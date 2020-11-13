После избиения на «Площади перемен» скончался Роман Бондаренко

Избитый на «площади Перемен» минчанин попал в больницу в тяжелом состоянии
11 ноября в Минске на «площади Перемен» неизвестные люди в масках избили Романа Бондаренко, после чего он с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии попал в больницу, сообщает «Еврорадио».
Мать Бондаренко рассказала изданию, что молодого человека из РУВД Центрального района доставили в отделение нейрохирургии Больницы скорой медицинской помощи. В РУВД его увезли после избиения.
«Ко мне в 3.30 утра пришли девушки с "площади Перемен", которые были свидетелями этого события, от них я узнала, что сын в больнице. Роме несколько часов делали операцию. Сейчас я еду к нему в больницу», — рассказала мать Бондаренко.
Позже МВД прокомментировало избиение 31-летнего Бондаренко, утверждая, что участниками конфликта с молодым человеком были «неравнодушные граждане» и только потом на место драки приехали сотрудники милиции, которые вызвали ему скорую помощь. В сообщении ничего не сказано о том, что Бондаренко госпитализировали из Центрального РУВД.
«МВД констатирует: некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т.п. Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД», — сказано в сообщении.
В документе об осмотре Бондаренко врачом, который опубликовал правозащитный центр «Вясна», сказано, что молодого человека госпитализировали без сознания. Согласно диагнозу, у него закрытая тяжелая черепно-мозговая травма, гематомы надо обеими гемисферами головного мозга, а также ушибы и ссадины на лице и конечностях. Как пишет TUT.by, сегодня на «площади Перемен» проходят следственные действия.
Молодой человек живет недалеко от «площади Перемен». Раньше он служил во внутренних войсках, а затем стал директором магазина «Остров чистоты».
Накануне активист Антон Мотолько опубликовал в своем телеграм-канале видео с нападением неизвестных в гражданской одежде на жителей района у «площади Перемен». «Приехали ябатьки с женщинами и детьми срезать [бело-красные] ленты. Вышли люди. Завязалась драка. Повыскакивали челы в масках и запихнули человека в бус», — писал Мотолько.
Обновлено в 12:55. Добавлен комментарий МВД.
Брат пострадавшего: врачи сказали, что Бондаренко госпитализировали очень поздно и «теперь шансов мало»
Двоюродный брат Романа Бондаренко рассказал изданию «Наша Нiва» со слов свидетелей, что силовики закинули молодого человека в бус, после чего его сильно трясло. Родные предполагают, что внутри буса его могли избивать. «Потом его доставили в РУВД. Рома был в заторможенном состоянии, его начало рвать. Но почему-то в РУВД он провел два часа», — говорит брат Бондаренко, ссылаясь на сестру.
«Сегодня в больнице на консилиум пришел некий профессор. Говорят, что если бы его раньше привезли в больницу, то были бы какие-то шансы, а теперь шансов очень мало. Врачи говорят, что он был доставлен очень поздно. Сейчас Роман в коме», — добавил его брат.
Роман Бондаренко умер в реанимации
Роман Бондаренко, которого вечером 11 ноября избили неизвестные люди в масках на «площади Перемен» в Минске, умер в реанимации, пишет «Белсат».
Эту информацию подтвердила TUT.by сестра Бондаренко.
Люди собрались на акцию памяти Бондаренко на «Площади перемен»
Вечером 12 ноября, после смерти Романа Бондаренко, на «Площадь перемен» начали приходить люди. Сюда они стекались «со всех сторон», писал Onliner.
Как сообщал TUT.by, количество людей трудно оценить из-за темноты и особенностей двора, «но заполнен уже вообще весь двор». Люди становились в очередь, чтобы подойти к месту, где был «мурал диджеев». Там участники акции возлагали цветы, приносили лампадки, проезжающие мимо машины сигналили. В районе площади образовалась пятибальная пробка, писал TUT.by. Память убитого почтили минутой молчания.
«Радые Свабода» показало, как акция выглядела с высоты. Люди скандируют: «Трибунал».
— Есть понимание, что когда режим сменится, а он сменится, несмотря на то, что беларусы мирные люди, этим людям придется убегать из страны, — сказал TUT.by 36-летний Александр, который приехал на акцию.
Во время акции памяти рядом с «Площадью перемен» люди перегородили дорогу микроавтобусу с неизвестными внутри. В самом дворе силовиков не было, но в округе стояли и другие «примечательные микроавтобусы», писал TUT.by.
Дань памяти убитому отдавали в разных районах Минска и других городах. Читатели «Нашай Нівы» присылали фотографии из минских районов «Каменная горка», «Уручье», «Восток», «Сухарево» и города Михновичи, который находится в Гомельской области.
TUT.by сообщал об акциях памяти в Москве, возле беларуского посольства в Киеве и в районах «Пушкинская» и «Малиновка» в Минске, «Радые Свабода» писало об акциях в Жлобине, Кобрине и Могилеве.
Двоюродная сестра Бондаренко: «Рома никого не провоцировал»
Двоюродная сестра убитого Ольга Кучеренко узнала о смерти Бондаренко по дороге в больницу скорой помощи, где он лежал в реанимации. Об этом она рассказала «Радые Свабода» в видеоинтервью.
«Я записываю это видео для того, чтобы большое количество людей узнало о том, что происходит в этой стране, что люди абсолютно беззащитные», — сказала Кучеренко.
Ольга надеется, что уголовное дело [об убийстве Бондаренко] возбудят, и «те, кто действительно с ним это сотворил, понесут наказание по настоящему закону».
«Рома никого не провоцировал, это я знаю точно со слов свидетелей, притом не одних. Все, что с ним произошло, произошло уже после "Площади перемен", это я знаю», — говорит она на видео.
Милиция и СК проводят проверку обстоятельств смерти Бондаренко
ГУВД Минска и Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти Романа Бондаренко, которого вечером 11 ноября избили неизвестные люди в масках на «площади Перемен» в Минске, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.
«Пока версии мы не можем озвучивать. По окончании проверки будет официальная информация», — рассказала Sputnik Ганусевич.
СК о смерти Бондаренко: диагностирована алкогольная интоксикация
Следственный комитет прокомментировал смерть 31-летнего Романа Бондаренко, сообщение размещено в телеграм-канале ведомства.
Следствие утверждает, что 11 ноября в милицию поступило сообщение, что во дворе дома на улице Червякова в Минске «произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими».
«Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г. Минска для выяснения обстоятельств случившегося», — сообщает пресс-служба СК.
После, сообщает СК, состояние мужчины ухудшилось, поэтому милиционеры вызвали ему скорую помощь. По утверждению Следственного комитета, при первичном осмотре в больницы у мужчины была обнаружена алкогольная интоксикация. В документе первичного осмотра, опубликованного правозащитным центром «Вясна», алкогольная интоксикация не подтверждена.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко.
Врач БСМП: у Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя
Врачи больницы скорой медицинской помощи не подтверждают заявление Следственного комитета об алкогольном опьянении Романа Бондаренко, пишет TUT.by.
«У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было», — сказал TUT.by один из врачей больницы.
Ранее Следственный комитет прокомментировал смерть Романа Бондаренко. В пресс-релизе говорилось, что «при первичном осмотре в больницы у мужчины была обнаружена алкогольная интоксикация».
Появилось видео, на котором Романа Бондаренко с «Площади перемен» заносят в бусик неизвестные
Onliner опубликовал записи с видеокамер дома на «Площади перемен», на одной из которых неизвестные уносят Романа Бондаренко в бусик.
На первой записи видно, как в 22:18 неизвестные люди уносят Романа Бондаренко с «Площади перемен». На видео с другой камеры зафиксирован момент, как в 22:19 к неизвестным подъезжает бусик и они заносят туда Романа Бондаренко, после уходит, а бусик немного отъезжает. Сколько он простоял во дворе, неизвестно.
Генпрокуратура начала проверку гибели Романа Бондаренко
Генпрокуратура занялась проверкой по факту гибели 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«По решению генерального прокурора дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура Республики Беларусь», — сказала начальник отдела информации ведомства Анжелика Курчак.
Лукашенко сказал, что сам поручил Генпрокуратуре взять расследование гибели Бондаренко под свой контроль
Александр Лукашенко рассказал, что он сам поручил Генпрокуратуре взять под свой контроль расследование гибели Романа Бондаренко. Выступление Лукашенко публикует телеграм-канал «Пул Первого».
В начале выступления Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего. «Когда человек уходит из жизни, это плохо <…> Естественно я вчера поинтересовался и сегодня утром, как идет расследование. А вчера я поручил председателю Следственного комитета — предупредил его, что эта будет раскручиваться проблема — поэтому надо расследовать, надо честно и объективно все расследовать», — сказал Лукашенко.
TUT.by опубликовал еще одно видео задержания Романа Бондаренко
TUT.by опубликовал новое видео задержания Романа Бондаренко 11 ноября на «площади Перемен».
На записи видно, что именно напавшие на него на детской площадке люди, которых МВД называет «неравнодушными гражданами», скрутили Бондаренко и отнесли в бус, который используют силовики. Кроме того, можно заметить, что напавшие, перед тем как дождаться подъезжающего буса, положили Бондаренко на землю.
Лукашенко сказал, что Бондаренко был пьян, а напавшие были членами дружины
Александр Лукашенко утверждает, что погибший в результате избиения на «площади Перемен» Роман Бондаренко был пьян, сообщает БЕЛТА. Также он утверждает, что в драке участвовали не силовики, а члены дружины.
«Одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал, выскочили из домов. И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил "карателям" в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Бондаренко — МЗ) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу. Вот как было на самом деле», — настаивает Лукашенко.
Он назвал бело-красно-белые флаги «коллаборационистскими профашистскими флагами», которые использовали во время второй мировой войны нацисты, и сказал, что вывешивают их «в этих богатеньких прежде всего кварталах».
Кроме того, Лукашенко стал говорить, что за сутки погибли пять человек — в ДТП, в результате убийства и избиения. «Это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну а почему о них никто не говорит сегодня? А не надо, это неинтересно. Пять человек за сутки погибли. Выбрали одного человека и начали качать, — сетовал Лукашенко. — Нельзя на гибели людей делать политику. Я попросил, чтобы именно МВД, поскольку пытаются стрелки перевести опять на этих "карателей", чтобы они связались с родителями погибшего и попытались как-то разговаривать с этими родителями, как бы ни было трудно».
Ранее сегодня СК стал утверждать, что Бондаренко был пьян. При этом в больнице скорой медицинской помощи, куда поступил молодой человек, отрицают это.