Обыски в общественных организациях

Силовики пришли с обыском к юристу и зампредседателю «Вясны»
Силовики пришли с обыском к юристу правозащитного центра «Вясна» Владимиру Лабковичу и зампредседателю «Вясны» Валентину Стефановичу, сообщает правозащитный центр.
В 8 утра с обыском пришли и к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.
Как сообщает «Вясна», Сазонова задержали на 72 часа, во время обыска у правозащитника забрали телефоны и компьютеры.
Правозащитный центр «Весна» — неправительственная правозащитная организация, созданная в апреле 1996 года во время массовых акций протеста в Беларуси, которая после арестов участников демонстраций занималась помощью арестованным и их семьям. Решением Верховного суда в 2003 году за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года Общественное объединение «Правозащитный центр "Весна" было лишено государственной регистрации.
Обновлено в 9:40. Появилась информация об обыске у Виктора Сазонова.
Обновлено 15 июля в 09:44. Добавлена информация про задержание Сазонова.
В Минске задержали правозащитника Сергея Сыса
В Минске задержали правозащитника «Вясны» Сергея Сыса, пишет правозащитный центр «Вясна». В его доме также прошел обыск.
Силовики пришли с обыском к директору Lawtrend Ольге Смолянко
Силовики пришли с обыском к директору Центра правовой трансформации Lawtrend Ольги Смолянко, пишет «Вясна».
Смолянко рассказала, что обыск будет проходить и в офисе организации.
Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации» — некоммерческая организация. Ее цель — повышение правовой культуры, организация просветительской, аналитической и исследовательской деятельности в области права, сообщается на сайте организации.
Председатель «Вясны» Алесь Беляцкий не выходит на связь
С председателем правозащитного центра «Вясна» Алесем Беляцким отсуствует связь, пишет центр.
Алесь Беляцкий — беларуский правозащитник. 24 ноября 2011 года его приговорили к 4,5 годам лишения свободы по статье о неуплате налогов (часть 2 статьи 243 УК). Его освободили в 2014 году.
У правозащитника Валентина Стефановича закончился обыск, силовики увезли его с собой
У заместителя председателя правозащитного центра «Вясна» Валентина Стефановича в 10:30 закончился обыск, пишет «Вясна». У Стефановича изъяли всю технику.
После обыска силовики увезли правозащитника с собой.
Как позже сообщила «Вясна», в постановлении на обыск у него значились статьи об организации действий, грубо нарушающих порядок (статья 342 УК) и уклонение от уплаты налогов (статья 243 УК).
Cиловики пришли в офис движения «За свободу»
Силовики пришли в офис движения «За свободу», написал председатель движения Юрий Губаревич.
— Хорошая новость — СК признал РУХ правозащитной организацией. Плохая — проводят обыск в нашем офисе на Кульман, — написал Губаревич.
Позже политик подтвердил DW, что обыск проходит в офисе его движения.
— Я не там, эта информация от владельца. Вышли на него, захотели взять ключи. Пока дополнительной информации нет. Единственное, что известно — СК, — рассказал Губаревич «Медиазоне».
Обновлено в 11:12. Добавлен комментарий Губаревича.
У правозащитника Андрея Полуды прошел обыск
У правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды прошел обыск, пишет правозащитный центр «Вясна».
Его повезли на площадку «Территория прав», где тоже пройдет обыск.
Силовики выломали дверь в офис БАЖ
В офис БАЖ пришли силовики, пишет организация. Они выломали дверь.
В офисе организации «Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына"» обыск
В офисе организации «Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына"» обыск, пишет «Наша Ніва».
В офис благотворительного проекта «Имена» пришла финансовая милиция
В офис медиаплатформы «Имена» пришла финансовая милиция, сообщила Onliner основательница издания Катерина Синюк.
— В офис пришли люди, представились финансовой милицией. Сейчас они вызвали туда директора Катерину Сергееву, — рассказала Синюк.
В офисе Белорусского Хельсинского Комитета ломают дверь
В офисе Белорусского Хельсинского Комитета ломают дверь, сообщил председатель БХК Олег Гулак.
В Орше задержан правозащитник и редактор orsha.eu Игорь Казмерчак
В Орше задержан правозащитник и редактор orsha.eu Игорь Казмерчак, пишет правозащитный центр «Вясна».
Силовики пришли в Центр экономических исследований BEROC
Силовики пришли в Центр экономических исследований BEROC, пишет «Наша Ніва».
BEROC проводит академические и прикладные исследования, организует образовательные программы по современной экономике, сообщается на сайте организации.
Силовики ломают дверь в офис партии БНФ
Силовики ломают дверь в офис партии БНФ, пишет правозащитный центр «Вясна».
Силовики пришли в офис правозащитной организации «Гендерные перспективы»
Силовики пришли в офис правозащитной организации «Гендерные перспективы», пишет правозащитный центр «Вясна».
У правозащитницы «Вясны» Елены Лаптенок прошел обыск, ее увезли в СК
У правозащитницы «Вясны» Елены Лаптенок в 7:30 прошел обыск, пишет «Вясна». После этого Лаптенок увезли в Следственный комитет.
В постановлении на обыск были указаны статьи об организации действий, грубо нарушающих порядок (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК) и уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).
В Борисове задержали правозащитника Олега Мацкевича
В Борисове задержали юриста и правозащитника Олега Мацкевича, пишет EX-PRESS.BY.
По предварительной информации, его увезли в Следственный комитет в Минск.
В «Офисе европейской экспертизы и коммуникаций» проходит обыск
В «Офисе европейской экспертизы и коммуникаций» проходит обыск, сообщила директор офиса Светлана Зинкевич.
Организация работает с 2011 года. «Мы создаем и усиливаем возможности для участия людей и организаций в позитивных изменениях в своей жизни, жизни сообществ, и Беларуси как части Европы», — указано на сайте организации.
Офис гродненской организации «Третий сектор» вскрыли силовики, там проходит обыск
Офис гродненской организации «Третий сектор» вскрыли силовики, там проходит обыск, написал председатель правления организации Витовт Рудник.
«Третий сектор» занимается развитием гражданской активности путем информационной и образовательно-просветительской поддержки демократических общественных инициатив, сообщается на сайте организации.
У брестского правозащитника Кирилла Кофанова завершился обыск
У брестского правозащитника Кирилла Кофанова завершился обыск, пишет правозащитный центр «Вясна».
У Кофанова изъяли системной блок компьютера, два ноутбука, два телефона, записную книжку и рабочий договор. Сотрудник ГУБОПиК предлагал ему записать видео, но правозащитник отказался.
В постановлении на обыск были указаны статьи об организации действий, грубо нарушающих порядок (статья 342 УК), и о массовых беспорядках (статья 293 УК).
Офис «Имен» опечатан, обыск проходит у директора издания
Финансовая милиция провела обыск и опечатала офис «Имен», сообщает издание.
По информации издания, на обыск не был допущен адвокат. В офисе находились директор издания Екатерина Сергеева и бухгалтер Татьяна Одновол, которая сейчас дома. С нее взяли подписку о неразглашении.
Сейчас обыск проходит в квартире директора.
У сморгонского правозащитника «Вясны» Александра Дергачева проходит обыск
Силовики пришли к сморгонскому правозащитнику центра «Вясна» Александру Дергачеву, сообщает сам центр. У Дергачева проходит обыск, остальные детали правозащитники не уточняют.
В офис «Союза белорусских писателей» и к членам «Фонда имени Льва Сапеги» пришли силовики с обысками
Силовики провели обыск в офисе «Союза белорусских писателей», кроме того обыски проходят у друзей гражданского объединения «Фонд имени Льва Сапеги», занимающегося развитием местного самоуправления, пишет правозащитный центр «Вясна».
«Союз белорусских писателей» был основан в 1933 году. В 2005 часть членов организации отделилась и создала «Союз писателей Беларуси» «по причине несогласия с деятельностью руководства СБП, не признававшего законно избранную власть».
«Вясна»: зампредседателя центра Валентина Стефановича увезли на допрос в СК, его задержат на 72 часа
Зампредседателя правозащитного центра «Вясна» Валентина Стефановича увезли на допрос в Следственный комитет и задержат на 72 часа, сообщает «Вясна» со ссылкой на сестру Стефановича.
В какие общественные организации Беларуси сегодня пришли силовики. Ситуация на 16:00
— К правозащитникам центра «Вясна»
— К директору Центра правовой трансформации Lawtrend
— В офис движения «За Свободу»
— В офис Белорусской ассоциации журналистов
— В офис «Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына"»
— К правозащитнику Human Constanta
— В офис благотворительного проекта «Имена»
— В офис Белорусского Хельсинского Комитета
— В Центр экономических исследований BEROC
— В офис партии БНФ
— В офис правозащитной организации «Гендерные перспективы»
— В «Офис европейской экспертизы и коммуникаций»
— В офис гродненской организации «Третий сектор»
— В офис «Союза белорусских писателей»
— К членам «Фонда имени Льва Сапеги»
— К отдельным правозащитникам, экономистам и журналистам
У главы правления образовательного центра ПОСТ после обыска изъяли технику и сборник рассказов издательства «Наша Нiва»
Силовики провели обыску у главы правления образовательного центра ПОСТ Софии Емельяновой, пишет правозащитный центр «Вясна».
Как отмечает центр, у Емельяновой изъяли телефон, компьютер и сборник рассказов издательства «Наша Нiва» «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю».
Дома у политика Анатолия Лебедько проходит обыск
Силовики пришли с обыском к экс-главе Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько, сообщает правозащитный центр «Вясна». По причине обыска в Могилеве отменили публичную дискуссию о новой Конституции, в которой Лебедько должен был участвовать.
Силовики опечатали офис «Союза белорусских писателей» и изъяли технику
Обыск в «Союзе белорусских писателей» завершен, сообщает организация в фейсбуке.
После обыска силовики изъяли из офиса технику, а само помещение опечатали. Двое членов организации — Борис Петрович и Сюзанна Паукштелло — дали подписку о неразглашении. Кроме того, в доме Петровича также провели обыск, а с него взяли подписку о невыезде.
«Вясна»: Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу, которое ведет центральный аппарат СК
Председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу, которое ведет Центральный аппарат Следственного комитета, сообщает центр.
Юриста «Вясны» Владимира Лабковича и его жену задержали на 72 часа по уголовному делу
Юриста правозащитного центра «Вясна» Владимира Лабковича и его жену Нину задержали на 72 часа по уголовному делу, сообщает центр.
«Вясна»: КГБ задержал активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову
КГБ задержал активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Арина Коршунова — дочь бывшего директора Института социологии НАН Геннадия Коршунова и бывшая студентка факультета философии и социальных наук БГУ, которая отчислилась из университета «в поддержку всех репрессированных» студентов и учителей.
ДФР опечатал квартиру директора Sympa Натальи Рябовой
ДФР опечатали дверь в квартиру директора школы молодых менеджеров публичного администрирования Sympa Натальи Рябовой, рассказала она «Медиазоне». При этом Рябова, которая не возвращалась домой, уточнила, что на первый взгляд на двери нет следов взлома.
В доме основательницы благотворительного проекта «Имена» закончился обыск; из офиса организации изъяли все документы
В доме основательницы благотворительного проекта «Имена» Екатерины Синюк закончился обыск, сообщила она в фейсбуке.
«Недавно дома закончился обыск. Я под подпиской, на свободе. Адвоката пустили. А из офиса изъяли все документы. Кстати, недавно мы закончили аудит. Так что у меня нет сомнений, что с документами у нас всё в порядке», — написала она.
Правозащитницу Елену Лаптенок задержали на 72 часа, она подозреваемая по уголовному делу
Правозащитницу Елену Лаптенок задержали на 72 часа, она подозреваемая по уголовному делу, пишет Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на дочь Лаптенок.
Как уточняет БАЖ, в 7:30 у правозащитницы провели обыск. В постановлении на него было указано, что он проходит по уголовному делу по частям 1 и 2 статьи 342 УК (грубое нарушение порядка) и части 2 статьи 243 УК (уклонение от уплаты налогов).
Правозащитника Андрея Полуду задержали на 72 часа
Правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуду задержали на 72 часа, сообщает правозащитный центр «Вясна». После допроса его поместили в минский изолятор на Окрестина.
Задержанного утром правозащитника и редактора orsha.eu Игоря Казмерчака освободили
Правозащитника и редактора orsha.eu Игоря Казмерчака, задержанного утром в Орше освободили, пишет правозащитный центр «Вясна».
Правозащитника Сергея Сыса задержали на 72 часа по уголовному делу
Правозащитника центра «Вясна» Сергея Сыса задержали на 72 часа по уголовному делу, сообщает сам центр.
Правозащитника Олега Мацкевича отпустили после допроса
Правозащитника Олега Мацкевича, которого задержали 14 июля, отпустили в тот же день после допроса, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Ранее сообщалось, что правозащитника увезли в Следственный комитет в Минск.
Активистку Арину Коршунову отпустили; она под подпиской о неразглашении
Активистку Арину Коршунову, которую задержали 14 июля сотрудники КГБ, отпустили. Об этом она сообщила в твиттере.
Коршунова рассказала «Медиазоне», что находится под подпиской о неразглашении.
По словам Коршуновой, вместе с ней задержали активистов Александра Руткевича, Алеся Минова, Евгению Субот. Их тоже отпустили, все находятся под подпиской о неразглашении.
Арина Коршунова — дочь бывшего директора Института социологии НАН Геннадия Коршунова и бывшая студентка факультета философии и социальных наук БГУ, которая отчислилась из университета «в поддержку всех репрессированных» студентов и учителей.
Обновлено в 09:18. Добавлена информация про Александра Руткевича, Алеся Минова, Евгению Субот.
В офисе инициативы Youth Labour Rights прошел обыск
14 июля прошел обыск в офисе инициативы Youth Labour Rights. Об этом «Медиазоне» рассказала учредитель и директор инициативы Кристина Рихтер.
По ее словам, об этом ей сообщили арендодатели, у которых организация снимает офис. По какому делу проводили обыск, неизвестно.
Молодечненского правозащитника Алеся Капуцкого задержали на работе
Милиционеры задержали на работе правозащитника «Вясны» из Молодечно Алеся Капуцкого, пишет «Вясна».
В Обществе беларуского языка прошел обыск
В ходе обыска в Обществе беларуского языка (ТБМ) забрали оргтехнику, сообщила председатель организации Елена Анисим.
Правозащитника «Вясны» Сергея Сыса, задержанного в рамках уголовного дела, отпустили под подписку о невыезде
Правозащитника «Вясны» Сергея Сыса, задержанного в рамках уголовного дела, отпустили под подписку о невыезде после допроса, пишет «Вясна».
Гродненского правозащитника Виктора Сазонова освободили под подписку о невыезде, он подозреваемый по уголовному делу
Гродненского правозащитника Виктора Сазонова освободили из изолятора временного содержания под подписку о невыезде, пишет правозащитный центр «Вясна».
Правозащитник проходит подозреваемым по уголовному делу. Как уточняет «Наша Нiва», речь идет о деле по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК).
В доме по месту прописки директора «Экодома» проходит обыск
По месту прописки директора ОО «Экодом» Марины Дубиной проходит обыск по уголовному делу по статьям о массовых беспорядках (статья 293 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает телеканал «Белсат». Об этом же пишет Zerkalo.io.
Сама Дубина находится не дома.
У члена правления «Правовой инициативы» Евгения Пугача прошел обыск
Силовики провели обыск у члена правления «Правовой инициативы» Евгения Пугача, сообщает организация. У Пугача изъяли технику, он на свободе.
По адресу регистрации председательницы «Правовой инициативы» прошел обыск по делу о «массовых беспорядках»
В доме по месту регистрации председателя «Правовой инициативы» Виктории Федоровой прошел обыск по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК), сообщает организация.
Как уточняет «Правовая инициатива», Федорова находится за пределами Беларуси с марта 2021 года.
Обыск прошел в офисе независимого профсоюза РЭП
В минском офисе независимого профсоюза РЭП силовики провели обыск, сообщает «Вясна».
По информации центра, в офисе силовики взломали металлические двери, другие двери выбили, а технику изъяли. Сейчас помещение опечатано.
В Речице силовики задержали правозащитника Андрея Медведева
В Речице задержан правозащитник Андрей Медведев, сообщает «Вясна».
По информации центра, в квартире Медведева в Калинковичах прошел обыск. Как минимум один из тех, кто проводил задержание, — сотрудник КГБ, утверждает «Вясна».
В телеграм-канале сотрудницы «СБ» Людмилы Гладкой появилось видео, на котором Медведев называет себя администратором чата «Полесская вясна». На видео правозащитник сказал, что «вступил в неравный бой, не на той стороне» и призвал «не поддаваться влиянию деструктивной информации».
После обыска и допроса, как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Медведева освободили.
Обновлено в 23:08. Добавлена информация БАЖ.
Правозащитницу Евгению Бабаеву и руководителя центра «Супольнасць» Сергея Мацкевича отпустили через 72 часа после задержания
Правозащитницу Евгению Бабаеву и руководителя центра «Супольнасць» Сергея Мацкевича отпустили из ИВС, сообщает правозащитный центр «Вясна».
И Мацкевича, и Бабаеву задержали на 72 часа 14 июля. По какому именно делу, неизвестно.
Правозащитники Андрей Полуда и Елена Лаптенок вышли на свободу после задержания
Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда и правозащитница Елена Лаптенок вышли на свободу после задержания 14 июля по уголовному делу, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Зампредседателя «Вясны» Стефанович не вышел на свободу после 72 часов задержания, его переведут в минское СИЗО №1
Заместитель председателя правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович не вышел на свободу после 72 часов задержания — его переведут в минское СИЗО №1 на улице Володарского, сообщает центр со ссылкой на жену Стефановича.
По словам жены правозащитника Алины, о предстоящем переводе Стефановича ей сообщил следователь.
«Чуда не случилось. Звонил следователь. Сегодня-завтра Валика переведут на Володарку», — рассказала она.
Правозащитник Лабкович и его жена не вышли на свободу после 72 часов задержания, их переводят в СИЗО
Правозащитника Владимира Лабковича и его жену Нину, задержанных 14 июля, не освободили после 72 часов задержания — их переводят в минское СИЗО №1 на улице Володарского, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Как отмечает центр, жена Лабковича — директор объединения инвесторов Angels Band. Дома у семьи осталось трое несовершеннолетних детей.
Председатель «Вясны» Алесь Беляцкий не вышел на свободу после 72 часов задержания
Председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий не вышел на свободу после 72 часов задержания, сообщает центр.
Ранее «Вясна» писала, что Беляцкий задержан по уголовному делу, которое ведет Центральный аппарат Следственного комитета.