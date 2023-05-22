Шестьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Российская армия обстреляла Днепропетровскую область
В ночь на 22 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область. Украинские военные сбили над областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Также в результате удара повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Попадание зафиксировали по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания.
В Илларионовской громаде Синельниковского района упал дрон, также там нашли обломки ракеты. Пострадали семь человек.