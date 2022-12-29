На территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С‑300
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29 декабря 2022, 18:09
На территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С‑300

Сегодня в промежутке с 10 до 11 утра с территории Украины на территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300, пишет «Белта». По утверждению Минобороны, ее сбили силы беларуской ПВО. «Медиазона» рассказывает, что об этом известно.

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14:26
29 декабря

«Белта»: на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С‑300

Сегодня в промежутке с 10 до 11 утра с территории Украины на территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300, пишет «Белта».

По информации издания, об этом доложили Александру Лукашенко — по его поручению группа сотрудников СК и Минобороны устанавливает причины падения.

Власти Беларуси рассматривают две версии произошедшего: попадание на территорию Беларуси, «аналогичное инциденту в Польше», и уничтожение ракеты «в результате работы систем ПВО Беларуси», сообщает «Белта». Как пишет издание, на месте работают сотрудники СК, МВД и Минобороны. Информации о пострадавших нет, говорится в сообщении.

Фото: Беларускі Гаюн


Ранее о возможном падении ракеты в поле недалеко от деревни Горбаха в Ивановском районе со ссылкой на местные группы «Вконтакте» рассказала группа мониторинга военной активности «Беларускі гаюн».

— Сбита ли была ракета или упала сама — пока неизвестно, — писали в «Беларуском гаюне».

Утром российские войска совершили массированный ракетный обстрел Украины. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Львовской и Сумкой областях.

Во время массированного ракетного обстрела Украины 15 ноября в польском Пшеводуве упали две ракеты — в результате взрыва погибли два человека. Агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники писало, что это были ракеты «российского производства», позже президент страны Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств, которые бы показали, кто запустил ракету. На следующий день президент США Джо Байден рассказал партнерам по G7 и НАТО, что взрыв ракет в Польше — результат работы украинской ПВО.


 
 
 
 
 
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15:55
29 декабря

Минобороны: ракету, выпущенную с территории Украины, сбили силы противовоздушной обороны Беларуси

Министерство обороны Беларуси утверждает, что сбило зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет Минобороны, обломки, упавшие в деревне Горбаха, принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

 
 
 
 
 
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17:18
29 декабря

Военный аналитик Кирилл Михайлов: упавшая в Беларуси ракета, скорее всего, украинская

Военный аналитик Кирилл Михайлов прокомментировал «Медиазоне» информацию об упавшей в Беларуси ракете С-300.

Он сказал, что это «скорее украинская» ракета, а о российских С-300 в «в тех краях» ему неизвестно.

«Вполне возможно, что штатно отработала [упавшая в Беларусь ракета] по одной из российских крылатых ракет, промахнулась, боевая часть самоликвидировалась, ракетная часть упала. Как в Польше, с той разницей, что там не самоликвидировалась», — предположил он.

Кроме того, говорит аналитик, «"поражена" не значит "сбита"». «"Поражена" значит "где-то рядом с целью что-то наше вроде взорвалось"», — отметил Михайлов.

 
 
 
 
 
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18:09
29 декабря

Посла Украины Игоря Кизима вызвали в беларуский МИД «в связи с инцидентом с ракетой»

В МИД вызвали украинского посла Игоря Кизима, сообщает «Белта».

Ему заявили протест «в связи с инцидентом с ракетой», пишет издание.

 
 
 
 
 
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