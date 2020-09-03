Обыски в офисе PandaDoc

ДФР проводит обыски в офисе компании Микиты Микадо, который предлагал помощь уволившимся силовикам
В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском, сообщил телеграм-канал «МотолькоПомоги».
Основатель и руководитель компании Микита Микадо подтвердил эту информацию для Onliner.by. По его словам, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет.
Несколько сотрудников стартапа сейчас находятся в офисе и не выходят на связь. Обыски также проводятся по месту жительства сотрудников PandaDoc, пишет «Еврорадио» со ссылкой на сотрудника компании.
Микадо прокомментировал обыск для TUT.by.
«Закрыли сотрудников в офисе, запрещают пользоваться телефонами, все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут. Из офиса никого не выпускают», — написал Микадо.
В КГК Беларуси журналистам TUT.by отказались комментировать обыск.
Ранее Микадо предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы.
Обновлено в 12:28. Добавлена информация «Еврорадио».
Обновлено в 12:49. Добавлена информация TUT.by.
Основатель PandaDoc Микита Микадо: местонахождение людей, в домах которых проводились обыски, неизвестно
Основатель PandaDoc Микита Микадо записал видеообращение, в котором прокомментировал обыски в минском офисе компании и сообщил, что местонахождение нескольких работников, в домах которых проводились обыски, неизвестно.
«К нам пришел Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь. Закрыли сотрудников в офисе, не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры и так далее. При этом у нескольких сотрудников был обыск сегодня дома, кого-то забрали, и местонахождение этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями. Уважаемые, искать в нашем минском офисе нечего, потому что мы честная IT-компания, мы никогда ничего не нарушали, работали "вбелую"», — сказал Микадо.
В Минске выстроились в цепь солидарности с PandaDoc
Через несколько часов после новостей о том, что в офисах IT-компании PandaDoc проходят обыски, на Немиге протестующие выстроилиcь в цепь солидарности. Они держат плакаты с надписями «Я/МЫ PandaDoc», «Не чапай, бо лясне!» и нарисованные мордочки панд.
Против замдиректора PandaDoc возбуждено уголовное дело
Против заместителя директора PandaDoc Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 210 УК РБ (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Об этом сообщила жена Кувшинова Александра Дикан в инстаграме.
По ее словам, сейчас Виктор Кувшинов находится в ИВС в переулке Окрестина, когда его выпустят — неизвестно.