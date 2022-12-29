«Белта»: на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С‑300

Сегодня в промежутке с 10 до 11 утра с территории Украины на территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300, пишет «Белта».

По информации издания, об этом доложили Александру Лукашенко — по его поручению группа сотрудников СК и Минобороны устанавливает причины падения.

Власти Беларуси рассматривают две версии произошедшего: попадание на территорию Беларуси, «аналогичное инциденту в Польше», и уничтожение ракеты «в результате работы систем ПВО Беларуси», сообщает «Белта». Как пишет издание, на месте работают сотрудники СК, МВД и Минобороны. Информации о пострадавших нет, говорится в сообщении.





Ранее о возможном падении ракеты в поле недалеко от деревни Горбаха в Ивановском районе со ссылкой на местные группы «Вконтакте» рассказала группа мониторинга военной активности «Беларускі гаюн».

— Сбита ли была ракета или упала сама — пока неизвестно, — писали в «Беларуском гаюне».

Утром российские войска совершили массированный ракетный обстрел Украины. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Львовской и Сумкой областях.

Во время массированного ракетного обстрела Украины 15 ноября в польском Пшеводуве упали две ракеты — в результате взрыва погибли два человека. Агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники писало, что это были ракеты «российского производства», позже президент страны Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств, которые бы показали, кто запустил ракету. На следующий день президент США Джо Байден рассказал партнерам по G7 и НАТО, что взрыв ракет в Польше — результат работы украинской ПВО.

Возле границы Польши и Украины упали ракеты, погибли два человека. Что об этом известно



