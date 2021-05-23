Роман Протасевич задержан после экстренной посадки самолета в минском аэропорту

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич задержан — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Для сопровождения самолета Министерство обороны подняло в воздух с аэродрома Барановичи истребитель МиГ-29. Через три минуты после разворота в сторону Минска пилоты включили аварийный код 7700, который указывает на аварийную ситуацию на борту. Непосредственно перед включением кода самолет начал снижаться.

Перед посадкой на рейс Протасевич рассказал о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

На Протасевича заведены статьи об организации массовых беспорядков (статья 293 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК), а также о возбуждении социальной вражды к силовикам (часть 3 статьи 130 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он также включен в список лиц, причастных к террористической деятельности.