10 октября. Обстрелы по всей территории Украины

Взрывы в центре Киева и в Днепре
Центр Киева попал под обстрел, есть погибшие и раненые. Об этом в комментарии «Суспільному» рассказала спикерка ГСЧС Светлана Водолага.
Утром в центре Киева в разных местах были слышны взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе.
В Днепре также слышны взрывы, сообщает «Суспільне Днепр».
Во Львове перебои с мобильным интернетом, школьников перевели на дистанционное обучение
Во Львове удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий.
В городе перебои с мобильным интернетом, рассказал мэр города Андрей садовый. Школьников сегодня перевели на дистанционное обучение, добавил он.
В Шевченковском районе Киева в результате обстрела погибли восемь человек, еще 24 получили ранения
В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.
В результате ракетного удара по Днепру есть раненые и погибшие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в городе после обстрела есть раненые и погибшие.
«Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы. Не выходите из укрытий. Остается угроза ракетных ударов», — написал он.
Появилось видео взрыва возле Володимирского моста в Киеве
OSINTtechnical опубликовал видео взрыва возле Володимирского моста в Киеве.
Мэр Львова сообщил об остановке городских ТЭЦ
Во Львове из-за обстрелов критической инфраструктуры остановили городские ТЭЦ, сообщил мэр Андрей Садовый.
По его словам, в городе пропала электроэнергия, а из-за остановки ТЭЦ временно нет горячей воды. Чтобы возобновить водоснабжение Львова, власти запустили резервные электрогенераторы.
Садовый отметил, что в городе не работает треть светофоров, их заменяют регулировщики.
Взрывная волна повредила окна Киевского вокзала, станции продолжают работу в штатном режиме
Взрывная волна повредила окна центрального вокзала в Киеве, само здание продолжает работу. Высадка и посадка пассажиров проходит через южные и восточные подземные переходы, которые работают в том числе как укрытия. Об этом рассказала пресс-служба «Укрзалізниці».
В 10 утра украинская железная дорога сообщала о штатном режиме работы для всех своих станций, но предупредила о возможной задержке некоторых поездов.
С утра российские войска запустили по Украине 75 ракет, 41 из них сбили силы ПВО
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за утро 10 октября российские войска выпустили по Украине 75 ракет, 41 из которых сбили силы ПВО.
«Призываю всех находится в укрытиях», — написал он.
Ракетные удары пришлись на Харьков, Николаев, Ивано-Франковск и Кривой Рог
Российские войска обстреляли Харьков, повредив при этом объект энергетической инфраструктуры, сообщил сэр города Игорь Терехов. В некоторых районах города пропал свет или водоснабжение, сказал он.
По его словам, город полностью обесточен. Власти приостановили движение метро и наземного электротранспорта.
Ракетные удары были и по Николаеву, написал глава местной ОВА Виталий Ким. Ночью по городу выпустили 10 ракет. Поврежден жилой дом, складское помещение университета и линия электропередач, сообщил он.
В Ивано-Франковской области зафиксировали попадания в объекты критической инфраструктуры, сообщила глава местной администрации Светлана Онищук.
Взрывы были и в Кривом Роге, написал глава местной ОВА Александр Вилкул.
Все школы в Украине переходят на дистанционное обучение до 14 октября
Обучение в школах Украины переходит на дистанциаонный формат до 14 октября, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на министерство образования.
Мэр Львова Андрей Садовый написал в своем телеграм-канале, что сегодня из-за перебоев с электричеством в городе занятия в школах отменены.
Зеленский записал обращение к украинцам и договорился с Шольцем о срочной встрече G7
Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Киева и прокомментировал российские обстрелы этим утром.
По словам Зеленского, первая цель атак — энергообъекты по всей стране: «Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг».
Вторая цель для обстрелов по словам Зеленского — люди. Он заявил, что российские войска специально выбрали время час-пик для обстрелов городов и призвал своих граждан оставаться в укрытиях.
Президент Украины написал в своем твиттере, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой расскажет об атаках России на украинские города.
Перебои с электричеством есть в Полтавской и Сумской областях, Львове и Хмельницком
Перебои со светом наблюдают по всей Сумской и Полтавской областях, сообщают местные власти. На Сумщине удары пришлись на Конотоп, есть раненые.
В Хмельницком также нет света, местные власти работают над его восстановлением. О перебоях в электричестве писал и мэр Львова.
В результате обстрела Киева погибли 11 человек, пострадали 87
В результате утреннего обстрела в Киеве убиты 11 человек, пострадали 87, сообщает Национальная полиция Украины.
Среди погибших начальник отдела Киберполиции Юрий Заскока. В момент обстрела он ехал по бульвару Шевченко.
Повреждены 70 объектов, из них 29 — объекты критической инфраструктуры, 4 многоэтажки, 35 частных домов и столичная школа.