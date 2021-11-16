Мигранты у польской границы

С 8 ноября в окрестностях погранперехода «Брузги-Кузница» на беларуско-польской границе тысячи мигрантов живут в обустроенном при помощи беларуских властей лагере. Все это время польские пограничники сообщают о попытках силового прорыва границы.

16 ноября группа мигрантов начала ломать проволочное ограждение и закидывать польских пограничников камнями, те ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В столкновениях пострадали семь польских полицейских, на беларуской стороне за помощью обратились три мигранта и три журналиста. КПП осмотрели сотрудники Следственного комитета.