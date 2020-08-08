Протесты в Беларуси. Последствия

СК Беларуси возбудил уголовное дело после протестов в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) после протестов в Минске 14 июля.

«По факту организации и активного участия в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в официальном сообщении СК в телеграме.

По сообщению пресс-службы, видео акций, доступные в интернете, приобщены к материалам дела.

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«Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», — передает СК.

Максимальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 342 УК — лишение свободы сроком до трех лет, частью 2 той же статьи (обучение, финансирование или подготовка участников) — до двух лет.

14 июля ЦИК Беларуси отказал в регистрации двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Согласно опросам независимых медиа, это были самые популярные участники кампании. Вечером в Минске, Бресте, Гомеле и еще нескольких городах страны начались акции протеста. Силовики жестко задерживали протестующих, в Минске происходили стычки демонстрантов с омоновцами. По информации правозащитного центра «Вясна», в столице задержаны как минимум 223 человека.