Продолжение обысков у журналистов

Несколько журналистов «Белсата» сообщили, что к ним пришли силовики
У журналиста «Белсата» и основателя курсов беларуского языка «Мова нанова» Глеба Лободенко проходит обыск, сообщил он в фейсбуке. «Еврорадио» сообщает, что силовики пришли также и к журналисту телеканала Игорю Ильяшу.
Кроме того, журналистка «Белсата» Галина Абакунчик написала в фейсбуке: «За мной пришли».
У гомельского журналиста Евгения Меркиса проходит обыск
У журналиста из Гомеля Евгения Меркиса проходит обыск, сообщил он в фейсбуке.
«Обыск. Прошлый был в феврале этого года. Все будет хорошо!», — написал журналист.
Замдиректора «Белсата» сообщил, что силовики пришли к журналистам Павлу Можейко и Виктору Ярошуку
Силовики пришли к журналистам «Белсата» Павлу Можейко и Виктору Ярошуку, сообщил замдиректра телеканала «Белсат» Алексей Дикавицкий в фейсбуке.
«Радыё Свабода» сообщило об обыске у журналиста издания Валентина Жданко
Согласно имеющимся сведениям, к журналисту Валентину Жданко пришли с обыском, пишет «Радыё Свабода».
Ранее провластный телеграм-канал «Протестный электорат» опубликовал фотографии документов, в которых указывалось имя Жданко.
Журналиста «Белсата» Игоря Ильяша после обыска в квартире увезли силовики
Силовики увезли журналиста телеканала «Белсат» Игоря Ильяша после обыска в квартире, предположительно, на допрос, сообщил «Медиазоне» его друг.
Какое ведомство провело обыск и куда именно увезли Ильяша, неизвестно.
У журналистки «Белсата» Анны Галеты прошел обыск, ее задержали по статье о «массовых беспорядках»
У журналистки «Белсата» Анны Галеты, ведущей программу «Лукавыя навіны», прошел обыск, после которого ее задержали по статье о «массовых беспорядках» (статья 293 УК), сообщает телеканал.
Силовики задержали журналистку Инессу Студинскую
Силовики пришли с обыском к журналистке Инессе Студинской, сообщает издание со ссылкой на ее сына.
Как пишет редакция, после обыска ее задержали. В октябре МИД отобрал у Студинской аккредитацию корреспондента «Радыё Свабода».
«Белсат»: у гродненского фотографа-фрилансера Александра Саенко проходит обыск
В Гродно у фотографа-фрилансера Александра Саенко проходит обыск, сообщает телеканал «Белсат».
ГУБОПиК провел у родителей брестского журналиста Алеся Левчука обыск по «хороводному делу»
Сотрудники ГУБОПиК провели у родителей брестского журналиста Алеся Левчука обыск по уголовному делу по части 1 статьи 342 УК (грубое нарушение порядка) о хороводах 13 сентября 2020 года, пишет «Белсат».
Как уточняет телеканал, сотрудники ведомства ничего не изымали.
Zerkalo.io: не менее 15 неизвестных пытаются взломать входную дверь офиса «Радыё Свабода»
Не менее 15-ти человек находятся у офиса «Радыё Свабода» и пытаются взломать входную дверь, пишет Zerkalo.io со ссылкой на читателей.
Силовики задержали журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича
Журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича задержали силовики, сообщает само издание. Подробности задержания не уточняются.
У журналистки Миланы Харитоновой прошел обыск, у нее изъяли технику и банковские карты
У журналистки Миланы Харитоновой прошел обыск, сообщает «Белсат».
Как пишет телеканал, силовики выломали двери, забрали старый ноутбук и несколько старых телефонов журналистки, а также ее банковские карты.
У журналистки «Белсат» Любови Луневой проходит обыск
У журналистки «Белсат» Любови Луневой проходит обыск, сообщает телеканал. Основания его проведения не уточняются.
Жена журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича рассказала, что у него изъяли технику и деньги
У журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича изъяли технику и деньги, а затем увели в наручниках, рассказала его жена изданию.
«Олежку забрали в наручниках. Забрали его и мой телефоны, все компьютеры и ноутбуки. Было девять человек. Еще забрали все деньги, даже из моего кармана беларуские рубли. Также 300 долларов, которые оставались на жизнь. Мы ожидали такого каждый день», — сказала она.
Журналист «Белсата» и основатель курсов беларуского языка «Мова нанова» Глеб Лободенко находится на свободе
Основатель курсов беларуского языка «Мова нанова» и журналист «Белсата» Глеб Лободенко вернулся домой и находится на свободе, сообщил он в фейсбуке.
«Спасибо всем, кто волновался, я дома», — написал он.
Ивацевичский журналист Сергей Скуловец 5 часов не выходит на связь
Журналист из Ивацевичей Сергей Скуловец последние пять часов перестал выходить на связь, сообщает «Белсат».
По информации телеканала, утром к дому журналиста подъехал микроавтобус и Скуловца увезли. Были ли это сотрудники милиции, точно не известно.
Силовики провели обыск у гомельской журналистки Ларисы Щиряковой
В квартире гомельской журналистки Ларисы Щиряковой прошел обыск, сообщила она в фейсбуке.
Кроме этого, журналистку допросили в ГУБОПиК.
«Забрали технику и мобильный телефон (удаляйте переписки, если что)», — написала Щирякова.
Неизвестные получили доступ к телеграм-каналу журналиста Игоря Ильяша и переименовали его
Телеграм-канал Игоря Ильяша взломан, теперь он называется «Аналитика от паралитика».
Раньше канал назывался «Аналитика от Ильяша. "БД"». Теперь на заставке канала появился официальный государственный герб. Утром силовики провели у Игоря Ильяша обыск, после чего увезли, предположительно, на допрос.
У журналиста из Ивацевичей Сергея Скуловца прошел обыск
Силовики провели обыск в квартире журналиста-фрилансера из Ивацевичей Сергея Скуловца, сейчас он на свободе, сообщает «Белсат».
По информации телеканала, после обыска у него забрали всю технику и допросили в ГУБОПиК. После журналиста отпустили. Причины обыска неизвестны.
С утра не выходит на связь бывший журналист «Радыё Свабода» Алесь Дащинский
С утра пропала связь с журналистом Алесем Дащинским, которого осенью МИД лишил аккредитации корреспондента «Радыё Свабода», сообщает само издание.
В провластном телеграм-канале «Желтые сливы» появилась фотография со старыми аккредитаций Дащинского.
Журналистку «Белсата» Любовь Луневу отпустили после обысков в квартире и на даче
Журналистку «Белсата» Любовь Луневу освободили после обысков у нее в квартире и на даче, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
ДФР проводил обыск у журналиста Алеся Дащинского, он может быть в изоляторе на Окрестина
Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля проводили обыск в квартире журналиста Алеся Дащинского и изъяли у него технику, пишет «Радыё Свабода».
Сейчас журналист, как уточняет издание, может находится в минском изоляторе на Окрестина.
Сотрудники ДФР приехали к Дащинскому в деревенский дом в Поставском районе, откуда увезли в его минскую квартиру, пишет «Радыё Свабода». Там ДФР провел обыск, в ходе которого изъял у журналиста ноутбук, телефон, жесткий диск, флэшки и банковскую карту.
Сам обыск проводили четыре сотрудника ДФР на основании постановления от 15 июля, однако в документе не было указано, кто его санкционировал — равно как и не уточнялась причина его проведения, рассказали родственники Дащинского изданию.
В октябре Дащинский лишился аккредитации корреспондента «Радыё Свабода», отмечает «Радыё Свабода».
16 июля Дащинский перестал выходить на связь.
Силовики пришли в редакцию молодечненской «Региональной газеты»
Силовики пришли в редакцию молодечненского издания «Региональная газета», пишет Белорусская ассоциация журналистов.
Сотрудники издания Зоя Хруцкая и Анастасия Уткина не выходят на связь.
Утром, пишет БАЖ, силовики пришли к главному редактору «Региональной газеты» Александру Манцевичу. Его вместе с женой увезли на допрос.
Сотрудники «Региональной газеты» на свободе, у них забрали всю технику
Всех сотрудников «Региональной газеты» выпустили, они находятся под подпиской, пишет Алеся Птушка. У сотрудников забрали всю технику.