После избиения на «Площади перемен» скончался Роман Бондаренко

Избитый на «площади Перемен» минчанин попал в больницу в тяжелом состоянии

11 ноября в Минске на «площади Перемен» неизвестные люди в масках избили Романа Бондаренко, после чего он с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии попал в больницу, сообщает «Еврорадио».

Мать Бондаренко рассказала изданию, что молодого человека из РУВД Центрального района доставили в отделение нейрохирургии Больницы скорой медицинской помощи. В РУВД его увезли после избиения.

«Ко мне в 3.30 утра пришли девушки с "площади Перемен", которые были свидетелями этого события, от них я узнала, что сын в больнице. Роме несколько часов делали операцию. Сейчас я еду к нему в больницу», — рассказала мать Бондаренко.

Позже МВД прокомментировало избиение 31-летнего Бондаренко, утверждая, что участниками конфликта с молодым человеком были «неравнодушные граждане» и только потом на место драки приехали сотрудники милиции, которые вызвали ему скорую помощь. В сообщении ничего не сказано о том, что Бондаренко госпитализировали из Центрального РУВД.

«МВД констатирует: некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции вывешивают, рисуют, наклеивают негосударственную символику на фасадах зданий, городских конструкциях, личных автомобилях и т.п. Другие неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства. С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД», — сказано в сообщении.

В документе об осмотре Бондаренко врачом, который опубликовал правозащитный центр «Вясна», сказано, что молодого человека госпитализировали без сознания. Согласно диагнозу, у него закрытая тяжелая черепно-мозговая травма, гематомы надо обеими гемисферами головного мозга, а также ушибы и ссадины на лице и конечностях. Как пишет TUT.by, сегодня на «площади Перемен» проходят следственные действия.

Молодой человек живет недалеко от «площади Перемен». Раньше он служил во внутренних войсках, а затем стал директором магазина «Остров чистоты».

Накануне активист Антон Мотолько опубликовал в своем телеграм-канале видео с нападением неизвестных в гражданской одежде на жителей района у «площади Перемен». «Приехали ябатьки с женщинами и детьми срезать [бело-красные] ленты. Вышли люди. Завязалась драка. Повыскакивали челы в масках и запихнули человека в бус», — писал Мотолько.

Обновлено в 12:55. Добавлен комментарий МВД.