Мигранты у польской границы

Очевидцы заметили колонну мигрантов в сопровождении силовиков возле погранперехода «Брузги‑Кузница»
Возле пограничного пункта пропуска «Брузги-Кузница» на беларуско-польской границе очевидцы заметили колонну мигрантов. Первым об этом сообщил и опубликовал видео блогер Антон Мотолько.
Уроженец Гродно подтвердил, что местность на видео похожа на трассу М6, проходящую вблизи перехода «Брузги». Позже видео с этого места опубликовало региональное издание NewGrodno.
По утверждению издания, на видео колонна из сотен мигрантов почти вплотную подошла к погранпереходу. Возле них стоят люди в военной форме и с автоматами.
Вскоре информацию подтвердил Госпогранкомитет Беларуси. По утверждению ведомства, ️«на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».
«Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», — пишет ГПК.
Мигранты свернули с дороги в лес возле КПП
Вдоль дороги возле пограничного пункта пограничники с собаками выстроились в цепочку, сообщает Sputnik.
На видео издания заметно, что мигранты вынуждены были повернуть с дороги в лес. Это же в своем твиттере пишет президент фонда «Центр мониторинга антиполонизма» Дариуш Матецкий.
Официальный представитель ГПК Антон Бычковский сообщил Sputnik, что пограничники несут службу в усиленном варианте на пунктах пропуска.
С польской стороны границы дежурят пограничники, полиция и военные
С польской стороны границы дежурят пограничники, полиция и военные, сообщает заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик.
По его словам, «польские службы готовы к любым обстоятельствам».
«Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — написал в своем твиттере министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын.
Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик прокомментировал ситуацию на границе в эфире «Польского радио». «Я убежден — это даже не впечатление, а я убежден — что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон», — сказал он.
РИА «Новости»: у границы собрались более тысячи мигрантов
По подсчетам беларуских пограничников, в группе беженцев у границы с Польшей более тысячи человек, среди них много женщин и детей, сообщает РИА «Новости»
Пограничники утверждают, что мигранты «угрозы пока не представляют». Также ведомство привлекло гродненский резерв к охране участка границы, куда движется колонна.
Польша проведет экстренное заседание с участием премьер-министра по ситуации на границе
В связи с ситуацией на границе в 13:00 по местному времени состоится заседание штаба антикризисного управления с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, вице-премьера правительства Ярослава Качиньского, министра внутренних дел Мариуша Каминьского и министра обороны Мариуша Блащака, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Замминистра внутренних дел Польши о мигрантах на границе: «Они не пройдут»
Польская погранслужба насчитывает 16 тысяч человек, им помогают 1 300 человек агентства Frontex, а также десять тысяч солдат и польская полиция, сообщил замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.
«Они не пройдут», — добавил он.
Sputnik утверждает, что вся колонна мигрантов ушла в Польшу
Издание Sputnik со ссылкой на неназванных пограничников сообщает, что «вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Беларуси».
По сведениям издания, силовики сняли усиление на границе.
Министерство обороны Польши: мигранты находятся в окрестностях погранперехода «Кузница»
Министерство обороны Польши опубликовало видео, снятое с вертолета, на котором группа мигрантов стоит у ограждения на границе. Ведомство сообщает, что это происходит в окрестностях Кузницы, где располагается пограничный пункт контроля.
6 ноября издание Kurdish News объявило о встрече мигрантов в центре Минска
6 ноября издание Kurdish News опубликовало в фейсбуке объявление о встрече оказавшихся в Беларуси мигрантов около ТЦ «Галерея Минск». Фейсбук определяет язык публикации как сорани (центральнокурдский).
Как следует из автоматического перевода объявления, в нем анонсировалась встреча беженцев «завтра, в 14:00» перед «Галереей Минск», к участию приглашались «курдские, сирийские, арабские» мигранты, включая «детей, женщин, мужчин и молодежь». Речь шла о том, чтобы определить дату появления иммигрантов «у границы Польши». В другом посте Kurdish News говорится о том, что Германия якобы готова принять беженцев, следующих из Беларуси.
7 ноября днем около ТЦ действительно собирались мигранты с рюкзаками и спальными мешками. Корреспондент «Медиазоны» сфотографировал собравшихся.
Фото: «Медиазона»
Телеканал ОНТ опубликовал видео, на котором мигранты проходят через дыру в заборе на территорию Польши
В телеграм-канале ОНТ появилось видео, на котором, как утверждается, мигранты покидают Беларусь и уходят через дыру в заборе на территорию Польши.
Ранее министерство обороны Польши опубликовало видео, снятое с вертолета, на котором группа мигрантов стоит у ограждения на границе.
ТАСС: в Госпогранкомитете «пока точно не знают», покинули ли мигранты территорию Беларуси
В погранкомитете Беларуси «пока точно не знают», смогли ли мигранты покинуть территорию страны, сообщает ТАСС.
Ранее агентство Sputnik со ссылкой на ведомство писало, что мигранты ушли в Польшу, а телеканал ОНТ утверждал, что опубликовал видео, на котором они уходят в Польшу через дыру в заборе.
РИА «Новости»: Польша направила на границу антитеррористические подразделения
Польша перебросила на границу с Беларусью антитеррористические подразделения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Польши Мачея Вонсика в эфире польского телевидения.
«Там есть дополнительные патрули Пограничной стражи, Пограничная стража максимально мобилизована. Сегодня на границу были направлены также антитеррористы. Также там есть 12 тысяч солдат Войска Польского», — сказал Вонсик.
МВД Польши: силовики предотвратили попытку мигрантов прорваться через границу
Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны к югу от пограничного перехода в Кузнице, сообщает МВД Польши.
«Ситуация была под контролем», — утверждают они.
Мигранты кидают жерди на колючую проволоку, польские силовики в ответ применяют газ
Агентство «Белта» опубликовало видео, на котором мигранты кидают жерди на колючую проволоку, а польские силовики со щитами в ответ применяют газ, за происходящим наблюдает вертолет.
Минобороны Польши: человек из толпы мигрантов перерезает проволоку болторезом
Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором мужчина в темной одежде перерезает проволоку пограничного заграждения болторезом. Нижняя часть его лица закрыта одеждой.
Госпогранкомитет оценивает количество мигрантов на границе в две тысячи человек
ГПК утверждает, что перед заграждениями на линии границы «находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей».
Также ведомство сообщает, что беженцы не проявляли агрессии, но польские силовики «вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации задействовали авиацию для оказания психологического давления» и пустили в ход слезоточивый газ.
«В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения», — считает ГПК.
Минобороны Польши сняло с вертолета палаточный лагерь мигрантов у границы
Министерство обороны Польши сняло с вертолета палаточный лагерь мигрантов и опубликовало видео в своем твиттере.
Польша опубликовала два снятых с вертолета видео, где мигранты ломают ограждение на границе
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер опубликовал два видео, которые силовики сняли с вертолета сегодня днем. В кадре мигранты пытаются сломать ограждение и попасть на территорию Польши.
Польская полиция опубликовала видео, снятое вечером. Мигранты разжигают костры в палаточном лагере, с другой стороны границы стоят польские силовики со щитами.
На границе раздались звуки выстрелов; ГПК: они производились со стороны Польши
Госпогранкомитет подтвердил РИА «Новости» информацию о выстрелах на беларуско-польской границе. Ведомство утверждает, что выстрелы производились со стороны Польши.
Ранее видео, на котором отчетливо слышны звуки выстрелов, опубликовал один из беженцев в закрытом телеграм-чате, где они обсуждают ситуацию на границе. При этом на съемке почти ничего не видно из-за темноты.
Польша приостановила работу пограничного пункта «Кузница», возле которого мигранты разбили палаточный лагерь
С 7:00 9 ноября «в связи с ситуацией на польско-беларуской границе» Польша приостанавливает проезд автомобилей через пограничный пункт «Кузница», сообщила в твиттере пограничная служба страны.
Людям, желающим въехать в Польшу, ведомство рекомендует пересекать границу через другие пункты — в Тересполе и Бобровниках.
МВД не нашло нарушения беларуских законов со стороны мигрантов
«Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно», — передает «Белта» слова министра внутренних дел Ивана Кубракова.
Польские пограничники: за сутки мигранты пытались пересечь границу 309 раз
За 8 ноября польские пограничники зафиксировали 309 попыток пересечения границы, сообщает погранслужба. Кроме того, пограничники задержали 6 человек за «пособничество» беженцам.
Литовская погранслужба признала, что применила слезоточивый газ во время волнений в лагерях для мигрантов
В понедельник в трех литовских лагерях для мигрантов прошли беспорядки, во время задержания их участников в Мядининкае пограничники применили слезоточивый газ, сообщает госпогранслужба Литвы.
Вечером мигранты устроили акцию протеста в одном из пяти секторов проживания в Мядиникае. По сообщению литовских пограничников, они требовали свободы, шумели, пытались открыть забор и сломать ворота.
Бойцы сил специального назначения зашли в сектор, несколько мигрантов оказали им сопротивление, пытаясь захватить оружие. Силовики применили слезоточивый газ, а семерых активных участников беспорядков задержали.
Также погранслужба сообщает о волнениях в лагерях в Пабраде и Кибартае.
Польского военного атташе вызывали в Минобороны Беларуси
Минобороны вызвало польского военного атташе Ярослава Кембровски из-за «безосновательных и неправомерных обвинений польской стороны в причастности беларуских военнослужащих к миграционному кризису на польско-беларуской границе», сообщает ведомство.
«Для предъявления таких серьезных претензий требуются веские доказательства, без которых обвинения расцениваются в качестве провокации в отношении Вооруженных Сил Республики Беларусь», — говорится в сообщении министерства.
В Минобороны считают, что Польша не готова «к конструктивному диалогу по возникшим спорным вопросам или не желает диалога».
Литовский парламент на месяц вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Сейм Литвы с завтрашнего дня на месяц вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью, сообщает Delfi.
«Введение ЧП необходимо, намечается, что оно вступит в силу 10 ноября и будет действовать месяц, только на границе с Беларусью и на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов», — сказала председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Колонна мигрантов прошла мимо деревни Дайлидки в сторону границы с Польшей
Около десяти часов вечера колонна мигрантов в сопровождении силовиков прошла мимо деревни Дайлидки в сторону границы с Польшей, сообщает телеграм-канал «Гродно Like!» со ссылкой на своих читателей.
Трасса М6, вдоль которой расположена деревня, ведет к погранпереходу «Брузги-Кузница», рядом с которой мигранты поставили палаточный лагерь. Расстояние между деревней и лагерем — примерно 9,5 километров.
Две группы мигрантов прорвались через польскую границу
9 ноября две группы мигрантов смогли прорваться на польскую сторону в районе деревень Крынки и Беловежа, сообщает радио Bialystok ссылкой на погранслужбу.
Сколько конкретно человек сумели перейти на польскую сторону, не уточняется, но речь идет о десятках человек.
На обоих частях границы мигранты сломали ограждения. Некоторых пограничники задержали и вернули на беларускую сторону, остальных сейчас разыскивают, сообщила пресс-секретарь пограничной службы Подляского воеводства Катаржина Зданович.
Позже Минобороны Польши сообщило, что все прорвавшиеся в Польшу мигранты задержаны.
Обновлено в 9:34. Добавлена информация Минобороны.
Польское Минобороны утверждает, что беларуские силовики запугивают мигрантов выстрелами
Министерство обороны Польши опубликовало видео, снятое у границы с Беларусью — на нем, как утверждается, беларуские силовики запугивают мигрантов выстрелами.
На видео заметна группа мигрантов за колючей проволокой, рядом с которыми стоят несколько людей в камуфляжной форме. Затем один из силовиков передергивает затвор, слышится звук выстрела, мигранты пригибаются, звучат их крики.
За сутки Польша пресекла 599 попыток прорыва границы
Пограничная служба Польши отчиталась о 599 пресеченных попытках прорыва границы за последние сутки.
Как сообщает ведомство, в процессе пресечения таких попыток польские силовики задержали пятерых граждан Ливана, трех иракцев и одного гражданина Сирии. За пособничество в попытках прорвать границу задержали трех человек — граждан России, Швеции и Литвы.
Госпогранкомитет: польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов беженцев
«Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов», — рассказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский изданию Sputnik.
Меркель позвонила Путину по поводу мигрантов на границе с Польшей; он предложил говорить напрямую с Минском
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить происходящее на беларуско-польской границе, сообщается на сайте Кремля.
Путин предложил Меркель говорить о миграционном кризисе напрямую с Минском.
ГПК назвал провокацией видео польского Минобороны с «запугиванием мигрантов выстрелами»
Представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский назвал видео Минобороны Польши с «запугиванием мигрантов выстрелами» «информационной провокацией», пишет Sputnik.
«Короткое видео не позволяет объективно оценить полную картину события, невозможно идентифицировать участок местности. И тем более утверждать о достоверности и подлинности происходящего», — сказал Бычковский изданию.
По его мнению, таким образом Польша отвлекает внимание от «собственных действий в отношении беженцев».
Ранее Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором, как утверждается, беларуский силовик стреляет в воздух в непосредственной близости от группы мигрантов, в том числе женщин.
Беларуский Красный Крест собирается выделить мигрантам у польской границы несколько тонн продовольствия
Беларуское общество Красного Креста планирует обеспечить мигрантов у польской границы несколькими тоннами продовольствия, а также одеждой и средствами гигиены, рассказал генеральный секретарь БОКК Дмитрий Шевцов в эфире ОНТ.
«Здесь на самом деле помощь и Совета Республики, и Гродненского облисполкома очень важна, и благодаря им на сегодня мы планируем через Красный Крест передавать более двух тонн мясной продукции, около пяти тонн воды, около тонны хлебобулочных изделий. Опять же, одежду, средства гигиены в том числе — для того, чтоб мигранты могли себя чувствовать в более лучших условиях», — сказал Шевцов.
При этом, по его словам, 9 ноября БОКК при помощи международных организаций, Совета Республики и Гродненского облисполкома уже выделило мигрантам «порядка 100 продуктовых наборов, около 300 литров воды, теплые вещи, одеяла, спальные мешки».
OKO.press: в лагере мигрантов на границе умер 14-летний ребенок из Курдистана; ГПК отрицает это
Польское издание OKO.press со ссылкой на двух мигрантов, с которыми журналисты держат контакт «с момента создания лагеря», утверждает, что на границе умер 14-летний ребенок из Курдистана.
По информации издания, трагедия произошла в ночь на 10 ноября. Ребенок умер от простуды, а его тело забрали беларуские пограничники вместе с врачами.
В закрытом телеграм-чате, где мигранты обсуждают ситуацию на границе, один из участников около 15:00 10 ноября на английском языке написал, что это неправда. «Я курд, ни один ребенок не умер, слава богу, но здесь много детей, у которых нет подгузников и молока, что представляет угрозу для их жизней», — сказано в его посте.
Информацию о смерти подростка отрицает и Госпогранкомитет Беларуси в комментарии изданию Sputnik.
Утром 10 ноября в телеграм-канале Антона Мотолько появилось видео, на котором беларуские силовики несут на носилках человека в сторону КПП, перед ними идет врач скорой помощи.
Обновлено в 8:15. Добавлен комментарий из закрытого телеграм-чата мигрантов.
Обновлено в 8:30. Добавлен комментарий Госпогранкомитета, в связи с чем изменен заголовок.
Ночью группа из 150 мигрантов пыталась прорваться через границу с Польшей
Ночью группа из примерно 150 человек пыталась силой прорваться через польско-беларускую границу, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Бартош Гродецки.
Всего за последние сутки Польша пресекла 468 попыток пересечения границы, передает пограничный комитет.
Польские военные стреляли в воздух, чтобы остановить попытки прорыва границы мигрантами
10 ноября польские военные несколько раз стреляли в воздух чтобы остановить мигрантов, которые пытались прорвать границу, сообщает Минобороны Польши.
По информации ведомства, в районе Беловежи на границе с Брестской областью Беларуси группа из нескольких сотен мигрантов «бросала в солдат различные предметы» и пыталась разрушить забор. Военные произвели предупредительные выстрелы в воздух. Когда прибыло подкрепление, мигрантов увели беларуские пограничники.
Минобороны дополняет, что в то же время в окрестностях района Шудзялово, граничащего с Гродненской областью, мигранты напали на солдата и ударили его палкой в грудь. Он произвел два предупредительных выстрела в воздух, после чего мигранты ушли.
Представитель ООН раздавал еду в лагере мигрантов; началась потасовка
Представитель УВКБ ООН Мулусеу Мамо раздавал еду в лагере мигрантов, когда между иностранцами началась потасовка, сообщает Sputnik.
Он также дал комментарий журналистам. По словам Мулусеу Мамо, ситуация в лагере «катастрофическая» и «через день будет еще хуже». Он заверил, что поставки гуманитарной помощи продолжатся.
Посольство Ирака в России объявило об эвакуации своих граждан, которые хотят вернуться из Беларуси
Посольство Ирака в России объявило эвакуацию граждан, которые хотят вернуться из Беларуси домой.
Для включения в список на эвакуацию иракцев просят связаться с консульством через Whatsapp или по электронной почте.
10 ноября министр по делам миграции и мигрантов Ирака Карим ан-Нури говорил, что мигрантов хотят возвращать на родину именно таким образом, потому что у Багдада нет представительства в Минске.
Обновлено в 15:31. Добавлено пояснение Карима ан-Нури.
Минздрав сообщил о 18 мигрантах, обратившихся за медицинской помощью
За последние сутки 18 человек из лагеря беженцев обратились в больницы и поликлиники за медицинской помощью, а четверо были госпитализированы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на начальника главного управления организации медицинской помощи ведомства Алексея Щербинского.
«Трое из пациентов, которые получили помощь на стационарном этапе, имеют терапевтическую патологию. Это разновозрастные пациенты от 10 до 70 лет. А еще 14-ти была оказана амбулаторная помощь. Кроме того, уже было совершено порядка 20 выездов бригад скорой помощи», — цитирует Щербинского пресс-служба.
Также, по его мнению, «нарушения санитарно-эпидемиологических условий, в которых оказались беженцы, несут на себе дополнительные риски возникновения как инфекционных заболеваний, так и неинфекционных».
Канцелярия президента Польши: Turkish Airlines пообещала не принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт рейсов в Минск
Turkish Airlines пообещала не принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт рейсов в Минск, сообщил государственный секретарь Канцелярии Президента Польши Якуб Кумоч в твиттере.
Как уточнил Кумоч, компания сделает исключение для владельцев дипломатических паспортов.
«Белавиа» не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах из Турции
«Белавиа» не будет перевозить граждан Ирака, Сирии, Йемена из Турции, сообщается на сайте государственного авиаперевозчика.
Ранее государственный секретарь Канцелярии Президента Польши Якуб Кумоч сообщил, что Turkish Airlines пообещала не принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт рейсов в Минск.
Sputnik: группа мигрантов прорвалась на территорию Польши
Мигранты повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», сообщает издание Sputnik. Покинув территорию Беларуси, они передвигаются вдоль польского пограничного заграждения, утверждает издание.
На первом опубликованном видео слышны крики толпы возле КПП. На втором видео группа мигрантов идет между заборами.
Минобороны Польши сообщило о группе мигрантов, пересекших пограничных переход в Кузнице
Группа мигрантов пересекла пограничный переход в Кузнице, сообщает польское Минобороны. Они были задержаны.
В лагерь мигрантов привезли бревна
В лагерь мигрантов возле польской границы привезли бревна длиной около двух метров. Трансляцию ведет Ruptly.
На видео мигранты разбирают дрова из грузовой машины и перетаскивают их ближе к границе. Рядом стоят беларуские пограничники.
В четверг Александр Лукашенко поручил обеспечить мигрантов на польской границе сухими дровами.
«Иракские авиалинии» не будут летать в Минск
«Иракские авиалинии» не будут летать в Минск, сообщает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию.
«Иракские авиалинии подтвердили, что не будут возобновлять полеты в Минск, а также Turkish Airlines приостановят продажу билетов в один конец из Турции в Минск», — сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейского союза.
Ирак официально заявил о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью
Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство.
Польская полиция обнаружила тело мигранта возле границы с Беларусью
12 ноября польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии в лесу недалеко от границы с Беларусью, сообщает ведомство.
Полиция уточняет, что мертвого иностранца нашли недалеко от населенного пункта Вулька Тереховска, что близ границы с Брестской областью Беларуси. Причина смерти молодого сирийца пока неизвестна.
Всего за последние сутки польские пограничники пресекли 219 попыток перейти границу.
Польская погранслужба: ночью мигранты использовали слезоточивый газ, а беларуские военные ломали ограждение
Ночью группа из сотни мигрантов использовала против польских пограничников слезоточивый газ, а беларуские военные слепили их стробоскопами и лазерами, а также ломали ограждение на линии границы, сообщает пограслужба страны.
Ведомство считает, что слезоточивым газом беженцев снабдила беларуская сторона. Пограничники отмечают, что прорваться в Польшу у иностранцев не получилось.
В результате несчастного случая на границе погиб польский солдат
Польский солдат погиб на границе с Беларусью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польских военных.
По предварительным данным, солдат погиб после выстрела из служебного оружия, говорится в сообщении командира 17-й великопольской механизированной бригады.
Польские пограничники сообщили о двух попытках силового перехода границы за сутки
За последние сутки мигранты пытались дважды прорваться на территорию Польши, сообщают пограничники.
Это произошло в районе польских деревень Дубиче-Церкевне и Колония-Клюковичи. Пограничники уточняют, что попытки перехода границы были силовыми.
Возле Колонии-Клюковичи на полицейских было совершено нападение, пишет полиция Подляского воеводства.
«Брошенный камень попал в шлем офицера. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского», — сообщила полиция.
Кроме этого, пограничники зафиксировали 233 попытки незаконного пересечения границы и вынесли решения о выдворении из Польши 77 человек.
Сенатор Лискович утверждает, что мигранты на границе отказались отпускать своих детей в оздоровительные лагеря
Беларуские власти предложили мигрантам на границе отправить своих детей в оздоровительные лагеря, но те отказались, пишет агентство Sputnik со ссылкой на члена Совета Республики Виктора Лисковича.
Лискович, как утверждается, «координирует работу лагеря мигрантов на границе».
«Более 400 человек мы можем сегодня разместить. Вели переговоры с беженцами, но, к сожалению, пока желающих нет», — сказал Лискович.
«Белавиа» не будет перевозить граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на рейсах из Дубая
Авиакомпания «Белавиа» не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на рейсы из Дубая. Сообщение об этом появилось 14 ноября на сайте компании.
В нем указано, что решение о том, чтобы не перевозить граждан этих стран на рейсах до Беларуси, принято «компетентными органами ОАЭ».
«Пассажиры, попадающие под действие данного запрета, смогут вернуть полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения», — пишет авиаперевозчик.
12 ноября авиакомпания решила не перевозить иракцев, сирийцев и йеменцев на рейсах из Турции.
Съемочную группу RT France задержали на польско-беларуской границе
Съемочную группу RT France задержали на польско-беларуской границе, сообщила главный редактор канала Ксения Федорова.
«Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя "крайне недружелюбно". Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это "наручники", с тех пор на связь группа не выходит», — написала Федорова.
ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Подляской полиции пишет, что корреспондентов задержали за работу в зоне ЧП без разрешения.
Оба задержанных сотрудника RT — граждане Франции. Они находятся в отделе полиции, их дело будет передано в суд в срочном порядке, добавили в пресс-службе.
В сентябре Польша ввела режим ЧП на границе с Беларусью.
Мигранты из лагеря собрались у польского погранперехода «Брузги»
Колонна мигрантов из лагеря на границе пришла к польскому пункту пропуска «Брузги», передает телеканал «Мир».
Дорога перекрыта ограждением, за которым стоят силовики и водометы. Беларуские военные на ситуацию не реагируют.
Ранее агентство «Белта» сообщило, что беженцы с вещами покинули лагерь.
«Опомнитесь». На переходе «Брузги» польские пограничники транслируют обращение к беларуским коллегам
На переходе «Брузги» польские пограничники включили запись обращения к беларуским коллегам с призывом позволить мигрантам вернуться домой. Это попало в эфир Ruptly.
«Соседи, беларусы, очень вас просим, опомнитесь. Это невинные женщины и дети. Позвольте им вернуться домой. Еще недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим женам и детям? Одумайтесь, пожалуйста», — произносит женский голос через громкоговорители.
Польская полиция оценила количество мигрантов на переходе «Кузница» в 3,5 тысячи человек
Польская полиция оценивает количество мигрантов, находящихся на закрытом пограничном переходе «Кузница» в 3,5 тысячи человек, написал пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Станислав Жарын в твиттере.
В Польше съемочную группу RT France оштрафовали за работу на границе без разрешения
Спустя семь часов после задержания вышла на связь съемочная группа телеканала RT France — суд приговорил журналистов к штрафу, сообщила главный редактор телеканала.
Двух журналистов задержали утром на польско-беларуской границе. ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Подляской полиции написал, что корреспондентов задержали за работу в зоне ЧП без разрешения.
В сентябре Польша ввела режим ЧП на границе с Беларусью.
Меркель и Лукашенко обсудили по телефону кризис на беларуско-польской границе
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с Александром Лукашенко, сообщил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.
По его словам, политики «говорили о сложной ситуации на границе Беларуси и Евросоюза, особенно о необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам». Также они «договорились продолжить обмен по этим вопросам».
В близком к пресс-службе Лукашенко телеграм-канале «Пул Первого» написали, что разговор длился 50 минут. В ходе него Меркель и Лукашенко «обсудили ряд проблем, прежде всего ситуацию с беженцами на границе». В частности, политики обсудили пути решения проблемы и гуманитарную поддержку беженцев. «Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации», — отметили в телеграм-канале.
Ранее Ангела Меркель дважды разговаривала с президентом России Владимиром Путиным о кризисе на беларуско-польской границе, однако тот предлагал обсуждать проблему напрямую с Лукашенко.
Силовики на польской границе применили водомет и светошумовые гранаты против мигрантов, которые начали ломать заграждение
Силовики на польской границе применили несколько светошумовых снарядов и водомет против беженцев, которые начали бросать камни в их сторону и ломать заграждение. В трансляции РБК хорошо видно, как мигранты перед забором собирают с земли мелкие камни и набивают ими карманы. Ведущий стрима утверждает, что с польской стороны работают водометы, заряженные слезоточивым газом; репортер говорит, что «попал под струю» и «еле продохнул». У мигрантов, которые забрасывают польских силовиков камнями, лица закрыты шарфами.
Минобороны Польши обвинило беларуские власти в снабжении мигрантов светошумовыми гранатами
Министерство обороны Польши в твиттере обвинило власти Беларуси в снабжении мигрантов на границе светошумовыми гранатами.
К сообщению ведомства прилагается видео. На нем слышны взрывы светошумового заряда, однако источник звука непонятен.
ОНТ и Sputnik сообщили, что их сотрудники пострадали от слезоточивой смеси, которую распылили польские водометы
Телеканал ОНТ и издание Sputnik сообщили, что их сотрудники, освещавшие события на беларуско-польской границе, пострадали от слезоточивой смеси, которую распылили водометы польских силовиков.
Польская полиция сообщила, что одного из ее сотрудников госпитализировали после столкновения с мигрантами
Одного из польских полицейских госпитализировали после столкновения с мигрантами на польско-беларуской границе, сообщает полиция Польши в твиттере.
По предварительной информации ведомства, у полицейского поврежден череп из-за попадания в него неким предметом.
После попытки прорыва за медпомощью обратились шесть человек: три мигранта и три журналиста
За медицинской помощью после попытки прорыва на границе обратились шесть человек, рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, сообщает «Белта».
«Действительно, количество пострадавших (вернее, обратившихся за медпомощью) увеличилось до шести человек. Трое из них беженцы, трое — журналисты», — сказала Кеда.
Сообщается, что за прошедшую неделю беларуские врачи оказали помощь 21 гражданину из Ирака, Сирии, Судана, Марокко, Конго, Турции, Кубы и других стран. На стационарное лечение помещены четыре иностранца. Госпитализированы один взрослый и трое детей.
Часть мигрантов уходит от границы; Лукашенко поручил организовать ночлег для женщин и детей
Часть беженцев решили покинуть пункт пропуска, сообщает «Белта», их направляют в транспортно-логистический центр близ границы. О поручении Александра Лукашенко организовать ночлег для мигрантов пишет телеграм-канал «Пул Первого».
Корреспондент РИА «Новости» называет число ушедших мигрантов, пока их 150-200 человек.
«Белта» ведет стрим, на котором видно перемещение мигрантов. В трансляции можно увидеть, как пограничник сперва говорит мигрантам: «Стоп, я сказал», а потом: «Гоу, я сказал».
Семь польских полицейских пострадали при попытке прорыва границы
При попытке прорыва беларуско-польской границы от брошенных предметов пострадали семеро польских полицейских, сообщает ведомство. Отмечается, что двое сотрудников получили травмы головы, у пятерых — травмы рук и ног.
Представитель Генштаба: польские силовики применили спецсредства с токсичными химикатами
«Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на беларуско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия», — рассказал «Белте» заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Малык.
«После осмотра места происшествия обнаружены, зафиксированы и изъяты следы применения слезоточивого газа с помощью выстрелов газовых гранат, а также следы химического вещества, используемого при применении водометов. 5 граждан обратились с соответствующими телесными повреждениями», — отметил заместитель начальника СК по гродненской области Виктор Леган.
850 беженцев перебрались с границы в логистический центр, 1200 человек решили остаться в лагере
850 беженцев перебрались из лагеря у границы в логистический центр, 1 200 человек решили остаться в лагере в лесу, сообщает Sputnik со ссылкой на государственное телевидение Беларуси.
Министр внутренних дел: из Беларуси за 2,5 месяца депортировали 1 500 иностранцев
«С 1 сентября по сегодняшний день прибыло 8 000 иностранных граждан через международные пункты пропуска. В отношении 1 500 иностранных граждан были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства. В отношении данных лиц были приняты решения о депортации», — сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков.
Министр отметил, что «каких-либо проблем с нахождением на нашей территории иностранных граждан нет».