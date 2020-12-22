Обыски у сотрудников «Пресс‑клуба»

Силовики пришли в квартиру программного директора Press Club Belarus Аллы Шарко; основатель организации задержана в аэропорту
Силовики пришли в квартиру программного директора Press Club Belarus Аллы Шарко, сообщает БАЖ.
Шарко успела сообщить, что силовики ломают двери квартиры. Другие подробности пока неизвестны.
Основателя Press Club Belarus Юлию Слуцкую задержали сегодня по прилету в Минск в Национальном аэропорту, об этом «Медиазоне» сообщил один из работников Пресс-клуба. В офис организации пришли силовики.
Обыск проходит в квартире директора «Академии Пресс-клуба»
Силовики пришли с обыском к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову, сообщили «Медиазоне» в организации.
По какому делу у сотрудников проходят обыски, неизвестно. Также неизвестно об обыске в квартире у директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского. Сотрудники организации рассказали «Медиазоне», что он находится в офисе, куда пришли силовики.
Охрана завода «Горизонт», где Press Club Belarus арендует офис, не пускает журналистов через турникет на проходной, пишет «Еврорадио».
Обыск проходит и в квартире основателя Press Club Belarus Юлии Слуцкой
Обыск проходит и в квартире основателя Press Club Belarus Юлии Слуцкой, пишет «Радыё Свабода».
Об этом изданию рассказала дочь Юлии Александра. По ее словам, обыск идет уже около часа.
По информации Александры, Юлию увезли в Департамент финансовых расследований.
Обновлено в 19:02. Добавлена информация про то, что Слуцкую увезли в Департамент финансовых расследований.
Журналистов, которые находились у квартиры Шарко, увезли в РУВД «для проверки документов»
Троих журналистов, которые ждали у квартиры Аллы Шарко, увезли в Московское РУВД «для проверки документов». Это Татьяна Ошуркевич из Onliner, Андрей Скурко из «Нашай Нівы», Антон Мардилович из «Белорусы и рынок».
Вскоре всех журналистов отпустили.
Обновлено в 18:08. Добавлена информация, что всех журналистов отпустили из РУВД.
Программного директора Press Club Belarus Аллу Шарко увезли в Департамент финансовых расследований
После того, как журналистов задержали, из квартиры вывели программного директора Press Club Belarus Аллу Шарко. Ее везут в Департамент финансовых расследований, сообщает «Наша Ніва».
В доме директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского прошел обыск
В доме директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского в деревне Стецки прошел обыск. Об этом сообщил у себя на странице в «Одноклассниках» его отец Сергей.
«Забрали карточки, забрали рабочий ноутбук, производили обыск без присутствия адвоката», — сказал отец Ольшевского.
ДФР проверяет, нарушал ли Press Club Belarus налоговое законодательство
Департамент финансовых расследований проверяет факты нарушения налогового законодательства в журналистской мастерской «Пресс-клуб», пишет Белта со ссылкой на пресс-службу Комитета государственного контроля.
Как утверждает агентство, проверка связана «в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».