Инаугурация без предупреждения

Александр Лукашенко без предупреждения провел инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, сообщает БелТА. Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости.
Павел Латушко прокомментировал инаугурацию Лукашенко
Член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко, сообщает TUT.by:
«Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников.
У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси и кучки бюрократов.
Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира».
Около резиденции Александр Лукашенко задержали двух человек
По телевидению не транслировали инаугурацию Александра Лукашенко
По закону о президенте Беларуси, церемония принесения присяги президентом при инаугурации должна транслироваться по республиканскому телевидению. Вместо инаугурации по государственным каналам показывали телесериалы «Входя в дом, оглянись» (Беларусь 1), «Синие ночи» (ОНТ) и программу «Как устроен мир» (СТВ).
Возле Дворца независимости задержали журналиста ТАСС. Через три часа его освободили
Возле Дворца независимости, где проходила инаугурация Александра Лукашенко, задержали журналиста ТАСС Артема Попова, написало агентство в своем телеграм-канале. Он не выходит на связь более двух часов.
«Журналист работал с аккредитацией», — отмечает ТАСС.
Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич сообщила, что корреспондента доставили в Центральное РУВД. Вскоре его должны отпустить.
После трех часов пребывания в Центральном РУВД города он вышел на связь и сообщил, что был выпущен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:07. Добавлена информация, что журналист находится в Центральном РУВД.
Обновлено в 13:25. Журналист Артем Попов освобожден.
Речь Александра Лукашенко на инаугурации показали по «Беларусь 1»
Студенты вышли на акции протеста после инаугурации Лукашенко
Студенты БГЭУ провели молчаливую акцию протеста. Они заклеили себе скотчем рот и стояли с пустыми листами бумаги.
Во внутреннем дворике БГУ собралось несколько десятков студентов.
Возле МГЛУ студенты выстроились с плакатами, на которых написано «For whom the bell rings?», «Забери трудовую», «Тайная инаугурация? Ну и кто тут крыса?».
Студенты БГУКИ около главного корпуса стоят с бело-красно-белыми флагами, хлопают в ладоши и скандируют «Саша приходи, будем поздравлять».
Германия, Литва, Словакия и Эстония не признают Александра Лукашенко легитимным президентом
Представители европейских государств реагируют на инаугурацию Александра Лукашенко.
Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW.
«Александр Лукашенко, вступивший в должность сегодня, не имеет легитимности руководить своей страной. Он ответственен за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия вместе с гражданами Беларуси», — написал в твиттере глава МИД Словакии Иван Корчок.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что «сегодняшняя незаконная инаугурация идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно лишился своего мандата». Он призывает к свободным и справедливым выборам.
Президент Литвы Гитанас Науседа написал о том, что «результат выборов незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта или создаст иллюзию легитимности».
Исправлено в 15:34. Исправлен заголовок, Финляндия не высказывалась про инаугурацию Лукашенко.
Латвия и Чехия присоединились к странам, не признающим легитимность Александра Лукашенко
«Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и свой статус главы государства», — написал в твиттере глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс. — «Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения».
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в своем твиттере отметил, что «беларуские выборы не были ни свободными, ни честными. Поэтому сегодняшняя инаугурация Лукашенко нелигитимна».
По информации «Еврорадио» в МИД Украины проходит срочное совещание по этому поводу.
Ранее Германия, Литва, Словакия и Эстония не признали Александра Лукашенко легитимным президентом.
Глава МИД Дании: тайная инаугурация Лукашенко подтверждает его нелегитимность
Глава Министерства иностранных дел Дании Йеппе Кофод написал в твиттере, что тайная инаугурация Лукашенко подтверждает его нелегитимность.
«Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, когда организовал тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и честные выборы, то есть демократически избранный президент. Поддельные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, но в список санкций Евросоюза», — сказано в сообщении министра.
МИД Польши сообщило о непризнании Лукашенко легитимным главой государства
Министерство иностранных дел Польши опубликовало сообщение, в котором объявило, что считает Александра Лукашенко нелегитимным правителем.
«Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как легально осуществляющий правление, вне зависимости от того, была присяга секретной или официальной», — сказано в сообщении МИД Польши.
Комитет Сената США по международным отношениям: Лукашенко утратил легитимность
Комитет Сената США по международным отношениям высказался о необъявленной инаугурации Александра Лукашенко. Сообщение комитета опубликовано в твиттере.
«Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку», — сказано в сообщении.
Министр иностранных дел Украины: «инаугурация» Лукашенко не делает его легитимным президентом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что необъявленная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом, и связал такое мнение с ходом избирательной кампании в Беларуси и ее последствиями. Об этом он написал в твиттере.
«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда поддерживала белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — сказано в сообщении.
Великобритания и Канада осудили инаугурацию Лукашенко
Министры иностранных дел Великобритании и Канады высказались о необъявленной инаугурации Александра Лукашенко. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань опубликовал запись в твиттере, в которой сказал, что Лукашенко не является легитимным лидером.
«Канада осуждает неанонсированную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не достает легитимности демократически избранного лидера. Канада призывает к свободным и справедливым выборам для народа Беларуси. Мы согласовываем соответствующий ответ с международными партнерами», — сказано в сообщении.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал в твиттере, что «тайная инаугурация» Лукашенко «подрывает его репутацию». Ранее МИД Великобритании объявлял, что не признает итоги президентских выборов в Беларуси.
«Тайная инаугурация Лукашенко еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы — это обман белорусского народа», — сказано в сообщении.
Протестующие блокировали МКАД и дороги в некоторых районах Минска
С утра в некоторых районах Минска и на МКАД протестующие на время блокировали автомобильное движение, выходя на проезжую часть, сообщает TUT.by и телеграм-канал Антона Мотолько.
На видео, опубликованном Мотолько, три человека стоят на МКАД, преграждая движение автомобилям. Onliner также сообщает о блокировке МКАД со ссылкой на читателей.
По информации TUT.by, движение на проспекте Дзержинского было заблокировано на 10 минут; в Уручье два человека замедляли движение по проспекту Независимости.
ЕС: так называемая «инаугурация» Лукашенко лишена легитимности
Европейский союз считает, что инаугурация и новый мандат Александра Лукашенко лишены легитимности. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
В заявлении отмечено, что «"инаугурация" противоречит воле значительной части беларусов, и способствует дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси». В связи с ситуацией в стране ЕС решил пересмотреть свои отношения с Беларусью.
Китай об инаугурации Лукашенко: мы уважаем выбор народа Беларуси
Власти Китая уважают выбор, который сделал народ Беларуси. Об этом объявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя состоявшуюся в среду церемонию инаугурации Александра Лукашенко, передает ТАСС.
«Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность», — сказал Вэньбинь.
Госсекретарь МИД Норвегии: полусекретные «инаугурации» не придают легитимности
Государственный секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен написал в твиттере, что необъявленная инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом.
«Полусекретные "инаугурации" не придают легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторно призывает власти воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными», — сказано в сообщении Халворсена.
Глава МИД Швеции: поспешная и необъявленная инаугурация Лукашенко подтверждает его нелегитимность
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в твиттере, что Швеция считает Александра Лукашенко ответственным за насилие и репрессии против оппозиции, а также добавила, что необъявленная инаугурация свидетельствует о нелегитимности Лукашенко.
«Поспешная и необъявленная инаугурация Лукашенко подтверждает его недостаток легитимности в качестве демократически избранного лидера. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Мы продолжим считать его ответственным за насилие и репрессии против оппозиции и мирных демонстрантов», — говорится в заявлении Линде.