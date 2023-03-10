Пятьдесят четвертая неделя войны в Украине. Сводки

В Украине во время осады «Азовстали» погиб беларуский доброволец

Беларус Евгений Логинов с позывным «Мальдер» 5 мая погиб в районе «Азовстали», об этом рассказал в инстаграме боец полка «Азов» Руслан «Давид».

Как пишет «Давид», Евгений Логинов родился в Беларуси и в детстве с семьей переехал в Николаев.

Он принимал участие в уличный боях в Мариуполе, часто добровольно шел на различные небезопасные задания.

5 мая, как пишет боец «Азова», большая группа из числа российского спецназа вошла на завод. Они взяли в плен несколько бойцов смежных подразделений, которые раскрыли местонахождение защитников «Азовстали», и рассказали, как подойти к ним незаметно.

Одному из бойцов «Азова» бросили под ноги гранату, начался бой. Евгений «Мальдер» перестреливался с нападающими, пуля попала ему в сонную артерию.

Как вспоминает боец «Азова», Евгений Логинов не был публичным человеком, не «светился на телеканалах», не гнался за наградами и не собирал средства на дорогое оснащение для себя.

«Он ощутил на себе всю тяжесть и все ограничения реальной войны, городских боев. Безграничное уважение тебе Мальдер», — написал Руслан «Давид».