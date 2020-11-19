После смерти Романа Бондаренко. Дело врачей

По делу о разглашении врачебной тайны задержали медика, сообщившего, что Бондаренко был трезв
В Минске врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи задержали за разглашение врачебной тайны (часть 3 статьи 178 УК) из-за того, что он сообщил изданию TUT.by о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками, сообщает Генпрокуратура.
Дело возбуждено также в отношении «иного лица», но в отношении кого именно, ведомство не уточняет. Также говорится, что задержаны подозреваемые, но не конкретизируется, кто задержан кроме врача.
«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», — утверждают в Генпрокуратуре.
Действия врача «повлекли за собой тяжкие последствия» в виде «повышения напряженности в обществе, создания атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждения граждан к агрессии и противоправным действиям», настаивают в ведомстве.
После гибели Романа Бондаренко Следственный комитет, а затем Александр Лукашенко и беларуские чиновники, стали утверждать, что минчанин был пьян. Однако неназванный врач больницы сообщил TUT.by, что у Бондаренко не было этанола в крови и на момент задержания он был трезв. Это подтверждали документы, опубликованные изданием.
В Минске милиционеры задержали администратора телеграм-канала «Белые халаты» и чата «Медики и волонтеры», сообщает МВД. Им оказался 20-летний студент четвертого курса Белорусского государственного медицинского университета. Одногруппник рассказал «Медиазоне», что задержан Владислав Мартинович.
На камеру задержанный подтвердил, что администрировал канал «Белые халаты». МВД называет этот телеграм-канал «радикально настроенным». У студента провели дома обыск и изъяли планшет, ноутбук и мобильный телефон, который юноша пытался разбить.
«В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности», — сказано в сообщении МВД. Также ведомство отметило, что у студента нашли польскую визу.
Позже отец Владислава рассказал «Медиазоне», что узнал о задержании сына вчера вечером — студент смог позвонить родителям. Отец не знает, что сейчас с Владиславом. Юноша работал в компании «ФармБонус», которая продвигала цифровую медицину. Недавно Владислав был с компанией на выставке в Польше, добавил его отец. Владислав не рассказывал ему, что администрировал канал «Белые халаты».
Задержанный стал подозреваемым в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), однако в чем они заключаются, МВД не объясняет. Милиция пообещала продолжить искать других модераторов и администраторов «радикальных телеграм-чатов».
Накануне телеграм-канал «Белые халаты» оказался взломан.
Обновлено в 18:56. Добавлен комментарий отца Мартиновича.
Силовики пришли к журналистке TUT.by, готовившей статью о Бондаренко
Журналистка Катерина Борисевич, готовившая статью Романе Бондаренко и общавшаяся с врачом, сначала перестала выходить на связь, а затем вернулась домой в сопровождении силовиков, сообщает TUT.by.
Что происходит в квартире журналистки, ее коллеги не знают.
Силовики увезли журналистку TUT.by Катерину Борисевич из дома
Силовики после визита к журналистке TUT.by Катерине Борисевич увезли ее из дома, сообщает само издание. Дочь журналистки рассказала, что перед этим силовики провели обыск.
Журналистку TUT.by Катерину Борисевич повезли в СИЗО КГБ
Журналистку TUT.by Катерину Борисевич везут в СИЗО КГБ, сообщает издание. Пока неизвестно, в каком статусе она находится.
Перед этим у нее дома прошел обыск.
Мать Бондаренко обнародовала результаты анализа крови сына, который не обнаружил алкоголя
Алена Бондаренко, мать погибшего после избиения на «площади Перемен» Романа Бондаренко, передала изданию «Наша Нiва» копию анализа крови сына, согласно которому в его организме не было этилового спирта. Издание публикует фотографию документа.
«Чтобы снять возможные вопросы, она дала разрешение на публикацию этого документа», — уточняет издание.