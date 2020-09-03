Обыски в офисе PandaDoc

ДФР проводит обыски в офисе компании Микиты Микадо, который предлагал помощь уволившимся силовикам

В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском, сообщил телеграм-канал «МотолькоПомоги».

Основатель и руководитель компании Микита Микадо подтвердил эту информацию для Onliner.by. По его словам, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет.

Несколько сотрудников стартапа сейчас находятся в офисе и не выходят на связь. Обыски также проводятся по месту жительства сотрудников PandaDoc, пишет «Еврорадио» со ссылкой на сотрудника компании.

Микадо прокомментировал обыск для TUT.by.

«Закрыли сотрудников в офисе, запрещают пользоваться телефонами, все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут. Из офиса никого не выпускают», — написал Микадо.

В КГК Беларуси журналистам TUT.by отказались комментировать обыск.

Ранее Микадо предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы.

Обновлено в 12:28. Добавлена информация «Еврорадио».

Обновлено в 12:49. Добавлена информация TUT.by.