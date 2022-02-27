Задержания на референдуме

«Вясна» сообщает о задержаниях на избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию
На избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию происходят задержания, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Центру известно о как минимум двух задержаниях: на участке №69 в Стайках задержан местный житель Константин Шабунин, а в Минске (адрес не уточняется) — Геннадий Шкред, его везут в РУВД Центрального района Минска.
На участке в минской Лошице люди хлопали и кричали «Нет войне»
В Минске возле участков в средней школе №24 и гимназии №40 люди хлопали и кричали «Нет войне», сообщил «Медиазоне» очевидец.
Неподалеку стоял милиционер, который по рации передавал информацию об обстановке у участков. Вскоре люди разошлись, задержаний не было.
Вясна: в Барановичах у школы №10 задержали несколько мужчин, пенсионерку и девочку
В Барановичах возле школы №10 задержали «как минимум несколько мужчин», пенсионерку с плакатом «Украина, мы с вами» и девочку, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Правозащитники уточняют, что среди задержанных — Виталий Цепков, который стоял неподалеку и говорил по телефону.