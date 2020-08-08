Протесты в Беларуси. Последствия

СК Беларуси возбудил уголовное дело после протестов в Минске
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) после протестов в Минске 14 июля.
«По факту организации и активного участия в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в официальном сообщении СК в телеграме.
По сообщению пресс-службы, видео акций, доступные в интернете, приобщены к материалам дела.
«Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», — передает СК.
Максимальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 342 УК — лишение свободы сроком до трех лет, частью 2 той же статьи (обучение, финансирование или подготовка участников) — до двух лет.
14 июля ЦИК Беларуси отказал в регистрации двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Согласно опросам независимых медиа, это были самые популярные участники кампании. Вечером в Минске, Бресте, Гомеле и еще нескольких городах страны начались акции протеста. Силовики жестко задерживали протестующих, в Минске происходили стычки демонстрантов с омоновцами. По информации правозащитного центра «Вясна», в столице задержаны как минимум 223 человека.
МВД перечислило основания для задержания протестующих 14 июля
МВД Беларуси назвало основания для задержания протестующих 14 июля: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 23.4 КоАП), нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП) и несоблюдение правил дорожного движения. Эти основания указаны в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
По данным МВД, в Беларуси задержано более 250 человек. Часть задержанных отпущена после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед, некоторые протестующие водворены в ИВС.
Некоторых задержанных в Беларуси 14 июля отпустили из милиции без протоколов
После задержаний в Минске около 50 человек, в том числе журналисты, были отпущены из отделов милиции без составления административных протоколов. Об этом правозащитному центру «Вясна» известно в настоящий момент.
По данным «Вясны», как минимум на семерых человек составлены протоколы по статьям 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), на нескольких из них еще по статье 23.4 КоАП (неповиновение сотруднику милиции). На журналистку Катерину Андрееву также составлен административный протокол по статье 23.34 КоАП. Протестующие отпущены из милиции.
Правозащитникам известно о не менее семи задержанных в Минске, которых оставили до суда в ИВС. О судьбе остальных участников протестной акции в Минске пока неизвестно.
В Бресте сообщается о пяти задержанных, ожидающих суда, в Пружанах — о двух.
По данным правозащитников, 14 июля в Беларуси задержали более 300 человек.
МВД: Шесть омоновцев получили травмы во время протеста. Четверо из них в больнице
В ходе протестов 14 июля шестеро омоновцев получили травмы, четверо из них госпитализированы, сообщает телеграм-канал представительницы МВД Ольги Чемодановой.
К сообщению прикреплено видео с нарезкой кадров задержаний — на них видны столкновения протестующих и омоновцев. На записи можно заметить, как протестующий бьет ногой в спину одного из милиционеров, пока тот пытается увести задержанного.
«Информация о состоянии здоровья пострадавших, а также видеоматериалы с мест происшествий направляются в Следственный комитет для дачи правовой оценки», — указано в сообщении.
МВД: в акции 14 июля участвовало около двух тысяч человек, 115 будут судить
В акциях протеста 14 июля в Минске участвовало около двух тысяч человек, сообщил начальник минской милиции Иван Кубраков. Его слова передает TUT.by.
По словам Кубракова, некоторые протестующие пытались спровоцировать драку с сотрудниками милиции.
«Как быстро сконцентрировались эти группы, как собирались на определенной территории, было видно, что у них есть кураторы, которые руководят ими, скорее всего через интернет. Управляемость этих групп, она была видна», — цитирует TUT.by Кубракова.
БелТА сообщает, что в отношении 115 протестующих составлены административные протоколы, материалы переданы в суды.
Amnesty International призвала белорусские власти освободить задержанных 14 июля
Amnesty International выпустила заявление, в котором призвала белорусские власти освободить задержанных во время протестов 14 июля в Беларуси.
«Белорусские власти должны уважать права человека и не должны разгонять и преследовать в судебном порядке людей, которые отстаивают свои права и политический выбор. Любой, кто задержан просто за мирные протесты в Минске или других городах, является узником совести и должен быть немедленно и безоговорочно освобожден», — сказала координатор кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг.
По утверждению Джанг, милиция в Беларуси прибегала к «чрезмерному и ненужному применению силы», а в разгоне протестов участвовали сотрудники милиции в штатском. По ее словам, это вызвало «бурную реакцию со стороны некоторых протестующих, которые пытались предотвратить аресты и избиения других», но митинги оставались мирными, а многие арестованные были мирными протестующими.
В Минске начались суды над участниками акции 14 июля
В Минске начались суды над участниками акции 14 июля, сообщает «Вясна». Административные процессы ведутся в отношении участников вчерашней акции в судах Московского, Первомайского, Партизанского, Фрунзенского, Центрального, Заводского, Октябрьского районов Минска. По данным «Вясны», процессы проходят по скайпу — задержанные участвуют в них из ИВС или ЦИП.
На задержанных составляли протоколы по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) и по статье 23.4 КоАП (неповиновение сотруднику милиции).
«Вясна» передает, что в суде Центрального района двух протестующих арестовали на 10 суток. Административные статьи, по которым на них были составлены протоколы, не уточняются.
В суде Октябрьского района осудили двух мужчин по статьям 23.34 и 23.4 КоАП. Одного арестовали на 13 суток, другого оштрафовали на 1080 рублей.
Глава ЦИК Лидия Ермошина: штабы Бабарико и Цепкало организовали протесты в Беларуси
Председатель ЦИК Лидия Ермошина считает, что протестные акции в Беларуси «организованы и спланированы» штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Об этом она сказала «РИА Новости».
По словам Ермошиной, об этом свидетельствуют обращения граждан с требованием зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало, которые подаются в Центральную комиссию.
«Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия», — сказала глава ЦИК.
По мнению Ермошиной, неспособность белорусов выехать за границу в отпускной период из-за пандемии коронавируса создает среду, которая «способствует тому, что очень много людей выплескивают свою агрессию подобным образом».
Возле Центризбиркома в Минске люди стоят в очереди, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 14 июля штаб Виктора Бабарико опубликовал бланк жалобы на своем сайте.
«Вясна»: суды назначили административный арест как минимум 15 задержанным, 13 оштрафованы
В судах девяти районов Минска прошли суды над задержанными 14 июля. Согласно списку правозащитного центра «Вясна», 12 минчанам назначен арест на сроки от 10 до 13 суток, еще один арестован, но срок остается неизвестен. 13 задержанных получили штрафы от 35 до 55 базовых величин (от 945 до 1 485 белорусских рублей).
На задержанных составляли протоколы по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) и статье 23.4 КоАП (неповиновение сотруднику милиции). По информации «Вясны», процессы проходили по скайпу — задержанные участвовали в них из ИВС или ЦИП.
В Гомеле и Пружанах прошли суды над двумя задержанными, им назначили 10 и 15 суток соответственно.
СК возбудил уголовные дела по статьям о насилии и сопротивлении сотрудникам милиции после акции 14 июля
Следственный комитет Беларуси после протестов 14 июля в Минске возбудил уголовные дела по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и статье 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), сообщает ведомство в официальном телеграм-канале.
«Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — говорится в сообщении.
Видеоматериалы с акций протеста, размещенные в интернете, и медицинские документы о состоянии здоровья пострадавших милиционеров приобщены к материалам дела, подчеркивают в СК.
Максимальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 363 УК — лишение свободы сроком до двух лет, частью 2 той же статьи — до пяти лет. Статья 364 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация и участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). МВД сообщало, что при разгоне уличных акций протеста шестеро омоновцев получили травмы, четверо из них госпитализированы.
Журналисту сломали нос во время задержания. Он планирует обратиться в СК
Журналисту «Радыё Свабода» Антону Трофимовичу во время задержания 15 июля силовики сломали нос. Он подаст заявление в Следственный комитет, передает TUT.by.
По словам Трофимовича, при задержании сотрудники скрутили ему руки за спиной, в рот засунули руку, чтобы он не кричал, и сильно ударили по носу.
«В микроавтобусе меня посадили на пол на колени, хотя свободные места в машине были. Среди задержанных были только я и журналистка Виолетта Савчиц, против нее физическую силу не применяли. Мне надели наручники за спиной и все время держали головой вниз», — рассказал журналист.
После освобождения из РУВД он обратился в 4-ю городскую больницу Минска. Там у Трофимовича зафиксировали ушибы, перелом носа и наложили ему швы.
«Вясна» назвала имя одного из подозреваемых по уголовному делу о протестах 14 июля
Задержанный в Минске 14 июля Антон Шумов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 342 Уголовного кодекса (организация и участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), сообщает правозащитный центр «Вясна».
15 июля суд Центрального района Минска рассмотрел административное дело Шумова и составил протоколы по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 КоАП (неповиновение сотруднику милиции). Задержанный получил штраф в 30 базовых величин (510 белорусских рублей). Об этом сестра Антона Шумова Светлана рассказала TUT.by.
15 июля в доме Шумова прошел обыск. По словам Светланы, сотрудники милиции изъяли два старых телефона с разбитыми экранами.
Сестра задержанного утверждает, что к нему не пускают адвоката, а в ЦИП и ИВС отрицают, что он находится там.
Кроме уголовного дела по статье 342 УК после стычек протестующих с ОМОНом в Минске Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). Согласно сообщению СК, пока в связи с делом о протестах 14 июля задержаны четверо мужчин, следствие продолжает изучать видео уличных акций.
Обновлено в 18:24. Добавлена информация TUT.by.
ГУВД: журналист Антон Трофимович сломал нос «во время неповиновения» требованиям милиции
По утверждению пресс-службы ГУВД, нос журналиста сломан «во время неповиновения» требованиям милиции. Об этом написало «Радыё Свабода».
«Гражданин оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. В рамках административного процесса он был задержан и доставлен для разбирательства в Заводское РУВД г. Минска. Телесные повреждения,о которых сообщает молодой человек, были получены им во время неповиновения. По факту получения телесных повреждений материал направлен в подразделение Следственного комитета Республики Беларусь для проведения проверки и дачи правовой оценки», — прокомментировала пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.
Антон Трофимович утверждает, что неповиновения сотрудникам милиции не оказывал.
«Никто не представился, просто подбежали люди в штатском, схватили за руки, ударили по голове, не сказав, за что тянут. Я не сопротивлялся. У меня даже не было возможности сопротивляться, их было четверо, тех, кто тянул. Это было через 10-15 минут после стрима. О том, что это были сотрудники милиции, я узнал только тогда, когда меня привезли в РУВД», — сказал журналист.
15 июля журналисту «Радыё Свабода» Антону Трофимовичу во время задержания силовики сломали нос. Он подаст заявление в Следственный комитет.
По словам Трофимовича, при задержании сотрудники скрутили ему руки за спиной, в рот засунули руку, чтобы он не кричал, и сильно ударили по носу. В микроавтобусе на него надели наручники, посадили на пол на колени и держали головой вниз.
Исправлено в 19:07. Исправлена опечатка в фамилии журналиста Антона Трофимовича.
Сотрудники милиции задержали гражданина США, избили и отпустили без протокола
15 июля омоновцы задержали гражданина США Олега Николайчука, избили его в автозаке, затем отпустили без протокола. Об этом пишет «Наша Нiва»
По словам Николайчука, он со знакомой возвращался домой и попал в перекрытый силовиками участок. Николайчук и знакомая поочередно подошли сначала к военным на одном из концов перекрытого участка, потом к сотрудникам ОМОН на другом конце, но в обоих случаях им указывали идти в обратную сторону. В итоге Николайчука задержали.
«Что было в автозаке, я плохо помню. Они все время требовали, чтобы я то лег, то сел. Я говорю: "Что вообще, люди, происходит?". Там они меня били даже. За что? Это мне уже сложно сказать. Били по-разному: что-то у них в руках было. Честно, мне даже говорить сложно: я голос сорвал», — рассказывает Николайчук.
После этого силовики отвезли Николайчука в Московское РУВД. Поскольку задержанный — гражданин США, в дело вмешалось посольство Соединенных Штатов и Олега Николайчука отпустили без составления протокола, пишет «Наша Нiва».
В Беларуси продолжаются судебные заседания над задержанными 14 июля
В судах Минска проходят судебные заседания над задержанными 14 июля. По информации правозащитного центра «Вясна», сейчас в Минске 9 задержанным назначен арест на сроки от 10 до 20 суток. 10 человек получили штрафы от 17 до 50 базовых величин (от 459 белорусских рублей до 1350 белорусских рублей).
В Бресте двое задержанных получили 15 суток ареста, шестерым назначен штраф в 30 базовых величин (810 белорусских рублей). В Пружанах один задержанный арестован на 15 суток.
Суды над задержанными начались 15 июля. На задержанных составляли протоколы по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) и статье 23.4 КоАП (неповиновение сотруднику милиции). По информации «Вясны», процессы проходили по скайпу — задержанные участвовали в них из ИВС или ЦИП.
«Радыё Свабода» опубликовало аудиозапись слежки за своими журналистами
«Радыё Свабода» опубликовало записи, на которых, предположительно, зафиксированы радиопереговоры между сотрудниками милиции перед задержанием журналиста Антона Трофимовича в Минске 15 июля. По утверждению издания, их в редакцию прислал анонимный источник.
Всего, пишет «Радыё Свабода», таких записей шесть; редакция опубликовала их одним аудиофайлом. Как следует из записи, за журналистами некоторое время следили неизвестные. Слежкой руководил человек с позывным «02 Адамова», звучали также позывные «03» и «73».
«На связи. Ноль три Адамова. Независимости — Комсомольская. Перекресток. Репортеры "Радио Свобода"», — говорит мужской голос на записи. В момент задержания Трофимович находился вдалеке от скоплений людей, репортер возвращался в редакцию, подчеркивает издание.
На журналиста, которому сломали нос при задержании, составлен протокол за неподчинение требованию милиции
На журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича составлен административный протокол за неподчинение законному требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП). Об этом сообщает «Радыё Свабода».
Утром Трофимович отправился снимать побои. На улице Кижеватова к журналисту подошли сотрудники милиции, забрали телефон и отвезли в РУВД Заводского района Минска.
Трофимович утверждает, что утром инспектор звонил ему из РУВД и просил приехать «на 10 минут». Про административный процесс инспектор не упоминал.
«Считаю, что меня хотели заманить туда обманом», — сказал Трофимович.
Журналист провел около двух часов в милиции, отказался подписывать протоколы и давать показания.
«Сказали что повезут в суд, но отпустили без объяснения причин. Я уверен, что это просто еще одна попытка запугать меня и других журналистов», — считает Трофимович.
15 июля силовики задержали Антона Трофимовича. В процессе задержания у журналиста оказался сломан нос. По словам Трофимовича, сотрудники милиции скрутили ему руки за спиной, в рот засунули руку, чтобы он не кричал, и сильно ударили по носу.
По утверждению пресс-службы ГУВД, нос журналиста сломан «во время неповиновения» требованиям милиции.
В Бресте прошли суды по делу 14 июля. Актер, который рассказал, что его душили в РОВД, получил 15 суток
В суде Ленинского района Бреста прошли заседания по делу 14 июля. Их судили по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, сообщает «Вясна».
Единственный арест на срок 15 суток назначен задержанному актеру театра Денису Сороке. Он рассказал TUT.by, что после задержания сотрудники милиции натянули ему на лицо капюшон от его байки за попытку снять видео на телефон в РОВД. У Сороки пошла кровь изо рта и из носа и ему вызвали скорую. Актер пробовал указать на этот факт в суде, но судья сказал, что заявление Сороки не относится к разбираемому делу. Из изолятора актера снова увезли в больницу — ему стало плохо.
По информации «Вясны», суд вынес решения по делам еще 18 задержанных. Они получили штраф от 20 до 30 базовых величин (от 540 до 810 белорусских рублей).
СК допросил корреспондентку «Белсат» как свидетеля по уголовному делу о протестах 14 июля
Следователь допросила корреспондентку «Белсат» Екатерину Андрееву в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после акций протеста 14 июля. Об этом написал TUT.by со ссылкой на «БелаПАН».
20 июля Следственный Комитет вызвал Екатерину Андрееву на допрос, который продлился полтора часа. Сейчас Андреева не находится под подпиской о неразглашении, поэтому рассказала о том, что интересует следствие.
«Это дело массовое. По словам следователя, более 450 человек нужно опросить, сколько из них задержанных, фигурантов, она не уточнила. Сейчас подтянуты к расследованию этого дела по статье 342 все следователи, в том числе из отделов аналитики. Работают без выходных фактически. Когда мне позвонили в пятницу вечером, просили, чтобы я явилась в субботу или воскресенье, как можно раньше, но я уговорила их на понедельник», — сообщила Андреева.
По словам Андреевой, следователя интересовало, осознает ли журналистка, что такое организация и участие в групповых действиях, грубо нарушающих порядок. Следователь также спрашивала, выкрикивала ли журналистка лозунги, помогала ли отбивать протестующих и высказывала ли осуждение в адрес сотрудников милиции. В конце допроса следователь уточнила, готова ли журналистка предоставить свой телефон для осмотра. Андреева отказалась, следователь не стала настаивать. По словам Андреевой, повторно вызывать журналистку СК не собирается.
14 июля сотрудники ОМОН задержали Екатерину Андрееву во время трансляции, которую она вела для телеканала «Белсат». Через нсколько часов журналистку освободили. По информации TUT.by, на Андрееву составлен протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), но дата суда не назначена.
15 июля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Позже СК возбудил еще два уголовных дела по статьям 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).
«Вясна»: 581 сутки ареста назначили суды задержанным 14 и 15 июля
Задержанных на акциях против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало 14 и 15 июля осудили в сумме на 581 сутки ареста и оштрафовали на 65 тысяч белорусских рублей. Такие данные опубликовал правозащитный центр «Вясна».
Всего суды провели 170 заседаний по материлам в отношении задержанных: 51 человек получил административный арест, более 70 — штрафы. По подсчетам «Вясны», всего в Минске было задержано 329 человек, 303 из них — 14 июля. В регионах милиция задержала более 90 человек.
По данным «Вясны», с начала избирательной кампании в Беларуси 190 человек получили в сумме 2 607 суток ареста и штрафы на общую сумму более 265 тысяч рублей.
«Еврорадио» опубликовало запись инструктажа милиционеров по оформлению протоколов на задержанных 14 июля
«Еврорадио» опубликовало предполагаемую диктофонную запись инструктажа милиционеров РУВД Центрального района Минска по оформлению протоколов на задержанных во время протеста 14 июля. По утверждению редакции, запись прислал один из задержанных — на изъятом у него телефоне был включен диктофон.
— Так, завалили все хлеборезки, — с таких слов начинается инструктаж.
— Значит так, смотрите, оформляем порядка 25 человек. Восемь человек составляем 23.34 и сверху 23.4. Это на восемь человек, которые поедут на ЦИП, — произносит затем мужской голос.
Милиционерам, которым предстоит составлять протоколы на задержанных, разъясняют, как «регулировать фабулу» протокола.
— Сейчас готовы фабулы протоколов только по 23.34. Значит, 23.34, соответственно, часть 1 и часть 3 — это повторность. Значит, сейчас раздаем бланк протоколов. И ваша задача: составляем протокол под эту фабулу, — говорит человек, проводящий инструктаж. Другой голос поясняет: исходя из места и времени задержания каждого активиста «немножко регулируется фабула».
Задержанных на записи называют «бандитами» и распределяют их среди предполагаемых сотрудников РУВД.
— Твой бандит — Кривецкий Павел, — говорит мужчина, который ведет инструктаж.
— Фабулу дадите? — спрашивает его другой голос.
— Сейчас все дадим. Так, Чернявский, бандит твой — Малиновский.
— Малиновский?
— Малиновский Владислав.
— Кулагин Егор — это Сайфулина.
— Кто у меня? — переспрашивает один из милиционеров.
— Кулагин Егор. Кудравец, как твоего фамилия?
— Миша записывал, я не знаю.
— Миша, отбой. Давай своих. Какая фамилия у твоих?
— Стром и Шпаковский. Шпаковский этот, ***** [блин], Сайфулин, ***** [на фиг], это его, ***** [блин], кредо.
На записи слышно, как кто-то из слушателей инструктажа комментирует происходящее: «Как в школе. Как на контрольной по русскому или английскому».
В списке задержанных 14 июля, который вел правозащитный центр «Вясна», есть некоторые из упомянутых на записи задержанных. Павла Кривецкого 15 июля суд Центрального района Минска арестовал на 10 суток. Решение суда по делу Владислава Малиновского правозащитникам неизвестно.
«Вясна»: известны имена четырех фигурантов уголовных дел после протестов 14 июля
Известны имена четырех фигурантов уголовных дел после протестов 14 июля. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна»
Антон Шумов и Антон Воловик — фигуранты по делам об организации или участии действиях, нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342) и о насилии или угрозе насилия по отношению к милиционеру (статья 364 УК РБ). Владимир Хомичков проходит фигурантом по делу об организации или участии в действиях, нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ). Владислав Устин — фигурант по делу о насилии или угрозе насилия в отношении милиционера (статья 364 УК РБ).
Обвинения по статьям не предъявлены, поэтому информация о них — предварительная, уточняет «Вясна».
По сведениям центра, еще как минимум четыре человека задержаны по этим уголовным делам.
«Вясна»: известен еще один подозреваемый по уголовному делу о протестах 14 июля
Арестованный на десять суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неподчинение законным требованиям милиции (статья 23.4 КоАП) Спартак Сиренко стал подозреваемым по уголовному делу о столкновениях с силовиками 14 июля. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».
По информации «Вясны», Сиренко не вышел на свободу 24 июля, когда истек срок его административного ареста. Сотрудники милиции провели в квартире активиста обыск, но ничего не изъяли.
После стычек протестующих с ОМОНом 14 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Позже СК возбудил еще два дела по статьям 363 УК РБ (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 364 УК РБ (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).
Ранее «Вясна» назвала четырех фигурантов уголовных дел о протестах 14 июля. Антон Шумов и Антон Воловик арестованы по части 1 статьи 342 и статье 364 УК РБ. Владимир Хомичков подозревается только по статье 342 УК РБ, а Владислав Устин — по статье 364 УК РБ.
«Вясна»: по уголовным делам о протестах 14 июля арестованы как минимум 13 человек
Правозащитный центр «Вясна» называл еще четыре фамилии арестованных в рамках уголовных дел о протестах 14 июля.
«Вясне» известно, что после 12 суток административного ареста не вышел на свободу задержанный 14 июля Глеб Готовко. По какой административной статье он получил арест, не уточняется. Готовко проходит подозреваемым по части 1 статьи 342 УК РБ (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). 26 июля в его доме прошел обыск.
Утром 29 июля был в рамках дела по части 1 статьи 342 УК был арестован Илья Френь. Еще один фигурант дела — Евгений Калиновский, ему инкриминируют часть 1 статьи 342 УК и статью 364. По таким же статьям 27 июля был задержан Илья Турков. Как сообщает «Вясна», он находится в изоляторе временного содержания в Минске.
Имена еще четырех арестованных правозащитники из «Вясны» не называют.
После стычек протестующих с ОМОНом 14 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Позже СК возбудил еще два дела по статьям 363 УК РБ (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 364 УК РБ (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).
Ранее «Вясна» назвала имена пяти фигурантов уголовных дел о протестах 14 июля. Антон Шумов и Антон Воловик арестованы по части 1 статьи 342 и статье 364 УК РБ. Владимир Хомичков и Спартак Сиренко подозреваются только по статье 342 УК РБ, а Владислав Устин — по статье 364 УК РБ.
СК: установлено 17 подозреваемых по уголовным делам после протестов 14 июля
После протестов 14 июля в Минске Следственный комитет установил 17 подозреваемых по возбужденным ранее уголовным делам по статье 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих порядок), статье 363 УК РБ (сопротивление сотруднику милиции) и статье 364 УК РБ (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.
«В результате подозреваемыми признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. В настоящий момент к десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них – предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сказано в сообщении.
По сообщению СК, в ходе допросов большинство задержанных признало вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и в применении насилия в отношении сотрудников милиции. СК добавляет, что следователями в качестве свидетелей допрошены «сотни лиц, задержанных сотрудниками милиции 14 июля за участие в несанкционированном массовом мероприятии на территории столицы».