Война в Украине. Неделя одиннадцатая

Через мариупольский гуманитарный коридор эвакуировали 344 человека
4 мая через мариупольский гуманитарный коридор эвакуировали 344 человека, сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они приехали в Запорожье», — рассказала она.
ООН: с начала войны в Украине погибли 3 238 мирных жителей
С 24 февраля по 4 мая в Украине пострадали как минимум 6 635 человек, говорится в отчете ООН.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало как минимум 3 238 погибших и 3 397 раненых среди гражданского населения в Украине.
Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения мирных жителей было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, а получение информации из мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.
За минувшие сутки в результате обстрелов Луганска и области погибли пять человек
Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщает гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов 4 мая.
По словам Гайдая, в общей сложности российские войска обстреливали область 24 раза — повреждены более 20 домов.
В результате ракетного удара по Краматорску ранены не менее 25 мирных жителей
По меньшей мере 25 мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по Краматорску ночью 5 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
По его словам, повреждены 9 жилых домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.