Мятеж Пригожина в России
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24 июня 2023, 15:52
Мятеж Пригожина в России

Вечером 23 июня руководитель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по «тыловым лагерям» наемников. ФСБ возбудило против руководителя «ЧВК Вагнера» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

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13:23

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мятеж Пригожина

Президент Украины выпустил обращение, в котором упомянул мятеж Евгения Пригожина и «ЧВК "Вагнер"» в России.

«Каждый, кто выбирает путь зла — разрушает сам себя. Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь», — сказал Зеленский.

 
 
 
 
 
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13:41

 
 
 
 
 
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13:59

Отмена массовых мероприятий и пожар на нефтебазе в Воронеже. Что известно о мятеже Пригожина к 14:00

В нескольких регионах из-за мятежа в России отменили все массовые мероприятия. Известно о ВоронежскойТульскойЛипецкой, Тверской и Калининградской областях. Массовые мероприятия также отменили в Москве и Ростове-на-Дону.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что в области проводятся «оперативно-боевые мероприятия». Чиновник отрицает, что в регион вошла колонна «ЧВК Вагнер».

В Воронеже горит нефтебаза. Губернатор Воронежской области сказал, что горит резервуар с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. По предварительным данным, жертв нет.

Власти Подмосковья перекрыли трассы, сообщил Минтранс региона. Движение ограничили на мостах через Оку и перекрытии на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым».

У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошло два взрыва и началась стрельба.

 
 
 
 
 
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14:52

В Воронеже произошел взрыв, осколки снаряда повредили автомобили

Во дворе ЖК "Озерки" в Воронеже произошел взрыв, пострадали автомобили. На одном из опубликованных видео видны дырки в асфальте и разбитые стекла в автомобилях. Предварительно взорвался снаряд на парковке.

 
 
 
 
 
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15:52

Совет Безопасности Беларуси опубликовал обращение в связи с мятежом в России

Совет Безопасности Беларуси опубликовал обращение в связи с мятежом в России.

В Совбезе подчеркнули, что Беларусь «была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО». Войну в Украине в обращении называют «тяжелой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей на Донбассе».

Совбез пишет, что «на карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России» и призывает к «голосу разума».

 
 
 
 
 
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