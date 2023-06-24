Мятеж Пригожина в России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мятеж Пригожина
Президент Украины выпустил обращение, в котором упомянул мятеж Евгения Пригожина и «ЧВК "Вагнер"» в России.
«Каждый, кто выбирает путь зла — разрушает сам себя. Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь», — сказал Зеленский.
Отмена массовых мероприятий и пожар на нефтебазе в Воронеже. Что известно о мятеже Пригожина к 14:00
В нескольких регионах из-за мятежа в России отменили все массовые мероприятия. Известно о Воронежской, Тульской, Липецкой, Тверской и Калининградской областях. Массовые мероприятия также отменили в Москве и Ростове-на-Дону.
Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что в области проводятся «оперативно-боевые мероприятия». Чиновник отрицает, что в регион вошла колонна «ЧВК Вагнер».
В Воронеже горит нефтебаза. Губернатор Воронежской области сказал, что горит резервуар с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. По предварительным данным, жертв нет.
Власти Подмосковья перекрыли трассы, сообщил Минтранс региона. Движение ограничили на мостах через Оку и перекрытии на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым».
У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошло два взрыва и началась стрельба.
Совет Безопасности Беларуси опубликовал обращение в связи с мятежом в России
Совет Безопасности Беларуси опубликовал обращение в связи с мятежом в России.
В Совбезе подчеркнули, что Беларусь «была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО». Войну в Украине в обращении называют «тяжелой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей на Донбассе».
Совбез пишет, что «на карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России» и призывает к «голосу разума».