Пятьдесят четвертая неделя войны в Украине. Сводки

В Украине во время осады «Азовстали» погиб беларуский доброволец
Беларус Евгений Логинов с позывным «Мальдер» 5 мая погиб в районе «Азовстали», об этом рассказал в инстаграме боец полка «Азов» Руслан «Давид».
Как пишет «Давид», Евгений Логинов родился в Беларуси и в детстве с семьей переехал в Николаев.
Он принимал участие в уличный боях в Мариуполе, часто добровольно шел на различные небезопасные задания.
5 мая, как пишет боец «Азова», большая группа из числа российского спецназа вошла на завод. Они взяли в плен несколько бойцов смежных подразделений, которые раскрыли местонахождение защитников «Азовстали», и рассказали, как подойти к ним незаметно.
Одному из бойцов «Азова» бросили под ноги гранату, начался бой. Евгений «Мальдер» перестреливался с нападающими, пуля попала ему в сонную артерию.
Как вспоминает боец «Азова», Евгений Логинов не был публичным человеком, не «светился на телеканалах», не гнался за наградами и не собирал средства на дорогое оснащение для себя.
«Он ощутил на себе всю тяжесть и все ограничения реальной войны, городских боев. Безграничное уважение тебе Мальдер», — написал Руслан «Давид».
Стало известно о погибшем при обороне «Азовстали» беларусе. Главное о войне за 6 марта
Стало известно об еще одном беларусе, погибшем в Украине
Беларус Евгений Логинов с позывным «Мальдер» 5 мая погиб в районе «Азовстали», об этом рассказал в инстаграме боец полка «Азов» Руслан «Давид».
Как пишет «Давид», Евгений Логинов родился в Беларуси и в детстве с семьей переехал в Николаев.
5 мая, как пишет боец «Азова», большая группа из числа российского спецназа вошла на завод. Они взяли в плен несколько бойцов смежных подразделений, которые раскрыли местонахождение защитников «Азовстали», и рассказали, как подойти к ним незаметно.
Одному из бойцов «Азова» бросили под ноги гранату, начался бой. Евгений «Мальдер» перестреливался с нападающими, пуля попала ему в сонную артерию.
Россия снова атаковала Украину беспилотниками, 13 из 15 дронов уничтожила ПВО
Ночью с 5 на 6 марта Россия предприняла попытку атаки украинских территорий дронами-камикадзе Shahed-131 и 136 с Брянской области, рассказали в пресс-службе Воздушных сил Украины.
Атака была направлена на центральные и восточные области страны. Всего было зафиксировано 15 пусков ударных беспилотников, 13 из них были уничтожены.
Три человека погибли при обстрелах Донецкой и Харьковской областей
В минувшие сутки российские войска продолжили обстреливать территории Харьковской и Донецкой областей в Украине. Недалеко от села Бударки в Чугуевском районе на Харьковщине снаряд попал в гражданский автомобиль «Нива», погибла семейная пара — 48-летний мужчина и 45-летняя женщина, сообщает телеграм-канал Харьковской ОВА.
В Донецкой области один человек погиб и трое получили ранения в Бахмуте. Кроме того, под обстрелы попали Курахово, Угледар, Краматорск. В последнем снарядами повреждено здание школы, обошлось без жертв, пишет телеграм-канал Донецкой ОВА.
В Херсонской области трактор подорвался во время полевых работ; один человек погиб
Один человек погиб и один ранен в результате подрыва трактора в Херсонской области, сообщает телеграм-канал областной военной администрации.
В конце февраля сообщалось, что в селе Новая Каменка Бериславского района области двое мужчин 30 и 26 лет подорвались на мине, их госпитализировали «с травмами конечностей». О двух подорвавшихся на мине жителях области в конце января сообщал глава обладминистрации Ярослав Янушевич.
Обстрелы Донецкой области и обмен пленными. Главное о войне за 7 марта
За минувшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области погиб человек, ранены еще 8
За минувшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области погибла 85-летняя женщина, еще две женщины и шестеро мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, 6 марта российские войска осуществили минометные и артиллерийские обстрелы городов Часов Яр и Константиновка, а также сел Максимильяновка, Шахтерское и Золотая Нива. Снаряды попали в частные дома, хозпостройки и автомобили.
CNN: по оценкам НАТО, Россия потеряла под Бахмутом в пять раз больше военных, чем Украина
Военный чиновник Североатлантического альянса на условиях анонимности сообщил CNN, что, по оценкам разведки НАТО, российские войска потеряли в боях под Бахмутом в пять раз больше военнослужащих, чем украинские.
При этом источник телеканала не назвал точных данных о потерях сторон, но подчеркнул, что, несмотря на соотношение, Украина, удерживая Бахмут, все равно несет значительные потери.
При этом CNN процитировал слова командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, который 5 марта посетил обороняющие Бахмут части, о том, что ВСУ «уменьшили наступательный потенциал противника» на этом участке фронта.
В конце января издание Spiegel со ссылкой на источники в Федеральной службе разведки Германии (BND) писало, что ВСУ ежедневно теряют под Бахмутом «трехзначное число» солдат. Представители BND отмечали, что российская армия действовала с «беспощадной жестокостью» и бросала солдат в атаку как «пушечное мясо».
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский выступили за то, чтобы не отступать из Бахмута. 6 марта NYT в репортаже из Бахмута писал, что на минувших выходных украинские войска предприняли контрнаступление, отправив в атаку штурмовые бригады.
Американский институт изучения войны (ISW) 4 марта утверждал, что Украина создает условия для контролируемого отхода войск из некоторых районов Бахмута. Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что у Зеленского и Залужного «разные взгляды» на ситуацию в Бахмуте. По данным издания, несколько недель назад Залужный рекомендовал рассмотреть возможность выхода из Бахмута по тактическим соображениям.
Украина и Россия провели очередной обмен пленными
В Украину вернулись 130 человек, среди которых четыре женщины, пишет глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Среди вернувшихся — защитники Мариуполя и «Азовстали». Также в Украину вернулись взятые в плен защитники Бахмута и Соледара. Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые ранения.
В Россию вернулись 90 российских военнослужащих, пишет Минобороны России. Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Захват восточной части Бахмута, визит генсека ООН в Киев, обстрелы Никополя. Главное о войне за 8 марта
ISW: российские военные, вероятно, захватили восточную часть Бахмута после отхода украинских войск
Российские военные, вероятно, захватили восточную часть Бахмута к востоку от реки Бахмутка после «контролируемого вывода украинских войск» из этой части города, пишет в ежедневной сводке Американский институт изучения войны (ISW).
При этом аналитики не согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал, что оккупация Бахмута откроет для российской армии дорогу к ключевым городам Донбасса.
«ISW продолжает считать, что российские силы не имеют возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта, и, скорее всего, после захвата Бахмута наступит быстрая кульминация», — говорится в отчете.
Кроме того, российские войска, скорее всего, не располагают механизированными силами, необходимыми для продвижения за Бахмут, а тактические «штурмовые отряды», используемые в наступлении на город, скорее всего, не способны вести маневренную войну, говорят аналитики. Недавние российские успехи в городских районах Бахмута показывают, что российские силы могут добиться ограниченных тактических успехов при фронтальных атаках под руководством пехоты.
Генсек ООН прибыл в Киев и встретился с Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в страну с третьим визитом с начала полномасштабного российского вторжения в феврале прошлого года, сообщает пресс-служба ООН. На пресс-конференции в Киеве глава ООН сказал о необходимости продлить срок действия Черноморской инициативы, обеспечить безопасность вокруг Запорожской атомной станции, расширить обмен пленными и добиваться мира.
«Позиция ООН, которую я последовательно высказывал, предельно ясна: вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН и международного права», — заявил Гутерриш с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава ООН отметил также, организация продолжит прилагать все необходимые усилия для смягчения последствий конфликта, который «привел к огромным страданиям украинского народа и серьезным глобальным потрясениям».
При обстреле Никопольского района ранены шесть человек, в том числе двое детей
Днем 8 марта российские войска обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и «Градов», сообщает телеграм-канал Днепропетровской ОВА.
Под обстрелами оказалась Марганецкая, Червоногригоровская громады и Никополь. Ранения при обстреле получили шесть человек, в том числе двое детей, 10 и 11 лет. В Никополе повреждено 24 жилых дома, линии электропередач, газопровод.
Ночью российские войска совершили массированный обстрел Украины
Ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Киева и нескольких областей рассказали об обстрелах.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе Киева. В связи с ракетной атакой энергетики экстренно отключили свет 15% киевлян, сказал он.
Позже Кличко уточнил, что еще один взрыв произошел в Святошинском районе — в результате загорелись автомобили во дворе жилого дома, пострадали два человека, обоих госпитализировали.
О ракетном обстреле сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко. По его информации, ракеты «попали в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома». Пострадавших нет.
Глава Харьковской области Олег Синегубов написал о «примерно 15 ударах» по региону. «Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил Синегубов.
Городской глава Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что российские войска атаковали город «Шахедами». Пострадавших нет, в большинстве домов нет воды.
«Энергоатом» сообщил, что все украинские атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы обстрелов, при этом в результате российских ударов утром 9 марта полностью обесточена Запорожская АЭС.
Пять человек погибли в результате ракетного обстрела Львовской области
Утром российские войска обстреляли Золочевский район Львовской области. В результате атаки погибли трое мужчин и две женщины, рассказал глава области Максим Козицкий.
Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозпостроек.
Массированный обстрел Украины и провокация на границе с Беларусью. Главное о войне за 9 марта
Российские войска совершили массированный обстрел Украины — повреждены объекты инфраструктуры, есть раненые и погибшие
Информацию о последствиях обстрелов на протяжении дня публиковали местные власти и офис прокурора Украины.
В результате обстрела Золочевского района Львовской области погибли трое мужчин и две женщины, рассказал глава области Максим Козицкий.
Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозпостроек.
В результате ракетного обстрела Киева трое людей получили травмы, двое из них госпитализированы, сообщила прокуратура. Поврежден объект инфраструктуры и пять автомобилей.
Ракетой поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 40% потребителей столицы остались без отопления.
По данным местной прокуратуры, утром российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области — ведомство пишет как минимум о 15 «прилетах» ракет типа С-300.
В Харьковском районе ракета попала на участок частного дома. В результате атаки были ранены женщины 71 и 74 лет. В Чугуевском районе вследствие ракетного удара повреждены теплицы и складские помещения овощной фабрики.
Российские военные обстреляли жилые массивы Херсона и населенные пункты Бериславского района, говорится в сообщении прокуратуры.
В Херсоне снаряд попал в остановку общественного транспорта. Три человека погибли на месте, позже стало известно еще об одном погибшем. Ведомство добавило, что как минимум два человека ранены, не уточнив, идет ли речь о Херсоне.
Российские военные атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, сообщили в прокуратуре.
В Павлоградском районе погиб один человек, пострадали еще двое. Один местный житель погиб и двое получили ранения в результате артобстрела Никопольского района.
Вследствие массированной атаки повреждены дома, хозпостройки, объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия, машины, линии электропередач и водопровод.
По предварительной информации ведомства, российские войска выпустили по городу Шостка три крылатые ракеты.
Осколки снарядов повредили авто и частные дома, из-за обстрела на одном из местных предприятий начался пожар.
В Кировоградской области ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному пожару, написали в прокуратуре.
По информации ведомства, российские войска нанесли два удара дронами-камикадзе по Житомиру — пострадала критическая инфраструктура. В результате обстрела начался пожар, который уничтожил элементы производственного оборудования.
Российские военные выпустили пять ракет по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области, сообщила местная прокуратура. После взрыва на территории предприятия начался пожар. Взрывной волной и обломками повреждено оборудование. Погиб 50-тилетний мужчина, сообщила полиция.
Россия трижды обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район
Днем российские войска трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В результате обстрела 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали. В общине разбито больше десяти частных домов и три хозяйственных постройки
Украинская разведка сообщила о готовящейся провокации на границе с Беларусью
Россия планирует масштабную провокацию на украинско-беларуской границе, сообщили в Главном управлении разведки Украины. ГУР пишет, что это должно произойти в ближайшее время. Для освещения провокации в Беларусь приглашен российский пропагандист Владимир Соловьев.
По данным ГУР, на 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России. Разведка пишет, что провакация будет сопровождаться «угрозой разрушения объектов инфраструктуры и возможными жертвами среди мирного населения».
Целью ГУР называет «создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны беларуских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России».
Приговор украинскому правозащитнику, обстрелы Днепропетровской и Донецкой областей. Главное о войне за 10 марта
Суд приговорил к 13 годам колонии правозащитника Максима Буткевича; он находится в российском плену с июня
Верховные суды самопровозглашенных ЛДНР приговорили правозащитника Максима Буткевича, который находится в российском плену с июня, приговорили к 13 годам колонии, сообщает СК России. Еще двоих украинских военнослужащих — Виктора Похозея и Владислава Шеля — приговорили к 8,5 и 18,5 годам колонии соответственно.
По информации СК России, они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (часть 1 статьи 356 УК РФ). Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом (часть 3 статьи 30 подпункты «а,е» и часть 2 статьи 105 УК РФ). Шель — за покушение на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти (часть 3 статьи 30, пункт «л» части 2 статьи 105 УК РФ).
Следствие утверждает, что Буткевич был командиром взвода в батальоне ВСУ «Берлинго». 4 июня в Северодонецке он «произвел выстрел из противотанкового гранатомета», в результате чего двое граждан получили «телесные повреждения», говорится в пресс-релизе.
Максим Буткевич — координатор и соучредитель проекта «Без Кордонів», выступающего против языка вражды и помогающего украинским переселенцам. Он выступал за изменение миграционных правил для репрессированных беларусов. В августе 2021 года в интервью Deutsche Welle он обращал внимание на то, что миграционное законодательство Украины недостаточно лояльно, и большая часть белорусов вынуждена перебираться в другие страны из-за сложностей с легализацией.
В марте 2022 года Буткевич объявил о приостановке своей правозащитной деятельности из-за начавшейся войны с Россией и вступил в ВСУ.
Российские войска обстреляли Никопольский район — два человека погибли, трое ранены
В результате российского обстрела Никопольского района погибли двое жителей Никопольского района Днепропетровской области, еще трое ранены. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
В результате артиллерийского обстрела повреждено транспортное предприятие, жилые дома, хозпостройки, автомобиль и электросети.
В результате массированного обстрела Константиновки ранены восемь местных жителей
Российские войска обстреляли жилые кварталы Константиновки в Донецкой области, сообщает местная прокуратура. По предварительным данным ведомства, обстрел вели из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня «Ураган».
В результате атаки ранены четверо мужчин и столько же женщин. Повреждены или полностью уничтожены около 14 частных домов, 9 машин, газовая труба, гаражи, хозпостройки и объекты гражданской инфраструктуры.
В Херсонской области автомобиль подорвался на мине — погибли два человека
В Херсонской области автомобиль с четырьмя мирными жителями подорвался на мине, оставленной российскими военными. Об этом пишет офис генпрокурора Украины.
Двое человек погибли, еще двое госпитализированы.