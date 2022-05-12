Война в Украине. Неделя двенадцатая

Телеканал CNN опубликовал видео, на котором российские военные расстреляли в спину двух мирных жителей
Телеканал CNN опубликовал видео, на котором российские военные 16 марта под Киевом расстреляли в спину владельца автомагазина и 68-летнего охранника здания Леонида Пляца.
Пятеро российских военных приехали туда на мини-автобусе с надписью из балончика «Танковый спецназ Rus» и буквами V, начали стрелять по замкам и стеклам. Когда владелец магазина с охранником вышли к ним с поднятыми руками, поговорили и развернулись назад к пункту охраны, двое военных выстрелили им в спину.
Охранник Пляц после выстрела смог добраться до пункта охраны и сообщить о нападении по телефону. Командир добровольческого объединения рассказал CNN, что они пытались спасти его, устроив перестрелку с российскими военными, но Пляц умер от потери крови.
Также командир рассказал, что Пляца и владельца автомагазина предупредили о приближающихся российских войсках, но те решили остаться и продолжать работу.
«Суспільне» запечатлело последствия ракетного удара по Одессе 9 мая: двое раненых, разрушенные базы отдыха
Издание «Суспільне» опубликовало репортаж из туристического центра Одессы, куда 9 мая нанесли ракетный удар российские войска.
В результате удара, передают журналисты со ссылкой на главу пресс-центра Сил обороны и защиты юга Украины Наталью Гуменюк, уничтожено пять зданий, а два человека получили ранения.
Управляющая базы отдыха Тамара Кузнецова рассказала, что первая линия построек уцелела, а то, что было через дорогу, восстановлению не подлежит, в частности, ресторан и отель. «Здесь только базы отдыха. На территории баз отдыха находятся только охранники. Могут еще строители быть. Все. Здесь никаких объектов нет. Я не эксперт, не могу говорить, но у меня просто слов нет — почему именно сюда?» — сказала она.
Собака Стелла жила на одной из разрушенных баз отдыха. Она была рядом, когда произошел взрыв. Спасатели помогли собаке, она в порядке, но, по словам ее владельце Юрия Коломийца, характер животного изменился из-за сильного стресса.
«Тринадцатый год собаке, она уже старушка, фактически выросла здесь. Знает здесь все базы отдыха, в радиусе трех-четырех километров она знает всех владельцев. Ходит здесь как у себя дома. У меня еще здесь две овчарки, один дратхаар, после взрыва они от меня не отходили все», — рассказал мужчина.
Российские войска нанесли удар по Новгород-Северскому на востоке Черниговской области; трое человек погибли
В полночь 12 мая российская авиация нанесла удары по городу Новгород-Северский на востоке Черниговской области, рассказал глава областной администрации.
Спасатели сообщили «Суспильне» о трех погибших и 12 пострадавших.
По данным командования «Север» ВСУ, удары нанесли по интернату имени Ушинского, средней школе N°2, общежитию медицинского колледжа и районной администрации.
Издание «Накипіло» опубликовала фото из села Степанки под Харьковом, где от выстрела из танка по зданию погибло четыре человека
Издание «Накипіло» опубликовала фоторепортаж из села Степанки под Харьковом, где 27 марта от выстрела из танка по зданию погибло четыре человека.
Троих погибших волонтеры похоронили во дворе дома, четвертого забрали родственники.
Глава Сумской обладминистрации: российские войска обстреляли село Новые Вирки, один человек погиб
12 мая около 6 часов утра российские войска обстреляли село Новые Вирки на северо-западе от Сум, один человек погиб, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, по селу было «более 20 прилетов».
В Черниговской обладминистрации начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры» на стыке границ Беларуси, Украины и России
В Черниговской обладминистрации сообщили о начале ликвидации монумента «Три сестры» на стыке границ Беларуси, Украины и России.
Сейчас в администрации готовят документы для того, чтобы снять памятник истории местного значения с учета. После этого его можно будет демонтировать.
Монумент «Три сестры» открыли 3 мая 1975 года в честь дружбы беларуского, украинского и русского народов.