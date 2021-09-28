КГБ сообщил о гибели сотрудника при задержании в Минске

КГБ сообщил об убийстве сотрудника и «лица, который мог быть причастен к террористической деятельности»

КГБ сообщил об убийстве сотрудника и «лица, который мог быть причастен к террористической деятельности».

Во время «отработки адресов лиц, причастных к террористической деятельности», из охотничьего ружья был смертельно ранен сотрудник КГБ, пишет ведомство. В результате перестрелки погиб и тот, кто стрелял из ружья.

Позже ОНТ опубликовал смонтированное видео, на котором показан момент убийства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (часть 2 статьи 139 УК).