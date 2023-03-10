Пятьдесят четвертая неделя войны в Украине. Сводки
Сюжет
10 марта 2023, 21:53
Война
Пятьдесят четвертая неделя войны в Украине. Сводки

Россия продолжает обстреливать украинские территории. Генсек ООН прибыл в Киев. Россия и Украина провели очередной обмен пленными.

9 марта российская армия осуществила массированный обстрел Украины. Местные власти сообщили о погибших, раненых и поврежденной инфраструктуре.

«Медиазона» рассказывает главное о войне на этой неделе.

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10:02
6 марта

В Украине во время осады «Азовстали» погиб беларуский доброволец

Беларус Евгений Логинов с позывным «Мальдер» 5 мая погиб в районе «Азовстали», об этом рассказал в инстаграме боец полка «Азов» Руслан «Давид».

Как пишет «Давид», Евгений Логинов родился в Беларуси и в детстве с семьей переехал в Николаев.

Он принимал участие в уличный боях в Мариуполе, часто добровольно шел на различные небезопасные задания.

5 мая, как пишет боец «Азова», большая группа из числа российского спецназа вошла на завод. Они взяли в плен несколько бойцов смежных подразделений, которые раскрыли местонахождение защитников «Азовстали», и рассказали, как подойти к ним незаметно.

Одному из бойцов «Азова» бросили под ноги гранату, начался бой. Евгений «Мальдер» перестреливался с нападающими, пуля попала ему в сонную артерию.

Как вспоминает боец «Азова», Евгений Логинов не был публичным человеком, не «светился на телеканалах», не гнался за наградами и не собирал средства на дорогое оснащение для себя.

«Он ощутил на себе всю тяжесть и все ограничения реальной войны, городских боев. Безграничное уважение тебе Мальдер», — написал Руслан «Давид».

 
 
 
 
 
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21:50
6 марта

Стало известно о погибшем при обороне «Азовстали» беларусе. Главное о войне за 6 марта

Стало известно об еще одном беларусе, погибшем в Украине

Беларус Евгений Логинов с позывным «Мальдер» 5 мая погиб в районе «Азовстали», об этом рассказал в инстаграме боец полка «Азов» Руслан «Давид».

Как пишет «Давид», Евгений Логинов родился в Беларуси и в детстве с семьей переехал в Николаев.

5 мая, как пишет боец «Азова», большая группа из числа российского спецназа вошла на завод. Они взяли в плен несколько бойцов смежных подразделений, которые раскрыли местонахождение защитников «Азовстали», и рассказали, как подойти к ним незаметно.

Одному из бойцов «Азова» бросили под ноги гранату, начался бой. Евгений «Мальдер» перестреливался с нападающими, пуля попала ему в сонную артерию.

Россия снова атаковала Украину беспилотниками, 13 из 15 дронов уничтожила ПВО

Ночью с 5 на 6 марта Россия предприняла попытку атаки украинских территорий дронами-камикадзе Shahed-131 и 136 с Брянской области, рассказали в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Атака была направлена на центральные и восточные области страны. Всего было зафиксировано 15 пусков ударных беспилотников, 13 из них были уничтожены.

Три человека погибли при обстрелах Донецкой и Харьковской областей

В минувшие сутки российские войска продолжили обстреливать территории Харьковской и Донецкой областей в Украине. Недалеко от села Бударки в Чугуевском районе на Харьковщине снаряд попал в гражданский автомобиль «Нива», погибла семейная пара — 48-летний мужчина и 45-летняя женщина, сообщает телеграм-канал Харьковской ОВА.

В Донецкой области один человек погиб и трое получили ранения в Бахмуте. Кроме того, под обстрелы попали Курахово, Угледар, Краматорск. В последнем снарядами повреждено здание школы, обошлось без жертв, пишет телеграм-канал Донецкой ОВА.

В Херсонской области трактор подорвался во время полевых работ; один человек погиб

Один человек погиб и один ранен в результате подрыва трактора в Херсонской области, сообщает телеграм-канал областной военной администрации.

В конце февраля сообщалось, что в селе Новая Каменка Бериславского района области двое мужчин 30 и 26 лет подорвались на мине, их госпитализировали «с травмами конечностей». О двух подорвавшихся на мине жителях области в конце января сообщал глава обладминистрации Ярослав Янушевич.

 
 
 
 
 
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21:43
7 марта

Обстрелы Донецкой области и обмен пленными. Главное о войне за 7 марта

За минувшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области погиб человек, ранены еще 8

За минувшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области погибла 85-летняя женщина, еще две женщины и шестеро мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, 6 марта российские войска осуществили минометные и артиллерийские обстрелы городов Часов Яр и Константиновка, а также сел Максимильяновка, Шахтерское и Золотая Нива. Снаряды попали в частные дома, хозпостройки и автомобили.

CNN: по оценкам НАТО, Россия потеряла под Бахмутом в пять раз больше военных, чем Украина

Военный чиновник Североатлантического альянса на условиях анонимности сообщил CNN, что, по оценкам разведки НАТО, российские войска потеряли в боях под Бахмутом в пять раз больше военнослужащих, чем украинские.

При этом источник телеканала не назвал точных данных о потерях сторон, но подчеркнул, что, несмотря на соотношение, Украина, удерживая Бахмут, все равно несет значительные потери.

При этом CNN процитировал слова командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, который 5 марта посетил обороняющие Бахмут части, о том, что ВСУ «уменьшили наступательный потенциал противника» на этом участке фронта.

В конце января издание Spiegel со ссылкой на источники в Федеральной службе разведки Германии (BND) писало, что ВСУ ежедневно теряют под Бахмутом «трехзначное число» солдат. Представители BND отмечали, что российская армия действовала с «беспощадной жестокостью» и бросала солдат в атаку как «пушечное мясо».

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский выступили за то, чтобы не отступать из Бахмута. 6 марта NYT в репортаже из Бахмута писал, что на минувших выходных украинские войска предприняли контрнаступление, отправив в атаку штурмовые бригады.

Американский институт изучения войны (ISW) 4 марта утверждал, что Украина создает условия для контролируемого отхода войск из некоторых районов Бахмута. Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что у Зеленского и Залужного «разные взгляды» на ситуацию в Бахмуте. По данным издания, несколько недель назад Залужный рекомендовал рассмотреть возможность выхода из Бахмута по тактическим соображениям.

Украина и Россия провели очередной обмен пленными

В Украину вернулись 130 человек, среди которых четыре женщины, пишет глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Среди вернувшихся — защитники Мариуполя и «Азовстали». Также в Украину вернулись взятые в плен защитники Бахмута и Соледара. Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые ранения.

В Россию вернулись 90 российских военнослужащих, пишет Минобороны России. Самолетами военно-транспортной авиации освобожденные доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

 
 
 
 
 
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21:59
8 марта

Захват восточной части Бахмута, визит генсека ООН в Киев, обстрелы Никополя. Главное о войне за 8 марта

ISW: российские военные, вероятно, захватили восточную часть Бахмута после отхода украинских войск

Российские военные, вероятно, захватили восточную часть Бахмута к востоку от реки Бахмутка после «контролируемого вывода украинских войск» из этой части города, пишет в ежедневной сводке Американский институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики не согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал, что оккупация Бахмута откроет для российской армии дорогу к ключевым городам Донбасса.

«ISW продолжает считать, что российские силы не имеют возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта, и, скорее всего, после захвата Бахмута наступит быстрая кульминация», — говорится в отчете.

Кроме того, российские войска, скорее всего, не располагают механизированными силами, необходимыми для продвижения за Бахмут, а тактические «штурмовые отряды», используемые в наступлении на город, скорее всего, не способны вести маневренную войну, говорят аналитики. Недавние российские успехи в городских районах Бахмута показывают, что российские силы могут добиться ограниченных тактических успехов при фронтальных атаках под руководством пехоты.

Генсек ООН прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в страну с третьим визитом с начала полномасштабного российского вторжения в феврале прошлого года, сообщает пресс-служба ООН. На пресс-конференции в Киеве глава ООН сказал о необходимости продлить срок действия Черноморской инициативы, обеспечить безопасность вокруг Запорожской атомной станции, расширить обмен пленными и добиваться мира.

«Позиция ООН, которую я последовательно высказывал, предельно ясна: вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН и международного права», — заявил Гутерриш с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава ООН отметил также, организация продолжит прилагать все необходимые усилия для смягчения последствий конфликта, который «привел к огромным страданиям украинского народа и серьезным глобальным потрясениям».

При обстреле Никопольского района ранены шесть человек, в том числе двое детей

Днем 8 марта российские войска обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и «Градов», сообщает телеграм-канал Днепропетровской ОВА.

Под обстрелами оказалась Марганецкая, Червоногригоровская громады и Никополь. Ранения при обстреле получили шесть человек, в том числе двое детей, 10 и 11 лет. В Никополе повреждено 24 жилых дома, линии электропередач, газопровод.

 
 
 
 
 
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9:14
9 марта

Ночью российские войска совершили массированный обстрел Украины

Ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Киева и нескольких областей рассказали об обстрелах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе Киева. В связи с ракетной атакой энергетики экстренно отключили свет 15% киевлян, сказал он.

Позже Кличко уточнил, что еще один взрыв произошел в Святошинском районе — в результате загорелись автомобили во дворе жилого дома, пострадали два человека, обоих госпитализировали.

О ракетном обстреле сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко. По его информации, ракеты «попали в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома». Пострадавших нет.

Глава Харьковской области Олег Синегубов написал о «примерно 15 ударах» по региону. «Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил Синегубов.

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что российские войска атаковали город «Шахедами». Пострадавших нет, в большинстве домов нет воды.

«Энергоатом» сообщил, что все украинские атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы обстрелов, при этом в результате российских ударов утром 9 марта полностью обесточена Запорожская АЭС.

 
 
 
 
 
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14:55
9 марта

Пять человек погибли в результате ракетного обстрела Львовской области

Утром российские войска обстреляли Золочевский район Львовской области. В результате атаки погибли трое мужчин и две женщины, рассказал глава области Максим Козицкий.

Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозпостроек.

 
 
 
 
 
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22:07
9 марта

Массированный обстрел Украины и провокация на границе с Беларусью. Главное о войне за 9 марта

Российские войска совершили массированный обстрел Украины — повреждены объекты инфраструктуры, есть раненые и погибшие

Информацию о последствиях обстрелов на протяжении дня публиковали местные власти и офис прокурора Украины.

В результате обстрела Золочевского района Львовской области погибли трое мужчин и две женщины, рассказал глава области Максим Козицкий.

Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозпостроек.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В результате ракетного обстрела Киева трое людей получили травмы, двое из них госпитализированы, сообщила прокуратура. Поврежден объект инфраструктуры и пять автомобилей.

Ракетой поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 40% потребителей столицы остались без отопления.

По данным местной прокуратуры, утром российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области — ведомство пишет как минимум о 15 «прилетах» ракет типа С-300.

В Харьковском районе ракета попала на участок частного дома. В результате атаки были ранены женщины 71 и 74 лет. В Чугуевском районе вследствие ракетного удара повреждены теплицы и складские помещения овощной фабрики.

Российские военные обстреляли жилые массивы Херсона и населенные пункты Бериславского района, говорится в сообщении прокуратуры.

В Херсоне снаряд попал в остановку общественного транспорта. Три человека погибли на месте, позже стало известно еще об одном погибшем. Ведомство добавило, что как минимум два человека ранены, не уточнив, идет ли речь о Херсоне.

Российские военные атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, сообщили в прокуратуре.

В Павлоградском районе погиб один человек, пострадали еще двое. Один местный житель погиб и двое получили ранения в результате артобстрела Никопольского района.

Вследствие массированной атаки повреждены дома, хозпостройки, объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия, машины, линии электропередач и водопровод.

По предварительной информации ведомства, российские войска выпустили по городу Шостка три крылатые ракеты.

Осколки снарядов повредили авто и частные дома, из-за обстрела на одном из местных предприятий начался пожар.

В Кировоградской области ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному пожару, написали в прокуратуре.

По информации ведомства, российские войска нанесли два удара дронами-камикадзе по Житомиру — пострадала критическая инфраструктура. В результате обстрела начался пожар, который уничтожил элементы производственного оборудования.

Российские военные выпустили пять ракет по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области, сообщила местная прокуратура. После взрыва на территории предприятия начался пожар. Взрывной волной и обломками повреждено оборудование. Погиб 50-тилетний мужчина, сообщила полиция.

Фото: Национальная полиция

Россия трижды обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район

Днем российские войска трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В результате обстрела 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали. В общине разбито больше десяти частных домов и три хозяйственных постройки

Украинская разведка сообщила о готовящейся провокации на границе с Беларусью

Россия планирует масштабную провокацию на украинско-беларуской границе, сообщили в Главном управлении разведки Украины. ГУР пишет, что это должно произойти в ближайшее время. Для освещения провокации в Беларусь приглашен российский пропагандист Владимир Соловьев.

По данным ГУР, на 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России. Разведка пишет, что провакация будет сопровождаться «угрозой разрушения объектов инфраструктуры и возможными жертвами среди мирного населения».

Целью ГУР называет «создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны беларуских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России».

 
 
 
 
 
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21:53

Приговор украинскому правозащитнику, обстрелы Днепропетровской и Донецкой областей. Главное о войне за 10 марта

Суд приговорил к 13 годам колонии правозащитника Максима Буткевича; он находится в российском плену с июня

Верховные суды самопровозглашенных ЛДНР приговорили правозащитника Максима Буткевича, который находится в российском плену с июня, приговорили к 13 годам колонии, сообщает СК России. Еще двоих украинских военнослужащих — Виктора Похозея и Владислава Шеля — приговорили к 8,5 и 18,5 годам колонии соответственно.

По информации СК России, они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (часть 1 статьи 356 УК РФ). Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом (часть 3 статьи 30 подпункты «а,е» и часть 2 статьи 105 УК РФ). Шель — за покушение на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти (часть 3 статьи 30, пункт «л» части 2 статьи 105 УК РФ).

Следствие утверждает, что Буткевич был командиром взвода в батальоне ВСУ «Берлинго». 4 июня в Северодонецке он «произвел выстрел из противотанкового гранатомета», в результате чего двое граждан получили «телесные повреждения», говорится в пресс-релизе.

Максим Буткевич — координатор и соучредитель проекта «Без Кордонів», выступающего против языка вражды и помогающего украинским переселенцам. Он выступал за изменение миграционных правил для репрессированных беларусов. В августе 2021 года в интервью Deutsche Welle он обращал внимание на то, что миграционное законодательство Украины недостаточно лояльно, и большая часть белорусов вынуждена перебираться в другие страны из-за сложностей с легализацией.

В марте 2022 года Буткевич объявил о приостановке своей правозащитной деятельности из-за начавшейся войны с Россией и вступил в ВСУ.

Российские войска обстреляли Никопольский район — два человека погибли, трое ранены

В результате российского обстрела Никопольского района погибли двое жителей Никопольского района Днепропетровской области, еще трое ранены. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

В результате артиллерийского обстрела повреждено транспортное предприятие, жилые дома, хозпостройки, автомобиль и электросети.

В результате массированного обстрела Константиновки ранены восемь местных жителей

Российские войска обстреляли жилые кварталы Константиновки в Донецкой области, сообщает местная прокуратура. По предварительным данным ведомства, обстрел вели из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня «Ураган».

В результате атаки ранены четверо мужчин и столько же женщин. Повреждены или полностью уничтожены около 14 частных домов, 9 машин, газовая труба, гаражи, хозпостройки и объекты гражданской инфраструктуры.

В Херсонской области автомобиль подорвался на мине — погибли два человека

В Херсонской области автомобиль с четырьмя мирными жителями подорвался на мине, оставленной российскими военными. Об этом пишет офис генпрокурора Украины.

Двое человек погибли, еще двое госпитализированы.

 
 
 
 
 
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