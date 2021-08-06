Побег с препятствиями. Тимановская на Олимпиаде

Исполнительный директор БФСС: легкоатлетка Тимановская подала заявление, чтобы получить политическое убежище в Польше
Беларуская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую НОК собирался вывезти из Токио после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше, рассказал исполнительный директор Беларуского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире «Настоящего времени».
«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — сказал Опейкин.
Он также отметил, что спортсменка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».
Позже Народное антикризисное управление опровергло эту информацию. В ближайшее время Тимановская обратится в посольство Польши в Токио с просьбой о выдаче ей национальной визы.
«В настоящий момент она не обращалась по вопросу о предоставлении ей статуса политического убежища на территории Польши. Планируется, что по прибытии в Польшу ей будет оказано содействие со стороны ведомства Польши, отвечающего за вопросы спорта — Федерации легкой атлетики Польши — для организации ее пребывания и тренировок на территории Польши и рассмотрен вопрос международной защиты».
Обновлено в 12:10. Добавлено сообщение НАУ.
Посольство Беларуси в Японии: дипломаты прибыли в аэропорт еще 1 августа, Тимановская в посольство не обращалась
Беларуские дипломаты прибыли в аэропорт Ханэда 1 августа, чтобы оказать консульско-правовую помощь легкоатлетке Кристине Тимановской, сама она в посольство не обращалась, сообщает посольство Беларуси в Японии.
«Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси», — пишет посольство.
Кристина Тимановская получила польскую визу
Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.
По словам Пишдача, Тимановская находится в контакте с дипломатами Польши в Токио.
«Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — написал он.
Ранее Народное антикризисное управление сообщало, что Тимановская обратится в посольство Польши в Токио с просьбой о выдаче ей национальной визы.
Спортивный арбитражный суд отклонил запрос Тимановской на допуск к Олимпиаде
Спортивный арбитражный суд отклонил запрос бегуньи Кристины Тимановской на отмену решения НОК Беларуси о ее отстранении от участия в Олимпийских играх, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Спортивного арбитражного суда в Токио.
В газете «Маяк» появился «комментарий» спортсменки с критикой Тимановской; та отрицает беседу с изданием
В Гомельской районной газете «Маяк» опубликована статья, с реакцией на поступок бегуньи Кристины Тимановской. В ней приводятся слова серебряной призерки Олимпиады-2016 Марии Мамошук.
«И экспертом быть не надо, чтобы понять: психологически, да и физически Тимановская, что называется, поплыла. Понятно, что допускать к старту спортсменку, которая на весь мир позволяет себе высказываться в таком тоне и фактически вытирать ноги о спорт, сборную и страну, было бы неправильно. Поэтому тренерский штаб принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Играх в Токио», — говорилось в комментарии.
Позже Мамошук написала, что не давала комментарии по этому поводу.
Как заметила Tribuna, часть комментария Мамошук дословно произносил в воскресном эфире на ОНТ ведущий программы «Контуры» Юрий Гроеров.
Исправлено: Мы удалили ссылку на сообщение Tribuna, поскольку издание и его соцсети власти Беларуси признали «экстремистскими» — и за гиперссылки на них предусмотрена административная ответственность.
МОК начал расследование ситуации с Тимановской и потребовал отчет у беларуской стороны
Международный олимпийский комитет начал собственное расследование по инциденту с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщает Reuters.
«Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно услышать всех вовлеченных, — сказал представитель МОК Марк Адамс.
Сегодня беларуская сторона должна предоставить МОК отчет по делу Тимановской.
ТАСС: Кристина Тимановская вылетела в Вену
Легкоатлетка Кристина Тимановская незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс, следующий до Вены, пишет ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.
О причинах смены рейса на данный момент не сообщается.
Ранее спортсменка получила польскую визу.
«Иногда молчание лучше, чем слово» — опубликована вторая часть разговора Тимановской с чиновниками
Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал вторую часть записи разговора, предположительно, легкоатлетки Кристины Тимановской с мужчиной, похожий голосом на главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича.
В разговоре спортивный чиновник использует ненормативную лексику, говорит, что «все было сделано в угоду спортсменам» и чтобы «спасти эстафету для страны».
«Тебе по психике ударило? Ну, какой это был секрет, *** [блин]? Секрет от чего? Что тебя, извини, *** [обмануть] хотели? Мы просили тебя, *** [блин] как человека, *** [черт возьми]. Хотели, чтобы ты как… бежала без этих мыслей, *** [блин]. Все было сделано в угоду *** [блин] спортсменам. Понимаешь? В угоду вас. И чтобы спасти эту эстафету. Для страны. Ну неужели это тяжело понять? Что молчание, наше было связано… Понимаешь, иногда молчание лучше, чем слово», — говорит чиновник на записи.
1 августа телеграм-канал опубликовал первую запись разговора Тимановской с чиновниками.
БФСС: Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в МВД
Легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки, а с 5 августа приказом министерства спорта и туризма ее откомандировывают в МВД, сообщает Беларуский фонд спортивной солидарности.
Как пишет фонд, легкоатлетке поручено прибыть на службу в 9:00 5 августа в Минск, а ее отсутствие на рабочем месте более трех часов будет считаться прогулом и может повлечь ее увольнение.
Ранее издание Deutsche Welle сообщало, что Тимановская вылетела из Токио, где проходят Олимпийские игры, в Вену. Оттуда, как пишет «Би-Би-Си», она вылетела в Варшаву.
МОК лишил аккредитаций и выселил из Олимпийской деревни тренеров легкоатлетки Тимановской
МОК лишил аккредитаций и выселил из Олимпийской деревни тренеров сборной Беларуси Артура Шимака и Юрия Моисевича, сообщила пресс-служба организации.
Решение связано с «инцидентом вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской и роли в нем [этих] тренеров».
«В интересах благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича», — сообщили в МОК.