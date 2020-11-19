После смерти Романа Бондаренко. Дело врачей

По делу о разглашении врачебной тайны задержали медика, сообщившего, что Бондаренко был трезв

В Минске врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи задержали за разглашение врачебной тайны (часть 3 статьи 178 УК) из-за того, что он сообщил изданию TUT.by о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками, сообщает Генпрокуратура.

Дело возбуждено также в отношении «иного лица», но в отношении кого именно, ведомство не уточняет. Также говорится, что задержаны подозреваемые, но не конкретизируется, кто задержан кроме врача.

«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», — утверждают в Генпрокуратуре.

Действия врача «повлекли за собой тяжкие последствия» в виде «повышения напряженности в обществе, создания атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждения граждан к агрессии и противоправным действиям», настаивают в ведомстве.

После гибели Романа Бондаренко Следственный комитет, а затем Александр Лукашенко и беларуские чиновники, стали утверждать, что минчанин был пьян. Однако неназванный врач больницы сообщил TUT.by, что у Бондаренко не было этанола в крови и на момент задержания он был трезв. Это подтверждали документы, опубликованные изданием.