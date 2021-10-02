Задержание журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

Главред «Комсомольской правды» сообщил о пропаже журналиста Геннадия Можейко, написавшего материал об Андрее Зельцере
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подтвердил исчезновение корреспондента беларуской версии издания Геннадия Можейко, пишет «РИА Новости».
Сначала «Комсомольская правда» сообщила, что журналиста задержали в Минске. Позже редакция исправила это сообщение: теперь там сказано, что Можейко со вчерашнего дня не выходит на связь. По данным «Комсомольской правды», родители репортера не отвечают на звонки. «Последний раз с ним общались вчера около 16:00», — уточняет издание.
Утром в субботу правозащитники центра «Вясна» писали, что им сообщили о задержании Можейко в Москве еще 1 октября. По информации центра, задержание было связано со статьей Можейко, в которой одноклассница убитого в перестрелке с сотрудниками КГБ IT-специалиста Андрея Зельцера Вера Соловьева отзывалась о нем как о смелом человеке и прилежном ученике.
«Медиазона» связалась с пресс-службой российского МВД, однако там сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания Можейко в Москве: «На сегодняшний день информация не поступала».
После публикации статьи Можейко министерство информации заблокировало доступ к сайту «"Комсомольской правды" в Беларуси». Главред издания Владимир Сунгоркин предположил, что это связано с материалом о Зельцере.
«По словам девушки, погибший парень старался быть независимым, всегда выбирал правду и справедливость. Всего два абзаца с хорошей характеристикой парня решили судьбу издания. В принципе, в Беларуси уже этого достаточно для того, чтобы закрыть крупнейший информационный ресурс», — сказал Сунгоркин.
Исправлено в 12:47. Сперва «Комсомольская правда» сообщила о задержании журналиста в Минске, позже издание уточнило, что он не выходит на связь.
Журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко задержан, КГБ провел обыск в его квартире
Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко задержан и находится в минском изоляторе на Окрестина, КГБ провел у него обыск по месту жительства, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мать журналиста.
По ее словам, обыск прошел 1 октября, в это время сына не было дома; предположительно, он находился в России.
— Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве, — цитирует «Комсомольская правда» мать Можейко. Уже «ночью с 1 на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске», пишет издание.
Обыск в минской квартире журналиста длился около двух с половиной часов. В постановлении на обыск указаны две статьи Уголовного кодекса: разжигание розни и оскорбление представителя власти.
«Обыск проводили около семи человек. Также вместе с ними были двое понятых (сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице). Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001 года. Все было вежливо», — рассказала мать журналиста.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подтвердил, что Можейко пропал. Издание уточнило, что журналист со вчерашнего дня не выходит на связь.
СК: информации о задержании журналиста Геннадия Можейко нет
Официальный представитель Следственного комитета Беларуси пока не владеет информацией о задержании журналиста Геннадия Можейко, пишет Sputnik.
Ранее мать журналиста рассказала, что он находится в изоляторе на Окрестина, а в его квартире проводили обыск сотрудники КГБ.
Сунгоркин: Геннадия Можейко задержали в Москве и вывезли в Минск
Геннадия Можейко задержали в Москве и вывезли в Минск 1 октября, рассказал главред «КП» Владимир Сунгоркин РИА «Новости».
Журналисту наняли двух адвокатов, но пока у защитников не было возможности с ним встретиться, добавил Сунгоркин.
О том, что Можейко задержали на территории России, Сургоркин говорил и ранее. «Он беларуский гражданин, хотя наш работник. Там более интересная вещь — родители говорят, что его задержали на территории России», — отмечал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».