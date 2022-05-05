Война в Украине. Неделя одиннадцатая

ООН: с начала войны в Украине погибли 3 238 мирных жителей

С 24 февраля по 4 мая в Украине пострадали как минимум 6 635 человек, говорится в отчете ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало как минимум 3 238 погибших и 3 397 раненых среди гражданского населения в Украине.



Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения мирных жителей было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.



В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, а получение информации из мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.