Шестьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Россия в обход санкций закупает через Казахстан беспилотники и микросхемы на миллионы долларов, Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте на саммите G7, а российская армия ночью обстреляла Днепропетровскую область.

«Медиазона» рассказывает главное о войне на этой неделе.