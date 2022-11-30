Мария Колесникова в реанимации

Мария Колесникова попала в реанимацию

Мария Колесникова попала в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле, сообщает телеграм-канал штаба политика Виктора Бабарико. Причина госпитализации не известна.

Бригада скорой доставила Марию в больницу 28 ноября, ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Адвоката Марии 29 ноября в третий раз подряд не допустили к Марии в колонии, объяснив это отсутствием заявления от нее.

22 ноября стало известно о том, что Марию Колесникову в колонии отправили в ШИЗО. Сколько времени она там находилась — не известно.

В 2020 году Мария Колесникова работала в штабе Виктора Бабарико. Она входила в президиум Координационного совета, о создании которого «для обеспечения трансфера власти» 14 августа 2020 года объявила Светлана Тихановская.

В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам колонии по обвинению в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

Обновлено в 19.50. Марию привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Как сообщает канал Виктора Бабарико, она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. 30 ноября ее должны перевести в хирургическое отделение.