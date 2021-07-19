Продолжение обысков у журналистов
Сюжет
19 июля 2021, 18:56
787
Преследование журналистов
Продолжение обысков у журналистов

Утро 16 июля силовики начали с обысков у журналистов. О них сообщили несколько корреспондентов «Белсата» и «Радыё Свабода».

Читать в хронологическом порядке
8:17
16 июля

Несколько журналистов «Белсата» сообщили, что к ним пришли силовики

У журналиста «Белсата» и основателя курсов беларуского языка «Мова нанова» Глеба Лободенко проходит обыск, сообщил он в фейсбуке. «Еврорадио» сообщает, что силовики пришли также и к журналисту телеканала Игорю Ильяшу.

Кроме того, журналистка «Белсата» Галина Абакунчик написала в фейсбуке: «За мной пришли».

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
8:34
16 июля

У гомельского журналиста Евгения Меркиса проходит обыск

У журналиста из Гомеля Евгения Меркиса проходит обыск, сообщил он в фейсбуке.

«Обыск. Прошлый был в феврале этого года. Все будет хорошо!», — написал журналист.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
9:10
16 июля

Замдиректора «Белсата» сообщил, что силовики пришли к журналистам Павлу Можейко и Виктору Ярошуку

Силовики пришли к журналистам «Белсата» Павлу Можейко и Виктору Ярошуку, сообщил замдиректра телеканала «Белсат» Алексей Дикавицкий в фейсбуке.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
9:15
16 июля

«Радыё Свабода» сообщило об обыске у журналиста издания Валентина Жданко

Согласно имеющимся сведениям, к журналисту Валентину Жданко пришли с обыском, пишет «Радыё Свабода».

Ранее провластный телеграм-канал «Протестный электорат» опубликовал фотографии документов, в которых указывалось имя Жданко.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
9:21
16 июля

Журналиста «Белсата» Игоря Ильяша после обыска в квартире увезли силовики

Силовики увезли журналиста телеканала «Белсат» Игоря Ильяша после обыска в квартире, предположительно, на допрос, сообщил «Медиазоне» его друг.

Какое ведомство провело обыск и куда именно увезли Ильяша, неизвестно.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
9:29
16 июля

У журналистки «Белсата» Анны Галеты прошел обыск, ее задержали по статье о «массовых беспорядках»

У журналистки «Белсата» Анны Галеты, ведущей программу «Лукавыя навіны», прошел обыск, после которого ее задержали по статье о «массовых беспорядках» (статья 293 УК), сообщает телеканал.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
9:32
16 июля

Силовики задержали журналистку Инессу Студинскую

Силовики пришли с обыском к журналистке Инессе Студинской, сообщает издание со ссылкой на ее сына.

Как пишет редакция, после обыска ее задержали. В октябре МИД отобрал у Студинской аккредитацию корреспондента «Радыё Свабода».

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
9:48
16 июля

«Белсат»: у гродненского фотографа-фрилансера Александра Саенко проходит обыск

В Гродно у фотографа-фрилансера Александра Саенко проходит обыск, сообщает телеканал «Белсат».

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
9:59
16 июля

ГУБОПиК провел у родителей брестского журналиста Алеся Левчука обыск по «хороводному делу»

Сотрудники ГУБОПиК провели у родителей брестского журналиста Алеся Левчука обыск по уголовному делу по части 1 статьи 342 УК (грубое нарушение порядка) о хороводах 13 сентября 2020 года, пишет «Белсат».

Как уточняет телеканал, сотрудники ведомства ничего не изымали.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
10:34
16 июля

Zerkalo.io: не менее 15 неизвестных пытаются взломать входную дверь офиса «Радыё Свабода»

Не менее 15-ти человек находятся у офиса «Радыё Свабода» и пытаются взломать входную дверь, пишет Zerkalo.io со ссылкой на читателей.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
10:45
16 июля

Силовики задержали журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича

Журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича задержали силовики, сообщает само издание. Подробности задержания не уточняются.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
11:04
16 июля

У журналистки Миланы Харитоновой прошел обыск, у нее изъяли технику и банковские карты

У журналистки Миланы Харитоновой прошел обыск, сообщает «Белсат».

Как пишет телеканал, силовики выломали двери, забрали старый ноутбук и несколько старых телефонов журналистки, а также ее банковские карты.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
11:19
16 июля

У журналистки «Белсат» Любови Луневой проходит обыск

У журналистки «Белсат» Любови Луневой проходит обыск, сообщает телеканал. Основания его проведения не уточняются.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
11:31
16 июля

Жена журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича рассказала, что у него изъяли технику и деньги

У журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича изъяли технику и деньги, а затем увели в наручниках, рассказала его жена изданию.

«Олежку забрали в наручниках. Забрали его и мой телефоны, все компьютеры и ноутбуки. Было девять человек. Еще забрали все деньги, даже из моего кармана беларуские рубли. Также 300 долларов, которые оставались на жизнь. Мы ожидали такого каждый день», — сказала она.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
12:31
16 июля

Журналист «Белсата» и основатель курсов беларуского языка «Мова нанова» Глеб Лободенко находится на свободе

Основатель курсов беларуского языка «Мова нанова» и журналист «Белсата» Глеб Лободенко вернулся домой и находится на свободе, сообщил он в фейсбуке.

«Спасибо всем, кто волновался, я дома», — написал он.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
13:12
16 июля

Ивацевичский журналист Сергей Скуловец 5 часов не выходит на связь

Журналист из Ивацевичей Сергей Скуловец последние пять часов перестал выходить на связь, сообщает «Белсат».

По информации телеканала, утром к дому журналиста подъехал микроавтобус и Скуловца увезли. Были ли это сотрудники милиции, точно не известно.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
15:18
16 июля

Силовики провели обыск у гомельской журналистки Ларисы Щиряковой

В квартире гомельской журналистки Ларисы Щиряковой прошел обыск, сообщила она в фейсбуке.

Кроме этого, журналистку допросили в ГУБОПиК.

«Забрали технику и мобильный телефон (удаляйте переписки, если что)», — написала Щирякова.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
16:00
16 июля

Неизвестные получили доступ к телеграм-каналу журналиста Игоря Ильяша и переименовали его

Телеграм-канал Игоря Ильяша взломан, теперь он называется «Аналитика от паралитика».

Раньше канал назывался «Аналитика от Ильяша. "БД"». Теперь на заставке канала появился официальный государственный герб. Утром силовики провели у Игоря Ильяша обыск, после чего увезли, предположительно, на допрос.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
16:45
16 июля

У журналиста из Ивацевичей Сергея Скуловца прошел обыск

Силовики провели обыск в квартире журналиста-фрилансера из Ивацевичей Сергея Скуловца, сейчас он на свободе, сообщает «Белсат».

По информации телеканала, после обыска у него забрали всю технику и допросили в ГУБОПиК. После журналиста отпустили. Причины обыска неизвестны.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
19:04
16 июля

С утра не выходит на связь бывший журналист «Радыё Свабода» Алесь Дащинский

С утра пропала связь с журналистом Алесем Дащинским, которого осенью МИД лишил аккредитации корреспондента «Радыё Свабода», сообщает само издание.

В провластном телеграм-канале «Желтые сливы» появилась фотография со старыми аккредитаций Дащинского.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
23:03
16 июля

Журналистку «Белсата» Любовь Луневу отпустили после обысков в квартире и на даче

Журналистку «Белсата» Любовь Луневу освободили после обысков у нее в квартире и на даче, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
21:48
17 июля

ДФР проводил обыск у журналиста Алеся Дащинского, он может быть в изоляторе на Окрестина

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля проводили обыск в квартире журналиста Алеся Дащинского и изъяли у него технику, пишет «Радыё Свабода».

Сейчас журналист, как уточняет издание, может находится в минском изоляторе на Окрестина.

Сотрудники ДФР приехали к Дащинскому в деревенский дом в Поставском районе, откуда увезли в его минскую квартиру, пишет «Радыё Свабода». Там ДФР провел обыск, в ходе которого изъял у журналиста ноутбук, телефон, жесткий диск, флэшки и банковскую карту.

Сам обыск проводили четыре сотрудника ДФР на основании постановления от 15 июля, однако в документе не было указано, кто его санкционировал — равно как и не уточнялась причина его проведения, рассказали родственники Дащинского изданию.

В октябре Дащинский лишился аккредитации корреспондента «Радыё Свабода», отмечает «Радыё Свабода».

16 июля Дащинский перестал выходить на связь.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
14:19
19 июля

Силовики пришли в редакцию молодечненской «Региональной газеты»

Силовики пришли в редакцию молодечненского издания «Региональная газета», пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Сотрудники издания Зоя Хруцкая и Анастасия Уткина не выходят на связь.

Утром, пишет БАЖ, силовики пришли к главному редактору «Региональной газеты» Александру Манцевичу. Его вместе с женой увезли на допрос.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
18:56
19 июля

Сотрудники «Региональной газеты» на свободе, у них забрали всю технику

Всех сотрудников «Региональной газеты» выпустили, они находятся под подпиской, пишет Алеся Птушка. У сотрудников забрали всю технику.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей