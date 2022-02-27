Задержания на референдуме

Вясна: в Барановичах у школы №10 задержали несколько мужчин, пенсионерку и девочку

В Барановичах возле школы №10 задержали «как минимум несколько мужчин», пенсионерку с плакатом «Украина, мы с вами» и девочку, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники уточняют, что среди задержанных — Виталий Цепков, который стоял неподалеку и говорил по телефону.