Роман Протасевич задержан после экстренной посадки самолета в минском аэропорту

На борту рейса, который экстренно сел в Беларуси, летел Роман Протасевич
На борту рейса Ryanair, который экстренно сел в Беларуси, летел Роман Протасевич, пишет Франак Вечерко.
По его информации, бывший главный редактор телеграм-канала Nexta задержан.
Самолет, летевший по маршруту Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту «Минск» после сообщения пилотов о минировании.
По информации телеграм-канала «Пул первого», решение о посадке самолета в Минске принял Лукашенко.
Чтобы сопроводить самолет Ryanair в минский аэропорт, по приказу Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29, сообщает телеграм-канал «Пул первого».
Далее истребитель сопроводит гражданский самолет до границы с Литвой, когда «закончатся все необходимые проверочные мероприятия».
Во время августовских протестов на созданный Степаном Путило канал Nexta Live в телеграме подписались более двух миллионов человек. В октябре суд признал телеграм-каналы и логотип экстремистскими — теперь за ссылки и репосты сообщений Nexta могут оштрафовать, а издания — заблокировать.
В ноябре СК объявил живущих в Европе Протасевича и Путило в розыск по обвинению в организации массовых беспорядков и возбуждении вражды против «двух профессионально-социальных групп в Республике Беларусь — представителей власти и правоохранителей». Обвинений в терроризме им не предъявляли, но уже 19 ноября КГБ включил создателей Nexta в перечень лиц, причастных к террористической деятельности — Протасевич и Путило стали первыми беларусами в этом списке за всю историю страны.
Информацию о задержании Протасевича подтвердил телеграм-канал ГУБОП
Информацию о задержании экс-главреда Nexta Романа Протасевича подтвердил телеграм-канал ГУБОП.
Представитель литовского аэропорта: на борту произошел конфликт между членом экипажа и пассажиром
Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на своего читателя. По его словам, экипаж самолета не объяснил пассажирам причину посадку, а только потребовал «сидеть и ждать».
Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшене сказала: «Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет».
По словам пресс-секретаря литовского МИД, официальной информации о причине посадки самолета им до сих пор не предоставили.
Читатель Delfi прислал несколько фотографий происходящего в аэропорту. По его словам, пассажиров высадили из самолета, их вещи проверяют с помощью собак, вокруг стоят солдаты в жилетах и касках, двигатели самолета до сих пор не выключены.
Латушко и Тихановская о задержании Протасевича: «Это акт воздушного пиратства»
Светлана Тихановская и Павел Латушко высказлись о задержании Романа Протасевича.
«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. <…> Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO», — написала в своем обращении экс-кандидат в президенты Тихановская.
«Это акт воздушного пиратства и международного терроризма», — пишет руководитель НАУ Павел Латушко
Один из беларуских споттеров рассказал «Медиазоне» о том, как должны дейстовать пилоты при сообщении о бомбе на борту.
«Если подается сигнал бедствия, то идет посадка на ближайшем аэродроме с согласованием с диспетчером. Он летел в минской зоне ответственности. Гипотетически он мог сесть в Вильнюсе. Но, когда идет речь о минировании, то там уже другие правила. Если вдруг поступило сообщение о том, что бомба на борту, и он летит над Беларусью, то, конечно же, его посадят в Беларуси — это международные правила».
Пилоты включили аварийный код через три минуты после разворота в сторону минского аэропорта
По данным сервиса flightradar, самолет начал разворот в 12:45, и через три минуты пилоты включили аварийный код 7700, который указывает на аварийную ситуацию на борту.
Непосредственно перед включением кода самолет начал снижаться.
Пассажиров самолета все еще досматривают в транзитной зоне аэропорта
123 пассажира самолета находятся в транзитной зоне, где их досматривает служба авиационной безопасности, сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник смены аэропорта Максим Кияков.
«Соответственно, после прохождения этих всех процедур и досмотра багажа командиром будет принято решение о вылете», — сказал он.
Рейс сел в минском аэропорту в 13:22.
Минобороны: МиГ-29 помог «осуществить безопасную посадку» самолету Ryanair
Министерство обороны сообщило, что командир самолета решил сесть на аэродроме Минск-2, и тогда в воздух с аэродрома Барановичи подняли дежурный экипаж МиГ-29.
«Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2», — рассказали в министерстве.
Перед посадкой на рейс Протасевич рассказал о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы
Блогер написал, что подтянутый мужчина средних лет стоял за ним в очереди на проверку документов перед посадкой в самолет, но неожиданно развернулся и ушел. Об этом сообщает телеграм-канал Протасевича «Беларусь головного мозга».
Также, по словам Протасевича, этот мужчина обратился к нему «с каким-то тупым вопросом», хотя молодой человек все это время стоял молча.
«Он еще зачем-то снять на телефон незаметно мои документы пытался, когда я формы электронные открывал», — написал Протасевич.
Страницы Романа Протасевича в Facebook и Instagram недоступны
В социальных сетях Facebook и Instagram пропал доступ к аккаунтам задержанного Романа Протасевича.
До этого в социальных сетях пользователей призывали пожаловаться на страницы блогера, чтобы их удалили. В канале «Беларусь головного мозга» написали, что это команда канала попросила удалить аккаунты, «чтобы личная переписка Романа не попала» силовикам.
Отец Протасевича: «Мы даже предположить не могли такой поворот событий»
Отец задержанного блогера Дмитрий прокомментировал TUT.by, что родственники Романа Протасевича «даже предположить не могли такой поворот событий». «У нас шок, осознание того, что то, что происходит, не вписывается ни в какие рамки логики и разумных правил», — сказал отец.
Родители узнали о задержании сына из телеграма. Они знали, что он сегодня вылетает из Афин, но не знали, каким именно рейсом и куда. «Когда узнали информацию о том, что самолет рейса Афины-Вильнюс совершил посадку в Минске, у нас закралось подозрение, что что-то здесь не так. Мы подумали, что этим рейсом мог лететь наш сын», — рассказал отец Романа.
Родителям не сообщили, где сейчас их сын, а телефон Протасевича недоступен. По словам отца, в Грецию блогер ездил в отпуск, а об его местонахождении знал ограниченный круг людей: «Это была сугубо наша информация. Он никому не хотел распространяться. И от нас никто не мог узнать, что нам известно, где находится наш сын».
В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси
В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси, сообщает ведомство. Министерство потребовало немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair.
Что мы знаем о сегодняшнем задержании Романа Протасевича к 18:15
— Рейс Ryanair FR4978 Афины—Вильнюс совершил экстренную посадку в национальном аэропорту «Минск» из-за сообщения о минировании, утверждает пресс-служба аэропорта;
— Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был на борту, его задержали. На него заведены статьи об организации массовых беспорядков (статья 293 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК), а также о возбуждении социальной вражды к силовикам (часть 3 статьи 130 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
— 19 ноября КГБ включил Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для этого стало обвинение в организации массовых беспорядков;
— Пилоты включили аварийный код через три минуты после разворота в сторону минского аэропорта;
— Для сопровождения самолета Минобороны подняло истребитель МиГ-29;
— Перед посадкой на рейс Протасевич рассказал о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет;
— Всех 123 пассажиров рейса высадили из самолета, а их вещи проверили с помощью собак;
— По данным МИД Литвы, на борту мог находиться 171 пассажир. Ведомству известно о 149 людях, среди них четыре гражданина Беларуси и три гражданина России;
— В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси. Министерство потребовало немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair;
— Самолет готовится к вылету в Литву, сообщила пресс-служба Национального аэропорта.
СК возбудил уголовное дело о ложном сообщении о минировании самолета Ryanair
Октябрьский районный отдел Следственного комитета в Минске возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (часть 1 статьи 340 УК), передает ведомство.
По заявлению СК, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки сообщения самолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск», куда приехали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Взрывных устройств они не обнаружили.
Пассажир рейса: перед задержанием Протасевич сказал, что его казнят
Один из пассажиров рейса рассказал порталу Delfi, что на борту не было конфликта между экипажем и пассажиром, о чем ранее говорил представитель литовского аэропорта, который получил эту информацию из Минска.
По словам пассажира, который сидел рядом с Протасевичем, после внезапного маневра самолета в сторону Минска блогер запаниковал и схватился за голову. «Только когда парень узнал, что мы идем на посадку, он расстроился», — рассказал очевидец. После посадки их вывели из самолета, блогера отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
«Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь казнят". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели», — рассказал пассажир журналистам.
По его словам, три часа пассажиров держали в узких коридорах без воды и возможности выйти в туалет: «Мы ждем, нам никто ничего не говорит».