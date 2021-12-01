Обыски по всей Беларуси

Правозащитники сообщают об обысках в шести городах Беларуси

Утром 1 декабря силовики проводят обыски у правозащитников, активистов и журналистов в разных регионах Беларуси и Минске, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, силовики пришли с обысками к правозащитнику Владимиру Телепуну из Мозыря, к витебским активистам Владимиру Кийко и Николаю Кочурцу, к кричевскому журналисту Сергею Неровному.

В Гомеле после обыска на допрос забрали журналистку Ларису Щиракову. Также правозащитники передают, что в Минске обыски проходят у как минимум 10 человек.

Телеграм-канал «Гродна Like!» сообщил, что утром прошел обыск у гродненской журналистки Надежды Витиной. Она задержана как свидетель «по некоему делу, в котором фигурирует ее личная переписка».