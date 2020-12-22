Обыски у сотрудников «Пресс‑клуба»

Обыск проходит и в квартире основателя Press Club Belarus Юлии Слуцкой

Обыск проходит и в квартире основателя Press Club Belarus Юлии Слуцкой, пишет «Радыё Свабода».

Об этом изданию рассказала дочь Юлии Александра. По ее словам, обыск идет уже около часа.

По информации Александры, Юлию увезли в Департамент финансовых расследований.

Обновлено в 19:02. Добавлена информация про то, что Слуцкую увезли в Департамент финансовых расследований.