Брифинг МИД с участием Протасевича

Роман Протасевич рассказал о том, что «чувствует себя прекрасно»
Роман Протасевич рассказал на пресс-конференции МИДа, посвященной посадке самолета Ryanair, что он «чувствует себя прекрасно».
Кроме того, он рассказал, что следы на руках, на которое обратили внимание во время интервью на ОНТ, появились от стяжек при задержании.
Адвокат Протасевича не знала о его участии в брифинге МИД
О том, что задержанный блогер участвует в брифинге, организованном МИД, адвокат Протасевича Инесса Оленская не знала, пишет КП.
— Какая конференция? Я вообще не в курсе. У меня сейчас интернета даже нет. Вы мне интересное рассказали.
СК: Софья Сапега задержана за участие в массовых беспорядках и за разжигание социальной вражды
На брифинге, посвященном посадке самолета Ryanair, впервые официально были названы статьи, по которым подозревается Софья Сапега.
— Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления предусмотренному 342 статьей (участие в массовых беспорядках), но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статься 130 УК (разжигание социальной вражды и розни), — рассказал на брифинге председатель СК Дмитрий Гора.
Протасевич: Я не буду сторонником президента, но я уважаю его как человека, который выстоял перед натиском
Бывший редактор Nexta Роман Протасевич, содержащийся под стражей в СИЗО КГБ после посадки самолета Ryanair в Минске, во время конференции МИД рассказал о своей работе в телеграм-каналах, о сотрудничестве со следствием и об уважении к Лукашенко.
Во время конференции Протасевич заметил, что его «совесть чиста». Кроме того, он, по его словам, понимает, «какой урон нанес не только государству, но и стране», и потому хочет сделать все, что в его силах, чтобы «исправить ситуацию».
«Я никого не предаю, никого не сдаю. Я сотрудничаю действительно со следствием, помогаю следствию, помогаю своей стране и намерен помогать дальше», — пояснил он.
Самым большим страхом бывший редактор Nexta назвал страх «умереть осознав, что не я успел в этой жизни сделать ничего для людей». Именно по этой причине он, по его словам, начал работать журналистом.
«Со стороны профессионального эго я рад, что приложил руку к такому мощному проекту, который я, будучи главным редактором, всего за год сделал самым читаемым русскоязычным СМИ в мире по состоянию на август месяц. Исключительно благодарен той команде, которая меня окружала. Это действительно были отличные люди, они остаются отличными людьми. Люди, с которыми мы планировали первые акции протеста позже», — рассказал он.
По словам Протасевича, он «никогда не получал больших денег» и «никогда не преследовал какие-либо политические интересы какой бы то ни было страны».
«Позже, как я уже говорил, мой уход из проекта Nexta в том числе был связан с тем, что видел, какие процессы происходят и боялся того, что проект Nexta пойдет по пути всем известной "Хартии 97". Он начнет постепенно терять аудиторию, станет более желтым, будет ввязан в политические игрища. Тем более, когда господин Зарембюк появился в проекте, начались политические нюансы», — добавил он.
Также Протасевич упомянул проект Nexta, в котором, по его словам, после спада протестных акций появилось больше «внутренних распрей».
«Знаете, я скажу честно, первое время, первые пару месяцев действительно видел вокруг себя много людей таких же, как и я, искренне верящих в то, что они делают. Не по каким-либо материальным или причинам собственных амбиций. Но, к сожалению, позже ситуация стала очень сильно меняться. Чем больше вся эта ситуация [с протестами] стала успокаиваться, тем больше началось внутренних расприй, каких-то непонятных мне политических игр, которых я всегда пытался избежать, собственных амбиций».
По словам Протасевича, к моменту полета рейсом Ryanair он хотел прекратить заниматься телеграм-каналами и стать фотографом Светланы Тихановской, поскольку устал от «политики» и «внутренних игр». На замечание журналистов о том, что что-то заставляет его говорить, он добавил, что не изменил своих взглядов.
«Тут важно сделать одну ремарку: я не изменил политических взглядов. Точно так же я могу сказать честно и открыто перед всеми камерами о том, что я не буду политическим сторонником президента. Так и есть. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента. Я не говорю о том, что я абсолютно полностью перехожу на сторону государства. Я рассказываю причину того, почему я, в том числе, сотрудничаю со следствием», — сказал он.
По словам Протасевича, сотрудничать его никто не принуждал — на нем «нет электрошокеров» и ему «не колют сыворотку правды».
«Вы не верите в то, что я говорю искренне?», — уточнил он у аудитории и после затянувшегося молчания заметил, что, вероятно, так и есть.
Через несколько секунд журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова высказала сочувствие бывшему редактору Nexta.
«Мне сложно представить, Роман, что вам пришлось пережить в последние недели. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю», — сказала она.