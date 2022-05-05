Война в Украине. Неделя одиннадцатая
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5 мая 2022, 10:13
Война в Украине. Неделя одиннадцатая

18 апреля Украина объявила, что российские войска начали «битву за Донбасс» — масштабное наступление на востоке страны.

С начала войны ООН по минимальным оценкам зарегистрировала более трех тысяч убитых мирных жителей. В Буче завершена эксгумация погибших — украинские власти сообщают об обнаружении более 400 тел.

3 марта российские войска начали штурм «Азовстали». Жителей Мариуполя и ближайших населенных пунктов эвакуируют в Запорожье.

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8:53

Через мариупольский гуманитарный коридор эвакуировали 344 человека

4 мая через мариупольский гуманитарный коридор эвакуировали 344 человека, сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они приехали в Запорожье», — рассказала она.

 
 
 
 
 
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9:34

ООН: с начала войны в Украине погибли 3 238 мирных жителей

С 24 февраля по 4 мая в Украине пострадали как минимум 6 635 человек, говорится в отчете ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало как минимум 3 238 погибших и 3 397 раненых среди гражданского населения в Украине.

Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения мирных жителей было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, а получение информации из мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.

 
 
 
 
 
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10:09

За минувшие сутки в результате обстрелов Луганска и области погибли пять человек

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщает гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов 4 мая.

По словам Гайдая, в общей сложности российские войска обстреливали область 24 раза — повреждены более 20 домов.

 
 
 
 
 
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10:13

В результате ракетного удара по Краматорску ранены не менее 25 мирных жителей

По меньшей мере 25 мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по Краматорску ночью 5 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

По его словам, повреждены 9 жилых домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

 
 
 
 
 
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