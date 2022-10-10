10 октября. Обстрелы по всей территории Украины

Взрывы в центре Киева и в Днепре

Центр Киева попал под обстрел, есть погибшие и раненые. Об этом в комментарии «Суспільному» рассказала спикерка ГСЧС Светлана Водолага.

Утром в центре Киева в разных местах были слышны взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе.

В Днепре также слышны взрывы, сообщает «Суспільне Днепр».