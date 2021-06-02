Житель «Площади перемен» Степан Латыпов попытался порезать себе горло в зале суда

Житель «Площади перемен» Степан Латыпов, обвиняемый по трем уголовным статьям, попытался порезать себе горло в зале суда

В суде Советского района Минска порезал себе горло житель «Площади перемен» Степан Латыпов, обвиняемый по трем уголовным статьям, сообщило «Радыё Свабода».

Он вставил себе в горло ручку, сказав перед этим: «ГУБОП пообещал, что если я не признаю вину, то будут уголовные дела против родных и соседей», рассказали правозащитники «Вясны».

Как уточняет «Наша Нiва», Латыпов также рассказал, что сотрудники ГУБОПиК обещали, что «организуют пресс-хату, а потом то же самое будет с моими соседями и родственниками, если я не дам признательные показания». По его словам, ему «уже делали "пресс-хату" — 51 день».

Степана Латыпова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).

Рассмотрение его дела началось сегодня в суде Советского района Минска. Латыпов не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения.

По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе».

Минчанин, настаивал СК, создал мастерские, в которых изготавливали протестную символику, организовывал встречи участников чата, распространение агитационной продукции, разукрашивание зданий картинками «протестного характера».

По материалам дела, 15 сентября 2020 года Латыпов оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с применением насилия, «вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».

СК также настаивал, что в ходе проверки предприятия «Беларбо», где Латыпов был директором и бухгалтером, установлены факты хищения: с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он «путем обмана и введения в заблуждение» завладел деньгами 16 юридических лиц на сумму более 123 тысяч рублей. Латыпов, по версии СК, сообщал клиентам, что его фирма обработает борщевик дорогостоящим и высококачественным средством, но сам «использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного».

Латыпова задержали 15 сентября на «Площади перемен». Его адвокат сообщил, что минчанин задержан по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ).

20 сентября государственные телеканалы ОНТ и БТ показали сюжеты, в которых утверждалось, что Латыпов организовал незаконный канал поставок опасных химикатов в страну и, по версии силовиков, собирался использовать яды против милиционеров.