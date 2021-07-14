Обыски в общественных организациях

Силовики пришли с обыском к юристу и зампредседателю «Вясны»

Силовики пришли с обыском к юристу правозащитного центра «Вясна» Владимиру Лабковичу и зампредседателю «Вясны» Валентину Стефановичу, сообщает правозащитный центр.

В 8 утра с обыском пришли и к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

Как сообщает «Вясна», Сазонова задержали на 72 часа, во время обыска у правозащитника забрали телефоны и компьютеры.

Правозащитный центр «Весна» — неправительственная правозащитная организация, созданная в апреле 1996 года во время массовых акций протеста в Беларуси, которая после арестов участников демонстраций занималась помощью арестованным и их семьям. Решением Верховного суда в 2003 году за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года Общественное объединение «Правозащитный центр "Весна" было лишено государственной регистрации.

Обновлено в 9:40. Появилась информация об обыске у Виктора Сазонова.

Обновлено 15 июля в 09:44. Добавлена информация про задержание Сазонова.