Разгром TUT.by
Сюжет
18 мая 2021, 13:15
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Преследование журналистов
Разгром TUT.by

С самого утра в офис TUT.bу, hoster.by и av.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Обыски идут дома у главного редактора и журналистов, а также в региональных офисах издания. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт TUT.by заблокирован.

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10:26
Сегодня

Силовики пришли в офис TUT.by и hoster

Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли в офисы издания TUT.bу и IT-компании hoster, рассказал в своем фейсбуке соучредитель портала Кирилл Волошин. «В офисы TUT и hoster пришел ДФР. К редакторам и [главе компании hoster.by Сергею] Повалишеву домой тоже. Директора не отвечают», — написал он.

 
 
 
 
 
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10:40
Сегодня

Сотрудники ДФР пришли домой к журналистам TUT.by и главреду Марине Золотовой

Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли домой к нескольким журналистам TUT.by, сообщил «Медиазоне» источник в редакции портала.

Само издание сообщает, что силовики пришли в том числе к главному редактору Марине Золотовой. «Кроме того, не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе», — пишет TUT.by.

 
 
 
 
 
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10:43
Сегодня

Комитет госконтроля: «Пока без комментариев»

В пресс-службе Комитета госконтроля, в структуру которого входит Департамент финансовых расследований, пообещали, что комментарии по поводу визита силовиков в офис TUT.by появятся «позже», передает Onliner.

«Пока по этой ситуации без комментариев», — сказали в пресс-службе ведомства.

 
 
 
 
 
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10:53
Сегодня

Силовики пришли в региональные офисы TUT.by

Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли также в региональные офисы TUT.by, сообщает издание.

 
 
 
 
 
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11:15
Сегодня

Силовики пришли с обысками в TUT.by и hoster на следующий день после годовщины смерти их основателя

TUT.by и hoster.by основал программист и бизнесмен Юрий Зиссер. Обыски в компаниях начались на следующий день после годовщины смерти Зиссера, скончавшегося от рака 17 мая 2020 года.

 
 
 
 
 
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11:25
Сегодня

Что такое TUT.by и hoster для Беларуси (только цифры)

TUT.by — новостной и общественно-политический портал, основанный в 2000 году. По данным на апрель 2021 года, его посещали 64% беларуских пользователей (3 366 220).

hoster.by — хостинг-провайдер, основан в том же 2000 году. По данным Hostings.info на 2021 год, занимает первое место по охвату клиентов в Беларуси (45,65%).

 
 
 
 
 
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11:27
Сегодня

Силовики пришли в офис компании av.by

Cиловики пришли в офис компании av.by, телефоны на сайте компании не отвечают, пишет Onliner.

— Утро началось не с кофе, а с криков силовиков «вырубаем телефоны» в зуме,— написал редактор av.by Тарас Тарналицкий.

В 2017 году инвестиционная компания «Зубр Капитал» приобрела сайт автомобильных объявлений аv.by, соединив его с аналогичным сайтом а.tut.by, который принадлежал TUT.by.

Собственниками новой объединенной компании стали Zubr Capital Fund I и партнеры, «Тут Бай Медиа» и основатели аv.by — семья Зайцевых.

 
 
 
 
 
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11:34
Сегодня

Журналисты, которые приехали к офису TUT.by, не выходят на связь

В Минске возле офиса TUT.by перестал выходить на связь фотограф Onliner Александра Чернухо, пишет издание. Кроме него не выходят на связь Артем Майоров из газеты «Белорусы и рынок», Дарья Бурякина из TUT.by и Елена Довнар из Белсата, передает Euroradio.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала Onliner, что не располагает информацией о задержании Чернухо и других репортеров у офиса TUT.bу.

Исправлено в 11:42. Первоначально в новости говорилось, что журналисты задержаны.

 
 
 
 
 
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11:35
Сегодня

В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов

В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), сообщает Комитет госконтроля.

По информации КГК, в 2019 году компания получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, впоследствии ООО получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». На основании предоставленных ДФР сведений о нарушениях 18 мая ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» лишили права на налоговые льготы.

В результате необоснованного использования компанией государственной поддержки, положенной резидентам Парка высоких технологий, государству был причинен ущерб в особо крупном размере, настаивают в КГК.

 
 
 
 
 
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11:56
Сегодня

Домен TUT.by заблокирован

Домен TUT.by заблокирован, пишет Кирилл Волошин. Постепенно сайт перестает открываться у разных провайдеров. На данный момент сайт заблокирован у провайдера Белтелеком и мобильного оператора МТС.

 
 
 
 
 
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12:04
Сегодня

Что известно на 12:00

— Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли с обысками в офисы TUT.by, hoster, av.by, а также к журналистам издания, в том числе к главному редактору Марине Золотовой;

— Журналисты, которые приехали к минскому офису TUT.by, не выходят на связь. Это фотограф Onliner Александр Чернухо, Артем Майоров из газеты «Белорусы и рынок», Дарья Бурякина из TUT.by и Елена Довнар из «Белсата»;

— Против должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере;

— Домен TUT.by заблокирован;

— На связь также не выходит вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

 
 
 
 
 
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12:07
Сегодня

Вдова основателя TUT.by Юлия Чернявская не выходит на связь

Вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская больше часа не выходит на связь, сообщает в фейсбуке ее дочь Женя Чернявская.

— Мама Юлия Чернявская не отвечает на звонки почти час, в офисе у TUT.BY и hoster.by силовики. Никто не отвечает на телефон нигде, — написала она.

 
 
 
 
 
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12:11
Сегодня

Мининформ заблокировал TUT.by за «многочисленные факты нарушения закона о СМИ»

Министерство информации заблокировал TUT.by за «многочисленные факты нарушения закона о СМИ», пишет издание.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.bу. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — рассказали в Мининформе.

 
 
 
 
 
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12:50
Сегодня

У журналистки TUT.by Елены Толкачевой проходит обыск

К журналистке TUT.by Елены Толкачевой пришли с обыском сотрудники ДФР, пишет Onliner. Пока процессуальный статус Толкачевой неизвестен.

С журналисткой в квартире находится ее адвокат Татьяна Курадовец. Соседей Толкачевой не пустили понятыми, вместе с сотрудниками ДФР к ней пришли двое мужчин в темной одежде.

Onliner приводит цитату из постановления об обыске:

«Постановление о проведении обыска от 18 мая 2021 года, утверждено заместителем директора ДФР КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом.

В производстве ДФР КГК находится уголовное дело по подозрению Чекиной Л. Ю. в совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 16 и части 2 статьи 242 УК (соучастие в уклонении от уплаты налогов).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Чекина Л. Ю., действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц, уклонились от уплаты НДС за 2020 год в особо крупном размере».

Позже Onliner удалил эту цитату.

 
 
 
 
 
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13:15
Сегодня

В Минске задержали директора стартапа Rocket Data Дарью Данилову

В Минске задержали директора стартапа Rocket Data Дарью Данилову, пишет TUT.by с ссылкой на ее брата. По его словам Данилову задержали на парковке возле офиса. Не выходит на связь и ее супруг.

TUT.by уточняет, что стартап связан с интернет-порталом.

Раньше Данилова руководила одним из проектов TUT.BYTAM.BY. Rocket Data — резидент Парка Высоких Технологий. О себе они пишут как о платформе для управления онлайн присутствием и работы с репутацией бизнеса.

 
 
 
 
 
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