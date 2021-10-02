Задержание журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

Главред «Комсомольской правды» сообщил о пропаже журналиста Геннадия Можейко, написавшего материал об Андрее Зельцере

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подтвердил исчезновение корреспондента беларуской версии издания Геннадия Можейко, пишет «РИА Новости».

Сначала «Комсомольская правда» сообщила, что журналиста задержали в Минске. Позже редакция исправила это сообщение: теперь там сказано, что Можейко со вчерашнего дня не выходит на связь. По данным «Комсомольской правды», родители репортера не отвечают на звонки. «Последний раз с ним общались вчера около 16:00», — уточняет издание.

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Утром в субботу правозащитники центра «Вясна» писали, что им сообщили о задержании Можейко в Москве еще 1 октября. По информации центра, задержание было связано со статьей Можейко, в которой одноклассница убитого в перестрелке с сотрудниками КГБ IT-специалиста Андрея Зельцера Вера Соловьева отзывалась о нем как о смелом человеке и прилежном ученике.

«Медиазона» связалась с пресс-службой российского МВД, однако там сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания Можейко в Москве: «На сегодняшний день информация не поступала».

После публикации статьи Можейко министерство информации заблокировало доступ к сайту «"Комсомольской правды" в Беларуси». Главред издания Владимир Сунгоркин предположил, что это связано с материалом о Зельцере.

«По словам девушки, погибший парень старался быть независимым, всегда выбирал правду и справедливость. Всего два абзаца с хорошей характеристикой парня решили судьбу издания. В принципе, в Беларуси уже этого достаточно для того, чтобы закрыть крупнейший информационный ресурс», — сказал Сунгоркин.

Исправлено в 12:47. Сперва «Комсомольская правда» сообщила о задержании журналиста в Минске, позже издание уточнило, что он не выходит на связь.