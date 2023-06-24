Мятеж Пригожина в России

Отмена массовых мероприятий и пожар на нефтебазе в Воронеже. Что известно о мятеже Пригожина к 14:00

В нескольких регионах из-за мятежа в России отменили все массовые мероприятия. Известно о Воронежской, Тульской, Липецкой, Тверской и Калининградской областях. Массовые мероприятия также отменили в Москве и Ростове-на-Дону.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что в области проводятся «оперативно-боевые мероприятия». Чиновник отрицает, что в регион вошла колонна «ЧВК Вагнер».

В Воронеже горит нефтебаза. Губернатор Воронежской области сказал, что горит резервуар с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. По предварительным данным, жертв нет.

Власти Подмосковья перекрыли трассы, сообщил Минтранс региона. Движение ограничили на мостах через Оку и перекрытии на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым».

У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошло два взрыва и началась стрельба.