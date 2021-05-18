Разгром TUT.by

Комитет госконтроля: «Пока без комментариев»

В пресс-службе Комитета госконтроля, в структуру которого входит Департамент финансовых расследований, пообещали, что комментарии по поводу визита силовиков в офис TUT.by появятся «позже», передает Onliner.

«Пока по этой ситуации без комментариев», — сказали в пресс-службе ведомства.