Разгром TUT.by

Силовики пришли в офис TUT.by и hoster
Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли в офисы издания TUT.bу и IT-компании hoster, рассказал в своем фейсбуке соучредитель портала Кирилл Волошин. «В офисы TUT и hoster пришел ДФР. К редакторам и [главе компании hoster.by Сергею] Повалишеву домой тоже. Директора не отвечают», — написал он.
Сотрудники ДФР пришли домой к журналистам TUT.by и главреду Марине Золотовой
Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли домой к нескольким журналистам TUT.by, сообщил «Медиазоне» источник в редакции портала.
Само издание сообщает, что силовики пришли в том числе к главному редактору Марине Золотовой. «Кроме того, не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе», — пишет TUT.by.
Комитет госконтроля: «Пока без комментариев»
В пресс-службе Комитета госконтроля, в структуру которого входит Департамент финансовых расследований, пообещали, что комментарии по поводу визита силовиков в офис TUT.by появятся «позже», передает Onliner.
«Пока по этой ситуации без комментариев», — сказали в пресс-службе ведомства.
Силовики пришли в региональные офисы TUT.by
Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли также в региональные офисы TUT.by, сообщает издание.
Силовики пришли с обысками в TUT.by и hoster на следующий день после годовщины смерти их основателя
TUT.by и hoster.by основал программист и бизнесмен Юрий Зиссер. Обыски в компаниях начались на следующий день после годовщины смерти Зиссера, скончавшегося от рака 17 мая 2020 года.
Что такое TUT.by и hoster для Беларуси (только цифры)
TUT.by — новостной и общественно-политический портал, основанный в 2000 году. По данным на апрель 2021 года, его посещали 64% беларуских пользователей (3 366 220).
hoster.by — хостинг-провайдер, основан в том же 2000 году. По данным Hostings.info на 2021 год, занимает первое место по охвату клиентов в Беларуси (45,65%).
Силовики пришли в офис компании av.by
Cиловики пришли в офис компании av.by, телефоны на сайте компании не отвечают, пишет Onliner.
— Утро началось не с кофе, а с криков силовиков «вырубаем телефоны» в зуме,— написал редактор av.by Тарас Тарналицкий.
В 2017 году инвестиционная компания «Зубр Капитал» приобрела сайт автомобильных объявлений аv.by, соединив его с аналогичным сайтом а.tut.by, который принадлежал TUT.by.
Собственниками новой объединенной компании стали Zubr Capital Fund I и партнеры, «Тут Бай Медиа» и основатели аv.by — семья Зайцевых.
Журналисты, которые приехали к офису TUT.by, не выходят на связь
В Минске возле офиса TUT.by перестал выходить на связь фотограф Onliner Александра Чернухо, пишет издание. Кроме него не выходят на связь Артем Майоров из газеты «Белорусы и рынок», Дарья Бурякина из TUT.by и Елена Довнар из Белсата, передает Euroradio.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала Onliner, что не располагает информацией о задержании Чернухо и других репортеров у офиса TUT.bу.
Исправлено в 11:42. Первоначально в новости говорилось, что журналисты задержаны.
В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов
В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), сообщает Комитет госконтроля.
По информации КГК, в 2019 году компания получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, впоследствии ООО получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». На основании предоставленных ДФР сведений о нарушениях 18 мая ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» лишили права на налоговые льготы.
В результате необоснованного использования компанией государственной поддержки, положенной резидентам Парка высоких технологий, государству был причинен ущерб в особо крупном размере, настаивают в КГК.
Домен TUT.by заблокирован
Домен TUT.by заблокирован, пишет Кирилл Волошин. Постепенно сайт перестает открываться у разных провайдеров. На данный момент сайт заблокирован у провайдера Белтелеком и мобильного оператора МТС.
Что известно на 12:00
— Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли с обысками в офисы TUT.by, hoster, av.by, а также к журналистам издания, в том числе к главному редактору Марине Золотовой;
— Журналисты, которые приехали к минскому офису TUT.by, не выходят на связь. Это фотограф Onliner Александр Чернухо, Артем Майоров из газеты «Белорусы и рынок», Дарья Бурякина из TUT.by и Елена Довнар из «Белсата»;
— Против должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере;
— Домен TUT.by заблокирован;
— На связь также не выходит вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.
Вдова основателя TUT.by Юлия Чернявская не выходит на связь
Вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская больше часа не выходит на связь, сообщает в фейсбуке ее дочь Женя Чернявская.
— Мама Юлия Чернявская не отвечает на звонки почти час, в офисе у TUT.BY и hoster.by силовики. Никто не отвечает на телефон нигде, — написала она.
Мининформ заблокировал TUT.by за «многочисленные факты нарушения закона о СМИ»
Министерство информации заблокировал TUT.by за «многочисленные факты нарушения закона о СМИ», пишет издание.
«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.bу. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — рассказали в Мининформе.
У журналистки TUT.by Елены Толкачевой проходит обыск
К журналистке TUT.by Елены Толкачевой пришли с обыском сотрудники ДФР, пишет Onliner. Пока процессуальный статус Толкачевой неизвестен.
С журналисткой в квартире находится ее адвокат Татьяна Курадовец. Соседей Толкачевой не пустили понятыми, вместе с сотрудниками ДФР к ней пришли двое мужчин в темной одежде.
Onliner приводит цитату из постановления об обыске:
«Постановление о проведении обыска от 18 мая 2021 года, утверждено заместителем директора ДФР КГК полковником финансовой милиции Прокопуком. Санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом.
В производстве ДФР КГК находится уголовное дело по подозрению Чекиной Л. Ю. в совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 16 и части 2 статьи 242 УК (соучастие в уклонении от уплаты налогов).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Чекина Л. Ю., действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц, уклонились от уплаты НДС за 2020 год в особо крупном размере».
Позже Onliner удалил эту цитату.
В Минске задержали директора стартапа Rocket Data Дарью Данилову
В Минске задержали директора стартапа Rocket Data Дарью Данилову, пишет TUT.by с ссылкой на ее брата. По его словам Данилову задержали на парковке возле офиса. Не выходит на связь и ее супруг.
TUT.by уточняет, что стартап связан с интернет-порталом.
Раньше Данилова руководила одним из проектов TUT.BY — TAM.BY. Rocket Data — резидент Парка Высоких Технологий. О себе они пишут как о платформе для управления онлайн присутствием и работы с репутацией бизнеса.