КГБ сообщил о гибели сотрудника при задержании в Минске

КГБ сообщил об убийстве сотрудника и «лица, который мог быть причастен к террористической деятельности»
КГБ сообщил об убийстве сотрудника и «лица, который мог быть причастен к террористической деятельности».
Во время «отработки адресов лиц, причастных к террористической деятельности», из охотничьего ружья был смертельно ранен сотрудник КГБ, пишет ведомство. В результате перестрелки погиб и тот, кто стрелял из ружья.
Позже ОНТ опубликовал смонтированное видео, на котором показан момент убийства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (часть 2 статьи 139 УК).
Гостелеканалы опубликовали видео, на котором, как они утверждают, запечатлен момент выстрела в сотрудника КГБ
По ролику и его описанию госканалами неясно, кто снимал предполагаемого стрелка. Запись смонтирована так, что сам момент попадания в сотрудника не запечатлен — видно только, как стоявший в кадре мужчина с ружьем стреляет куда-то в коридор. После этого в другом смонтированном куске сотрудник в маске стреляет из пистолета туда, где предположительно находится стрелок — в следующих кадрах сотрудники вытаскивают своего коллегу (они называют его «Димка» и «Нирвана»), вокруг него следы, похожие на кровь.
Исправлено в 21:15. Исправлен позывной оперативника.
Naviny.by: по словам очевидцев, силовики находились по адресу Якубовского, 29 весь день
Очевидцы сообщают, что сегодня весь день силовики находились по адресу Якубовского, 29, пишет издание Naviny.by.
«Возле третьего подъезда дома стояли бус, легковая машина и два автомобиля милиции. Много людей в штатском, милиционеры в бахилах и перчатках», пишет издание.
Предположительно, это адрес, по которому произошла перестрелка.
«Наша Ніва»: на видео с убийством сотрудника КГБ друзья опознали работника EPAM Андрея Зельцера
Друзья опознали мужчину с оружием на видео, пишет «Наша Ніва». Им оказался 32-летний сотрудник EPAM Андрей Зельцер.
По информации издания, он жил в квартире вместе с женой и малолетним сыном.
«Наша Ніва»: жена убитого минчанина находится на Окрестина
Издание «Наша Ніва» смогло связаться с тещей погибшего Андрея Зельцера. Она рассказала, что ее дочь находится на Окрестина.
«Нам позвонил директор гимназии и сказал, что нам нужно забрать внука. Силовики сказали, что дочь находится на Окрестина. Вот и все. Они сказали, что не могут предоставить больше информации», — рассказала женщина.
СК: жена убитого минчанина задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ
Следственный комитет сообщил о задержании жены Андрея Зельцера по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.
«На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице.
С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ», — пишет ведомство.