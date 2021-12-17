Польский солдат‑перебежчик в Беларуси. Что об этом известно

Госпогранкомитет: польский военнослужащий попросил политическое убежище в Беларуси
Вечером 16 декабря около беларуско-польской границы пограничники остановили военнослужащего Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко. Солдат попросил политического убежища в Беларуси, сообщает телеграм-канал Госпогранкомитета.
По информации ГПК, Чечко служит в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой поляки перебросили для охраны границы с Беларусью в период ЧП на приграничных территориях.
Ведомство утверждает, что солдат Эмиль Чечко попросил убежища «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».
В телеграм-канале сотрудницы «Беларусь-1» Ксении Лебедевой появилось фото, как утверждается, с польским солдатом, который дает ей интервью.
Командование дивизии, в которой служит Чечко, сообщает, что 16 декабря на границе пропал солдат 11-го артиллерийского полка.
Польские военные развернули поисковую операцию, сейчас она продолжается. Командование дивизии не подтверждает информацию о переходе солдата на беларускую сторону.
Минобороны Польши: пропавший солдат имел серьезные проблемы с законом
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утверждает, что пропавший 16 декабря солдат «имел серьезные проблемы с законом». Об этом он сообщил в твиттере.
«Солдат, который вчера пропал без вести, имел серьезные проблемы с законом и подал на увольнение из армии. Его не должны были направлять на службу к границе. Я попросил выяснить, кто за это отвечает», — написал Блащак.
Польский солдат в интервью АТН: Польша хочет «сделать из меня самого плохого человека»
Польский военнослужащий Эмиль Чечко дал интервью корреспондентке АТН Ксении Лебедевой. Отрывок из него появился в телеграм-канале агентства.
В интервью Чечко говорит, что польская сторона не хочет признавать факт его побега в Беларусь, который удался несмотря на все меры по недопущению дезертирства. По его мнению, единственное, что сейчас остается польским властям — это «сделать из меня самого плохого человека».
При этом на первые несколько вопросов, заданные на русском, Чечко отвечает на польском без помощи переводчицы. Последний вопрос Лебедевой, попавший в опубликованный отрывок интервью, ему переводят: хотят ли таким образом польские власти «спрятать проблемы, которые существуют — расстрелы беженцев, в том числе, о которых ты рассказал». На это Чечко отвечает: «Очевидно».
Gazeta Wyborcza: в прошлую субботу сбежавшего солдата арестовали за вождение в нетрезвом виде
11 декабря сбежавший в Беларусь солдат был арестован в польском Гижицко за вождение в нетрезвом виде, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на «неофициальную информацию».
Как утверждает издание, тогда у солдата обнаружили в крови алкоголь в концентрации почти 1,5 промилле. Кроме того, он был под воздействием марихуаны. Как добавляет Gazeta Wyborcza, после этого солдат вернулся к службе на польско-беларуской границе.
АТН выпустило ролик с Эмилем Чечко, в котором польских военных обвиняют в убийствах волонтеров
Агентство телевизионных новостей опубликовало отрывок интервью польского военнослужащего Эмиля Чечко корреспондентке Ксении Лебедевой, в котором тот, как утверждается, обвиняет польских военнослужащих в убийстве волонтеров.
«Польские солдаты убивали на границе волонтеров!!!» — гласит описание ролика в телеграме.
«Солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Беларусь и попросивший политического убежища, рассказал о двух фактах убийства польскими силовиками волонтеров. Своих же сограждан. По словам солдата, он был свидетелем преступлений», — пишет АТН.
В самом ролике Лебедева спрашивает у Чечко, видел ли тот задержания волонтеров, журналистов либо членов общественных организаций, «которые проникали на территорию приграничья для того, чтобы помочь мигрантам». После вопроса на видео заметна склейка. Затем Чечко говорит, что был «в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их ведете?", а пограничник просто выстрелил ему в лоб». О польских или беларуских пограничниках идет речь — непонятно.
После очередной монтажной склейки Лебедева задает новый вопрос: «Я правильно тебя понимаю, что они убивали в том числе и волонтеров? То есть ты такое видел. Не только беженцев, но и обычные поляки, которые хотели помочь беженцам?..».
Следует еще одна монтажная склейка — ее можно заметить по положению рук Лебедевой в углу кадра и движению глаз Чечко. Потом польский солдат говорит, что «видел как минимум две такие ситуации».
Лебедева уточняет: «Две ситуации такие — то есть двух человек они убили? Поляков, волонтеров? Ты сам это видел?». На все вопросы Чечко отвечает утвердительно. На протяжении всего ролика солдат говорит на польском, а Лебедева — на русском, при этом неясно, участвует ли в беседе переводчик.
Министр обороны Польши уволил начальство солдата, сбежавшего в Беларусь
Министр обороны Польши Мариуш Блащак уволил троих офицеров, служивших в части, откуда бежал солдат, сообщается в твиттер-аккаунте Минобороны страны.
Как сказано в сообщении ведомства, своих постов лишились командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожево.
Военная полиция Польши: против Эмиля Чечко начнут расследование по статье о дезертирстве
Против военнослужащего Эмиля Чечко, который самовольно пересек границу с Беларусью, будет начато расследование по статье о дезертирстве (статья 339 УК Польши), сообщила военная полиция страны в твиттере.
Как уточняет ведомство, по этой статье в Польше предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
АТН выпустило интервью с Чечко; в нем утверждается, что польские пограничники массово расстреливали мигрантов
АТН опубликовало полную версию интервью с польским военнослужащим Эмилем Чечко, бежавшим в Беларусь. В записи на слова Чечко наложен русский перевод. Военный утверждает, что польские пограничники заставляли солдат участвовать в убийствах мигрантов в приграничной зоне.
По словам Чечко, во время службы на границе командир приказал ему и еще одному солдату отправиться с пограничниками на патрулирование, сказав захватить с собой карабины. Солдат отвезли на автозаправку, где пограничники пили спиртное, после чего сказали: «Ну что, перезаряжаем оружие?».
«А мы спрашиваем: "А в чем дело?". Они на нас смотрят и говорят: "Перезаряжаем" — и целятся в голову, чтобы заставить нас стрелять», — утверждает Чечко.
По его словам, на первом патрулировании он, будучи пьяным, вместе с пограничниками «ловили какого-то одинокого человека».
«Потом мы увозили его в лес, выкапывали яму, и прямо на наших глазах (когда мы были сильно пьяны, но еще не видели, что происходит) пограничники стреляли им просто в голову», — говорит Чечко.
На такие патрулирования, по словам военного, пограничники со временем брали все больше военнослужащих: «Они просто брали солдата, поили его и говорили кого-нибудь убить».
По словам Чечко, ему не удалось поговорить о происходящем с другими солдатами, потому что пограничники «сделали это так, чтобы это не делали люди из одних палаток».
Как рассказал беглый польский военнослужащий, однажды одному из волонтеров, поинтересовавшихся, куда пограничники ведут беженцев, выстрелили в голову, а второго «поставили в ряд с остальными» беженцами. На вопрос корреспондентки, что произошло дальше, Чечко ответил: «То же, что и всегда», а затем пояснил: «Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили — мы всегда убивали».
Тела мигрантов, как утверждает Чечко, «закопаны в землю или растерзаны волками, но большинство — в ямах».
«Мне трудно сказать, сколько таких могил — я был только одним солдатом, которого пограничники заставляли это делать» , — говорит он.
На вопрос о примерном числе убитых польскими силовиками мигрантов Чечко отвечает так: «Достаточно посчитать: один патруль брал двух солдат, которые ежедневно убивали, скажем, группу лиц, которые помещались в кузове военного грузовика».