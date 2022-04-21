Война в Украине. Неделя девятая

Путин на встрече с главой Минобороны Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали»
Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм промышленной зоны «Азовстали» в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным».
«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал Путин.
Он отметил, что нужно еще раз предложить находящимся на заводе украинским военным сдаться, утверждая, что «российская сторона гарантирует им жизнь».
Отчитываясь, Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российских войск, а на «Азовстали», по его словам, заблокированы более 2000 украинских военных.
19 апреля представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил о начале штурма «Азовстали», в Мариуполе.
Представители России назвали «фейком», информацию, что на заводе укрывается около тысячи мирных жителей, но при этом уточнили, что, если гражданские люди там есть, то российская армия готова предоставить гуманитарный коридор и им, и сдавшимся в плен украинским военным.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять российских военнопленных на безопасный коридор для военных и гражданских из Мариуполя, а советники Зеленского, представляющие Украину на переговорах, сказали, что готовы встретиться с российской делегацией в Мариуполе в любом формате и обсудить эвакуацию с территории завода «Азовцев, военных, мирных жителей, детей».
Офис генпрокурора: в Украине с начала войны погибли 208 детей
Более 584 детей пострадали в Украине с начала войны, сообщает Офис генпрокурора.
208 детей погибли, 376 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего детей пострадало в Донецкой (119), Киевской (113), Харьковской (91), Черниговской (57) и Херсонской (44) областях.
В результате ночных обстрелов Николаева погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким.
Минобороны РФ: российские военные «взяли под полный контроль» город Кременная
Подразделения российских вооруженных сил и военные самопровозглашенной ЛНР «взяли под полный контроль» город Кременная в Луганской области, сообщил во время брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов», — заявил он.
20 апреля глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай рассказал CNN, что 80% области оказались под российским контролем.
«После того, как наши войска отошли от Кременной, осталось не более 20% области. Линия обороны держится от Рубежного до Попасной», — говорил он.
По словам главы обладминистрации, огромные территории области находятся под обстрелом, и в ней ни осталось ни одного полностью безопасного города.