Продолжение обысков у журналистов

Несколько журналистов «Белсата» сообщили, что к ним пришли силовики

У журналиста «Белсата» и основателя курсов беларуского языка «Мова нанова» Глеба Лободенко проходит обыск, сообщил он в фейсбуке. «Еврорадио» сообщает, что силовики пришли также и к журналисту телеканала Игорю Ильяшу.

Кроме того, журналистка «Белсата» Галина Абакунчик написала в фейсбуке: «За мной пришли».