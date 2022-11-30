Мария Колесникова в реанимации

Мария Колесникова попала в реанимацию
Мария Колесникова попала в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле, сообщает телеграм-канал штаба политика Виктора Бабарико. Причина госпитализации не известна.
Бригада скорой доставила Марию в больницу 28 ноября, ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Адвоката Марии 29 ноября в третий раз подряд не допустили к Марии в колонии, объяснив это отсутствием заявления от нее.
22 ноября стало известно о том, что Марию Колесникову в колонии отправили в ШИЗО. Сколько времени она там находилась — не известно.
В 2020 году Мария Колесникова работала в штабе Виктора Бабарико. Она входила в президиум Координационного совета, о создании которого «для обеспечения трансфера власти» 14 августа 2020 года объявила Светлана Тихановская.
В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам колонии по обвинению в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).
Обновлено в 19.50. Марию привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Как сообщает канал Виктора Бабарико, она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. 30 ноября ее должны перевести в хирургическое отделение.
«Радыё Свабода»: Мария Колесникова в тяжелом состоянии после операции, ее охраняют три человека
Марию Колесникову в больнице охраняют трое, один из них — с автоматом. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Радыё Свабода».
«Яна і цяпер у рэанімацыі хірургічнага аддзяленьня, у цяжкім стане. У палату яе пакуль не перавялі. Калеснікаву ахоўваюць трое. Двое — унутры палаты, і адзін з аўтаматам звонку, каля дзвярэй», — рассказал источник издания.
Врачи отказываются сообщать диагноз Марии Колесниковой ее отцу и адвокату
Диагноз Марии Колесниковой отказываются сообщать ее отцу и адвокату, пишет пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
«Диагноз не говорят даже отцу: якобы необходимо заявление или расписка о том, что Мария разрешает», — пишет штаб Бабарико.
По информации штаба, операция Колесниковой прошла успешно, но она все еще находится в тяжелом состоянии. По словам врачей, заключенная в сознании, необходимое лечение и лекарства ей предоставляются, пишет штаб. Адвокат не встречался с Колесниковой с 17 ноября.
Отец Колесниковой общается с врачами в присутствие сотрудников МВД. По неподтвержденной информации у нее прободная язва, сообщает пресс-служба.