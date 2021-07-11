Массовые обыски и задержания журналистов

Сайт «Нашай Нівы» перестал открываться у некоторых провайдеров в Беларуси и за границей
Сайт издания «Наша Ніва» nn.by перестал открываться у некоторых провайдеров в Беларуси и за границей, сообщает TUT.by.
Сайт не открывается и у корреспондентов «Медиазоны».
Причина неизвестна.
«Наша Ніва» не может связаться со своим главным редактором Егором Мартиновичем
Редакция «Нашай Нівы» не может связаться с главным редактором издания Егором Мартиновичем и «некоторыми другими сотрудниками», пишет «Наша Ніва».
«Допускаем, что в этот момент он может быть задержан, поскольку сообщают, что в здании, где он находился, видели сотрудников ГУБОПиК», — сообщает редакция.
Мининформ: сайт «Нашай Нівы» заблокирован на основании уведомления Генпрокуратуры
Сайт издания «Наша Ніва» заблокирован министерством информации на основании уведомления Генеральной прокуратуры, сообщает ведомство.
Блокировка связана с «размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».
Согласно закону о СМИ, запрещено распространение:
- информации от имени организаций, не прошедших госрегистрацию;
- сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, сведений о способах и методах разработки, изготовления, использования и местах приобретения наркотиков;
- информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, фото- и видеоизображения этого несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, дату рождения несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства, учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность этого несовершеннолетнего, без согласия его законного представителя;
- информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ;
- ненадлежащей рекламы;
- информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Беларусь.
«Наша Ніва»: дома у редактора издания Андрея Скурко проходит обыск
Дома у редактора «Нашай Нівы» Андрея Скурко проходит обыск, сообщает издание.
Сотрудник RT Придыбайло опубликовал фото из редакции «Нашай Нівы»
Сотрудник RT Константин Придыбайло опубликовал фото из редакции «Нашай Нівы» в своем телеграм канале.
Он утверждает, что в офис редакции пришли силовики.
Замглавреда «Нашай Нівы»: не выходят на связь четыре сотрудника редакции
«Наша Ніва» не может выйти на связь с четырьмя сотрудниками редакции. Об этом TUT.by рассказал заместитель главного редактора издания Артем Гарбацевич.
«Пока пробуем выяснить, с кем из наших отсутствует связь. На данный момент это как минимум четыре человека. Мы не знаем, по какой причине связь отсутствует. Может быть, они спят. Будем на это надеяться, хотя… Мы продолжаем выяснять ситуацию, чтобы понимать перспективы и чем вызваны претензии», — сказал он.
В рамках какого дела проходят обыски, Гарбацевич не знает.
«Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться. Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришел и почему», — сказал он.
По мнению Гарбацевича, «такая синхронность действий силовых органов и решения Мининформации о блокировке сайта напоминает кейс TUT.BY».
«Мы еще не знаем, что у нас с банковскими счетами, так как нет связи с бухгалтером. Продолжаем разбираться», — сказал он.
«Наша Ніва»: обыски проходят у сотрудников бухгалтерии
Силовики пришли с обысками к сотрудникам бухгалтерии «Нашай Нівы», сообщает издание.
По информации издания, обыск был в квартире главного редактора издания Егора Мартиновича. Сейчас обыск проходит у редактора Андрея Скурко.
Также нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, корреспондентом Натальей Лубневской и фотографом Шурой Пилипович-Сущиц. Возможно, они находились в редакции, когда туда пришли силовики.
Главбуха «Нашай Нівы» увезли из офиса домой на обыск
Главного бухгалтера «Нашай Нівы» Ольгу Ракович увезли из офиса домой на обыск, пишет издание.
В бухгалтерии обыск закончился. Силовики изъяли документы, пишет «Наша Ніва».
«Наша Ніва»: обыск в бухгалтерии проводили сотрудники центрального аппарата МВД
Обыск в офисе бухгалтерии «Нашай Нівы» проводили сотрудники центрального аппарата МВД, пишет издание.
Журналистов «Нашай Нівы» Наталью Лубневскую Шуру Пилипович-Сущиц отпустили из редакции под подписку о неразглашении
Корреспондента «Нашай Нівы» Наталью Лубневскую и фотографа Шуру Пилипович-Сущиц отпустили из редакции «Нашай Нівы» под подписку о неразглашении, сообщает издание.
Закончился обыск в квартире главного редактора «Нашай Нівы»
Закончился обыск в квартире главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича, сообщает «Еврорадио».
Его со скованными за спиной руками вывели из дома двое силовиков.
Силовики против журналистов. Что происходит 8 июля с независимыми изданиями в Беларуси
— В редакции «Нашай Нiвы», у бухгалтеров издания и в домах его журналистов проходят обыски. Первоначально на связь перестали выходить четверо сотрудников, позже корреспондента Наталью Лубневскую и фотографа Шуру Пилипович-Сущиц отпустили из редакции под подписку о неразглашении. Главный редактор издания Егор Мартинович задержан.
— Мининформ заблокировал сайт «Нашай Нiвы» и зеркало сайта «Еврорадио». У пользователей также возникли проблемы с доступом к сайту издания dev.by.
— В редакции нескольких региональных изданий — «Брестской газеты» и барановичского Intex-press также пришли силовики. В случае с Intex-press речь идет о КГБ.
— В Орше задержали редактора местного издания orsha.eu Игоря Казмерчака. Во время обыска у Казмерчака изъяли ноутбук и мобильный телефон.
Обыск в квартире редактора «Нашай Нівы» Андрея Скурко закончился
Закончился обыск в квартире редактора «Нашай Нівы» Андрея Скурко, сообщает издание.
Его повезли на допрос. Куда именно, не сообщается.
К главреду «Нашай Нiвы» в СК приехала скорая помощь
К главному редактору «Нашай Нiвы» Егору Мартиновичу в Следственный комитет приехала скорая помощь, сообщает само издание.
Обыски и допросы в «Нашай Нiве» проводили по статьям о грубом нарушении порядка и «массовых беспорядках»
Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК), сообщает «Наша Нiва».
Обыски прошли в редакции издания, офисе бухгалтерии, дома у редактора Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, а также бухгалтера Ольги Ракович. Их проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в Следственном комитете.
Центральный аппарат СК: «никакой скорой помощи» у нас нет
Представитель центрального аппарата Следственного комитета рассказал Onliner, что «никакой скорой помощи» у них нет.
Onliner уточняет, что пытается получить комментарий по этой информации в управлении СК по городу Минску и опубликует подробности, как только узнает их.
Ранее «Наша Нiва» сообщала, что к главному редактору издания Егору Мартиновичу в Следственный комитет приехала скорая помощь.
Главред «Нашай Нiвы» задержан на 72 часа, он проходит подозреваемым по статье о грубом нарушении порядка
Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович проходит подозреваемым по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Наша Нiва».
Мартиновича задержали на 72 часа и собираются доставить в минский ИВС на Окрестина.
БАЖ: силовики увезли глубокского журналиста Дмитрия Лупача из санатория, в котором он отдыхал
Силовики увезли из санатория «Плисса» глубокского журналиста Дмитрия Лупача, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Как пишет БАЖ, жена журналиста сообщила, что перед этим силовики приезжали домой к Лупачу. Куда увезли журналиста — неизвестно.
Управление СК по Минску: Мартиновичу вызывали скорую, его и еще троих человек подозревают в грубом нарушении порядка
В управление Следственного комитета по Минску вызывали скорую для главреда «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича, пишет Onliner со ссылкой на ведомство. Кроме Мартиновича, на следователи подозревают еще троих человек в причастности к грубому нарушению порядка.
«В ходе допроса, один из задержанных, Егор Мартинович, сообщил о плохом самочувствии. Следователем вызвана бригада скорой медицинской помощи. После оказания медпомощи, жалоб от него не поступило и следственные действия продолжились», — сообщили в СК.
Кроме этого, в ответе ведомства указано, что следователи исследуют информацию «о причастности четырех граждан, в том числе Егора Мартиновича, к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок». Сейчас с задержанными проводят следственные действия.
Редактора «Нашай Нiвы» Андрея Скурко задержали на 72 часа
Редактора «Нашай Нiвы» Андрея Скурко задержали на 72 часа и собираются доставить в минский ИВС на Окрестина, сообщает «Наша Нiва».
В редакции «Медиа-Полесье» прошел обыск
В редакции издания «Медиа-Полесье», пишущем о новостях Полесского региона, прошел обыск, сообщило само издание.
Главреда журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько задержали на 72 часа, его подозревают в грубом нарушении порядка
Главный редактор журнала «Наша гісторыя» и детских изданий «Дуду» и «Асцярожна: дзеці!» Андрей Дынько проходит подозреваемым по уголовному делу по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Наша Нiва».
Дынько задержали на 72 часа и собираются доставить в ИВС на Окрестина.
Как отмечает издание, с 2018 года Дынько не был редактором «Нашай Нiвы».
Бобруйскую журналистку Алесю Латинскую после обыска увезли на допрос в КГБ
В доме бобруйской журналистки Алеси Латинской, сотрудничающей с изданием bobr.by, прошел обыск, после чего ее отвезли на допрос в КГБ, сообщает издание Reform.by.
Как отмечает издание, Латинская — журналистка и общественная активистка, ранее несколько лет была ведущей языковых курсов «Мова нанова». Летом и осенью она освещала протесты в Бобруйске. 4 октября ее задержали на воскресном шествии вместе с другими журналистами и всеми участниками, а позже оштрафовали. После этого у Латинской, как и у других задержанных журналистов, дома провели обыск.
Руководителя отдела рекламы «Нашай Нiвы» Андрея Скурко подозревают в грубом нарушении порядка, его задержали на 72 часа
Руководитель отдела рекламы и маркетинга «Нашай Нiвы» Андрей Скурко стал подозреваемым по уголовному делу по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Наша Нiва».
Его задержали на 72 часа и собираются доставить в минский ИВС на Окрестина. Издание отмечает, что Скурко болен сахарным диабетом, ему разрешили взять лекарства с расчетом на трое суток.
Главного бухгалтера «Нашай Нiвы» Ольгу Ракович подозревают в грубом нарушении порядка, ее задержали на 72 часа
Главный бухгалтер «Нашай Нiвы» Ольга Ракович стала подозреваемой по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Наша Нiва». Ее задержали на 72 часа и собираются доставить в минский ИВС на Окрестина.
Бобруйскую журналистку Алесю Латинскую выпустили из КГБ под подписку о неразглашении
Журналистку из Бобруйска Алесю Латинскую отпустили из КГБ под подписку о неразглашении, пишет Белорусская ассоциация журналистов. О наличии уголовного дела или процессуального статуса журналистка ничего не сообщает.
БАЖ: журналиста Дмитрия Лупача задержали на 72 часа по уголовному делу
Глубокского журналиста Дмитрия Лупача задержали на 72 часа по уголовному делу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Что инкриминируют Лупачу — неизвестно.
Ранее БАЖ писал, что силовики увезли Лупача из санатория «Плисса». Жена журналиста сообщила, что перед этим силовики приезжали к нему домой.
Обыски в редакции «Медиа-Полесья» и у сотрудников издания связаны с делом о терроризме
Обыски в редакции «Медиа-Полесья» и дома у сотрудников издания проводили следственные группы КГБ. Об этом сообщает само издание.
Обыски прошли в Лунинце и Пинске. Как утверждает издание, они связаны с уголовным делом об «акте терроризма» (статья 289 УК).
При обысках у журналистов силовики изъяли средства связи и носители информации.
Силовики проводят обыск у журналистки Onliner Настасьи Занько
Силовики пришли с обыском в квартиру журналистки Onliner Настасьи Занько, сообщает «Наша Нiва».
Пока неизвестно, с каким делом он связан.
Силовики пришли с обыском к администратору «Виртуального Бреста» Андрею Кухарчику
У администратора «Виртуального Бреста» Андрея Кухарчика проходит обыск, сообщает телеграм-канал сайта.
С чем связан визит силовиков, неизвестно.
В редакцию газеты «Ганцавiцкi час» и к редактору издания «Першы рэгiен» пришли силовики
В редакцию газеты «Ганцавiцкi час» пришли силовики, сообщает «Першы рэгiен».
Издание со ссылкой на журналистов газеты пишет, что в редакции находятся сотрудники КГБ.
Кроме этого, в квартиру редактора самого издания «Першы рэгiен» Павлу Дайлиду также пришли силовики, а другой редактор Олег Супрунюк с 11:00 не выходит на связь.
О причинах визита силовиков ничего неизвестно.
«Наша Нiва» сообщила, что главного редактора издания Егора Мартиновича избили при задержании
Главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича избили при задержании, из-за этого он получил травму головы, утверждает редакция.
По информации издания, ночь Мартинович провел в изоляторе на Окрестина, он чувствует себя лучше. Впервые его покормили сегодня в 10 утра, а задержали вчера примерно в это же время. Ему и другим задержанным в камере не выдали мартас и постельное белье, пишет «Наша Нiва».
Обыск у брестского журналиста Максима Хлебца связан с делом о терроризме, он на свободе
Журналист из Бреста Максим Хлебец на свободе, силовики проводили у него обыск по делу о терроризме, сообщает БАЖ.
О каком именно деле идет речь, неизвестно. Хлебец проходит по нему свидетелем. При обыске у него изъяли телефоны и ноутбук.
Журналистку Onliner Настасью Занько увезли на допрос по делу о грубом нарушении порядка и массовых беспорядках
Журналистку Onliner Настасью Занько после обыска увезли на допрос, пишет издание.
По информации Onliner, в постановлении на обыск указано, что оперативные мероприятия проводятся по статьям о массовых беспорядках (статья 293 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Как известно изданию, речь идет об акциях протеста, которые прошли в августе 2020 года.
Процессуальный статус журналистки пока неизвестен.
Обыски у журналистов. Что известно к 15:30
— У журналистки Onliner Настасьи Занько, брестского журналиста Максима Хлебца, редактора издания «Першы рэгiен» Павла Дайлида и администратора «Виртуального Бреста» Андрея Кухарчика прошли обыски.
— Обыск у Хлебца связан с делом о терроризме. Подробности дела неизвестны. Известно только, что Хлебец проходит по нему свидетелем. Журналист на свободе.
— Занько после обыска увезли на допрос. По информации Onliner, постановление об обыске было выписано по делу о «массовых беспорядках» в августе 2020-го. Статус журналистки по делу неизвестен.
— Силовики пришли в редакцию газеты «Ганцавiцкi час». По словам журналистов издания, в редакции находятся сотрудники КГБ.
— Журналисту спортивного издания Tribuna Александру Ивулину предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка. В заключении журналист находится с 3 июня: сначала суд дал ему 30 суток за «незаконное пикетирование», после чего он стал подозреваемым по уголовному делу.
Журналистка Onliner Настасья Занько на свободе; она под подпиской о неразглашении
Журналистку Onliner Настасью Занько отпустили после допроса, сообщает издание.
Она находится под подпиской о неразглашении.
Силовики пришли с обыском к редактору и руководителю рекламного отдела гомельского издания «Сильные новости»
К редактору «Сильных Новостей» Ирине Вольской пришла милиция с обыском, сообщает издание.
Вольская успела сообщить, что у нее забирают всю технику.
Также силовики пришли по месту прописки к руководителю рекламного отдела издания Евгении Крещук. В квартире ее нет, уточняют «Сильные новости».
Обыск прошел по месту прописки главного редактора «Сильных новостей» Анны Якштас
Силовики пришли с обыском по месту прописки главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас, пишет издание.
Самой Якштас в квартире не было — она не живет по месту прописки.
Как уточняют «Сильные новости», во время обыска «искали технику».
Милиция пришла к журналистам «Сильных новостей» Наталье Сусловой и Юрию Глушакову
Милиция пришла к журналистам гомельского издания «Сильные новости» Наталье Сусловой и Юрию Глушакову, сообщает издание.
Также сообщается, что силовики пришли к главному редактору Анне Якштас и ее мужу, сотруднику «Сильных Новостей» Денису Якштасу по месту жительства. Ранее стало известно, что милиция обыскивала квартиру, в которой прописана Якштас.
Силовики пришли к основателю «Сильных новостей» Петру Кузнецову
Домой к основателю гомельского издания «Сильные новости» Петру Кузнецову пришли силовики, сообщает издание.
Редактора издания orsha.eu отпустили из ИВС через 72 часа после задержания
Редактора оршанского издания orsha.eu Игоря Казмерчака отпустили из ИВС через 72 часа после задержания, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Казмерчака задержали 8 июля. В его квартире провели обыск, изъяли ноутбук и мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что редактору orsha.eu инкриминируют статью об осквернении сооружений (статья 341 УК).