«Белта»: на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С‑300
Сегодня в промежутке с 10 до 11 утра с территории Украины на территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300, пишет «Белта».
По информации издания, об этом доложили Александру Лукашенко — по его поручению группа сотрудников СК и Минобороны устанавливает причины падения.
Власти Беларуси рассматривают две версии произошедшего: попадание на территорию Беларуси, «аналогичное инциденту в Польше», и уничтожение ракеты «в результате работы систем ПВО Беларуси», сообщает «Белта». Как пишет издание, на месте работают сотрудники СК, МВД и Минобороны. Информации о пострадавших нет, говорится в сообщении.
Ранее о возможном падении ракеты в поле недалеко от деревни Горбаха в Ивановском районе со ссылкой на местные группы «Вконтакте» рассказала группа мониторинга военной активности «Беларускі гаюн».
— Сбита ли была ракета или упала сама — пока неизвестно, — писали в «Беларуском гаюне».
Утром российские войска совершили массированный ракетный обстрел Украины. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Львовской и Сумкой областях.
Во время массированного ракетного обстрела Украины 15 ноября в польском Пшеводуве упали две ракеты — в результате взрыва погибли два человека. Агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники писало, что это были ракеты «российского производства», позже президент страны Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств, которые бы показали, кто запустил ракету. На следующий день президент США Джо Байден рассказал партнерам по G7 и НАТО, что взрыв ракет в Польше — результат работы украинской ПВО.
Минобороны: ракету, выпущенную с территории Украины, сбили силы противовоздушной обороны Беларуси
Министерство обороны Беларуси утверждает, что сбило зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области», — говорится в сообщении ведомства.
Как пишет Минобороны, обломки, упавшие в деревне Горбаха, принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Военный аналитик Кирилл Михайлов: упавшая в Беларуси ракета, скорее всего, украинская
Военный аналитик Кирилл Михайлов прокомментировал «Медиазоне» информацию об упавшей в Беларуси ракете С-300.
Он сказал, что это «скорее украинская» ракета, а о российских С-300 в «в тех краях» ему неизвестно.
«Вполне возможно, что штатно отработала [упавшая в Беларусь ракета] по одной из российских крылатых ракет, промахнулась, боевая часть самоликвидировалась, ракетная часть упала. Как в Польше, с той разницей, что там не самоликвидировалась», — предположил он.
Кроме того, говорит аналитик, «"поражена" не значит "сбита"». «"Поражена" значит "где-то рядом с целью что-то наше вроде взорвалось"», — отметил Михайлов.
Посла Украины Игоря Кизима вызвали в беларуский МИД «в связи с инцидентом с ракетой»
В МИД вызвали украинского посла Игоря Кизима, сообщает «Белта».
Ему заявили протест «в связи с инцидентом с ракетой», пишет издание.