Побег с препятствиями. Тимановская на Олимпиаде

Исполнительный директор БФСС: легкоатлетка Тимановская подала заявление, чтобы получить политическое убежище в Польше

Беларуская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую НОК собирался вывезти из Токио после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше, рассказал исполнительный директор Беларуского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире «Настоящего времени».

«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — сказал Опейкин.

Он также отметил, что спортсменка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».

Позже Народное антикризисное управление опровергло эту информацию. В ближайшее время Тимановская обратится в посольство Польши в Токио с просьбой о выдаче ей национальной визы.

«В настоящий момент она не обращалась по вопросу о предоставлении ей статуса политического убежища на территории Польши. Планируется, что по прибытии в Польшу ей будет оказано содействие со стороны ведомства Польши, отвечающего за вопросы спорта — Федерации легкой атлетики Польши — для организации ее пребывания и тренировок на территории Польши и рассмотрен вопрос международной защиты».

Обновлено в 12:10. Добавлено сообщение НАУ.