Массовые обыски и задержания журналистов

Замглавреда «Нашай Нівы»: не выходят на связь четыре сотрудника редакции

«Наша Ніва» не может выйти на связь с четырьмя сотрудниками редакции. Об этом TUT.by рассказал заместитель главного редактора издания Артем Гарбацевич.

«Пока пробуем выяснить, с кем из наших отсутствует связь. На данный момент это как минимум четыре человека. Мы не знаем, по какой причине связь отсутствует. Может быть, они спят. Будем на это надеяться, хотя… Мы продолжаем выяснять ситуацию, чтобы понимать перспективы и чем вызваны претензии», — сказал он.

В рамках какого дела проходят обыски, Гарбацевич не знает.

«Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться. Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришел и почему», — сказал он.

По мнению Гарбацевича, «такая синхронность действий силовых органов и решения Мининформации о блокировке сайта напоминает кейс TUT.BY».

«Мы еще не знаем, что у нас с банковскими счетами, так как нет связи с бухгалтером. Продолжаем разбираться», — сказал он.