в закрытом режиме, адвокат дал подписку о неразглашении, поэтому деталей процесса Лаевский не сообщил. Он собирается обжаловать постановление в Минском городском суде.
Правозащитный центр «Вясна» признал политзаключенным блогера Игоря Лосика
Правозащитный центр «Вясна» признал автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и внештатного консультанта радио «Свобода» по новым медиа Игоря Лосика политическим заключенным, потребовал освободить его и прекратить возбужденное в отношении блогера уголовное дело.
«В связи с задержанием блогера и администратора телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и выбора в отношении него меры пресечения в виде удержания под стражей, представители правозащитного сообщества Беларуси <…> признали Игоря Лосика политическим заключенным», — сказано в заявлении «Вясны».
За время предвыборной кампании правозащитники признали политзаключенными уже 17 человек. Среди них объявившие об участии в выборах блогер и бизнесмен Сергей Тихановский, бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, а также члены их инициативных групп.
У телеграм-канала «Беларусь головного мозга» насчитывается около 173 тысяч подписчиков. 25 июня в канале появился пост об обыске в доме его администратора Игоря Лосика, после он был задержан. Вечером того же дня канал сообщил о возбуждении уголовного дела. Сейчас Лосик находится в СИЗО №1 Минска.
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, выступая в день задержания Лосика в парламенте, говорил, что уличные протесты в стране «управляются через телеграм-каналы и через стрим радио "Свобода"». Редакция радио «Свобода» также потребовала освобождения Лосика.
ЦИК забраковала почти 100 тысяч подписей за Цепкало, он выбывает из президентской кампании
Заявивший об участии в президентских выборах Валерий Цепкало не собрал необходимые для регистрации кандидатом 100 тысяч подписей, передает TUT.by со ссылкой на данные ЦИК. Борьбу за кресло президента Беларуси продолжат шесть человек, в том числе, действующий президент Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО КГБ.
По сообщению ЦИК, проверку прошли 75 249 подписей за Цепкало, сдал он 160 тысяч.
Виктор Бабарико подал 365 тысяч подписей, Светлана Тихановская — более 100 тысяч, Анна Канопацкая — 110 тысяч, Андрей Дмитриев — 107 тысяч и Сергей Черечень — 106 тысяч.
После проверки в ЦИК у Виктора Бабарико осталось 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.
При этом на сайте ЦИК сказано, что проверку прошло 143 109 подписей за Черечня и 146 558 тысяч — за Канопацкую. Это больше, чем претенденты, по их словам, подавали в ЦИК, обращает внимание TUT.by.
О количестве подписей, поданных за выдвижение Александра Лукашенко, не сообщалось.
29 июня официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова рассказала, что милиция проводит доследственную проверку «противоправной деятельности» Цепкало.
ЦИК объяснила расхождения в данных о числе подписей за Черечня и Канопацкую
Заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Иван Толкач объяснил расхождение в числе поданных и прошедших проверку подписей за Анну Конопацкую и Сергея Череченя.
Отвечая на вопрос корреспондента TUT.by, Толкач предположил, что претенденты на участие в президентских выборах назвали журналистам меньшее количество подписей, чем подали на самом деле.
«К тем цифрам, которые называли журналистам Канопацкая, Черечень и Дмитриев, Центральная комиссия отношения не имеет. Это говорили претенденты на этапе сбора подписей, вполне возможно, что они подписи еще сдавали дополнительно», — сказал представитель ЦИК.
Сама Анна Канопацкая утверждает, что назвала журналистам именно то количество подписей, которые подала в ЦИК.
«Если бы вы у меня спросили, сколько сдала моя команда, я бы вам и сказала», — сказала она корреспонденту TUT.by.
По словам Канопацкой, за ее выдвижение подано более 140 тысяч подписей.
Ранее сегодня журналисты TUT.by обратили внимание, что проверку прошло больше подписей за Канопацкую и Череченя, чем претенденты, по их собственным словам, подали в ЦИК.
Сергея Тихановского осудили на 15 суток за неповиновение сотруднику милиции
Суд Ленинского района Гродно рассмотрел административный материал в отношении блогера Сергея Тихановского, передает «Радио Свобода»; ему назначили 15 суток ареста по статье 23.4 КоАП РБ — неповиновение сотруднику милиции.
Сам Тихановский участвовал в процессе по скайпу, он находится в минском СИЗО №1. Он обвиняется в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ), а также в воспрепятствовании выборам (часть 1 статьи 191 УК РБ). После задержания блогера в президентской кампании участвует его жена Светлана.
Вчера ЦИК Беларуси объявил, что проверку прошли 104 757 подписей за выдвижение Тихановской, этого достаточно для регистрации кандидата.
По словам Светланы Тихановской, которые приводит TUT.by, ее супруг за время ареста заметно похудел.
«Это точно Сергей, это его уши — одно ухо немного оттопыренное, руки, его жесты — я их узнаю. Но я в шоке, я сегодня плакала, увидев эти фото. Таким истощенным, таким худым я его никогда не видела. Еще эта стрижка… Он совсем не похож на себя, но это он», — сказала Тихановская.
Обновлено в 19.58. Добавлены слова Светланы Тихановской.
Белорусские телеграм-каналы выпустили совместное заявление о политических репрессиях
Канал «Беларуский Телеграм» опубликовал заявление национального телеграм-сообщества с требованием прекратить репрессии против блогеров.
«Мы <…> осуждаем задержания и преследование блогеров по надуманным поводам и считаем такие действия властей местью гражданскому обществу за самоорганизацию. Когда власти объявляют освещение уличных протестов действиями по организации массовых беспорядков, они нарушают Конституцию Беларуси и угрожают базовым правам её граждан», — сказано в заявлении.
Авторы воззвания потребовали немедленно освободить задержанных блогеров, прекратить уже возбужденные уголовные дела и призвали аудиторию поддерживать независимые каналы. Всего под заявлением подписались администраторы 70 телеграм-каналов. Среди них — Nexta (330 000 читателей), «Беларусь головного мозга» (173 000), «Беларусь Сейчас» (165 000) и «Говорит Беларусь» (109 000).
Политик Николай Статкевич подозревается в сговоре с блогером Тихановским; адвокат: их дела могут объединить
Арестованный политик Николай Статкевич рассказал своему адвокату, что его подозревают в организации незаконного массового мероприятия (часть 1 статьи 342 УК РБ) по предварительному сговору с блогером Сергеем Тихановским. Об этом сообщается в официальном телегам-канале политика.
По данным канала, 30 июня Статкевич встретился со своим защитником Владимиром Созончуком и сообщил, что следователи подозревают его в организации митинга в Гродно 29 мая «под формальным поводом сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Тихановской Светланы путем пикетирования». После этого пикета в отношении Сергея Тихановского и нескольких его соратников было возбуждено дело по той же статье 342 УК.
Адвокат Николая Статкевича Владимир Созончук подтвердил эту информацию TUT.by. Защитник смог поговорить со Статкевичем 15 минут, пока того переводили из ИВС на Окрестина в СИЗО №1. По мнению адвоката, дело Статкевича могут объединить с делом Тихановского.
«Получается, они под это дело, которое возбуждено в отношении Тихановского, арестовывают всех, в том числе блогеров. Это видно из текста подозрения, которое вручено Николаю Викторовичу: дескать, он "в группе по предварительному сговору с Тихановским" и так далее. Это то же самое содержание, что и у остальных ребят», — сказал Созончук TUT.by.
Жена Николая Статкевича Марина Адамович утверждает, что политик не встречался с Сергеем Тихановским перед пикетов в Гродно, а 29 мая находился в Минске. По ее словам, единственное, что объединяет Тихановского и Статкевича — это то, что блогер собирался идти на выборы как «кандидат протеста». «Кандидатами протеста» называют себя сторонники Николая Статкевича, подавшие заявления на регистрацию инициативных групп и планировавшие использовать избирательную кампанию для организации уличных акций.
До задержания Тихановского в Гродно он встречался со Статкевичем 24 мая во время пикета возле Комаровского рынка в Минске.
Николай Статкевич — оппозиционный политик, лидер незарегистрированной партии «Народная Грамада». В мае 2005 года он был приговорен к трем годам ограничения свободы по статье 342 УК за организацию массовых акций протеста против фальсификации итогов референдума 2004 года.
На выборах 2010 года Статкевич был одним из кандидатов в президенты. Вечером в день голосования в Минске состоялся многотысячный митинг, известный как «Плошча-2010»; его жестко разогнал ОМОН. Силовики задержали Статкевича, впоследствии он был осужден на шесть лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков (статья 293 УК).
Amnesty International признала Статкевича узником совести. В 2015 году политик был досрочно освобожден на основании указа Лукашенко о помиловании.
«Беларусь головного мозга»: Игорю Лосику предъявили обвинение
Задержанному администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику официально предъявлено обвинение. Сообщение об этом появилось в канале.
25 июня «Беларусь головного мозга» сообщила о задержании своего администратора Игоря Лосика. Вечером того же дня канал написал о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). С тех пор Лосик находится в СИЗО №1 Минска.
Правозащитный центр «Вясна» признал его политическим заключенным. Редакция радио «Свобода», где Лосик работал внештатным консультантом, потребовала его освобождения.
Помощница Виктора Бабарико задержана и доставлена в СИЗО КГБ
Штаб претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил о задержании члена инициативной группы и личной помощницы экс-банкира Елены Карагачевой. Она проработала с Бабарико в Белгазпромбанке 20 лет. По информации штаба, задержание проводили сотрудники Департамента финансовых расследований; Карагачева доставлена в СИЗО КГБ.
12 июня глава Госконтроля Иван Теретель говорил, что по «делу Белгазпромбанка» задержаны 15 человек. После этого, по информации TUT.by, был задержан по крайней мере еще один топ-менеджер банка.
Бывшая радиоведущая уехала из Беларуси из-за угрозы ареста
Бывшая радиоведущая, предпринимательница и создательница группы «Хватит бояться» Татьяна Мартынова уехала из Беларуси, опасаясь задержания. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
«Это было непростое решение, но слишком много знающих людей написали мне, что именно сегодня или максимум завтра меня завинтят. У меня был выбор. Или принять арест, или уехать из РБ и продолжить то, что я сегодня считаю важным и нужным. Я сутки думала. И потом решила, что я смогу быть полезней на свободе», — написала Мартынова.
По ее утверждению, белорусские силовики пытались задержать ее «прям со светомузыкой», но к тому моменту она уже покинула страну.
Мартынова — основательница и администратор группы «Хватит бояться» в Facebook; на нее подписано 25 тысяч человек. На странице публикуется информация о ходе избирательной кампании, критические по отношению к действующей власти посты.
Накануне в минский бар «Пятница», которым владеет Мартынова, пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, милиции и налоговой. Экс-радиоведущая предполагает, что заведение «закроют или отожмут».
По итогам проверки ей выписали два штрафа, рассказала Мартиынова телеканалу «Белсат». Предпримательница предположила, что поводом для проверки стала жалоба на самодельный плакат, который был вывешен в баре.
«"Лукашенко не мой президент", "Мы — 97%", и вот они пришли с проверкой», — объяснила Мартынова.
Белорусские актеры и музыканты потребовали освобождения политзаключенных
Больше 20 белорусских деятелей культуры записали видеообращение с требованием честных выборов и освобождения политических заключенных. Видео, озаглавленное «Культпротест», появилось на ютуб-канале певицы и актрисы Анастасии Шпаковской (Naka).
Среди тех, кто принял участие в инициативе — музыканты групп Intelligency, Weesp, актеры Светлана Аникей, Валерий Зеленский, Дмитрий Малащицкий, Владимир Петрович, актриса и певица Анастасия Шпаковская, журналистка Катерина Карпицкая, ведущий Павел Костевич и другие.
«Сейчас в нашей стране правит жестокость в отношении прав человека. Я прошу людей, которые занимают высокопоставленные должности, вспомнить о том, что и они люди. Я призываю остановить отлов людей, как животных. Я заклинаю одуматься и выпустить на свободу наших кандидатов. Я прошу не забирать у нас наши права выбора», — говорит на видео Светлана Аникей.
Актриса напомнила, что недавно получила медаль имени Франциска Скорины — государственную награду за достижения в культуре, образовании и науке. Указ о награждении подписал президент Александр Лукашенко.
«Нас подбешивает, когда мы видим просто откровенное беззаконие. Мы очень любим Беларусь и хотим, чтобы она была сильнее и лучше. Поэтому думайте головой», — призвал музыкант Intelligency Юрий Тарасевич.
«Я за честные выборы, мне не безразлично то, что происходит в нашей стране. И я требую, чтобы освободили политических заключенных», — сказал бывший сотрудник государственного телеканала «СТВ» Павел Костевич.
Под хештегом #культпротест в Facebook появляются новые посты.
TUT.by: Мингорисполком утвердил список мест для агитации. Ни одно из них не находится в центре города
Мингорисполком утвердил список мест, в которых разрешено проводить пикеты в поддержку кандидатов в президенты. Соответствующее решение исполкома от 25 июня опубликовал сегодня TUT.by.
В перечень мест, где разрешены предвыборные пикеты, вошли парк 50-летия Октября, парк имени Н.Г. Грековой, парк Дружбы народов, сквер имени Г.К. Жукова, Киевский сквер и сквер «Тучинский».
Если считать условным центром Минска Октябрьскую площадь, то расстояние оттуда до ближайшего разрешенного для митингов места — Киевского сквера — составит примерно четыре километра. Самое удаленное место — парк Грековой, который находится приблизительно в восьми километрах от центра.
Сотрудникам парка «Беловежская пуща» запретили заходить на TUT.by и Onliner.by
Издание TUT.by опубликовало документ, согласно которому сотрудникам национального парка «Беловежская пуща» запрещено на рабочем месте посещать TUT.by и новостной сайт Onliner.by.
Приказ № 225-п «О запрете посещения интернет-порталов» от 1 июля предписывает сотрудникам парка под их «персональную ответственность» «исключить использование в хозяйственной деятельности учреждения услуг интернет-порталов tut.by и onliner.by». Документ в редакцию издания выслал работник парка, пожелавший остаться анонимным; он подписан гендиректором «Беловежской пущи» Александром Бурым.
Редакция TUT.by обратилась за комментарием к заместителю гендиректора парка Алексею Карповичу, тот посоветовал написать официальный запрос.
Ранее TUT.by писал, что у сотрудников нескольких госорганизаций возникли проблемы с доступом к обоим сайтам.
В доме Виктора Бабарико на Вяче снова проходит обыск
Cиловики снова проводят обыск в особняке заявившего об участии в президентских выборах Виктора Бабарико. Об этом сообщила в Facebook подруга его сына Эдуарда Александра Зверева.
«Снова идет обыск на Вяче. Почему? Потому что сегодня четверг. Других вариантов у меня пока нет», — написала Зверева.
О «деле Белгазпромбанка», фигурантом которого, вероятно, стал Виктор Бабарико, стало известно также в четверг — 11 июня, когда в главном офисе банка прошли первые обыски. Бабарико с сыном были задержаны силовиками в четверг, 18 июня. В следующий четверг, 25 июня, в доме Бабарико прошел обыск. В этот же день был задержан автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик.
В данный момент Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ. По каким статьям обвиняют экс-банкира и его сына, неизвестно; адвокаты находятся под подпиской о неразглашении.
Виктору Бабарико предъявлено обвинение в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки
Виктору Бабарико предъявлены обвинения по части 2 статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и части 2 статьи 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере), сообщает TUT.by. Об этом стало известно из «списка уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию», который вывешен в Минском городском суде.
Сын экс-банкира Эдуард Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК).
В документе, с которым ознакомился TUT.by, упомянуты еще два фигуранта «дела Белгазпромбанка». Первый, Дмитрий Карако — личный помощник Виктора Бабарико и координатор его инициативной группы. Карако предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243).
Второй, Антон Морозов, работал в юридическом отделе Белгазпромбанка. Морозов владеет частью компании «ПриватЛизинг» и является членом наблюдательного совета страховой компании «Кентавр». Его обвиняют в отмывании денег (часть 2 статьи 235) и в уклонении от налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243).
Лукашенко призвал белорусов показать на выборах, что они разбираются «во всяких хитросплетениях интернетовских»
Выступая на торжественном собрании перед Днем Независимости, Александр Лукашенко предупредил белорусов об опасности «так называемых новых технологий: интернета и прочего», при помощи которых неназванные силы «играют на ваших и моих эмоциях». Видео выступления опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«9 августа без всякой жалости… Не надо смотреть на Лукашенко, что вот он с нами был, — сказал действующий президент. — Жалость нам не союзник. Вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки и решить вопрос. "Лукашенки" приходят и уходят. Будут другие, он не вечен. А жизнь на этом клочке земли должна продолжаться. Поэтому отбросьте все эмоции, не до эмоций. Сегодня играют на ваших и моих эмоциях. <…> Мы должны показать, что мы белорусы и хорошо разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. <…> А вы без всякой жалости должны определить, с кем вы дальше будете жить и строить свою суверенную независимую страну для своих детей».
В Гомеле в День Независимости задерживают активистов
В Гомеле силовики задержали активистку и фельдшера скорой Алену Давыдову. Свидетелем задержания стал ее друг по имени Константин, он рассказал о подробностях «Радио Свобода».
«Алена шла одна, она живет в Новобелице. За ней шли двое "не по форме" от ее дома, три милиционера подъехали на служебном автомобиле, еще двое не в форме подошли и с применением силы задержали Алену», — рассказал Константин.
Еще одно задержание произошло на центральном пляже города — там милиционеры попросили пройти в служебный автомобиль активиста Алексея Романова, рассказал его друг Виталий.
3 июля в Беларуси празднуют День Независимости. Накануне вечером в телеграм-канале пресс-службы МВД появилось сообщение о том, что милиция «не позволит омрачить память тех, кто отдал свои здоровье за мир и спокойствие на белорусской земле».
«Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», — предупредили в ведомстве.
В Борисове задержаны несколько человек в майках «3 июля»
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» сообщает о задержании нескольких жителей Борисова, которые вышли на улицу праздновать День Независимости в майках с надписью «З июля»; один из борисовчан одет в майку с национальным бело-красно-белым флагом.
Правозащитный центр «Вясна» пишет, что задержаны трое человек, все они в майках «3 июля»; их имена уточняются.
В Гомеле продолжаются задержания
Около 14:00 в Гомеле на выходе из подъезда «в связи с административным делом» задержана местная жительница по имени Светлана Нарскина, передает правозащитный центр «Вясна». По данным правозащитников, задержанную доставили в отдел милиции на улице Мазурова, 10.
«Вясна» пишет, что «3 июля в Гомеле людей призывали приходить на городской пляж с 12:00, приносить с собой колонки с музыкой, мячи и пляжные тапки».
В Мостах задержан член инициативной группы Светланы Тихановской
Член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Мелюк задержан, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Мелюк возвращался домой вместе с сыном, когда к нему подошел неизвестный мужчина и принялся требовать денег, толкать Мелюка и нецензурно браниться. Активист записал происходящее на телефон.
Вскоре прибывшие сотрудники милиции задержали самого Мелюка. Сейчас он находится в ИВС и пробудет там до судебного заседания, которе, по данным «Вясны», пройдет в понедельник в Скиделе.
Создатель телеграм-канала «Мая краiна Беларусь» уехал из страны
Администратор телеграм-канала «Мая краiна Беларусь» Сергей Беспалов уехал из страны. Об этом сообщает сам канал.
«На Сергея Беспалова развернули настоящую охоту и пытались схватить, как это уже делали со многими блогерами. Однако Сергею удалось остаться на свободе и выехать за пределы страны», — пишет «Мая краiна Беларусь».
Ранее канал «Беларусь головного мозга» сообщал, что в квартиру к Беспалову приходили «люди в масках», но дома его не застали.
В Минске задержали мужчину и беременную женщину, когда они направлялись в магазин за шторами
В центре Минска милиция задержала супругов Елену и Дмитрия, когда те шли за шторами в ЦУМ. Это случилось утром во время выступления Александра Лукашенко на Дне Независимости. Об инциденте пара рассказала TUT.by.
По их словам, супруги перешли проспект Независимости, после чего их остановили сотрудники в штатском. Дмитрия и Елену, которая находится на восьмом месяце беременности, посадили в микроавтобус, спросили паспортные данные, провезли 300 метров по улице Захарова и отпустили.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, комментируя ситуацию TUT.by, рассказала, что с утра милиционеры разыскивали молодую пару за совершение правонарушения. По ее словам, Елена и Дмитрий были похожи на нарушителей.
— Они подошли к мужчине и женщине, которые были схожи по описанию с разыскиваемыми людьми, попросили пройти в служебный транспорт. Там уточнили их данные, женщине предложили воды, а также подвезти домой. Машина отъехала недалеко от места. Уточнение данных заняло несколько минут. После молодые люди направились по своему маршруту, — объяснила Ганусевич.
Несколько десятков человек аплодировали в центре Бреста. Есть задержанные
На улице Ленина в Бресте несколько человек были задержаны сотрудниками ОМОНа после того, как начали хлопать в ладоши, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?».
По утверждению канала, всего в группе аплодирующих насчитывалось несколько десятков человек, момент задержания одного из них попал на видео.
«Сейчас ОМОН ездит по улицам на бусах и ловит остальных. Люди рассредоточены, не собираются большими группами. Организованной колонны больше нет», — говорится в посте.
Позже в в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, на которую ссылается TUT.by, уточнили число задержанных — их было семеро.
«В шествии участвовало около 50 человек. Люди не выкрикивали лозунгов. Они шли и хлопали в ладоши», — описывает издание акцию на улице Ленина.
Обновлено 4 июля в 15.53. Уточнено число задержанных.
В Борисове задержали еще одного человека
Милиционеры в Борисове задержали еще одного человека. Видео задержания опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Канал утверждает, что мужчину задержали из-за майки, которая была на нем.
В День Независимости в Беларуси задержаны как минимум 16 человек
В нескольких белорусских городах в День Независимости милиция задержала как минимум 16 человек; некоторых из них вскоре отпустили. Задержания фиксирует правозащитный центр «Вясна».
Уже около 20:00 в Борисове милиционеры задержали еще одного человека. Видео задержания опубликовал телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Канал утверждает, что мужчину задержали из-за его майки; «Вясна» уточняет, что задержанного зовут Дмитрий Шувалов, а на его майке было написано: «Саша 3%, ты не будешь президентом».
В Логойске милиция задержала человека с бело-красно-белым флагом на плечах, передает телеграм-канал NEXTA Live.
Автор телеграм-канала «Мая краiна Беларусь» объяснил, почему уехал из страны
Администратор телеграм-канала «Мая краiна Беларусь» Сергей Беспалов рассказал об обстоятельствах своего отъезда за границу в стриме на ютубе.
По словам Беспалова, 26 июня в его съемную квартиру пришли двое неизвестных — один в маске, другой в очках. В этот момент блогер находился дома, но его машина была припаркована в другом месте. Дверь неизвестным открыла хозяйка квартиры.
«Подошли к дому моему и спрашивают у хозяйки, живет ли тут такой человек, на него типа заведено уголовное дело», — рассказывает Беспалов. Хозяйка ответила, что жильца дома нет; мужчины пообещали вернуться вечером.
Беспалов уехал на дачу, а на следующий день — в Москву, откуда улетел в одну из европейских стран. Вернуться в Беларусь он планирует к 9 августа и, по его собственным словам, уже купил билет на 7-е число.
После отъезда блогера в квартире, которую он снимал, прошел обыск. Об этом ему сообщила арендодательница. Беспалов предполагает, что адрес квартиры силовики узнали с помощью сервиса «Яндекс. Такси», услугами которого он пользовался.
ЦИК Беларуси объявила, сколько подписей сдали потенциальные кандидаты
ЦИК опубликовала данные о подписях, которые потенциальные кандидаты сдали для регистрации, сообщает TUT.by.
По данным ЦИК, группа Александра Лукашенко собрала 1 958 800 подписей, группа Виктора Бабарико — 367 179. Группа Валерия Цепкало подала 158 682 подписей, Анны Канопацкой — 151 631. Команда Сергея Черечня подала 149 750 подписей. За Андрея Дмитриева всего подано 110 754 подписи, а за Светлану Тихановскую — 109 479.
Ранее Анна Канопацкая и Сергей Черечень при подаче подписей сообщили журналистам их примерное количество — 110 тысяч и 106 тысяч соответственно. После подсчета ЦИК сообщил, что проверку прошли 146 558 тысяч подписей за Канопацкую и 143 109 — за Черечня.
На вопрос о такой нестыковке в данных представитель ЦИК ответил, что «к тем цифрам, которые называли журналистам Канопацкая, Черечень и Дмитриев, Центральная комиссия отношения не имеет. Это говорили претенденты на этапе сбора подписей, вполне возможно, что они подписи еще сдавали дополнительно».
Правозащитники признали политзаключенными двух помощников Виктора Бабарико
12 белорусских правозащитных организаций признали политическими заключенными членов инициативной группы Виктора Бабарико и его помощников Елену Карагачеву и Дмитрия Карако. Соответствующее заявление публикует центр «Вясна».
Личную помощницу Бабарико Елену Карагачеву 1 июля задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля. По информации «Вясны», Карагачева обвиняется по части 2 статьи 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере); она находится в СИЗО КГБ.
Личный помощник Бабарико и один из координаторов его инициативной группы Дмитрий Карако был задержан 18 июня, с этого времени он содержится под стражей в СИЗО КГБ. Карако обвиняют в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).
С начала предвыборной кампании белорусские правозащитники признали политзаключенными уже 24 человек. Большинство из них проходят по «делу Тихановского» и «делу Белгазпромбанка».
Администрация парка «Беловежская пуща» назвала коррупцией чтение TUT.by и Onliner.by на рабочем месте
Администрация парка «Беловежская пуща» ответила на вопрос TUT.by о документе, запрещающем посещение сайтов TUT.by и Onliner.by с любых устройств, принадлежащих парку.
«Совершая в рабочее время действия, не относящиеся к выполнению трудовых функций, работник нарушает условия заключенного трудового договора (контракта), в связи с чем Наниматель вынужден принимать меры путем издания соответствующих распорядительных документов. Одним из таких наиболее частых нарушений является использование сотрудниками сети Интернет в личных целях»,— сказано в официальном ответе.
В ответе также сказано, что работники, которые являются должностными лицами в соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», совершают коррупционное правонарушение при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно используют в личных целях интернет, который полностью оплачивается Нанимателем.
По утверждению прокуратуры Минска, использование рабочего интернета в личных целях может считаться коррупцией тогда, когда работник является государственным должностным лицом и использует интернет для извлечения личной имущественной выгоды (например, для ведения бизнеса).
Запрет именно TUT.by и Onliner.by администрация объяснила тем, что это наиболее посещаемые работниками новостные сайты. При этом в ответе сказано, что наблюдение за целевым использованием служебных цифровых устройств проводится без использования специализированных технических инструментов.
Координатор волонтерской кампании #BYCOVID19 уехал из Беларуси
Координатор волонтерской инициативы #BYCOVID19 Андрей Стрижак уехал из Беларуси. Об этом он сам рассказал в Facebook.
«Друзья, последние полгода были одними из самых напряженных в моей жизни. <…> Сигналы, которые мне посылала Вселенная, говорили о том, что мне нужно на время покинуть страну. Что я и сделал», — написал Стрижак.
В комментарии изданию TUT.by Стрижак подчеркнул, что не получал претензий от властей.
«Глядя на ситуацию в стране, я принял такое решение. Можно считать это долгожданным отпуском», — сказал волонтер.
Кампания по сбору денег на нужды медиков #BYCOVID19 была организована во время вспышки коронавируса в Беларуси. В числе инициаторов был Андрей Стрижак. Основной платформой для сбора денег стала площадка MolaMola. Ее совладелец — Эдуард Бабарико, сын объявившего об участии в президентских выборах экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. После обысков в главном офисе банка операции на MolaMola были заблокированы. Всего волонтерам удалось собрать около 360 тысяч долларов.
Ранее Андрей Стрижак занимался доставкой гуманитарных грузов на Донбасс. Он не первый активист, кто за последнее время уехал из Беларуси. 1 июля экс-радиоведущая Татьяна Мартынова сообщила об отъезде из-за угрозы ареста. 3 июля стало известно, что Беларусь покинул создатель телеграм-канала «Мая краiна Беларусь» Сергей Беспалов; по его словам, на него заведено уголовное дело.
Глава ЦИК Беларуси Ермошина признана потерпевшей по уголовному делу против Тихановского
Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина признана потерпевшей по одному из уголовных дел против блогера Сергея Тихановского. Об этом сообщает TUT.by по ссылкой на БелаПАН.
— Меня вызывали в Следственный комитет для дачи показаний. Это было вскоре после написания заявления, недели две тому назад. Признали потерпевшей, — сказала Ермошина.
По ее словам, следователям она сказала то же самое, что раньше озвучила на заседании ЦИК — «что господин Тихановский угрожал прийти ко мне домой без моего согласия, что является давлением и угрозой моей безопасности».
На заседании Центризбиркома 4 июля Лидия Ермошина рассказала, что подала в Следственный комитет заявление на Сергея Тихановского.
«Так вот, я подготовила ходатайство в Следственный комитет, где прошу рассмотреть действия господина Тихановского, его инициативной группы. Но в данный момент это говорится о конкретном лице. Не укладываются ли его действия в статьи 191 Уголовного кодекса, в которой говорится о воспрепятствовании проведению выборов, воспрепятствовании работе ЦИК, в том числе путем угроз?» — говорила глава ЦИК.
Заявление Лидия Ермошина написала после того, как на одном из выступлений Тихановский пообещал провести пикет по сбору подписей за выдвижение своей жены Светланы возле дома чиновницы и зайти к ней в гости.
Позже стало известно, что в отношении Сергея Тихановского возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РБ (воспрепятствование проведению выборов).
МВД ответило на обращения белорусов по поводу массовых задержаний
Министерство внутренних дел ответило на обращения белорусов по поводу задержаний на массовых мероприятиях в ходе избирательной кампании. Ответ размещен на сайте ведомства.
В разъяснении МВД ссылается на статью 61 Избирательного кодекса, в соответствии с которой инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов могут проводить массовые мероприятия без получения разрешения только в форме пикетирования и только в местах, не запрещенных местными органами власти. Другие случаи попадают под действие закона «О массовых мероприятиях».
«Граждане, принимающие участие в таких мероприятиях, обязаны неукоснительно соблюдать порядок их организации и проведения, установленные запреты и ограничения. <…> Лица, продолжающие нарушать данный порядок, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством», — напоминают в МВД.
В министерстве поясняют, что их сотрудники могут нести службу как в форме, так и в гражданской одежде. Сотрудник милиции при обращении к гражданину должен представиться, сообщить свое звание и фамилию. Но это не распространяется на случаи «возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений».
«Сотрудник милиции вправе в установленном порядке применить физическую силу и специальные средства. Посягательство на сотрудников милиции в любых формах влечет пресечение таких действий средствами и способами, предусмотренными правовыми актами», — говорится на сайте МВД.
В ведомстве подчеркивают, что белорусы, которые считают, что милиционеры нарушили их права, могут обжаловать действия сотрудников.
В июне в ответ на задержания белорусы устроили флешмоб: звонили в милицию и спрашивали, не задержат ли их по пути на работу, учебу, собеседование и тому подобное. Впоследствии одного из звонивших, Ивана Пруса, задержали и оштрафовали за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП). В милиции посчитали, что своим звонком парень отвлек сотрудника от работы, чем проявил неуважение к обществу.
«Наша Нiва»: Сергея Черечня давлением заставляют признать 143 тысячи подписей, которые ему засчитала ЦИК
«На потенциального кандидата в президенты Сергея Черечня оказывается давление со стороны власти по вопросу признания 143 тысяч подписей, которые ему "насчитала" ЦИК», — сообщает «Наша Ніва», ссылаясь на три независимых анонимных источника.
По сообщению «Нашай Нiвы», с Черечнем проводили «профилактические беседы», чтобы он согласился с результатом ЦИК и признал свою «ошибку»; сам претендент не называет ведомство, представители которого предположительно оказывали на него давление.
Ранее штаб Сергея Черечня сообщил, что команда подала всего 106 тысяч подписей. При этом, по данным ЦИК, проверку прошло больше 143 тысяч. На вопрос журналистов о таком расхождении данных глава штаба Олег Чумаков ответил: «Это уже не к нам вопрос». Ответ Чумакова опубликовало «Радио Свобода» со ссылкой на БелаПАН.
30 июня в телеграм-канале штаба Сергея Черечня появилось сообщение: «Собранного, проверенного и поданного нами количества подписей для регистрации достаточно. 143 109 подписей, которые остались после проверки ЦИК, для регистрации также достаточно. Мы выступаем за дальнейшее участие всех демократических сил в этих выборах для перемен, необходимых Беларуси».
TUT.by: по делу «Белгазпромбанка» проходил обыск в еще одной компании
11 июня обыски по «делу Белгазпромбанка» проходили в компании «Активлизинг», которая предоставляет в лизинг автомобили, сообщает TUT.by со ссылкой на сотрудников компании.
В компании рассказали, что после визита силовиков приостановлены все финансовые операции в обслуживающих банках. Комитет Госконтроля не отказывается их возобновлять, но департамент ценных бумаг Министерства финансов приостановил операции по облигациям компании.
Руководству «Активлизинг» не разъясняли причины, по которым операции приостановлены. Вместе с тем в департаменте ценных бумаг Минфина корреспонденту TUT.by объясняли, что могут приостановить действия по облигациям при нарушении законодательства.
С 11 июня никаких следственных действий в отношении сотрудников компании и проверок в ней не проводилось.
Ранее стало известно, что 11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований КГК провели обыски в главном офисе Белгазпромбанка и его партнеров — компаний «Кампари», «Кентавр» и «ПриватЛизинг». Последнюю 4 июня упоминал Лукашенко, обрушившийся с критикой на других участников президентской кампании.
Исправлено 11 июля в 11:12: Исправлено название компании.
Одного из фигурантов «дела Тихановского» поместили в карцер из-за паутины в камере
Фигуранта «дела Тихановского» и оператора канала «Страна для жизни» Артема Сакова поместили в карцер на пять дней из-за того, что в углу его камеры надзиратели обнаружили паутину. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на родственников Сакова.
Помимо этого родственники рассказали правозащитникам, что 29 июня Кормянский районный суд (Гомельская область) осудил Артема Сакова на 7 суток ареста по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Причиной для составления административного протокола стало то, что 3 мая Саков участвовал в митинге в Мозыре, когда Сергей Тихановский снимал там репортаж про местный дом-интернат. Родственники Сакова говорят, что в тот день он находился в другом месте.
Мать активиста утверждает, что на ее сына составлен еще один протокол по статье 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном мероприятии 8 апреля в Жлобине. В тот день Сергей Тихановский общался с местными жителями.
Артем Саков проходит обвиняемым по части 1 статьи 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и содержится под стражей в СИЗО № 1 в Минске; его задержали 31 мая в Гродно. Это случилось после инцидента 29 мая, когда на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую у ее мужа, блогера Сергея Тихановского, возник конфликт с предполагаемой провокаторшей; в результате милиция задержала самого Тихановского и еще несколько его сторонников.
Платформу MolaMola заблокировали по закону о предотвращении легализации преступных доходов и финансирования терроризма
Сооснователь MolaMola Антон Мотолько опубликовал в своем телеграм-канале разъяснение Департамента финансового мониторинга КГК о том, почему заблокирована платформа.
Платформа заблокирована в соответствии со статьей 11 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Статья 11 разъясняет компетенции органа финансового мониторинга. Например, департамент финмониторинга может выносить постановления о приостановлении финансовых операций (кроме операций по поступлению денежных средств) при наличии достаточных оснований о том, что доходы получены преступным путем и тому подобное.
«При этом, в связи с блокировкой счетов мы не можем рассчитаться за выполненную работу с нашими программистами и подрядчиками, заплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса», — написал Антон Мотолько.
Сын Виктора Бабарико Эдуард — сооснователь краундфандинговой платформы MolaMola, которая во время пандемии коронавируса стала основной площадкой сбора средств на нужды белорусских медиков. Платформа сотрудничала с Белгазпромбанком, платежи проходили через него. 11 июня банк заблокировал все операции на MolaMola.
Блогера Сергея Петрухина обвиняют по трем уголовным статьям
Правозащитному центру «Вясна» стало известно, что блогера Сергея Петрухина обвиняют по трем статьям УК: части 1 статьи 342 (организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), статье 369 (оскорбление представителя власти) и статье 391 (оскорбление судьи или народного заседателя).
Сергея Петрухина задержали 16 июня и отправили отбывать назначенный ранее 15-суточный арест. Позже стало известно, что он подозревается по статье 342 УК.
Брестчанин Сергей Петрухин вместе с другим задержанным блогером Александром Кабановым ведет ютуб-канал «Народный репортер». Петрухин и Кабанов стали известны на фоне протестов против строительства и ввода в эксплуатацию Брестского аккумуляторного завода, которые в конце 2018 года переросли в еженедельные акции «кормления голубей».
Наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ не приедут на выборы в Беларусь из-за коронавируса
Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь из-за эпидемиологической ситуации. Об этом изданию TUT.by сообщил глава комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
По словам Савиных, белорусские депутаты заинтересованы в том, чтобы пригласить на выборы коллег, но «Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей».
«Это связано с эпидемиологической ситуацией», — пояснил Савиных.
Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей после регистрации кандидатов в президенты.
«Надеюсь, к этому моменту эпидемиологическая обстановка улучшится», — говорила чиновница.
Помимо этого, избирательные комиссии аккредитовали 33 579 наблюдателей, которые будут следить за проведением президентских выборов.
Большинство аккредитованных наблюдателей представляют провластные партии и организации — Белорусский республиканский союз молодежи, «Белую Русь» и другие. Например, от Компартии за выборами будут наблюдать 600 человек. Из членов оппозиционных партий ОГП и БНФ в наблюдатели аккредитовали по одному человеку. От Белорусского Хельсинского комитета на выборах будут наблюдать 47 человек.
Евродепутаты предлагают ЕС ввести санкции в отношении Беларуси
Депутаты Европейского парламента направили в Еврокомиссию письмо с предложением ввести санкции в отношении белорусского руководства, сообщает TUT.by. Текст письма изданию предоставил подписавшией его депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус.
Письмо подписал 31 депутат. Оно адресовано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
— Белорусское правительство под руководством Александра Лукашенко недавно ограничило демократические права в стране в преддверии президентских выборов, запланированных на 9 августа. Он отправил в тюрьму кандидатов в президенты, членов оппозиции и обычных граждан во время пикетов по сбору подписей. Также много сообщалось об арестах журналистов и блогеров, — цитирует TUT.by письмо.
В нем депутаты напоминают, что в 2016 году санции были сняты со 170 лиц и трех компаний в Беларуси.
— Учитывая нынешнее развитие событий, нам нужно пересмотреть это решение. Таким образом, мы рекомендуем вам пересмотреть и расширить список санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, причастных к ограничению прав человека и демократических прав во время избирательной кампании, — говорится в письме.
МВД Беларуси опубликовало видео с извинениями людей за граффити с критикой власти и съемку милиционеров
МВД Беларуси опубликовало сообщение, в котором рассказало об участившихся случаях размещения надписей и наклеек против власти и показало видео с извинениями правонарушителей.
По сообщению МВД, за последние два месяца было установлено 559 случаев размещения надписей, наклеек и растяжек, содержащих критику власти. Кроме этого милиция опубликовала видео с людьми, которые просят прощения за совершенные правонарушения. Один из них — восемнадцатилетний житель города Ляды. По сведениям МВД, он купил баллончик с краской, разрисовал знак и стену остановки и разбросал листовки на улицах деревни. В этом ему помогал отец.
«Вину свою осознаю и раскаиваюсь. Впредь такого больше никогда не повторится. Я не думал, что за это бывает уголовная и административная ответственность. Я не думал, что окажусь в отделении милиции. Прошу, не заходите в телеграм-каналы. То, что они пропагандируют — это незаконно», — говорит молодой человек на записи.
Общая сумма штрафа для отца и сына составила 2295 рублей.
Во втором видео житель Молодечно просит прощения за то, что снимал сотрудников милиции в парке.
«Ноль третьего ноль седьмого снимал сотрудников милиции в парке. По дурости. Для того, чтобы просто хайпануться в телеграме. Я в дальнейшем обещаю, что я больше никогда не буду ничего делать противозаконного и противоправного», — говорит мужчина.
«А в Молодечно 3 июля сотрудники милиции подошли к 32-летнему местному жителю, который подозревался в совершении административного правонарушения, и сделали замечание. Мужчина стал вести себя вызывающе, снимал происходящее на телефон и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. <…> Решением суда задержанный привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей)», — комментируют в МВД.
ЦИК зарегистрирует кандидатов в президенты 14 июля
Центризбирком запланировал заседание по регистрации кандидатов в президенты на 14 июля, сообщает "Радыё Свабода". Это последняя из возможных дат, предусмотренных графиком комиссии.
Ранее стало известно, что в графике ЦИК на регистрацию отведено время с 5 по 14 июля. На агитацию у кандидатов в президенты останется меньше месяца — 25 дней.
Документы на регистрацию подали семь претендентов — Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Валерий Цепкало, Андрей Дмитриев, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. После проверки сданных подписей в ЦИК сообщили, что необходимых ста тысяч нет у Валерия Цепкало; он собирается добиваться повторной проверки.
Силовики пришли к айтишнику из-за его сообщения милиционеру, упавшему перед задержанием Тихановского в Гродно
3 июля к айтишнику Дмитрию Зимарину пришел следователь и два сотрудника милиции. Причиной для визита стали сообщения Зимарина во «Вконтакте» милиционеру, который упал на асфальт 29 мая в Гродно во время потасовки на пикете в поддержку Светланы Тихановской. Об этом Дмитрий Зимарин рассказал «Радыё Свабода».
«Сделали скриншоты с ВК, спрашивали про то, из каких источников имею доступ в интернет, какой у меня провайдер», — рассказал Зимарин.
Он утверждает, что увидел видео с задержанием Сергея Тихановского в Гродно 29 мая и посчитал, что против Тихановского была совершена провокация. После этого он написал упавшему милиционеру.
Дмитрий признает, что высказывался некорректно, но утверждает, что угроз не было. Текст комментария есть у редакции «Радыё Свабода», но из этических соображений его решено не публиковать.
По словам Дмитрия, следователь сообщил, что возмущенных пользователей оказалось много. Сообщения некоторых из них прокуратура посчитала угрозой сотруднику милиции и завела уголовное дело. Дмитрий говорит, что у сотрудников был список тех, кто посылал комментарии милиционеру.
Зимарин утверждает, что судя по постановлению об обыске, дело завели по статье об угрозах жизни и здоровью сотруднику милиции. Сам Дмитрий Зимарин проходит по делу свидетелем. В постановлении, подписанном прокурором из Гродно, не указано, против кого возбуждено дело.
Официальная представительница МВД Ольга Чемоданова на просьбу «Радыё Свабода» подтвердить возбуждение уголовного дела ответила, что вся информация будет вскоре озвучена.
29 мая в Гродно во время пикета милиция задержала Сергея Тихановского и несколько членов инициативной группы его жены Светланы. Во время возникшей потасовки один из милиционеров оказался на асфальте. Этот инцидент попал на видео.
Анархиста Дмитрия Полиенко осудили на 15 суток за фото с кастрюлей
Суд Первомайского района Минска рассмотрел дело анархиста Дмитрия Полиенко и арестовал его на 15 суток по статье 23.34 КоАП (призыв к организации или проведению несанкционированного мероприятия), сообщает правозащитный центр «Вясна».
Причиной для составления протокола стал пост Дмитрия Полиенко в фейсбуке с фотографией кастрюли на фоне окна. Милиция расценила это как призыв к несанкционированному мероприятию.
Во время избирательной кампании в соцсетях активисты призывали к акциям солидарности с белорусскими политзаключенными — в опеределенное время вечером выходить на балкон с кастрюлями и тому подобным и стучать в них.
Как сообщает «Вясна», Полиенко на суде утверждал, что милиция не ознакомила его с материалами дела и не разъяснила суть правонарушения. Он и его адвокат подали жалобу. Для рассмотрения этой жалобы судья объявила перерыв.
После перерыва активист сказал, что не согласен с протоколом и отказался участвовать в судебном заседании. Он вышел в кордиор, где его схватили сотрудники ОМОН, завели в милицейскую машину и увезли в неизвестном направлении.
Через полчаса анархиста привезли обратно. Он рассказал правозащитникам, что милиционеры возили его в РУВД Московского района Минска, где опросили в рамках заведенного на него уголовного дела об оскорблении сотрудника милиции. По словам Полиенко, омоновцы его избили.
По словам активиста, утром 8 июля во двор, где он проживает с женой Анастасией, пришли несколько сотрудников Московского РУВД в гражданской форме. Они просили Полиенко «выйти и поговорить». Анархист требовал предоставить ему повестку, после чего двое сотрудников уехали и вскоре вернулись с бумагой, в которой написано, что Полиенко должен явиться в РУВД Московского района для «проведения проверочных мероприятий».
Павла Северинца в пятый раз подряд осудили на 15 суток
Суд Советского района Минска назначил Павлу Северинцу 15 суток за призыв к участию в акции возле Комаровского рынка 7 июня, сообщает правозащитный центр «Вясна». Ранее Северинец получил 15 суток за участие в этой акции.
7 июня Павел Северинец был задержан после возвращения с акции возле Комаровского рынка, после чего его арестовали на 15 суток. По информации «Вясны», за время отбывания наказания Северинцу как минимум трижды назначали новые 15 суток. Таким образом политик получил в общем счете 60 суток за месяц. Павел Северинец по-прежнему находится в ЦИП на ул. Окрестина.
Счета страховой компании «Кентавр», в которой проводились обыски по «делу Белгазпромбанка», будут полностью разблокированы
Счета страховой компании «Кентавр», которые были заблокированы после обысков по «делу Белгазпромбанка» 11 июня, будут полностью разморожены в течение двух дней. Об этом директор компании Сергей Прохорчик рассказал TUT.by.
«Мы можем проводить платежи в обычном рабочем режиме, без каких-либо ограничений. Ни КГБ, ни Комитет госконтроля, ни Минфин не предъявляют никаких претензий ни к компании, ни к ее руководству или сотрудникам», — прокомментировал Сергей Прохорчик.
Адвокат компании Антон Гашинский сообщил TUT.by, что руководитель «Кентавра» ходил на личные приемы к чиновникам, посылал жалобы на действия правоохранительных органов и отправил письмо председателю Совета Республики Наталье Кочановой, а работники компании написали коллективное письмо президенту.
«Также директор компании подал ходатайство КГБ с просьбой допросить его в качестве свидетеля. В результате на совещании на прошлой неделе было принято решение о том, что если у правоохранительных органов нет претензий к компании, то она может работать дальше», — прокомментировал адвокат.
11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований КГК провели обыски в главном офисе Белгазпромбанка и его партнеров — компаний «Кентавр», «Кампари», «Активлизинг» и «ПриватЛизинг». Последнюю 4 июня упоминал Александр Лукашенко, критикуя других участников президентской кампании.
«Европейская Беларусь»: в доме анархиста Полиенко идет обыск по новому уголовному делу
В доме анархиста Дмитрия Полиенко проходит обыск , сообщается в фейсбуке гражданской кампании «Европейская Беларусь». Никаких подробностей в сообщении не приводится.
О новом деле Полиенко рассказал правозащитникам сегодня днем, когда омоновцы из суда силой доставили его в РУВД Московского района. Там анархиста опросили в рамках заведенного на него уголовного дела об оскорблении милиционера.
Сегодня суд Первомайского района Минска арестовал Полиенко на 15 суток по статье 23.34 КоАП (призыв к организации или проведению массового мероприятия).
Политику Николаю Статкевичу и блогеру Дмитрию Козлову предъявлено обвинение
Политик Николай Статкевич и блогер Дмитрий Козлов, автор ютуб-канала «Серый Кот», обвиняются по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Об этом адвокат Владимир Созончук сообщил «Радыё Свабода». Он добавил, что ни один из обвиняемых не признал вину.
Николай Статкевич был задержан 1 мая по пути на пикет возле Комаровского рынка. Суд дважды назначал ему наказание в виде 15 суток административного ареста, которые он отбывал в ЦИП на Окрестина.
Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами «Европейской Беларуси» за плакаты, вывешенные напротив суда Первомайского района. 12 июня суд назначил ему наказание в виде ареста на 20 суток.
Ранее правозащитное сообщество Беларуси признало Николая Статкевича и Дмитрия Козлова политическими заключенными.
Силовики пришли с обысками к нескольким участникам браславского телеграм-чата из-за фейкового аккаунта милиционера
В доме у жителя деревни Муражи Константина Далецкого прошел обыск, у него забрали компьютер и два телефона. Причиной для этого стало заявление милиционера, которого обсуждали в чате «Браслав для жизни», сообщает «Радые Свабода».
Раньше Константин Далецкий был администратором чата с таким же названием. После того, как 29 июня его арестовали на пять суток по статье 23.34 КоАП (нарушение законодательства о массовых мероприятиях), был создан новый чат — в нем Далецкий простой участник.
Когда Константин Далецкий освободился с суток, он рассказал в чате о том, что на него составил протокол инспектор Николай Иванов.
«Какой-то человек подписался «Лучший участковый», поставил на аватарку фото Иванова и начал троллить», — рассказал Далецкий.
По его словам, обыск прошел на работе и дома еще у двух жителей Браслава — оба присутствуют в чате «Браслав для жизни». Все они отрицают связь с аккаунтом «Лучший участковый»
«Вясна»: возбуждено уголовное дело против активиста и сторонника Статкевича Сергея Спариша
На активиста незарегистрированной партии Николая Статкевича «Народная грамада» Сергея Спариша заведено уголовное дело по части 1 статьи 342 УК РБ (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), сообщает «Вясна».
По информации правозащитников, Спариш находится в ИВС в Минске. Его задержали 25 июня и отправили отбывать назначенный ранее 15-суточный арест за акцию с возложением цветов на Военном кладбище 8 мая.
«Вясна» предполагает, что уголовное преследование Спариша связано с инцидентом на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно 29 мая.
С начала избирательной кампании в Беларуси правозащитный центр "Вясна" насчитал 18 человек, которые находятся под стражей по статье 342 УК.
Силовики задержали бывшего директора ДФР по «делу Белгазпромбанка»
Бывший директор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Анатолий Громович задержан по «делу Белгазпромбанка». Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на пресс-службу КГК.
«Да, задержан. В рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка», — ответили в КГК.
Анатолий Громович был главой ДФР с 2002 по 2006 год. В 2009 Громович и еще 35 человек, включая сотрудников управления КГБ по Брестской области и работников таможни «Западный Буг», проходили по уголовному делу о контрабанде. Следствие утверждало, что обвиняемые «в составе преступной организации осенью 2001 года осуществили незаконное перемещение с использованием подложных документов через таможню „Западный Буг“ компьютерной техники, обуви, причинив ущерб государству на сумму свыше 20 миллиардов рублей».
В ноябре 2011 года суд признал 25 фигурантов дела, в том числе, Анатолия Громовича, невиновными. В 2012 году он стал членом Совета директоров в «СтарБанке».
Задержания в Белгазпромбанке начались в четверг 11 июня. По информации TUT.by, более 20 человек, проходящих по делу, находятся в СИЗО КГБ, среди них бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, объявивший о своих президентских амбициях в мае.
Суд на закрытом заседании отказал в жалобе Сергея Тихановского на водворение в карцер
Суд Московского района Минска на закрытом заседании оставил без удовлетворения жалобу Сергея Тихановского на помещение его в карцер в СИЗО №1.
По словам жены арестованного блогера Светланы Тихановской, суд объяснил необходимость закрытого заседания тем, что в процессе озвучивалась информация из личного дела ее мужа. Сам Сергей Тихановский не принимал участия в заседании.
«Сергея по видеосвязи не показали. Там лишь зачитали его жалобу, а теперь слушают аргументы работников СИЗО. Взыскание в виде помещения в карцер ему первый раз дали за то, что якобы сидел на подоконнике, второй раз — за паутину под потолком», — сказала Тихановская журналистам TUT.by.
22 июня Сергей Тихановский подал жалобу на водворение в карцер в СИЗО №1. Блогера отправили в карцер 13 июня, затем продлили срок содержания до 26 июня. О том, что заседание по жалобе будет проходить в закрытом порядке, Светлана Тихановская и его адвокаты узнали утром в день заседания.
9 июля в Гродненском областном суде прошло заседание по еще одной жалобе Тихановского — на административный арест сроком 15 суток, назначенный ему Ленинским районным судом города за неподчинение милиции 29 мая. Судья оставил решение Ленинского суда без изменений, сообщает TUT.by.
Политолог сообщил о задержании 4 российских разведчиков со ссылкой на встречу у Лукашенко, удалил пост и объяснил это «проверкой СМИ на вшивость»
Политолог и эксперт аналитического центра объединения «Белая Русь» Петр Петровский разместил на фейсбуке пост, из которого следовало, что в Беларуси задержаны четыре сотрудника российского Главного разведывательного управления.
«Только от Президента. Было очень интересно. Особенно про 4 сотрудника ГРУ РФ, задержанных в Беларуси», — написал Петровский после встречи Александра Лукашенко с представителями государственных СМИ.
Позже политолог удалил пост и написал новый.
«Друзья. На счет ГРУ — шутка. Проверка наших СМИ на прочность и вшивость. Как они проверяют инфу и что пишут. Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит», — объяснил Петровский.
Тем не менее «КП в Беларуси» успела выпустить комментарий Петровского, который, по утверждению издания, «записывал некоторые тезисы, высказанные президентом».
«Во-первых, было задержано 4 гэрэушника РФ, с ним был связан один субъект, занимавшийся буллингом. Второе — Тихановский держал все свои деньги и сбережения (кроме тех, что нашли) на счетах Белгазпромбанка. Тихановский использовался как таран для других кандидатов, а его задержание — это был сигнал кому-то в России. Третье — в команде Тихановского 41 осужденный и 13 рецидивистов. Такую информацию озвучил президент», — сказал «КП» Петровский.
Baza пишет, что белорусский политолог после публикации новости со ссылкой на его пост сам позвонил в редакцию и «сообщил, что встреча журналистов с Лукашенко была закрытой, но пресс-служба президента Белорусии об этом не предупредила, и потому Петровский попросил нас удалить любые ссылки на себя».
Обновлено в 20:14. Добавлено объяснение, которое со ссылкой на самого Петровского привела Baza.
Фигурантов «дела Тихановского» Василия Бобровского и Владимира Наумика отпустили под подписку о невыезде
Василий Бобровский и Владимир Наумик, обвиняемые по «делу Тихановского», отпущены из СИЗО №1 Минска. Суд заменил меру пресечения обоим фигурантам дела с заключения под стражу на подписку о невыезде. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».
Бобровский и Наумик были задержаны после пикета по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской 29 мая в Гродно. По информации «Вясны», 8 июня им было предъявлено обвинение в организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).
9 июня как минимум 12 правозащитных организаций Беларуси объявили Бобровского и Наумика политзаключенными. Позже Amnesty International признала их узниками совести наряду с семью другими активистами, задержанными в Гродно 29 мая.
Милиция задержала участников велопробега солидарности в Минске и Бобруйске
9 июля в Минске милиционеры задержали участника велопробега солидарности Андрея Боровского. Об этом сообщил телеграм-канал «Мая краiна Беларусь».
По словам сестры Боровского Марины, сотрудники милиции ждали его около подъезда дома и сказали, что повезут в РУВД Центрального района Минска.
Позже телеграм-канал сообщил, что Андрей Боровский находится в ЦИП на Окрестина.
Еще один велосипедист задержан на автовокзале в Минске. Его девушка рассказала, что задержанного посадили в легковой автомобиль. Девушка написала заявление о похищении в РУВД Октябрьского района; сотрудники милиции его приняли и поехали проводить проверку и брать записи с камер видеонаблюдения.
Еще одного участника велопробега солидарности задержали в Бобруйске. Сотрудники милиции объяснили задержание поиском украденного велосипеда.
Обновлено в 23:12. Добавлена информация о местонахождении Андрея Боровского.
Обновлено в 23:35. Добавлена информация о задержании велосипедиста на автовокзале в Минске.
Гостелеканал показал кадры очной ставки Бабарико с подчиненными в сюжете о «деле Белгазпромбанка»
В вечернем выпуске новостей государственный телеканал ОНТ показал сюжет о «деле Белгазпромбанка», по которому обвиняемым проходит заявивший об участии в президентских выборах экс-банкир Виктор Бабарико.
Представляя расследование, ведущие рассказали, по делу задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием».
В начале репортажа показана очная ставка Виктора Бабарико и исполняющего обязанности председателя правления Белгазпромбанка Кирилла Бадея. Он называет несколько компаний, в том числе «ПриватЛизинг», и фамилии людей, от которых получал наличные.
— 250-350 тысяч долларов в год. Данные денежные средства не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу [Бабарико]. В этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне, — рассказал банкир.
По словам Бадея, последний раз деньги он получал весной 2020 года, когда Бабарико поручил ему передать их другим коллегам.
Также в репортаже ОНТ выступил начальник отдела Следственного управления КГБ Константин Бычек. Он описал схему работы компании «ПриватЛизинг».
По словам Бычека, бизнес компании строился так: «ПриватЛизинг» «реализовывал населению товары в рассрочку», а с продавцом рассчитывался «за счет кредитных ресурсов» Белгазпромбанка.
— Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие — за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого «отката», — рассказал Бычек.
В сюжете говорится, что «ПриватЛизинг» сотрудничал именно с Белгазпромбанком, потому что там ранее работал один из учредителей компании, фигурант «дела Белгазпромбанка» Андрей Харланович.
В сюжете говорится, что схему «отмывания» было непросто раскрыть из-за длинной цепочки переводов.
— На имя юриста банка, а также сотрудника банка и по совместительству близкого друга Бабарико были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга». Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карты, — утверждает Бычек.
Это подтвердил бывший заместитель Бабарико, ныне также фигурант дела «Белгазпромбанка» Дмитрий Кузьмич. На протяжении трех-четырех лет, говорит банкир, ему регулярно перечисляли деньги.
— Суммы от 10 до 15 тысяч долларов. Общая сумма около 140 тысяч долларов, — рассказал Кузьмич.
Когда в 2016 году банком заинтересовались силовики, схему упростили, и деньги начали передавать в кабинете Кирилла Бадея. Об этом в сюжете рассказывает соучредитель «ПриватЛизинга» Андрей Харланович.
— Все встречи проходили в служебном кабинете Кирилла Георгиевича Бадея, расположенном на четвертом этаже здания центрального аппарата ОАО «Белгазпромбанк». При встрече мы переходили в прилегающую комнату отдыха, где я в присутствии Бадея оставлял пакет с деньгами на диване. Мне было понятно, что эти деньги Кирилл Георгиевич несет своему руководителю, председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Бабарико, — говорит Харланович.
За весь сюжет авторы расследования так и не привели показания Виктора Бабарико — показаны лишь кадры с его встречи с членами инициативной группы в Витебске в начале июня, на которых банкир говорит, что знает компанию «ПриватЛизинг».
— Компания «ПриватЛизинг» — давний клиент Белгазпромбанка. Компания «ПриватЛизинг» имеет структуру владения, в которую входят, если я не ошибаюсь, два или три бывших сотрудника Белгазпромбанка. На этом историю я могу закончить, — говорит Бабарико.
Позже адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский, комментируя фильм, написал, что, по его мнению «когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды».
«Рецепт кино прост: подписки о неразглашении (взятые с защиты, что затрудняет опровержение), монтаж (ведь есть столько неудобных для кино моментов), закадровый текст (призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать)», — написал защитник.
Обновлено 10 июля в 10:10. Добавлен комментарий адвоката.
Бывшей помощнице Виктора Бабарико предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов
Бывшая помощница Виктора Бабарико Елена Карагачева обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом ее адвокат Владимир Созончук сообщил TUT.by.
По словам мужа Елены, Карагачева проработала в Белгазпромбанке больше 20 лет, а последние два года была помощницей Виктора Бабарико: организовывала командировки, составляла план работы на несколько дней и заказывала авиабилеты и жилье.
1 июля штаб Виктора Бабарико сообщил о задержании Карагачевой. По информации штаба, задержание проводили сотрудники Департамента финансовых расследований. Карагачева была доставлена в СИЗО КГБ.
В июне Департамент финансовых расследований вызывал Карагачеву на допрос. Там она пробыла несколько часов, после чего с нее взяли подписку о неразглашении и после этого больше не вызывали. Об этом муж Елены рассказывал ранее TUT.by.
Глава ЦИК Ермошина отказалась от рекомендаций правозащитников по повышению прозрачности выборов
ЦИК Беларуси отказался от рекомендаций повысить уровень прозрачности избирательного процесса, которые 7 июля направил в комиссию Белорусский Хельсинкский комитет, сообщают Naviny.by.
Правозащитники предлагали организовать процесс так, чтобы члены участковых комиссий проверяли бюллетени вместе, а не делили их между собой и считали голоса в одиночку. БХК также предложил демонстрировать каждый бюллетень наблюдателям на участке.
Глава Центризбиркома пояснила, что в Избирательном кодексе и методическом пособии для участковых избиркомов «предусмотрен конкретный способ и процедура подсчета голосов», но она не предполагает «демонстрацию наблюдателям и объявление отметок в каждом бюллетене». По ее словам, «введение таких обязанностей для участковой комиссии требует корректировки Избирательного кодекса».
На предложение БХК о предоставлении наблюдателям заверенной копии протокола о результатах голосования Ермошина возразила, что Избирательный кодекс требует от участковой комиссии «вывесить протокол о результатах подсчета голосов для всеобщего ознакомления», а у наблюдателей есть право «изготовить копию своими силами и средствами». Если следовать такому предложению правозащитников, то, по мнению Ермошиной, придется вносить изменения в кодекс.
Правозащитники предлагали ЦИК публиковать результаты голосования с разбивкой по избирательным участкам, но Лидия Ермошина ответила, что «в Центральную комиссию не предоставляются протоколы участковых комиссий о результатах подсчета голосов, в связи с чем информация по участкам не публикуется».
Правозащитники признали политзаключенными Павла Северинца и Сергея Спариша
13 белорусских равозащитных организаций признали политика Павла Северинца и активиста Сергея Спариша политическими заключенными, сообщает «Вясна».
Правозащитники отмечают, что Павел Северинец уже месяц находится в ЦИП. 8 июля он пятый раз подряд получил 15 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 7 июня возле Комаровского рынка.
«Таким образом, общая продолжительность административного ареста Павла Северинца может составить не менее 105 суток, что будет превышать максимальный срок (до трех месяцев) ареста, который предусмотрен в качестве наказания Уголовным кодексом Республики Беларусь», — говорится на сайте «Вясны».
9 июля стало известно, что активист незарегистрированной партии Николая Статкевича «Народная грамада» Сергей Спариш подозревается по части 1 статьи 342 УК РБ (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
По информации правозащитников, Спариш находится в ИВС в Минске. Его задержали 25 июня и отправили отбывать назначенный ранее 15-суточный арест за акцию с возложением цветов на Военном кладбище 8 мая.
В Минске задержан фитнес-инструктор, которого ранее оштрафовали за участие в цепи солидарности 19 июня
В Минске силовики задержали фитнес-инструктора и чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе, сообщил на фейсбуке его друг Андрей Ткачев.
«Пришли 6 человек прямо в зал, где он тренировался, показали ксиву, надели наручники и увезли на бусе не сказав куда!», — написал Ткачев.
Ниже в комментариях он написал, что домой к Лобжанидзе также приехали силовики «и собираются проводить обыск». Андрей Ткачев предположил, что «судя по всему, уголовщину какую-то хотят пришить».
Позже Андрей Ткачев написал, что Шоте Лобжанидзе «шьют статью 189 УК РБ» (оскорбление).
«Наша Ніва» сообщила, что причиной для возбуждения уголовного дела стали сообщения Лабжанидзе членам Белорусского республиканского союза молодежи в Instagram.
Суд Первомайского района Минска назначил фитнес-тренеру штраф по статье 9.3 КоАП (оскорбление) в размере 20 базовых величин (540 рублей). Об этом сообщил TUT.by.
Ранее стало известно, что Шоту Лобжанидзе задерживали за участие в цепи солидарности в Минске 19 июня.
TUT.by сообщал, что в протоколе задержания фитнес-инструктора указано, что его задержали на проспекте Дзержинского, а не возле цирка, как утверждал сам Лобжанидзе. При этом в документе указано, что он выкрикивал лозунги «Сыходзь!», «Свабоду палітвязням» и сопротивлялся задержанию. Бодибилдер это отрицал и утверждал, что в акции не участвовал, а просто прогуливался в центре с другом. Суд оштрафовал Лобжанидзе на 540 белорусских рублей.
Обновлено в 14:43. Добавлена информация об уголовной статье.
Обновлено в 18:30. Добавлена информация «Нашей Нівы».
Обновлено в 20:12. Добавлена информация о решении суда.
Силовики пришли к минчанину с обыском из-за его участия в телеграм-канале
29 июня силовики провели обыск в квартире Сергея Лукьянова из-за его участия в телеграм-канале «Армия с народом». Лукьянов утверждает, что ему вменяют призыв к насильственному смещению власти. Об этом минчанин сообщил на своей странице «ВКонтакте».
По словам Лукьянова, 29 июня около 12 часов дня люди в штатском постучали в его квартиру и сказали, что они из милиции. После того, как минчанин открыл дверь, они «начали ломиться в квартиру». Лукьянов стал придерживать дверь, чтобы его беременная жена и двое малолетних детей могли уйти в другую комнату, о чем он сообщил силовикам.
Лукьянов утверждает, что сотрудники МВД проигнорировали его слова, вошли в квартиру, использовали удушающий прием, заломали ему руки и повалили на пол, после чего заковали в наручники. Силовики забрали у минчанина средства связи и долго запрещали вызывать скорую для супруги, которой стало плохо. После этого Лукьянова задержали.
Минчанин провел сутки до решения суда в ИВС. Суд назначил ему штраф в 50 базовых величин (1350 рублей).
В постановлении об административном правонарушении, которое Лукьянов опубликовал Вконтакте, сказано, что минчанин словесно оскорбил сотрудника ГУБОПиК, отказался от проведения осмотра в его доме, падал на пол, выталкивал из квартиры, хватался за одежду сотрудника МВД. Эти действия в постановлении квалифицируются как оскорбление (ст. 23.5 КоАП) и неповиновение законному требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП).
Ранее сотрудники ГУБОПиК приходили к еще одному минчанину с осмотром жилища из-за его участия в телеграм-канале «Армия с народом» и изъяли компьютер. Об этом писал TUT.by.
Обновлено: 14:49. Добавлена информация об осмотре жилища еще одного минчанина.
Юрист штаба Бабарико заметил, что в сюжете госканала рассказали о четвертом обвинении — получении взятки
В сюжете телеканала ОНТ о «деле Белгазпромбанка» журналисты рассказали о четвертом обвинении Виктору Бабарико — по статье 430 УК РБ (получение взятки). На это обратил внимание юрист штаба экс-банкира Максим Знак.
«Откуда в сюжете возникла новая статья обвинения — 430 УК — получение взятки? Ее нет в опубликованном перечне», — написал Знак на фейсбуке.
Юрист отметил, что ему непонятно, как новая статья согласуется с обвинением в даче взятки (статья 431 УК), о котором сообщалось ранее.
«Из сюжета на ОНТ вытекает, что взятки якобы получались В.Бабарико от подконтрольных ему же фирм, и якобы давались подконтрольным ему же замам, причем получение "взяток" предполагало какое-то получение прибыли от деятельности предприятия, через выплату дивидендов», — размышляет Знак.
Ранее из списка назначенных к рассмотрению дел Минского городского суда стало известно, что Виктору Бабарико предъявлено обвинение по трем уголовным статьям — части 2 статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и части 2 статьи 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере).
Суд назначил участникам велопробега солидарности в Минске 7 суток ареста
Суд Центрального района Минска назначил двум участникам велопробега солидарности Андрею Боровскому и Александру Мосейчуку 7 суток административного ареста. Об этом сообщил телеграм-канал «Мая краiна Беларусь».
Ранее канал сообщил, что 9 июля в Минске милиционеры задержали участника велопробега солидарности Андрея Боровского. Сестра Боровского Марина рассказала, что сотрудники милиции ждали его около подъезда дома и сказали, что повезут в РУВД Центрального района Минска. Позже телеграм-канал сообщил, что Андрей Боровский находится в ЦИП на Окрестина.
Александр Мосейчук был задержан на автовокзале в Минске. Его девушка рассказала телеграм-каналу, что Мосейчука посадили в легковой автомобиль. Девушка написала заявление о похищении в РУВД Октябрьского района; сотрудники милиции его приняли и поехали проводить проверку и брать записи с камер видеонаблюдения.
По информации правозащитного центра «Вясна», в Минске задержан еще один участник велопробегов солидарности Евгений Михасюк. Сейчас он находится в Центральном РУВД Минска.
«Вясна»: новый обвиняемый по «делу Тихановского» — россиянин, предположительно связанный с проектом по деанонимизации силовиков
Модератору социальных сетей ютуб-канала «Страна для жизни» Дмитрию Попову предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), сообщает правозащитный центр «Вясна».
По информации правозащитников, в обвинении Попову говорится, что он, действуя по предварительному сговору с другими фигурантами дела, «под формальным поводом сбора подписей за Светлану Тихановскую организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок». Сейчас Попов находится в СИЗО №1 Минска.
По сведениям «Вясны», эсэмэмщик «Страны для жизни» пропал вечером 4 июня. До этого он записал видео, в котором рассказал, что милиционеры ищут его, чтобы задержать в рамках уголовного дела. Через несколько дней стало известно, что Попова осудили на 15 суток административного ареста, которые он отбывал в ИВС.
Дмитрий Попов — гражданин России. Еще до переезда в Беларусь он называл себя одним из основателей проекта «Сканер», который занимался опознанием российских силовиков, участвующих в разгоне акций протеста, и обнародовал их имена.
25 июня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев рассказал о задержании человека, «который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования».
По словам министра, в Беларуси задержанный скрывался полгода.
«Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев», — сказал тогда Караев.
В Минске задерживают участников велопробега солидарности
В Минске задержаны несколько участников велопробега солидарности. Одному из них милиционеры выписали штраф за отсутствие зеркала. Об этом сообщил телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
По информации правозащитного центра «Вясна», сотрудники милиции составляют на задержанных протоколы за нарушение правил дорожного движения, штрафуют на 1 базовую величину (27 белорусских рублей), после чего отпускают.
Ранее суд Центрального района Минска назначил двум участникам велопробега солидарности Андрею Боровскому и Александру Мосейчуку 7 суток административного ареста. Они были задержаны 9 июля в Минске.
Обновлено в 22:28. Добавлена информация правозащитного центра «Вясна».
Правозащитные организации признали обвиняемого по «делу Тихановского» россиянина Дмитрия Попова политзаключенным
12 правозащитных организаций выпустили заявление о признании модератора социальных сетей ютуб-канала «Страна для жизни» Дмитрия Попова политзаключенным. Заявление было опубликовано на сайте правозащитного центра «Вясна».
10 июля стало известно, что Дмитрию Попову предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). При этом в обвинении сказано, что Попов «под формальным поводом сбора подписей за Светлану Тихановскую организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».
По информации правозащитников, всего в Беларуси 19 задержанных по «делу Тихановского». 17 из них находятся под стражей. Еще двое — Василий Бобровский и Владимир Наумик — были выпущены под подписку о невыезде.
По сведениям «Вясны», Попов пропал вечером 4 июня. До этого он записал видео, в котором рассказал, что милиционеры ищут его, чтобы задержать на основании уголовного дела. Через несколько дней стало известно,что Попова осудили на 15 суток административного ареста, которые он отбывал в ИВС. Сейчас Попов находится в СИЗО №1 Минска.
До переезда в Беларусь из России Дмитрий Попов называл себя одним из основателей проекта «Сканер», который занимался опознанием российских силовиков, участвующих в разгоне акций протеста, и обнародовал их имена.
25 июня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сообщил о задержании человека, «который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования». По словам министра, задержанный скрывался в Беларуси полгода.
Суды назначили задержанным в Минске и Гродно активистам по 10 суток
Суд Центрального района Минска назначил 10 суток ареста активисту Евгению Михасюку, сообщает «Вясна». Михасюк был задержан вечером в пятницу, 10 июля, за участие в велопробеге солидарности.
Минчанину Павлу Чабоненко суд Ленинского района также назначил 10 суток ареста. Милиция задержала мужчину 11 июля, на него был составлен протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). По информации «Вясны», Чабоненко «испортил государственную символику».
В Гродно суд Ленинского района назначил 10 суток стороннику Анны Канопацкой Ежи Григеничу и оштрафовал на 540 рублей члена инициативной группы Светланы Тихановской Юлию Карначеву. Активистов судили по статье 23.34 КоАП за участие в цепи солидарности в Гродно 19 июня.
В Гродно задержан блогер ютуб-канала «Лида для жизни»
Блогер ютуб-канала «Лида для жизни» Денис Рудевич задержан. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».
По информации «Вясны», Рудевич приехал к суду, чтобы поддержать активистов на заседаниях в Гродно. Блогер направился к РОВД, чтобы получить постановление по своему делу, но был задержан людьми в штатском.
По сообщению телеграм-канала «Мая краiна Беларусь», навстречу к Рудевичу подъехал тонированный микроавтобус, после чего из него вышли люди в штатском и затолкали блогера внутрь машины.
В Гродно прошли суды над сторонником Анны Канопацкой Ежи Григеничем и членом инициативной группы Светланы Тихановской Юлией Карначевой. Активистов судили по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие в цепи солидарности в Гродно 19 июня. Суд назначил Ежи Григеничу 10 суток ареста, но отложил отбытие наказания. Юлия Карначева была оштрафована на 20 базовых величин (540 белорусских рублей).
МВД рассказало о проверках телеграм-чата «Армия с народом»
На онлайн-конференции МВД замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал о визитах силовиков к администраторам телеграм-чата «Армия с народом».
По словам Казакевича, милиционеры обнаружили чат в июне, когда в нем было около тысячи подписчиков. Представитель МВД отметил, что чат заинтересовал милицию из-за «призывов к оказанию силового воздействия на сотрудников ОВД и внутренних войск в день возможных массовых протестов».
Во время конференции на экране показали несколько видео с участием предполагаемых администраторов «Армии с народом». По словам Казакевича, двое из них ранее были силовиками. Один из этих людей рассказал, что целью чата был «вывод людей на площадь по примеру 2010 года, но в более масштабном объеме».
«Свою вину полностью признаю, обещаю, что впредь такого больше не повторится», — сказал на видео мужчина.
Другой человек на съемке подтвердил, что в чате присутствовали «призывы к силовым методам борьбы с властью».
«Но я эти методы не поддерживаю. И по мере своей возможности удалял такие сообщения из чата», — сказал он.
Казакевич пояснил, что за участие в телеграм-чатах в Беларуси не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности.
«Но высказывания, которые носят оскорбительный или угрожающий характер, либо призывы к массовым действиям, грубо нарушающим общественный порядок, безусловно являются административным в данном случае правонарушением», — отметил он.
Замминистра добавил, что по фактам сообщений в чате проводится доследственная проверка; в чем подозревают администраторов, Казакевич не уточнил.
Ранее стало известно по крайней мере о двух случаях, когда силовики приходили к минчанам домой из-за их участия в телеграм-чате «Армия с народом». Сейчас чат недоступен; на одноименный телеграм-канал подписано 126 человек. Девиз «Мы с народом» можно увидеть на снимках, которые предположительно действующие белоусские силовики присылали в крупные политические телеграм-каналы. Они фотографировали свои погоны, шевроны и военные билеты рядом с самодельными плакатами — «Мы с народом», «Я/мы 97%» и тому подобными. Геннадий Казакевич отрицает, что в чате «Армия с народом» участвовали действующие силовики.
Блогер Сергей Тихановский помещен в карцер за небритость
10 июля блогера Сергея Тихановского поместили в карцер СИЗО №1 в третий раз. Об этом Светлана Тихановская рассказала TUT.by
По словам Тихановской, основанием для очередного водворения в карцер послужило то, что Тихановский не побрился.
«Я ходила к нему в пятницу, у меня приняли передачу. Видимо, в карцер поместили позже. Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет он в среду или нет мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор я не знаю. В суде сотрудники СИЗО говорили, что ни паутина, ни не бритье — это не сами нарушения, за которые человека сажают в карцер, а то, что они повторные. То есть не побрился — тебе предупреждение, два предупреждения — повод для помещения человека в карцер», — сказала Тихановская.
13 июня Сергей Тихановский был помещен в карцер за нарушение режима — блогер сидел на подоконнике. 20 июня Тихановский получил новый срок в карцере — за плохую уборку. По его словам, под трехметровым потолком камеры сотрудники СИЗО обнаружили паутину.
22 июня Тихановский подал жалобу на помещение в карцер. 9 июля Суд Московского района Минска рассмотрел ее в закрытом заседании и оставил жалобу без удовлетворения.
Госканал показал сюжет об отмывании денег в Белгазпромбанке
Государственный телеканал ОНТ показал новый сюжет о «деле Белгазпромбанка», обвиняемым по которому проходит заявивший об участии в президентских выборах экс-глава банка Виктор Бабарико.
В сюжете журналисты рассказывают о «черной кассе», которая, по версии следствия, существовала в главном офисе Белгазпромбанка.
В сюжете говорится, что «в одной из касс валюту меняли по специальному курсу».
«Была у нас вип-касса, девятая касса, где руководство обслуживалось и вип-клиенты обслуживались. Там большие суммы были», — рассказывает одна из бывших сотрудниц банка Евгения Ершова.
Другая сотрудница утверждает, что «чужие» о существовании секретной кассы не знали — «если приходили, то приходили свои».
Снявшийся в сюжете начальник Департамента финансовых расследований Юрий Мехмедов рассказывает, что 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено наградить руководящих работников банка выплатами на сумму 5 миллионов белорусских рублей (2 миллиона долларов). 4 апреля, в день начисления этих премий, в «черной кассе» «с 11 часов до 12 часов 35 минут был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте».
Мехмедов утверждает, что в тот день топ-менеджеры банка купили более 1 миллиона долларов по заниженному курсу.
О следующей «схеме» рассказывает заместитель начальника ДФР Дмитрий Дягилев. По его словам, иностранную валюту банкиры меняли на облигации: «Грязные деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью они покупали облигации».
По данным Дягилева, работу «черной кассы» курировал зампредседателя правления Сергей Добролет и Андрей Григорович, который отвечал за розничный бизнес. После увольнения Добролета в 2016 году этим занимался Кирилл Бадей и помощница Бабарико Елена Карагачева.
По версии следствия, сделки по покупке облигаций оформлялись отдельно суммами до 1 000 базовых величин (11 тысяч долларов) — иначе для совершения операции понадобились бы паспортные данные, а информация о ней попала бы в Департамент финансового мониторинга.
«Мы ж понимали, что мы нарушаем, потому что это легализация и так далее, но тем не менее это наш начальник. Мы боялись вылететь на улицу <…> Мы просчитывали на калькуляторе по курсу на тот момент и впритык делали», — говорит в сюжете бывшая сотрудница банка.
По словам Дмитрия Дягилева, топ-менеджеры покупали за валюту золотые слитки, «которые сразу же продавались банку за белорусские рубли».
«Все сделки были фиктивными. Никто из покупателей золотые слитки не покупал», — утверждает представитель ДФР.
ЦИК Беларуси не зарегистрировала Виктора Бабарико кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия Беларуси начала регистрацию кандидатов в президенты. Трансляция заседания идет на сайте ЦИК.
Первым члены комиссии рассмотрели вопрос о регистрации экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Он не зарегистрирован на основании статьи 48 Избирательного кодекса Беларуси. Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что иностранная организация участвовала в финансировании кампании Бабарико.
В письме, которое прислал в ЦИК Госконтроль и зачитала на заседании Лидия Ермошина, сказано, что ведомство «располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико как лицом, выдвигающимся в кандидаты в президенты, иностранной финансовой помощи».
«Так, после официального увольнения с должности председателя правления "Белгазпромбанка", а также до и после регистрации инициативной группы по выдвижению Бабарико кандидатом, в интересах избирательной кампании последнего использовались материальные и иные ресурсы указанного банка. Справочно: данный банк более чем на 99% принадлежит двум акционерам — "Газпрому" Российской Федерации и "Газпромбанку". То есть это почти целиком иностранное предприятие, хотя оно называется официально "совместное предприятие"», — зачитала Лидия Ермошина.
Помимо этого, в письме указано, что сотрудники «Белгазпромбанка», являвшиеся членами инициативной группы Бабарико, «в служебное время с использованием технических средств Белгазпромбанка, оплачиваемых из ресурса банка, осуществляли организационную и иную деятельность в интересах Бабарико».
По словам Ермошиной, кроме того, в декларации Виктора Бабарико не отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от подконтрольных ему структур.
Обновлено в 14:24. Добавлена цитата о финансировании кампании Бабарико с помощью иностранной финансовой помощи.
ЦИК Беларуси зарегистрировала пять кандидатов в президенты
ЦИК Беларуси зарегистрировала пять кандидатов в президенты. Участие в кампании продолжат действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев. Трансляция заседания идет на сайте Центризбиркома.
ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико на основании статьи 48 Избирательного кодекса Беларуси. Глава комиссии Лидия Ермошина сказала, что в финансировании его кампании участвовал иностранный бизнес.
Валерию Цепкало в регистрации отказали из-за недостаточного количества собранных подписей и недостоверных сведений в декларации о доходах. Согласно Избирательному кодексу, для регистрации необходимо собрать 100 тысяч подписей. К 24 июня команда Валерия Цепкало смогла собрать 220 тысяч подписей, из них 160 тысяч было подано в ЦИК. После проверки и пересчета комиссия признала действительными только 75 тысяч, что означало автоматический недопуск к выборам.
Андрей Дмитриев на заседании ЦИК призвал Ермошину забрать заявление на Тихановского
На заседании Центризбиркома Андрей Дмитриев, зарегистрированный кандидатом в президенты, призвал власти отпустить политзаключенных, а главу ЦИК Лидию Ермошину попросил отозвать заявление на Сергея Тихановского. Трансляция заседания велась на сайте Центризбиркома.
Политик сказал, что идет на выборы, потому что Беларуси нужен новый президент. В случае своей победы он готов назначить новые выборы, пообещал Дмитриев.
«Сегодня ни у кого из кандидатов нет большинства голосов избирателей, но абсолютное большинство белорусов хочет выбрать нового президента», — констатировал он.
Говоря о нынешней избирательной кампании, кандидат отметил, что «это больше не кампания за кандидата Дмитриева». По его мнению, «это кампания солидарности за всех тех, кто считает, что Беларуси нужен новый президент и против всего, что унижает белорусов и не дает им сделать выбор»
«Я считаю, что стать кандидатами имеют право Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Тихановский», — сказал он.
Кандидат в президенты обратился к властям с просьбой отпустить политзаключенных, а председателя ЦИК Лидию Ермошину попросил «лично забрать заявление на Сергея Тихановского», из-за которого на блогера завели уголовное дело о воспрепятствовании выборам (статья 191 УК РБ).
В своей речи Дмитриев также напомнил слова своей соратницы по движению «Говори правду» Татьяна Короткевич, баллотировавшейся на президентских выборах 2015 года: «Лукашенко устал, ему пора уходить».
«Лукашенко остался и мы потеряли пять лет. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, врагов среди своих граждан, хамство и безответственную политику во время коронавируса. Поэтому так важны нам эти выборы. Если Лукашенко есть куда пойти на отдых, то стране, нам некуда уходить», — закончил Андрей Дмитриев.
Штаб Бабарико обжалует отказ в регистрации в Верховном суде
Штаб Виктор Бабарико подготовил жалобу на отказ в регистрации его кандидатом в президенты и намерен подать ее в Верховный суд. Об этом на пресс-конференции заявила представительница штаба Мария Колесникова.
«В ней [жалобе] мы требуем отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а также изменить меру пресечения Виктору, Эдуарду [Бабарико], Сергею Тихановскому и всем политзаключенным, установить на участках камеры, разрешить фотографировать журнал учета избирателей».
Штаб считает, что нерегистрация Бабарико кандидатом — «это прямой знак того, что власть боится».
«Она находится в состоянии абсолютного страха. И вместо реальной борьбы за голоса избирателей она устраивает кампанию преследования альтернативных и политических конкурентов, преследование собственного народа», — заявила Мария Колесникова.
Светлана Тихановская записала видеообращение к силовикам
Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призывает сотрудников МВД прекратить применение силы. Видео опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни».
«Что вы делаете? Вы просто избиваете своих матерей, сестер, братьев, детей. Люди вышли на мирный протест, люди вышли, чтобы высказать свое недовольство существующей системой. Люди вышли за свое желание жить в свободной стране, желание иметь честные выборы», — сказала Тихановская.
14 июля в Беларуси прошли акции протеста из-за отказа ЦИК регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В нескольких городах произошли столкновения протестующих и силовиков. По данным правозащитного центра «Вясна», в Беларуси задержано около 270 человек (цифра обновляется).
Возле ЦИК собралась очередь из желающих подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало
Возле Центризбиркома в Минске люди стоят в очереди, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, передает «Еврорадио». Журналисты ведут прямой эфир. В очереди стоит примерно 40 человек.
В 15.00 рядом с ЦИК ожидало больше 150 человек, сама очередь растянулась примерно на 200 метров, передает TUT.by.
В 17:00 к зданию ЦИК подошли представители штаба Виктора Бабарико Илья Салей и Мария Колесникова. Очередь из желающих подать жалобу встретила их аплодисментами, передает TUT.by. Очередь растянулась на 2 километра.
По сообщению журналистов, возле очереди ходит милиционер и через громкоговоритель предупреждает людей в очереди, что ЦИК сегодня работает до 19:00 и просит людей разойтись. Заявления можно подать в электронном виде или отправить по почте.
В 19:00 люди поаплодировали и разошлись, сообщает TUT.by.
Обновлено в 15:45. Добавлена информация TUT.by.
Обновлено в 18:00. Добавлена информация о количестве людей в очереди и штабе Бабарико.
Обновлено в 18:47. Добавлена информация о предупреждениях милиции.
Обновлено в 19:12. Добавлена информация TUT.by.
МИД Беларуси не пригласил на выборы наблюдателей от ОБСЕ
Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека сообщила МИД Беларуси, что отсутствие приглашения от официального Минска не позволяет Бюро наблюдать за ходом избирательного процесса. Об этом написал TUT.by.
«Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления выборов не позволило БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса», — сказала директор Бюро Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
По ее словам, к таким аспектам относятся области, которые Бюро отметило как требующие улучшения в Беларуси — формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. По мнению директора, власти не предприняли никаких шагов по повышению их инклюзивности.
Отсутствие своевременного приглашения в ситуации пандемии отражает отсутствие обязательств по сотрудничеству с наблюдателями за выборами от Бюро, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ, считает Гисладоттир.
Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал TUT.by, что Беларусь примет «решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом».
Силовики пришли с обыском к члену инициативной группы Тихановской из Мостов
К координатору инициативной группы кандидата в президенты Светланы Тихановской Александру Милюку из Мостов пришли с обыском сотрудники милиции, сообщает TUT.by.
По информации издания, это связано с заявлениями в СК замначальника Мостовской милиции и Алексея Литоша и начальника отдела охраны правопорядка Мостовского райисполкома Евгения Кудряшева. Милиционеры пожаловались следователям на то, что Александр Милюк 3 июля выложил оскорбляющее их видео в телеграм-канале «Мосты для жизни». Милюк не понимает, о каком ролике идет речь.
Ранее Александра Милюка задерживали 3 июля. Он возвращался домой вместе с сыном, когда к нему подошел неизвестный мужчина и принялся требовать денег, толкать Милюка и нецензурно браниться. Активист записал происходящее на телефон. Прибывшие сотрудники милиции задержали самого Мелюка. В отделе милиции ему стало плохо, его отвезли в больницу. Позже выяснилось, что у мужчины коронавирус. Сейчас он находится дома на самоизоляции.
Бизнесмен Седат Игдеджи подал в суд на Валерия Цепкало
Белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи подал в суд на Валерия Цепкало за сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщил TUT.by
В исковом заявлении Игдеджи указывает, что Цепкало «сообщил не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию» бизнесмена во время стрима 7 июля. На стриме Цепкало утверждал, что Игдеджи обманул «сотни людей и сотни компаний».
Игдеджи требует, чтобы Цепкало удалил видео, разместил опровержение, и оплатил государственную пошлину в размере 82 рубля 50 копеек.
29 июня пресс-служба МВД сообщила, что по заявлению Седата Игдеджи МВД начало доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало. В тексте заявления бизнесмен утверждает, что заплатил Цепкало около 1 миллиона долларов за заключение выгодных договоров подряда. Ранее Игдеджи говорил, что в качестве подрядчика строил дом Цепкало, и тот не расплатился за работу. Сам Цепкало назвал слова бизнесмена «чушью».
Силовики начали задерживать людей из очереди к ЦИК
Силовики начали задерживать людей возле ЦИК после того, как те начали уходить. Информация об этом появилась на стриме «Радыё Свабода».
Ранее возле Центризбиркома в Минске люди столи в очереди, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В 15.00 рядом с ЦИК ожидало больше 150 человек, сама очередь растянулась примерно на 200 метров, сообщил TUT.by. К 17:00 очередь растянулась на 2 километра.
По сообщению журналистов, возле очереди ходил милиционер и через громкоговоритель предупреждал людей в очереди, что ЦИК сегодня работает до 19:00 и просил людей разойтись.
ДФР арестовал 3 миллиона евро на счету жены замминистра финансов России Андрея Круглова в Белгазпромбанке
Департамент финансовых расследований наложил арест на средства, хранящихся на счете жены замминистра финансов России Андрея Круглова в Белгазпромбанке. Об этом замначальника управления ДФР Беларуси Дмитрий Дягилев сообщил в эфире государственного телеканала «Беларусь 1»
«В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в три миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест», — сказал Дягилев.
По словам Дягилева, «для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности через Генеральную прокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения об оказании правовой помощи».
Телеграм-канал утверждает, что роль Цепкало в компрометирующем видео исполнил омоновец. Милиционер подал иск в суд
Сотудник ОМОНа Олег Клементьев обратился в суд с иском о защите чести и достоинства из-за поста в неназванном телеграм-канале, который утверждал, что истец снялся в роли Валерия Цепкало в компрометирующем видео. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, где мужчина развлекается с двумя женщинами, за что в последующем платит им деньги. Один телеграм-канал поспешил заявить — это провокация в отношении потенциального кандидата в президенты Беларуси, а его роль в короткометражке сыграл сотрудник ОМОНа Олег Клементьев. Фотография последнего также была распространена вместе с роликом. При этом автор сделал акцент (видимо, для хайпа) на одинаковые бляхи в ремнях милиционера и реального участника видео. Выяснилось, что на снимке изображен другой милиционер, который, как и Клементьев, не имеет отношения к скандальному ролику» — сказано в сообщении МВД.
По утверждению пресс-службы МВД, Главное управление собственной безопасности МВД проводит проверку.
9 июля несколько анонимных белорусских телеграм-каналов начали распространять видео с низким разрешением, на котором человек, похожий на Валерия Цепкало, занимается сексом с двумя девушками.
Позже телеграм-канал Nexta со ссылкой на собственные источники написал, что «в роли главного героя — клона Цепкало выступил прапорщик милиции, водитель ОМОН ГУВД Мингорисполкома Олег Клементьев».
Руководитель пресс-службы политика Алексей Урбан говорил, что Цепкало не комментирует видео, а ролик «своим низким качеством подтверждает свою недостоверность».
Обновлено в 19:41. Позже администратор Nexta признал, что Олег Клементьев не имеет отношения к ролику, и назвал имя другого сотрудника милиции, по данным канала, снявшегося в постановке.
Штабы Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объединились
Штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объединяются, сообщает телеграм-канал Бабарико.
Там же опубликованы основные тезисы предвыборной кампании. Например, объединенный штаб обещает освободить политических и экономических заключенных, провести повторные честные выборы после 9 августа, информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами.
Глава ЦИК Ермошина: Тихановский опасен для общества и государства
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина не собирается забирать заявление на блогера Сергея Тихановского. Она назвала его опасным для общества и государства. Об этом Ермошина заявила в эфире «Еврорадио».
«Этот человек опасен и для государства, и для общества. И не по моему заявлению, но и по тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, общество это увидит, когда будет идти суд», — сказала чиновница.
14 июля во время регистрации кандидатов в президенты политик Андрей Дмитриев призвал Лидию Ермошину забрать заявление на Сергея Тихановского, из-за которого на блогера завели уголовное дело о воспрепятствовании выборам (статья 191 УК РБ).
«Радио Свобода»: власти пытаются остановить наше вещание
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» опубликовало заявление, в котором говорит о давлении на журналистов. «Белорусские власти перед выборами 9 августа задерживают и физически атакуют сотни активистов и журналистов, включая пятерых журналистов "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"», — сказано в заявлении организации.
В заявлении говорится о задержаниях журналистов «Радыё Свабода» за последние несколько недель, в том числе Антона Трофимовича, у которого в результате задержания был сломан нос. Помимо этого, в тексте упоминаются опубликованные аудиозаписи, вероятно сделанные в ходе наблюдения сотрудниками милиции за корреспондентами.
«Судя по аудиозаписям, это просчитанные, скоординированные нападения на профессиональных журналистов — журналистов, которые получили аккредитацию в МИД Беларуси. То, что наши коллеги были атакованы во время трансляций, не оставляет сомнений в том, что государство пытается остановить наше вещание и перекрыть аудитории доступ к надежным новостям», — сказала исполняющая обязанности президента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Дейзи Синделар.
Ранее администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и консультанту «Радыё Свабода» по вопросам социальных медиа Игорю Лосику было предъявлено обвинение по статье 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
25 июня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сказал, что протесты в Беларуси «управляются через Telegram-каналы и через стрим "Радио Свобода"».
Несколько тысяч человек собрались на митинге Светланы Тихановской в Минске
В Парке Дружбы Народов в Минске проходит первый агитационный митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Вясна» на 17:40, в нем участвуют более 7 тысяч человек.
Митинг организован объединенным штабом Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Журналисты сообщают о проблемах с мобильной связью. «Радыё Свабода» и телеканал «Белсат» ведут стримы с места событий; из-за плохого сигнала разобрать что-либо невозможно.
По информации на 18:00, в митинге приняли участие 7 500 тысяч человек.
14 июля ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатами в президенты наиболее сильных соперников Александра Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 16 июля их штабы заявили об объединении с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
Обновлено в 18.55: Добавлена информация о количестве участников.
Лукашенко — о «деле Белгазпромбанка»: «Все дают показания, этот уже зарыдал»
Александр Лукашенко прокомментировал «дело Белгазпромбанка» и, не называя Виктора Бабарико по имени, сказал, что «этот» уже дает показания. Видео его выступления опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Узником совести из них никто не станет, все эти сидельцы — их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал! Когда не зарегистрировали — зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут», — заявил глава государства.
Он рассказал, что по «делу Белгазпромбанка» проходит около 30 человек и рассказал, что распорядился пригласить в Беларусь специалистов из Интерпола, США, России и Польши.
«И мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление? Мы открыты», — сказал Лукашенко.
Светлана Тихановская вывезла детей из Беларуси из-за угроз
Главный редактор сайта «Хартия'97» Наталья Радина помогла вывезти детей Светланы Тихановской в одну из стран Евросоюза. Об этом Радина рассказала в интервью журналистке и координатору «Руси сидящей» Ольге Романовой. Информацию подтвердила TUT.by сама Тихановская.
«Я занималась сейчас переездом детей кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку действительно ей угрожали», — сказала Наталья Радина.
В комментарии TUT.by Светлана Тихановская сказала, что ее «дети действительно в безопасном месте» и подтвердила, что перевезти их помогла Радина.
16 июня Тихановская записала видео, в котором рассказала об угрозах, которые поступили ей и ее детям. Это произошло во время ее поездки по избирательным комиссиям в регионах с целью подачи подписей.
«Я нахожусь в Гомеле, я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку», — говорила Тихановская.
По словам кандидатки, звонивший предупредил, что, если она не прервет поездку, ее саму «могут посадить, а детей забрать».
Верховный суд оставил без удовлетворения жалобу Цепкало на отказ в регистрации кандидатом в президенты
Верховный суд Беларуси оставил без изменений решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты Валерия Цепкало, сообщает ТАСС.
«Постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты суд решил оставить без изменений, а жалобу Цепкало — без удовлетворения», — передает ТАСС решение суда.
Жалобу на отказ в регистрации кандидатом Валерий Цепкало подал 16 июля.
ПАСЕ: направление делегации для наблюдения за выборами в Беларуси не представляется возможным
Наблюдатели от Парламентской Ассамблеи Совета Европы не планируют присутствовать на выборах в Беларуси. Об этом представители организации рассказали «РИА Новости».
«После приглашения, сделанного 15 июля парламентом Беларуси в ПАСЕ, направить делегацию для наблюдения за президентскими выборами 9 августа в Беларуси, президент ПАСЕ Рик Даемс сказал, что, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнерских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся ситуацию со здоровьем, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, Ассамблее не представляется возможным направить делегацию по этому случаю», — сообщили представители ПАСЕ агентству.
Ранее представитель от БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что организация не будет наблюдать за выборами в Беларуси из-за отсутствия официального приглашения. Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сказал TUT.by, что приглашение было отправлено организации «точно в день после регистрации кандидатов». Представители Парламентской Ассамблеи ОБСЕ считают, что приглашение на этом этапе выборов воспрепятствовало наблюдению за ключевыми этапами электорального процесса — формированием избирательных комиссий и регистрацией кандидатов.
Более 200 журналистов потребовали у властей не задерживать их во время работы на акциях протеста
Более 200 работников медиа подписались под обращением к властям, силовикам и общественности с требованием прекратить преследование журналистов, освещающих акции протеста, сообщает TUT.by.
Письмо направлено министру внутренних дел Юрию Караеву, главе Совета Республики Наталье Кочановой, генеральному прокурору Александру Конюку и министру информации Игорю Луцкому.
На акциях протеста 19 июня и 14 июля в Беларуси были задержаны более 20 корреспондентов. 15 июля милиция задержала журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича, при задержании ему сломали нос; в отношении Трофимовича составлен административный процесс по статье 23.4 КоАП (неповиновение сотруднику милиции).
«Мы требуем, чтобы власти прекратили преследовать журналистов независимых изданий, а силовикам хотим напомнить, что, задерживая журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей и применяя к ним силу, вы не только нарушаете закон, но и сами совершаете преступление», — говорится в обращении.
Журналисты цитируют статью 198 УК РБ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.
TUT.by сообщает, что под обращением подписались более 200 человек: корреспонденты и редакторы TUT.BY, Onliner.by, «Наша ніва» / NN.BY, «Радыё Свабода», БелаПАН, «Еврорадио», «Белсат», «Сильные новости», газета «Комсомольская правда в Беларуси», «Народная воля» и «Новы час», dev.by, Tribuna.com, Realt.by, Reform.by и других изданий, а также журналисты-фрилансеры и блогеры.
В день визита Лукашенко милиционеры в Гомеле задержали активистку и сказали журналистке оставаться дома
Гомельская милиция задержала активистку Светлану Нарскину и сказала журналистке Ларисе Щираковой оставаться дома в день визита Александра Лукашенко в город. Об этом сообщает «Радыё Свабода».
Милиционеры задержали активистку Светлану Нарскину при выходе из ее дома, который находится недалеко от новой поликлиники, в торжественном открытии которой участвовал президент.
«Только она вышла из дома, как ее тут же задержали сотрудники милиции. Где она теперь — неизвестно, связи с ней нет», — рассказал «Радыё Свабода» приятель Нарскиной Леонид Кудинов.
Милиция задержала, но позже отпустила журналистку Ларису Щиракову.
«Я ехала в суд по работе. Остановили сотрудники ГАИ, начали цепляться. Простым текстом сказали, что у меня есть выбор: или еду в РОВД, или возвращаюсь домой и никуда не высовываюсь. Я выбрала быть дома. Теперь сижу под пристальным наблюдением», — сказала «Радыё Свабода» Щиракова .
21 июля Александр Лукашенко приехал в Гомель, чтобы провести встречу с «активом области» и принять участие в открытии новой поликлиники.
В Минске задержан музыкант группы TonqiXod и член инициативной группы Бабарико Максим Субоч
В Минске задержан музыкант группы TonqiXod и член инициативной группы Виктора Бабарико Максим Субоч. Об этом рассказала в фейсбуке зампредседателя белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай.
По информации Недбай, вечером в воскресенье, 19 июля, Субоч был на митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в Парке Дружбы Народов — это подтвердила его жена. В последний раз музыкант выходил на связь вечером 19 июля.
«В понедельник после 16 часов менеджер с работы Максима позвонил его маме и спросил, где Максим, потому что тот не вышел в понедельник на работу», — написала Недбай.
По ее словам, в РУВД Центрального района Минска матери Субоча сказали, что тот задержан за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП). Через два часа ей сообщили, что сына переводят в ЦИП на Окрестина.
По утверждению Недбай, сегодня сотрудники ЦИП сообщили, что Субоча у них нет; в Центральном РУВД о местонахождении музыканта не в курсе.
Милиция снова задержала участников телеграм-чата «Армия с народом»
Милиция задержала участников телеграм-чата «Армия с народом» Сергея Коршуна и Сергея Лукьянова. В доме Сергея Лукьянова проходит обыск. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».
Позже появилась информация, что против Сергея Лукьянова возбуждено уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Об этом «Вясне» рассказала знакомая Сергея Лукьянова. По состоянию на 16:30, Лукьянов находится в Следственном Комитете.
29 июня милиция уже проводила обыск в доме Лукьянова. По словам минчанина, в его квартиру позвонили люди в штатском и представились сотрудниками милиции. Лукьянов открыл дверь, но стал придерживать ее, аргументируя это необходимостью дать беременной супруге и двоим детям время выйти из комнаты. Люди в штатском применили к Лукьянову удушающий прием, заломали руки, повалили на пол и заковали в наручники. После этого Лукьянова задержали.
Действия минчанина в постановлении об административном правонарушении квалифицируются как оскорбление (статья 23.5 КоАП) и неповиновение законному требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП). Там сказано, что минчанин словесно оскорбил сотрудника ГУБОПиК, отказался от проведения осмотра в доме, падал на пол, выталкивал из квартиры, хватался за одежду сотрудника МВД. Позже суд назначил Лукьянову штраф в 50 базовых величин (1350 белорусских рублей).
13 июля на онлайн-конференции МВД замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал о визитах силовиков к администраторам телеграм-чата «Армия с народом». По словам Казакевича, милиционеры обнаружили чат в июне, когда в нем было около тысячи подписчиков. Представитель МВД сказал, что чат заинтересовал милицию из-за «призывов к оказанию силового воздействия на сотрудников ОВД и внутренних войск в день возможных массовых протестов».
Сейчас чат недоступен; на одноименный телеграм-канал подписано 126 человек. Девиз «Мы с народом» можно увидеть на снимках, которые предположительно действующие белорусские силовики присылали в крупные политические телеграм-каналы. Они фотографировали свои погоны, шевроны и военные билеты рядом с самодельными плакатами. Среди них — «Мы с народом» и «Я/мы 97%». Геннадий Казакевич отрицает, что в чате «Армия с народом» участвовали действующие силовики.
Обновлено в 17:15. Добавлена информация про уголовное дело против Лукьянова.
Гомельчанин попросил прохожего сфотографировать его с листовкой про милицию, а тот оказался милиционером
Суд Центрального района Гомеля оштрафовал местного жителя Алексея Романова на 540 рублей из-за фото с листовкой про милицию по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном пикетировании). Об этом сам Романов рассказал «Радыё Свабода».
Издание передает текст листовки так: «Милиция с народом! [Жаргонное прозвище милиционеров] — с Лукашенко!».
По утверждению Романова, он увидел листовку на лавочке в парке и решил с ней сфотографироваться; фото он попросил сделать прохожего. Оказалось, что прохожим был милиционер.
«Он мне сказал: "Что это за провокация? Я сам сотрудник милиции". Я сказал: "Какая провокация? Ты ж видел, что не я клеил, мы же рядом с тобой шли! И что я нарушаю?". Он улыбнулся, сфотографировал меня и пошел дальше», — рассказал «Радыё Свабода» Романов.
Позже на него составили протокол.
Актеры, бизнесмены, музыканты и бывшие силовики зачитали статьи Конституции и напомнили об уголовной ответственности за фальсификацию выборов
Проект «Буква закона» опубликовал видео, в котором бизнесмены, журналисты, бывшие силовики, актеры, блогеры и музыканты зачитали некоторые статьи Конституции Беларуси и статью 192 УК РБ (нарушение законодательства о выборах).
На видео выступили журналистка Катерина Синюк, бывший следователь Евгений Юшкевич, блогеры Андрей Ткачев и Леонид Пашковский, директор портала «ПроБизнес» Виталий Волянюк и другие.
Милиция доставила в СК жительницу Солигорска, которую раньше задерживали за участие в телеграм-чате «Армия с народом»
В Солигорске милиция задержала местную жительницу Елену Коликову по делу об организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ). Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна» без уточнения статуса Коликовой по делу.
Милиционеры вызвали Коликову, чтобы она могла забрать технику, которую у нее конфисковали ранее. В результате сотрудники милиции задержали Коликову и доставили в Центральный аппарат СК в Минске. Прежде Коликову задерживали за участие в телеграм-чате «Армия с народом».
Ранее центр «Вясна» сообщил о задержании двух участников чата в Минске. Милиция задержала участников телеграм-чата «Армия с народом» Сергея Коршуна и Сергея Лукьянова. В доме Сергея Лукьянова проходит обыск.
Позже выяснилось, что против Сергея Лукьянова возбуждено уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Об этом «Вясне» рассказала знакомая Лукьянова.
Арестованный анархист Дмитрий Полиенко 15 суток держит голодовку
Анархист Дмитрий Полиенко держит голодовку в ЦИП уже около 15 суток. Об этом сообщила в фейсбуке его жена Анастасия.
По ее утверждению, Полиенко находится один в отдельной камере в ЦИП в переулке Окрестина в Минске. Анархист просит вызвать скорую помощь и говорит, что плохо себя чувствует. Врач Центра, измерив давление и температуру, заключил, что вызывать скорую нет необходимости. По словам Анастасии, для того, чтобы получить медицинскую помощь, Полиенко «вынужден предпринимать попытки навредить себе». Чтобы предотвратить это, к нему приставили сотрудника милиции.
Новости о муже Анастасия Полиенко узнает от активистов, которые отбывали административный арест в ЦИП на Окрестина — «ни у начальства, ни у суда, ни у дежурных» инфрмацию о задержанном получить невозможно, отмечает она.
8 июля суд Первомайского района Минска арестовал Дмитрия Полиенко на 15 суток по статье 23.34 КоАП (призыв к организации или проведению несанкционированного мероприятия). Причиной стал пост в фейсбуке с фотографией кастрюли на фоне окна. Во время избирательной кампании в соцсетях распространялся призыв в знак солидарности с белорусскими политзаключенными в опеределенное время выходить на балкон и стучать по кастрюлям. Позже суд отправлял анархиста под административный арест еще несколько раз.
21 июля Анастасия Полиенко сообщила, что суммарно ее мужу назначено 45 суток ареста.
«Был еще один суд — он думал, что мы в курсе, но мы были не в курсе, я 23 июля собиралась его встречать — там ему дали 20 суток. И был еще третий суд, я так понимаю, где ему дали еще 10 суток», — говорила Анастасия.
По ее словам, на Дмитрия был составлен еще один протокол за сопротивление сотруднику милиции (статья 23.4 КоАП). Анастасия не знает, связан ли один из назначенных сроков ареста с этим протоколом, или его будут рассматривать позже.
ЦИК ограничил число наблюдателей на участках до пяти
ЦИК на заседании принял предложение председателя комиссии Лидии Ермошиной уменьшить количество наблюдателей на участках до пяти в основной день голосования из-за пандемии COVID-19. По ее словам, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом улучшается, она все равно продолжает вызывать настороженность.
«Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек — в основной день голосования. <...> А в дни досрочного голосования — до трех», — сказала Ермошина.
Лукашенко — об иностранных СМИ: «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают законы нашей страны и зовут людей на майданы»
Александр Лукашенко считает, что аккредитованные в Беларуси иностранные СМИ призывают к массовым беспорядкам в стране. Об этом он сказал во время встречи с руководством экономического блока правительства, передает БелТА.
«Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — обратился Лукашенко к руководству МИДа.
Глава государства приказал «не ждать конца электоральной кампании»: «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — сказал он.
25 июня, в день задержания блогера и внештатного консультанта «Радыё Свабода» Игоря Лосика, министр внутренних дел Юрий Караев говорил, что уличные протесты в стране «управляются через телеграм-каналы и через стрим "Радыё Свабода"».
Суд оштрафовал задержанных 23 июня в очереди к магазину Symbal.by
В суде Советского района Минска прошли заседания над задержанными в очереди к магазину Symbal.by 23 июня; их судили за нарушение порядка организации массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП) и неповиновение требованию милиционера (статья 23.4 КоАП). Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».
Пятерым задержанным суд назначил штраф в размере четырех базовых величин (108 белорусских рублей), еще один задержанный получил штраф в семь базовых величин (189 белорусских рублей). Еще три разбирательства суд перенес на 29 июля. По информации центра, свидетелями выступали сотрудники ОВД.
По словам одного из оштрафованных, один из свидетелей — его фамилия Терпитский — проходит во всех протоколах как лицо, осуществлявшее задержание.
«Терпитский утверждал, что именно он меня задерживал. У нас в протоколах у всех девяти человек написано, что задерживал Терпитский», — сказал «Вясне» оштрафованный Александр Кузнецов.
12 июня директор Symbal.by Павел Белоус рассказал, что милиция изъяла более 400 маек с надписью «Псіхо3%» у курьера магазина. Через несколько дней Белоус сообщил, что сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и четыре налоговых инспектора провели осмотр в магазине и изъяли некоторые документы. 17 июня сотрудники милиции и санстанции провели проверку в производственном цехе Symbal.by. После проверки в магазин пришло требование приостановить работу, пока не будут устранены все обнаруженные нарушения.
23 июня директор Symbal.by Павел Белоус объявил, что магазин на улице Машерова, 18 через несколько дней прекратит работу. В этот же день возле здания образовалась очередь из покупателей, желающих поддержать магазин. Около 19:40 к зданию подъехал автозак, а прибывшие сотрудники ОМОН начали задерживать людей из очереди.
«Выезжал автомобиль, а люди, которые стояли около магазина, не давали ему проехать. В целях прекращения противоправных действий, которые выразились в блокировании автомобиля, выехал наряд милиции. Некоторые личности доставлены для разбирательства», — комментировала для «Радыё Свабода» представитель МВД Наталья Ганусевич
На следующий день МВД сообщило, что в день задержаний несколько человек позвонили в милицию и рассказали, что возле магазина происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль.
Верховный суд не будет рассматривать жалобу Виктора Бабарико на отказ в регистрации кандидатом в президенты
Верховный суд Беларуси вынес определение, в котором отказал в возбуждении дела по жалобе Виктора Бабарико на отказ ЦИК регистрировать его кандидатом в президенты. Определение опубликовано на сайте суда.
В определении говорится, что, согласно части 5 статьи 68-1 Избирательного кодекса заявившие в об участии в президентских выборах лица могут обжаловать решение ЦИК в трехдневный срок.
«Из представленных материалов видно, что жалобы Бабарико В.Д. на постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года подписаны заявителем 17 июля 2020 года и в тот же день направлены в Верховный Суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико В.Д. определенного ч.5 ст.68-1 ИК срока», — написано в определении суда.
Юрист Бабарико Максим Знак прокомментировал определение Верховного суда на своей странице в фэйсбуке. Он отметил, что, «согласно статье 150 ГПК РБ, течение процессуальных сроков начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено их начало».
Союз журналистов России ответил на высказывание Лукашенко об иностранных СМИ
Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси, в том числе против высылки иностранных журналистов за критические публикации. Об этом глава организации Владимир Соловьев сообщил «Газете.Ru».
«Мы выступаем против любых ограничений работы журналистов, тем более их высылки. Если такое произойдет, мы будем обсуждать эту тему с международными правозащитными организациями. Мы руководствуемся очень простым понятием: если журналист каким-то образом нарушил закон страны, в которой он работает, то тогда уже возможно рассматривать меры против него. Если он ничего не нарушил и выполняет свой долг, то наказывать его нельзя», — сказал Соловьев.
Соловьев добавил, что не замечает призывов к массовым беспорядкам в публикациях российских СМИ о выборах в Беларуси.
«Я таких призывов не замечаю, у каждого свое восприятие. Есть четкие юридические параметры в том, что касается призывов к массовым беспорядкам, — все это могут оценить юристы», — пояснил Соловьев.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что иностранные СМИ призывают к массовым беспорядкам в Беларуси и призвал «выдворять» их, если они «не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».
«Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — обратился Лукашенко к руководству МИДа.
Суд назначил находящемуся в СИЗО блогеру Тихановскому еще 15 суток административного ареста
Суд Ленинского района Могилева арестовал блогера Сергея Тихановского на 15 по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Согласно протоколу, 27 мая блогер участвовал в неразрешенном пикете во время сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, сообщает TUT.by.
Дело рассматривала судья Елена Литвина. Поддержать Тихановского пришли около 30 человек, но все они в зал заседания не вместились.
Сергей Тихановский участвовал в слушании через видеосвязь из СИЗО №1 Минска. Корреспондент TUT.by заметила, что блогер сильно похудел, но говорил бодрым голосом. Свою вину в совершении правонарушения он не признал.
Как передает TUT.by, блогер ходатайствовал о переносе суда, потому что «даже не знал, что будет суд». Он рассказал о моральном давлении в СИЗО, что перед судом сотрудники провели у него обыск, заставили раздеться и сообщили, что вскоре начнется слушание.
Судья Литвина ходатайство отклонила. По ее мнению, суд должным образом уведомил о процессе Тихановского, его адвоката и свидетелей. Литвина предложила блогеру 15 минут пообщаться с адвокатом. После перерыва в суде выступили свидетели — двое сотрудников милиции.
Сергей Тихановский был задержан 29 мая; с того момента он находится в СИЗО. Блогеру предъявлены обвинения в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ), а также в воспрепятствовании выборам (часть 1 статьи 191 УК РБ).
На пикете Светланы Тихановской в Борисове милиция задержала несколько активистов
В Борисове на подходе к пикету кандидата в президенты Светланы Тихановской задержаны активисты незарегистрированной партии «Народная Грамада» и кампании «Европейская Беларусь» Елена Филатова, Андрей Киреев, Ольга Николайчик и Андрей Войнич. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Агитационный пикет Светланы Тихановской в Борисове начался в 19:00. По подсчетам журналистов, в нем участвует около тысячи человек.
По дороге из Минска в Борисов машину, в которой ехала кандидат Светлана Тихановская и представительницы объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало, остановили сотрудники ГАИ. Об этом в фэйсбуке сообщила активистка и доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова. После проверки документов их отпустили.
Милиция задержала корреспондентов «Белсат» в Борисове и в Минске
В Борисове милиция задержала корреспондента «Белсат» Елену Щербинскую и оператора Виталия Дубика. Об этом пишет «Радыё Свабода».
По словам Щербинской, причиной для задержания стала проверка автомобиля. Сотрудники ГАИ сказали, что похожая машина недавно участвовала в ДТП.
Милиция вскоре освободила Щербинскую. Виталий Дубик все еще задержан.
В Минске во время записи комментария задержаны корреспонент «Белсат» Артем Лява и экономист Сергей Чалый. Их доставили в РУВД Московского района Минска. По информации «Еврорадио», вскоре Сергей Чалый и Артем Лява были овобождены.
Примерно в 21 час Виталия Дубика отпустили из участка. На оператора составили протокол по статье 18.2 КоАП (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта). Об этом сообщил «Белсат».
Исправлено в 21:28. Исправлено написание фамилии оператора «Белсат» Виталия Дубика.
Обновлено 24 июля в 10:21. Добавлена информация об освобождении задержанных.
Суд арестовал музыканта группы TonqiXod Максима Субоча на 10 суток за надпись «Хватит терпеть Лу…»
Суд назначил музыканту группы TonqiXod и члену инициативной группы Виктора Бабарико Максиму Субочу арест на 10 суток. Заседание проходило 22 июля. Об этом сообщила в фейсбуке зампредседателя белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай.
По утверждению Недбай, милиция задержала музыканта около 2:30 ночи с 19 на 20 июля во время того, как он писал баллончиком на асфальте «Хватит терпеть Лу…» — музыкант не успел завершить надпись.
В сообщении Недбай сказано, что суд проходил в 11 утра, но к 9 вечера «ни одно из учреждений не подтверждало наличие Максима в них». Сейчас музыкант находится в минском ЦИП в переулке Окрестина. По словам Недбай, за день до суда адвокат пыталась встретиться с музыкантом в ИВС, но сотрудники учреждения не пустили ее «в связи с эпидемиологической ситуацией».
21 июля стало известно, что Максим Субоч задержан. Сотрудники РУВД Центрального района Минска сказали матери музыканта, что его задержали за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП).
В Гомеле снова задержан Алексей Романов, который ранее получил штраф за фото с листовкой о милиции
В Гомеле милиция задержала волонтера группы поддержки Светланы Тихановской Алексея Романова. Об этом пишет «Радыё Свабода».
«Он только успел сообщить, что его схватила милиция, вероятно, возле его дома. Где он сейчас — неизвестно», — рассказал «Радыё Свабода» Юрий Власов, доверенное лицо Светланы Тихановской.
По информации «Радыё Свабода», Романов участвовал в агитационном пикете в поддержку Светланы Тихановской в Буда-Кошелево. Сегодня он собирался помогать в проведении митинга в поддержку Тихановской в Добруше.
Позже выяснилось, что Романов не был задержан. Активист находился в отделе по гражданству и миграции, где ему предложили поговорить с начальником Центрального РОВД Гомеля.
«Был у паспортистки, а она говорит, что я в розыске. Предложила поговорить с начальником милиции. Я спрашиваю: "Я задержан?". Она сказала, что пока не знает, и меня повели к начальнику Центрального РОВД», — рассказал «Радыё Свабода» Алексей Романов.
По его словам, начальник милиции предупредил Романова о недопустимости оскорблений в адрес президента.
«Наверное, речь идет о пикете в Буда-Кошелево, где я критически высказывался. Но почему президенту можно оскорблять всех нас, а нам и слова нельзя сказать?», — рассказал Романов.
По информации «Радыё Свабода», после разговора Алексея Романова отпустили.
21 июля Суд Центрального района Гомеля оштрафовал Алексея Романова на 540 белорусских рублей из-за фото с листовкой про милицию по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном пикетировании).
Обновлено в 20:15. Добавлена уточненная информация о статусе Алексея Романова.
Не зарегистрированный кандидатом в президенты Валерий Цепкало вместе с детьми уехал в Россию из-за угрозы ареста
Экс-претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало уехал из страны вместе с детьми, опасаясь ареста. Об этом сообщила TUT.by его жена Вероника Цепкало.
По ее словам, сейчас Валерий Цепкало с детьми находится в России. Она утверждает, что семья из «достоверных источников» получила информацию, что Валерия Цепкало «планируют задержать по надуманным обстоятельствам».
«Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — сказала Цепкало.
Сама она остается в Беларуси с "боевыми подругами" — кандидатом в президенты Светланой Тихановской и представительницей штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой.
16 июля штабы Цепкало, Бабарико и Тихановской объединились.
Генпрокуратура: Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение
Обвинение не зарегистрированному кандидатом в президенты Виктору Бабарико переквалифицировано с части 2 статьи 431 (дача взятки) на часть 3 статьи 430 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере в составе организованной группы). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По версии прокуратуры, «собранные по делу доказательства дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения». В ведомстве уточняют сумму полученных Виктором Бабарико денег — 28 миллионов рублей.
20 июня Виктору Бабарико предъявили обвинение по трем статьям УК РБ: по части 2 статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и части 2 статьи 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере).
9 июля гостелеканал «ОНТ» опубликовал репортаж о «деле Белгазпромбанка». В нем сотрудники телеканала назвали четыре статьи, по которым обвиняется Виктор Бабарико. На это обратил внимание юрист штаба экс-банкира Максим Знак.
«Откуда в сюжете возникла новая статья обвинения — 430 УК — получение взятки? Ее нет в опубликованном перечне», — написал Знак на фейсбуке.
Юрист отметил, что ему непонятно, как новая статья согласуется с обвинением в даче взятки (статья 431 УК), о котором сообщалось ранее.
Генпрокуратура: наши сотрудники не посещали школу, в которой учатся дети Цепкало
Прокуратура Беларуси не проводит процедуру по лишению родительских прав Вероники и Валерия Цепкало, а ее представители не посещали школу, где учатся их дети. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.
«Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация о выезде Валерия Цепкало с его детьми в Россию. Его жена Вероника Цепкало объяснила это тем, что Валерия Цепкало «планируют задержать по надуманным обстоятельствам». Вероника Цепкало также предположила, что прокуратура собирается лишить ее родительских прав.
«Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — сказала Вероника Цепкало.
Двое задержанных 21 июля участников телеграм-чата «Армия с народом» выпущены под подписку о невыезде
Задержанные 21 июля по уголовному делу об организации или активном участии в действиях, грубо нарушающих порядок (статья 342 УК РБ) Сергей Лукьянов и Елена Коликова выпущены из ИВС. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».
Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Коликова и Лукьянов остаются в статусе подозреваемых; им не предъявлены обвинения. Задержанный по тому же делу Сергей Коршун по-прежнему находится в изоляторе. Все трое задержанных были участниками телеграм-чата «Армия с народом».
По информации «Вясны», возбужденное уголовное дело связано с событиями 29 мая в Гродно, когда на пикете в поддержку Светланы Тихановской сотрудники милиции задержали блогера Сергея Тихановского и нескольких участников пикета.
21 июля милиция задержала Сергея Коршуна и Сергея Лукьянова. Известно, что сотрудники милиции провели в доме Лукьянова обыск. Ранее у Лукьянова уже проходил осмотр жилища, после которого его задержали и оштрафовали.
В тот же день в Солигорске милиция задержала местную жительницу Елену Коликову. Милиционеры вызвали Коликову, чтобы она могла забрать технику, которую у нее конфисковали ранее. В результате сотрудники милиции задержали Коликову и доставили в Центральный аппарат СК в Минске.
МВД Беларуси: Полиенко не держит голодовку; жалоб на состояние здоровья не поступало
Арестованный Дмитрий Полиенко не держит голодовку и не жалуется на состояние здоровья, пишет пресс-служба МВД Беларуси.
«Отсутствием аппетита правонарушитель явно не страдает. В подтверждение тому есть видео, где он охотно берет свежую прессу и обед, с которым очень быстро расправляется. <…> А что касается состояния здоровья, то никаких жалоб на сей счет не поступало. Следовательно, необходимость оказания медпомощи тоже отсутствовала», — сказано в сообщении.
К сообщению прилагается короткое видео, на котором сотрудник ЦИП передает миску с едой и газету через специальный проем в двери изолятора — после этого ролик заканчивается. По записи затруднительно определить, кто находится за дверью.
По утверждению пресс-службы, единственный вопрос у Полиенко к сотрудникам изолятора был связан с получением сменной одежды.
Ранее жена Дмитрия Полиенко Анастасия Полиенко сообщила, что ее муж держит голодовку, просит вызвать скорую помощь и говорит, что плохо себя чувствует. Врач ЦИП, измерив давление и температуру, заключил, что вызывать скорую нет необходимости. По словам Анастасии, для того, чтобы получить медицинскую помощь, Полиенко «вынужден предпринимать попытки навредить себе».
8 июля суд Первомайского района Минска арестовал Дмитрия Полиенко на 15 суток по статье 23.34 КоАП (призыв к организации или проведению несанкционированного мероприятия). 20 июля Анастасия Полиенко сообщила, что суммарно ее мужу назначено 45 суток ареста.
Анархист Дмитрий Полиенко вышел на свободу
Анархист Дмитрий Полиенко, арестованный ранее на 15 суток за призыв к организации или проведению несанкционированного мероприятия (статья 23.34 КоАП) вышел на свободу. Об этом сообщила его жена Анастасия ППолиенко в фейсбуке.
Первые шесть дней задержания Полиенко держал сухую голодовку. Об этом он рассказал «Радыё Свабода».
21 июля жена Дмитрия Полиенко сообщила, что ее муж держит голодовку, просит вызвать скорую помощь и говорит, что плохо себя чувствует. Врач ЦИП, измерив давление и температуру, заключил, что вызывать скорую нет необходимости. По словам Анастасии, для того, чтобы получить медицинскую помощь, Полиенко «вынужден предпринимать попытки навредить себе». Пресс-служба МВД опубликовала сообщение, в котором утверждала, что арестованный Дмитрий Полиенко не держит голодовку и не жалуется на состояние здоровья.
Причиной для составления протокола и последующего ареста стал пост Полиенко в фейсбуке с фотографией кастрюли на фоне окна. Милиция расценила это как призыв к несанкционированному мероприятию.
Во время избирательной кампании в соцсетях активисты призывали к акциям солидарности с белорусскими политзаключенными — в определенное время вечером выходить на балкон с кастрюлями и тому подобным и стучать в них.
Мать и девушка арестованного по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова анонсировали бессрочную голодовку
Мать Дмитрия Фурманова Ольга Фурманова и его девушка Ольга Каракина объявили, что 26 июля в 13:00 начнут бессрочную голодовку возле СИЗО №1 Минска. Об этом пишет «Радыё Свабода».
Они требуют освободить Дмитрия и остальных арестованных, которых правозащитники Беларуси признали политзаключенными, и прекратить уголовное преследование по статье 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
Мать и девушка Фурманова направили оповещение о своей акции в Администрацию президента, Совет Республики, МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, СИЗО №1, Гродненский облисполком, а также представителю ООН по правам человека, представителю Евросоюза и специальному докладчику по правам человека в Беларуси. В оповещении они попросили обеспечить им безопасность и своевременную медицинскую помощь на время акции.
Дмитрий Фурманов — член инициативной группы Светланы Тихановской. 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку Тихановской его задержали сотрудники милиции. Фурманову предъявлены обвинения по части 1 статьи 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Сейчас он находится в СИЗО №1 Минска. 12 правозащитных организаций в Беларуси признали Фурманова политзаключенным.
Мать и девушка Дмитрия Фурманова начали голодовку возле СИЗО №1 Минска
Мать члена инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрия Фурманова Ольга Фурманова и его девушка Ольга Каракина начали голодовку возле СИЗО №1 Минска. Об этом пишет «Радыё Свабода».
«Мы планируем бессрочную голодовку, а там как получится. Будем тут находиться, около СИЗО. Что будет дальше, позволят ли нам тут быть, мы не знаем. Как получится. Будем стараться находиться тут». — сказала «Радыё Свабода» Ольга Фурманова.
25 июля Ольга Фурманова и Ольга Каракина анонсировали голодовку. Они требуют освободить Дмитрия и остальных политзаключенных и прекратить уголовное преследование по статье 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
29 мая в Гродно сотрудники милиции задержали Дмитрия Фурманова во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской. Фурманову предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Сейчас он находится в СИЗО №1 Минска. 12 правозащитных организаций в Беларуси признали Фурманова политзаключенным.
Сергей Тихановский получил штраф за нарушение ПДД
ГАИ оштрафовала блогера Сергея Тихановского на три базовые величины (81 белорусский рубль) за нарушение правил дорожного движения (статья 18.23 КоАП), пишет TUT.by.
ГАИ посчитала, что 27 мая в Могилеве во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом блогер вышел на проезжую часть.
Рассмотрение протокола должно было проходить в здании минской ГАИ в 15:00, но в 15:07 сотрудники инспекции сообщили адвокатам, что протокол в то же время рассмотрят в СИЗО №1 Минска. На вопрос адвокатов, почему их не уведомили об изменении места рассмотрения административного протокола, сотрудники ГАИ посоветовали защитникам поспешить к СИЗО, а не препираться.
По сообщению TUT.by, сотрудники ГАИ объяснили, что это было сделано «с целью объективности по месту нахождения Тихановского».
Возле здания КГБ в Минске задержаны журналисты
Возле здания КГБ в Минске задержаны журналисты, сообщает TUT.by.
По информации правозащитного центра «Вясна», среди задержанных — корреспондентка TUT.by Елена Толкачева, фотокорреспондент российского агентства ТАСС в Минске Наталья Федосенко, журналисты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева, Антон Селицкий, Галина Абакунчик и Игорь Ильяш и несколько журналистов Reuters . Силовики утверждают, что журналистов везут в милилицю для проверки их удостоверений, пишет «Вясна». На вопрос, в какое РУВД их доставят, журналистам не ответили, сославшись на то, что это может сказать только «старший».
«Сотрудник пресс-службы выбыл в Заводское РУВД, после проверки документов аккредитованные журналисты будут отпущены», — пояснила TUT.by официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Позже Елена Толкачева сообщила TUT.by, что все задержанные журналисты отпущены.
«Нас задерживал ОМОН, везли нас на двух микроавтобусах. Всех привезли в Заводское РУВД, нами занимался заместитель начальника милиции общественной безопасности, Сергей Варейко. Ему позвонил какой-то генерал. После разговора с ним и проверки документов нас отпустили», — сказала Толкачева.
Ранее представительница объединенного штаба оппозиционных кандидатов Мария Колесникова сообщила, что в 16:00 планирует подать в КГБ ходатайство о замене Виктору Бабарико меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство. Сторонников политика она попросила написать такие же ходатайства.
Исправлено в 16:16. Мария Колесникова ходатайствовала о замене меры пресечения Виктору Бабарико на личное поручительство, а не домашний арест, как по ошибке утверждалось в первоначальном тексте новости.
В Минске возле здания КГБ ОМОН задержал семь человек
Около 16.40 сотрудники ОМОН задержали семь человек, которые стояли в очереди в здание КГБ в Минске, пишет TUT.by. Их погрузили в микроавтобус и увезли.
Перед этим ОМОН начал предупреждать собравшихся о том, что присутствие у приемной без причины будет считаться несанкционированным митингом. В ответ люди показали распечатанные ходатайства.
До этого ОМОН задержал журналистов TUT.by, «Белсат», ТАСС и Reuters.
Ранее представительница объединенного штаба оппозиционных кандидатов Мария Колесникова сообщила, что в 16:00 планирует подать в КГБ ходатайство о замене Виктору Бабарико меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство. Сторонников политика она попросила написать такие же ходатайства.
Желающих подать заявление о поручительстве за Бабарико из здания КГБ выводили в автозак и доставляли в РУВД
Желающих подать в КГБ заявление о личном поручительстве за Виктора Бабарико, чтобы ему заменили меру пресечения, из здания ведомства выводили в автозак, ожидавший во внутреннем дворике. Оттуда людей доставляли в РУВД, сообщает телеграм-канал Бабарико.
«Люди заходили в здание, ничего не подозревая. Там их задерживал ОМОН. Выводили из здания во двор, погружали в автозак, везли в РУВД. Подать заявление о личном поручительству большинству не удалось», — передает штаб.
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео, на котором один из задержанных в здании КГБ рассказал, что его впустили в приемную, потом повели по коридору, который привел в автозак. На нем задержанного привезли в РУВД Октябрьского района.
По данным правозащитного центра «Вясна», всего в здании КГБ и возле него 28 июля было задержано более 50 человек, в том числе журналисты.
Арестованного по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова, чьи родные объявили голодовку, перевели в Жодино
Обвиняемого по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова, чьи мать и девушка объявили бессрочную голодовку возле СИЗО №1 в Минске, перевели в изолятор в Жодино, сообщает правозащитный центр «Вясна».
По информации родителей Фурманова, решение о его переводе принял следователь. Об этом им сообщили в СИЗО 1. Сейчас, по данным «Вясны», родители Фурманова поехали в Жодино, чтобы узнать подробности перевода.
26 июля мать арестованного Ольга Фурманова и его девушка Ольга Каракина приехали из Гродно в Минск и начали бессрочную голодовку возле СИЗО №1, где находятся фигуранты «дела Тихановского», в том числе Дмитрий.
«Мы планируем бессрочную голодовку, а там как получится. Будем тут находиться, около СИЗО. Что будет дальше, позволят ли нам тут быть, мы не знаем. Как получится. Будем стараться находиться тут». — рассказывала «Радыё Свабода» Ольга Фурманова.
29 мая в Гродно сотрудники милиции задержали Дмитрия Фурманова во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской. Фурманову предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Сейчас он находится в СИЗО №1 Минска. 12 правозащитных организаций в Беларуси признали Фурманова политзаключенным.
Госагентство БЕЛТА сообщило о задержании под Минском 32 «боевиков иностранной ЧВК»
Ночью под Минском белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает БЕЛТА.
В Следственном комитете и МВД Беларуси нет информации о случившемся, передает TUT.by. Пресс-служба КГБ для комментариев недоступна.
24 июля, посещая отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, Александр Лукашенко сказал, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы». По его словам, «если своих на майдан нет, их подтянут со стороны».
«Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — сказал Лукашенко.
Силовики заблокировали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича в доме отца вместе с братьями
Силовики заблокировали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича в доме его отца в Логойском районе, пишет «Вясна». Его хотят опросить по факту совершения уголовного преступления.
Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков сообщил правозащитникам, что дом Урбановича оцеплен сотрудниками милиции и людьми в штатском. Пока известно, что Денис Урбанович не собирается открывать им двери. На его просьбы представиться правоохранители молчат. В доме находятся братья лидера «Молодого фронта» Артем Урбанович и Максим Урбанович.
Денис Урбанович дал комментарий корреспонденту «Белсат».
«Сидим в осаде. Приехали в штатском — две машины — и одна милицейская. Оцепили, просят выйти на разговор. Якобы какая-то уголовка начата против нас, братьев — у нас тут три брата сейчас. Ничего не говорят. Говорят, выйдите поговорить, дать объяснения. Мы закрылись», — сказал Урбанович.
По словам Урбановича, в доме не работает интернет, поэтому он не может запустить стрим.
По информации телеканала, милиционеры с двух сторон перекрыли дорогу автомобилями. Сейчас сотрудники милиции находятся в автомобилях и переговариваются по телефонам.
По информации «Вясны», в 14:25 стало известно, что телефоны Дениса и Максима недоступны, но братья успели сообщить, что силовики начали оцеплять дом. Лидер «Молодого фронта» насчитал 4 микроавтобуса с силовиками.
Обновлено в 14:45. Добавлена информация «Вясны» про оцепление дома Урбановича.
БЕЛТА: задержанные в Беларуси боевики — наемники из ЧВК «Вагнер»
Белорусские силовики задержали под Минском 32 боевиков ЧВК «Вагнер». Еще один человек был задержан на юге страны, передает «Белта».
По информации госагенства, белорусские силовики получили информацию о прибытии в Беларуси «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Задержанные боевики — граждане России. «Белта» сообщает, что при себе они имели по небольшой ручной клади и три больших тяжелых чемодана на всех.
В Минск группа предполагаемых боевиков прибыла в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из столичных гостиниц. 25 июля задержанные должны были выселиться, но покинули отель 27 июля — переместились в один из санаториев под Минском.
«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — пишет «Белта».
32 предполагаемых боевика были задержаны в ночь на 29 июля силами группы «А» КГБ при поддержке минского ОМОН. По информации «Белта», еще один человек был задержан на юге страны.
Госканал «Беларусь-1» показал кадры задержания предполагаемых боевиков.
Следственный комитет проводит проверку в отношении задержанных.
24 июля, посещая отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, Александр Лукашенко сказал, что «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы». По его словам, «если своих на майдан нет, их подтянут со стороны».
«Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — сказал Лукашенко.
Телеграм-канал WarGonzo: ЧВК «Вагнер» использовала Минск как транспортный хаб в период коронавируса
Минск использовался наемниками из ЧВК «Вагнер» как перевалочный пункт «для переброски бойцов в другие страны». Об этом пишет телеграм-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo со ссылкой на источники в российских спецслужбах.
По информации канала, белорусские спецслужбы были в курсе о нахождении вагнеровцев в Беларуси и «по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты».
«Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают», — сообщается в канале.
«Радио Свобода» обнаружила суданские деньги на кадрах задержания бойцов ЧВК Вагнер
На кадрах задержания предполагаемых боевиков ЧВК «Вагнер» видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала, пишет «Радио Свобода». На основании этого «Радио Свобода» полагает, что задержанные направлялись в Судан.
Ранее белорусские силовики задержали под Минском 32 боевиков ЧВК «Вагнер». Еще один человек был задержан на юге страны.
По сообщению госагенства БЕЛТА, белорусские силовики получили информацию о прибытии в Беларуси «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже госканал «Беларусь-1» показал кадры задержания предполагаемых боевиков.
Бывшая участница телеграм-чата «Армия с народом» рассказала об угрозах и давлении со стороны сотрудников ГУБОПиК
Подозреваемая в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ) бывшая участница телеграм-чата «Армия с народом» Елена Коликова рассказала, что сотрудники милиции во время задержаний оказывали на нее психологическое и физическое давление. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».
По словам Коликовой, 10 июля в здании ГУБОПиК сотрудники управления с фамилиями Бушило, Василичин и Высоцкий расспрашивали ее о деятельности телеграм-канала «Армия с народом», оказывали психологическое давление, угрожали избиением, оскорбляли и заставляли пойти на сотрудничество с ГУБОПиК.
«Когда я отказалась написать соглашение о сотрудничестве на конфиденциальной основе с ГУБОПиК МВД меня начали оскорблять и угрожать. Звучали фразы типа: "Если бы ты была мужиком, я бы тебя ****л [побил]!", "Поедешь на Окрестина, почки застудишь, детей больше никогда не будет", "Нашла бы себе мужика, чтобы из-под него не выползала, тогда бы когда — то было лезть в политику" и т. д», — рассказала «Вясне» Елена Коликова.
По словам Коликовой, старший оперуполномоченный по фамилии Высоцкий нажимал ей на плечи и на шейные позвонки, чтобы она сообщила пароли от телеграм-аккаунта, но Коликова отказалась это делать.
Коликова утверждает, что во время непроцессуальной беседы сотрудники ГУБОПиК заставили ее написать объяснительную и зачитать перед камерой. Ее отпустили после подписания документа с обещанием не участвовать в экстремистской деятельности.
Помимо этого, Коликова рассказала, что 22 июля в Минске сотрудники ГУБОПиК допрашивали ее без адвоката в ИВС в переулке Окрестина. По ее словам, ей угрожали, что у нее заберут ребенка и отдадут в детский дом. Коликова отказалась разговаривать.
Елену Коликову задерживали 9 и 21 июля. По информации «Вясны», 9 июля сотрудники ГУБОПиК провели обыск в ее квартире, забрали часть техники, а саму Коликову доставили в Минск в здание ГУБОПиК. Оттуда ее увезли в РУВД Центрального района, где милиционеры составили протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). На следующий день суд оштрафовал ее на 405 белорусских рублей (примерно 167 долларов).
21 июля милиционеры доставили Коликову в Главное управление Следственного комитета в Минске. Там ей сообщили, что она является подозреваемой по уголовному делу по части 1 статьи 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), после чего поместили в изолятор.
По утверждению Коликовой, на следующий день сотрудники СК допросили ее по событиям 29 мая в Гродно, где она не присутствовала, а также задавали вопросы о телеграм-чате «Армия с народом».
24 июля Коликову выпустили из ИВС под подписку о невыезде.
Лукашенко проводит срочное совещание с членами Совета безопасности
Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности во Дворце Независимости, передает телеграм-канал «Пул первого».
Тема совещания — задержание 33 «боевиков», граждан России из ЧВК Вагнера.
Ранее белорусские силовики задержали под Минском 32 боевиков ЧВК «Вагнер». Еще один человек был задержан на юге страны.
По сообщению госагенства БЕЛТА, белорусские силовики получили информацию о прибытии в Беларуси «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже госканал «Беларусь-1» показал кадры задержания предполагаемых боевиков.
В Светлогорске ОМОН задержал правозащитницу Елену Маслюкову и шесть участников велопробегов солидарности
В Светлогорске около 17:30 сотрудники милиции задержали правозащитницу и наблюдательницу кампании «Правозащитники за свободные выборы» Елену Маслюкову и шестерых участников велопробегов солидарности. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».
По сообщению «Вясны» задержанные ждали одного из участников — Артема Данилова,который пошел в милицию по повестке. Елену Маслюкову и велосипедистов задержали четыре сотрудника ОМОН и два сотрудника в штатском. Сейчас Маслюкова и велосипедисты находятся в опорном пункте милиции. У них проводят досмотр вещей. По информации «Вясны», сотрудники ОМОН не представляются.
По информации «Вясны», ранее милиционеры задержали велосипедиста Артема Данилова. У него забрали самодельные листовки, содержащие агитационные тексты в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, велосипед и телефон, после чего отпустили. Сегодня с утра в доме Данилова милиционеры провели осмотр и сказали ему прийти по повестке в милицию.
Штаб Сергея Черечня сообщил о вызове кандидатов в президенты в ЦИК утром в четверг
ЦИК Беларуси в срочном порядке вызвал кандидатов в президенты на встречу с Лидией Ермошиной утром в четверг, 30 июля. Об этом сообщает штаб Сергея Черечня.
В комментарии TUT.by Черечень рассказал, что причину встречи ему не озвучили.
«Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать», — сказал он.
В Центризбиркоме TUT.BY подтвердили информацию о вызове кандидатов в президенты, но повестку встречи не озвучили.
Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября
Срок содержания под стражей блогера Сергея Тихановского продлен до 29 сентября. Об этом написала в фейсбуке его жена, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Сергей Тихановский был задержан 29 мая; с того момента он находится в СИЗО. Блогеру предъявлены обвинения в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ), а также в воспрепятствовании выборам (часть 1 статьи 191 УК РБ).
Фигурант «дела Тихановского» Вергилий Ушак вышел на свободу после двух месяцев в СИЗО
После двух месяцев в СИЗО №1 в Минске вышел на свободу фигурант «дела Тихановского» Вергилий Ушак. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на невесту Ушака.
В каком статусе по делу сейчас находится Ушак, правозащитникам неизвестно.
В разговоре с «Радыё Свабода» невеста Ушака Надежда Солодкая рассказала, что Вергилий сообщил об освобождении по телефону.
«Сказал: "Я тебя жду", и все», — рассказала Солодкая.
Вергилий Ушак был задержан 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Тогда во время предполагаемой провокации был задержан блогер Сергей Тихановский и как минимум 15 человек, участвовавших в пикете. 8 июня нескольким задержанным, в том числе Вергилию Ушаку, были предъявлены обвинения в организации и участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ).
По информации правозащитников, всего в Беларуси 19 задержанных по «делу Тихановского». 16 из них находятся под стражей. Еще двое — Василий Бобровский и Владимир Наумик — были выпущены под подписку о невыезде.
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова
Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске, сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря штаба бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Алексея Урбана.
В своем телеграм-канале Шкляров написал, что его арестовали.
Как рассказал Урбан, задержание политтехнолога связано с работой на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Как рассказывал политтехнолог «Дождю», он приехал в Беларусь в начале июля, его отправили на двух недельный карантин. Каждый день Шклярова проверяли милиционеры.
Виталий Шкляров работал в штабе Ксении Собчак на выборах президента России, до этого — в команде американского сенатора Берни Сандерса, кандидата в президенты в США, и экс-президента Барака Обамы.
Лидский блогер Денис Рудевич арестован на 15 суток
Лидский блогер ютуб-канала «Лида для жизни» Денис Рудевич, который отбывал 15 суток ареста за участие в «Цепи солидарности», 29 июля получил новые 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».
Такое решение вынес суд Лидского района. За какую именно акцию судили Рудевича, пока неизвестно.
13 июля в Гродно сотрудники милиции в штатском задержали Дениса Рудевича. До суда его поместили в изолятор временного содержания.
По информации «Вясны», судебный процесс происходил тайно; соратники блогера и журналисты не смогли попасть на слушание. Суд назначил Рудевичу административный арест на 15 суток.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, 28 июля начиная с 13.00 общественные активисты и журналисты ждали Рудевича у изолятора временного содержания в Гродно, но он не вышел. Собравшимся сообщили, что Рудевич не находится в ИВС.
Телеканал ОНТ: задержанный политтехнолог Виталий Шкляров — куратор эсэмэмщика «Страны для жизни» Дмитрия Попова
Телеканал ОНТ опубликовал сюжет о задержанном политтехнологе Виталии Шклярове. По версии ОНТ, Шкляров консультировал эсэмэмщика канала «Страна для жизни» Дмитрия Попова.
По утверждению телеканала, видео, которое Дмитрий Попов опубликовал 4 июня перед своим задержанием, записано по указанию его «кураторов» «на крайний случай, если задание по подрывной работе в социальных сетях будет провалено».
В сюжете говорится, что раньше Попов руководил проектом по деанонимизации российских силовиков «Сканер», и его «активность заметили политтехнологи». После задержания Попов «объяснил, как "попал в обойму"» в Санкт-Петербурге.
«Около метро меня остановили двое непонятных людей. Произошло моментально. Начали что-то кричать. Ударили в живот. Оказался в микроавтобусе. Внутри они сказали, что я буду делать то, что скажут, чтобы все было нормально с тобой. Через несколько дней с тобой свяжется человек, и если будешь следовать инструкции, то будет все нормально. Через некоторое время в апреле связался с фейкового аккаунта человек, представился товарищем Шкляровым. Я сначала не знал, кто это. Потом узнал. И сказал, что вот мне нравятся твои тексты. Хочу, чтобы ты писал их и для меня. Мне нужно, чтобы ты писал для меня тексты следующего содержания. Представил тематику. Недовольства, например, сотрудниками полиции, государственной власти», — рассказывает сам Попов в сюжете телеканала.
«В общей сумме отправил ему больше 10 штук текстов. Пару-тройку из них видел опубликованными на сайте "Эха Москвы"», — утверждает Попов.
Затем, рассказывает он, поступило «новое задание» — «приехать в Беларусь и начать заниматься политической ситуацией» здесь.
«Изучать, кто там вообще есть. И что мне нужно будет в какой-то момент по его команде приехать и войти в команду блогера Тихановского. Дескать Тихановский уже знает, что ты должен приехать. И должен будешь вести социальные сети, которые он создаст. Максимально распространять материалы, которые будет готовить Тихановский», — говорит Попов.
В сюжете ОНТ утверждается, что координацию и техническое обеспечение работы в Беларуси вел Артем Саков — оператор Сергея Тихановского. По словам Попова, Саков и Тихановский «очень часто ссорились из-за денег».
Ранее сегодня стало известно о задержании политтехнолога Виталия Шклярова. Пресс-секретарь штаба Валерия Цепкало Алексей Урбан, сообщивший о задержании, связывает его с работой Шклярова на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
МВД: несанкционированные акции в Минске были организованы из-за границы через мессенджеры
Несанкционированные акции протеста в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы, заявил замминистра МВД Геннадий Казакевич в эфире «Беларусь-1».
«Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы», — сказал Геннадий Казакевич.
Он считает, что интернет стал «частью политтехнологий, технологии "цветных революций", которая была изобретена еще в 1970-е годы».
Возле СИЗО в Минске задержан активист Петр Маркелов, пришедший поддержать объявивших голодовку родных Дмитрия Фурманова
Возле СИЗО №1 в Минске ОМОН задержал активиста Петра Маркелова, об этом «Медиазоне» рассказала правозащитница центра «Вясна» Дарья Рублевская. Маркелов пришел к СИЗО, чтобы поддержать объявивших голодовку родных арестованного по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова.
По словам Рублевской, Маркелова задержали в 23:30. Сначала омоновцы подошли к журналистов и спросили об аккредитации. Затем они подошли к Маркелову и попросили его предъявить документы.
«Петя дал [паспорт]. Они его полистали, а потом сказали "пройдемте в машину". На каком основании — просто поговорить. Ребята сказали, что разговор — не процессуальное действие и давайте говорить тут. Тогда они сказали, что Петя похож на кого-то по ориентировкам и под руку повели в бус», — рассказала Дарья Рублевская.
26 июля мать арестованного Ольга Фурманова и его девушка Ольга Каракина приехали из Гродно в Минск и начали бессрочную голодовку возле СИЗО №1, где находятся фигуранты «дела Тихановского», в том числе Дмитрий. 29 июля стало известно, что Фурманова перевели в СИЗО в Жодино.
Кандидатов в президенты на заседании ЦИК предупредили о возможных провокациях на митингах
Кандидатов в президенты Беларуси на срочной встрече в Центризбиркоме предупредили о возможных провокациях во время агитационных митингов. Об этом рассказал кандидат в президенты Сергей Черечень на стриме «Радыё Свабода».
«Основная цель встречи: предупредить, что возможны провокации, и эти провокации скорее всего будут», — сказал Черечень.
По его словам, «те мероприятия, которые будут проводиться в формате митингов и митингов-концертов, — небезопасны».
29 июля ЦИК Беларуси в срочном порядке вызвал кандидатов в президенты на встречу с Лидией Ермошиной утром в четверг, 30 июля. В комментарии TUT.by кандидат Сергей Черечень рассказал, что причину встречи ему не озвучили.
«Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать», — сказал он.
Представительницу объединенного штаба Веронику Цепкало вызвали в МВД для дачи показаний по делу ее мужа
Представительницу объединенного штаба Светланы Тихановской Веронику Цепкало вызвали в МВД для дачи показаний по делу ее мужа, не зарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало. Об этом Вероника Цепкало рассказала на