Война в Украине. Неделя двенадцатая

С середины апреля продолжается борьба за территорию Донбасса, а Украина сообщает о том, что у нее удается выбить российские войска из-под Харькова в направлении границы.

С начала войны ООН по минимальным оценкам зарегистрировала более трех тысяч убитых мирных жителей.

3 марта российские войска начали штурм завода «Азовсталь», в котором укрываются бойцы «Азова» и мирные жители. Спустя более чем два месяца завод все еще не захвачен, ООН вместе с Красным крестом эвакуировал большинство гражданских, а солдаты «Азова» продолжают защищаться. Их жены встретились с Папой Римским, чтобы попросить о помощи в спасении бойцов.