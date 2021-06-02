Житель «Площади перемен» Степан Латыпов попытался порезать себе горло в зале суда

Житель «Площади перемен» Степан Латыпов, обвиняемый по трем уголовным статьям, попытался порезать себе горло в зале суда
В суде Советского района Минска порезал себе горло житель «Площади перемен» Степан Латыпов, обвиняемый по трем уголовным статьям, сообщило «Радыё Свабода».
Он вставил себе в горло ручку, сказав перед этим: «ГУБОП пообещал, что если я не признаю вину, то будут уголовные дела против родных и соседей», рассказали правозащитники «Вясны».
Как уточняет «Наша Нiва», Латыпов также рассказал, что сотрудники ГУБОПиК обещали, что «организуют пресс-хату, а потом то же самое будет с моими соседями и родственниками, если я не дам признательные показания». По его словам, ему «уже делали "пресс-хату" — 51 день».
Степана Латыпова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).
Рассмотрение его дела началось сегодня в суде Советского района Минска. Латыпов не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения.
По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе».
Минчанин, настаивал СК, создал мастерские, в которых изготавливали протестную символику, организовывал встречи участников чата, распространение агитационной продукции, разукрашивание зданий картинками «протестного характера».
По материалам дела, 15 сентября 2020 года Латыпов оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с применением насилия, «вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».
СК также настаивал, что в ходе проверки предприятия «Беларбо», где Латыпов был директором и бухгалтером, установлены факты хищения: с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он «путем обмана и введения в заблуждение» завладел деньгами 16 юридических лиц на сумму более 123 тысяч рублей. Латыпов, по версии СК, сообщал клиентам, что его фирма обработает борщевик дорогостоящим и высококачественным средством, но сам «использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного».
Латыпова задержали 15 сентября на «Площади перемен». Его адвокат сообщил, что минчанин задержан по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ).
20 сентября государственные телеканалы ОНТ и БТ показали сюжеты, в которых утверждалось, что Латыпов организовал незаконный канал поставок опасных химикатов в страну и, по версии силовиков, собирался использовать яды против милиционеров.
Медики вынесли из зала суда порезавшего горло жителя «Площади перемен» Степана Латыпова
Порезавшего горло жителя «Площади перемен» Степана Латыпова вынесли из зала суда, сообщает «Радыё Свабода».
По информации правозащитников из центра «Вясна», Латыпова будут вводить в искусственную кому.
«Вясна» опубликовала запись, на которой Латыпов рассказывает об угрозах ГУБОПиК
Правозащитный центр «Вясна» опубликовал запись с судебного заседания, на котором Латыпов попытался порезать себе горло: он рассказывал, что сотрудники ГУБОПиК угрожали ему пресс-хатой и уголовными делами против родственников и соседей.
Об этих словах Латыпова ранее писало издание «Наша Нiва».
Минздрав: состояние Латыпова стабильное, он пришел в себя после наркоза
Состояние Степана Латыпова после госпитализации в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии стабильное, сообщает министерство здравоохранения.
«Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза», — пишет ведомство.
Степана Латыпова перевели из больницы в СИЗО № 1
Степана Латыпова, который пытался покончить с собой в зале суда, перевели из больницы на Семашко в СИЗО №1, пишет TUT.by со ссылкой на родственников Латыпова.
В СИЗО №1 для него приняли передачу.
Ранее состояние Степана Латыпова после госпитализации в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии оценивали как стабильное.