Брифинг МИД с участием Протасевича

Протасевич: Я не буду сторонником президента, но я уважаю его как человека, который выстоял перед натиском

Бывший редактор Nexta Роман Протасевич, содержащийся под стражей в СИЗО КГБ после посадки самолета Ryanair в Минске, во время конференции МИД рассказал о своей работе в телеграм-каналах, о сотрудничестве со следствием и об уважении к Лукашенко.

Во время конференции Протасевич заметил, что его «совесть чиста». Кроме того, он, по его словам, понимает, «какой урон нанес не только государству, но и стране», и потому хочет сделать все, что в его силах, чтобы «исправить ситуацию».

«Я никого не предаю, никого не сдаю. Я сотрудничаю действительно со следствием, помогаю следствию, помогаю своей стране и намерен помогать дальше», — пояснил он.

Самым большим страхом бывший редактор Nexta назвал страх «умереть осознав, что не я успел в этой жизни сделать ничего для людей». Именно по этой причине он, по его словам, начал работать журналистом.

«Со стороны профессионального эго я рад, что приложил руку к такому мощному проекту, который я, будучи главным редактором, всего за год сделал самым читаемым русскоязычным СМИ в мире по состоянию на август месяц. Исключительно благодарен той команде, которая меня окружала. Это действительно были отличные люди, они остаются отличными людьми. Люди, с которыми мы планировали первые акции протеста позже», — рассказал он.

По словам Протасевича, он «никогда не получал больших денег» и «никогда не преследовал какие-либо политические интересы какой бы то ни было страны».

«Позже, как я уже говорил, мой уход из проекта Nexta в том числе был связан с тем, что видел, какие процессы происходят и боялся того, что проект Nexta пойдет по пути всем известной "Хартии 97". Он начнет постепенно терять аудиторию, станет более желтым, будет ввязан в политические игрища. Тем более, когда господин Зарембюк появился в проекте, начались политические нюансы», — добавил он.

Также Протасевич упомянул проект Nexta, в котором, по его словам, после спада протестных акций появилось больше «внутренних распрей».

«Знаете, я скажу честно, первое время, первые пару месяцев действительно видел вокруг себя много людей таких же, как и я, искренне верящих в то, что они делают. Не по каким-либо материальным или причинам собственных амбиций. Но, к сожалению, позже ситуация стала очень сильно меняться. Чем больше вся эта ситуация [с протестами] стала успокаиваться, тем больше началось внутренних расприй, каких-то непонятных мне политических игр, которых я всегда пытался избежать, собственных амбиций».

По словам Протасевича, к моменту полета рейсом Ryanair он хотел прекратить заниматься телеграм-каналами и стать фотографом Светланы Тихановской, поскольку устал от «политики» и «внутренних игр». На замечание журналистов о том, что что-то заставляет его говорить, он добавил, что не изменил своих взглядов.

«Тут важно сделать одну ремарку: я не изменил политических взглядов. Точно так же я могу сказать честно и открыто перед всеми камерами о том, что я не буду политическим сторонником президента. Так и есть. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента. Я не говорю о том, что я абсолютно полностью перехожу на сторону государства. Я рассказываю причину того, почему я, в том числе, сотрудничаю со следствием», — сказал он.

По словам Протасевича, сотрудничать его никто не принуждал — на нем «нет электрошокеров» и ему «не колют сыворотку правды».

«Вы не верите в то, что я говорю искренне?», — уточнил он у аудитории и после затянувшегося молчания заметил, что, вероятно, так и есть.

Через несколько секунд журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова высказала сочувствие бывшему редактору Nexta.

«Мне сложно представить, Роман, что вам пришлось пережить в последние недели. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю», — сказала она.