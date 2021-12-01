Обыски по всей Беларуси

Правозащитники сообщают об обысках в шести городах Беларуси
Утром 1 декабря силовики проводят обыски у правозащитников, активистов и журналистов в разных регионах Беларуси и Минске, сообщает правозащитный центр «Вясна».
По информации правозащитников, силовики пришли с обысками к правозащитнику Владимиру Телепуну из Мозыря, к витебским активистам Владимиру Кийко и Николаю Кочурцу, к кричевскому журналисту Сергею Неровному.
В Гомеле после обыска на допрос забрали журналистку Ларису Щиракову. Также правозащитники передают, что в Минске обыски проходят у как минимум 10 человек.
Телеграм-канал «Гродна Like!» сообщил, что утром прошел обыск у гродненской журналистки Надежды Витиной. Она задержана как свидетель «по некоему делу, в котором фигурирует ее личная переписка».
В Гомеле у журналистки Ларисы Щираковой завершились обыск и допрос
Обыск у Ларисы Щираковой в Гомеле длился около 1,5 часов, его провели сотрудники ДФР, сообщает правозащитный центр «Вясна».
У журналистки забрали телефон, аппаратуру, флешки и жесткие диски. После обыска ее допросили в ДФР. Она отказалась отвечать на вопросы.
Щиракову устно предупредили об ответственности за разглашение материалов дела, поэтому она не рассказала подробности дела правозащитникам.
В Гомеле проходит обыск у активиста Объединенной гражданской партии Василия Полякова
В Гомеле проходит обыск у активиста Объединенной гражданской партии Василия Полякова, сообщает сама партия в своем фейсбуке.
«Проходит обыск у Василия Полякова, ОГП, Гомель», — написали на странице ОГП.
8 июля Полякова задерживали в рамках уголовного дела о теракте (статья 289 УК). 15 июля его выпустили из СИЗО.
В Могилевской области ДФР задержал двух журналистов
Кричевского журналиста Сергея Неровного увезли на допрос после обыска «в рамках неизвестного уголовного дела», сообщает правозащитный центр «Вясна».
Также на связь несколько часов не выходит журналистка из Могилева Валерия Лепешева. По информации правозащитников, ее задержали сотрудники УДФР по Могилевской области. Был ли у нее обыск, неизвестно.
Гомельского активиста Василия Полякова отпустили после обыска
Активиста Объединенной гражданской партии Василия Полякова отпустили после обыска, сообщает сама партия.
«Дома, но без телефона», — передают коллеги Полякова.
В Витебске задержали бывшего политзаключенного Михаила Жемчужного
В Витебске не выходит на связь бывший политзаключенный Михаил Жемчужный, у которого на 1 декабря назначен суд об изменении требований превентивного надзора. Он задержан, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Также пропала связь с активистом Владимиром Кийко, который успел сообщить, что к нему «ломятся милиционеры». Утром к активисту Николаю Кочурцу приехали милиционеры, сообщила его жена. Кочурец и Кийко тоже задержаны, уточняют правозащитники.
Гродненскую журналистку Надежду Витину отпустили на свободу
Гродненскую журналистку Надежду Витину отпустили на свободу, подробности пока неизвестны, сообщила она в своем инстаграме.
Она сказала, что дала подписку о неразглашении, поэтому не может рассказать, по какому делу и кем проходит. «Я остаюсь с вами, я полна сил и желания быть с вами до конца», — сказала журналистка.
Ранее правозащитники передавали, что Витина задержана как свидетель «по некоему делу, в котором фигурирует ее личная переписка».
ДФР провел обыск у правозащитники Бориса Бухеля и допросил его; он на свободе
Сотрудники УДФР КГК по Могилевской области утром провели обыск у правозащитника Бориса Бухеля, сообщает правозащитный центр «Вясна».
«Затем его отвезли на допрос в качестве свидетеля. В данный момент он на свободе, у него взяли подписку о неразглашении», — пишут правозащитники.
Экс-политзаключенного Михаила Жемчужного отпустили после обыска и допроса
Михаил Жемчужный передал, что его отпустили после допроса и обыска, сообщает правозащитный центр «Вясна».
«Показаний никаких не давал. Берегите себя. Минск ищет организаторов и финансировавших протесты», — сказал он правозащитникам.
Силовики провели осмотр в доме пенсионерки Елены Гнаук по делу о «неправомерных действиях и насилии в отношении мигрантов»
Силовики провели осмотр в квартире у пенсионерки из Брестской области Елены Гнаук в рамках проверки информации о «неправомерных действиях и применении насилия в отношении мигрантов». Об этом женщина сообщила в фейсбуке.
В постановлении о проведении осмотра, который опубликовала пенсионерка, указано, что 24 ноября сотрудники УВД Гродненского облисполкома проводили мониторинг страниц в фейсбуке: «Обнаружена информация о неправомерных действиях и применении насилия в отношении мигрантов, которые находились в районе погранперехода "Тушмеля" в Свислочском районе Гродненской области», — написано в документе.
22 ноября Гнаук опубликовала в фейсбуке пост о курдской семье, которая «погибает» возле погранперехода «Тушмеля».
«Мы связались со Свислочским РОВД, где, по сброшенной геолокации, должны были находиться эти несчастные… По последним данным, их избили, обобрали беларусские пограничники», — писала пенсионерка.
Журналист из Кричева Сергей Неровный на свободе, у него изъяли технику
Милиция провела обыск у кричевского журналиста Сергея Неровного, у него изъяли технику, сообщает БАЖ.
Сейчас журналист на свободе. В связи с чем силовики проводили обыск, неизвестно.