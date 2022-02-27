Задержания на референдуме
Сюжет
27 февраля 2022, 15:47
Задержания на референдуме

В преддверии референдума по поправкам в Конституцию оппозиция предложила выразить свое несогласие с ним несколькими способами: от перечеркивания бюллетеней до призыва протестовать, создав в 14:00 очереди на избирательных участках. В день голосования стали появляться видео с очередями на участках и людьми, скандирующими «Нет войне!», а затем правозащитники сообщили о первых задержаниях.

Читать в хронологическом порядке
14:43

«Вясна» сообщает о задержаниях на избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию

На избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию происходят задержания, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Центру известно о как минимум двух задержаниях: на участке №69 в Стайках задержан местный житель Константин Шабунин, а в Минске (адрес не уточняется) — Геннадий Шкред, его везут в РУВД Центрального района Минска.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
15:17

На участке в минской Лошице люди хлопали и кричали «Нет войне»

В Минске возле участков в средней школе №24 и гимназии №40 люди хлопали и кричали «Нет войне», сообщил «Медиазоне» очевидец.

Неподалеку стоял милиционер, который по рации передавал информацию об обстановке у участков. Вскоре люди разошлись, задержаний не было.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
15:20

Вясна: в Барановичах у школы №10 задержали несколько мужчин, пенсионерку и девочку

В Барановичах возле школы №10 задержали «как минимум несколько мужчин», пенсионерку с плакатом «Украина, мы с вами» и девочку, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники уточняют, что среди задержанных — Виталий Цепков, который стоял неподалеку и говорил по телефону.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
15:47

Силовики предлагают разойтись людям на участке в школе №199 в Минске

Силовики в обмундировании предлагают людям разойтись на участке в школе №199 на улице Панченко в Минске. Те недовольны и спорят с ними. О задержаниях информации нет.

 
 
 
 
 
Ссылка скопирована!
     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей