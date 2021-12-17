Польский солдат‑перебежчик в Беларуси. Что об этом известно

Госпогранкомитет: польский военнослужащий попросил политическое убежище в Беларуси

Вечером 16 декабря около беларуско-польской границы пограничники остановили военнослужащего Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко. Солдат попросил политического убежища в Беларуси, сообщает телеграм-канал Госпогранкомитета.

По информации ГПК, Чечко служит в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой поляки перебросили для охраны границы с Беларусью в период ЧП на приграничных территориях.

Ведомство утверждает, что солдат Эмиль Чечко попросил убежища «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

В телеграм-канале сотрудницы «Беларусь-1» Ксении Лебедевой появилось фото, как утверждается, с польским солдатом, который дает ей интервью.

Командование дивизии, в которой служит Чечко, сообщает, что 16 декабря на границе пропал солдат 11-го артиллерийского полка.

Польские военные развернули поисковую операцию, сейчас она продолжается. Командование дивизии не подтверждает информацию о переходе солдата на беларускую сторону.