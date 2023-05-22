Шестьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки
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22 мая 2023, 10:36
Шестьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Россия в обход санкций закупает через Казахстан беспилотники и микросхемы на миллионы долларов, Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте на саммите G7, а российская армия ночью обстреляла Днепропетровскую область.

«Медиазона» рассказывает главное о войне на этой неделе.

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10:34

Российская армия обстреляла Днепропетровскую область

В ночь на 22 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область. Украинские военные сбили над областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также в результате удара повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Попадание зафиксировали по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания.

В Илларионовской громаде Синельниковского района упал дрон, также там нашли обломки ракеты. Пострадали семь человек.

 
 
 
 
 
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