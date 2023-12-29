Массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками

Российская армия с утра обстреливает Украину ракетами и беспилотниками
Российская армия с утра 29 декабря обстреливает Украину ракетами и беспилотниками. О взрывах рассказали администрации Киевской, Львовской, Харьковской, Сумской, Днепровской, Запорожской, Одесской и Хмельницкой областях.
В Подольском и Святошинском районах Киева зафиксировали падение обломков, сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко. Как пишет мэр города Виталий Кличко, в Подольском районе горел склад. Из-под завалов здания спасатели достали троих человек, поисково-спасательная операция продолжается.
По предварительным данным городской администрации, в Киеве пострадали 17 человек. По информации Кличко, в Шевченковском районе госпитализировали пятерых человек, всего на данный момент известно о семерых попавших в больницу.
Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что область атаковали более 10 «шахедов». Взрывной волной повреждены жилые дома. Один человек погиб, еще восемь ранены, написал глава города.
По информации главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, по городу ударили около 10 раз. По предварительным данным мэра Харькова Игоря Терехова, удары произвели ракетами С-300 и Х-22.
В Харькове было как минимум 12 «прилетов». Из-за обстрела возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.
Погиб один человек, семеро получили ранения, рассказал Терехов в эфире украинского телемарафона. По его словам, повреждены здания больницы, школы, жилые дома, отделения «Новой почты» и производственные предприятия. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы.
Об обстрелах рассказала и администрация Сумской области. Ракетный удар пришелся по городу Конотоп. В результате обстрела три человека получили травмы, повреждена многоэтажка и СТО.
Журналисты издания слышали взрывы в Запорожье, Одессе и Хмельницкой области.
Из-за ракетного обстрела Днепра погибли четверо человек
В результате российского ракетного обстрела Днепра погибли четыре человека, пострадали около 15 человек. Об этом написал глава местной обладминистрации Сергей Лысак.
Удар пришелся по одному из торговых центров Днепра, он загорелся. В городе поврежден роддом, шестиэтажное здание и частный дом.
В результате ракетного удара по Одессе погибли два человека, 15 получили ранения
В результате ракетного удара по Одессе погибли двое местных жителей, ранены 15 человек — среди них шести- и восьмилетний ребенок. Об этом сообщил глава местной обладминистрации Олег Кипер.
Все пострадавшие находятся в медучреждениях, двое раненых в тяжелом состоянии.
Ночью Одессу атаковали беспилотниками. Обломки сбитого беспилотника повредили многоэтажку, возник пожар. 10 «шахедов» сбили силы ПВО.
Как минимум один человек погиб из-за обстрела Киева, еще 21 пострадал
Один человек погиб в результате утренней ракетной атаки по Киеву, сообщил мэр города Виталий Кличко. По информации администрации города, пострадал 21 человек.
Из-под завалов склада в Шевченковском районе вытащили четверых человек, добавил Кличко.
В результате удара по Львову повреждены здания школ и детсада
В результате удара по Львову повреждены здания школ и детского сада, рассказал глава города Андрей Садовой.
Повреждения получили десять домов, в некоторых вылетели все окна. От обстрелов пострадали здания четырех школ и детского сада.
В результате атаки погиб один человек, пострадали 15.
В результате обстрела Запорожского района погибли два человека; под завалами еще могут быть люди
В результате массированного обстрела российскими войсками Украины, под ударом оказалась Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
От обстрела пострадали несколько городских производств, одна ракета попала в частный дом, взрывами повреждены многоквартирные дома.
Малашко сообщил об одной погибшей женщине и 10 раненых. Также глава ОВА предупредил, что под завалами домов могут еще находится люди.
Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что из-под завалов извлекли тело еще одной погибшей женщины.
Количество погибших от ракетного удара по Одессе возросло до трех
3 человека погибли и 22 получили ранения — такие актуальные данные о пострадавших в результате ракетного удара по Одессе, об этом сообщил глава местной обладминистрации Олег Кипер.
Ранее было известно о 2 погибших, но спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. 22 человека получили ранения, среди них двое детей 6 и 8 лет, и беременная женщина.
Ночью Одессу атаковали беспилотниками. Обломки сбитого беспилотника повредили многоэтажку, возник пожар. Также в Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. 10 «шахедов» сбили силы ПВО.
В результате ракетного удара по Харькову погибли 3 человека
В результате ракетного удара по Харькову погибли три человека, еще 13 получили ранения, сообщили в Офисе Генерального прокурора.
В городе повреждения получили производственные и складские здания, почта, больница, городские предприятия и жилые дома. В одном из парков Харькова обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты.
Предварительно российские войска обстреляли город из комплекса С-300.
Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в прокуратуре.
Количество погибших от ракетного удара по Запорожью возросло до четырёх
Количество погибших в Запорожье выросло до четырех человек, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
Ранее Малашко писал о двух погибших женщинах и 10 раненых. Также глава ОВА предупредил, что под завалами домов могут еще находится люди. Сейчас стало известно, что спасатели извлекли еще тела 2 погибших.
От обстрела пострадали несколько городских производств, одна ракета попала в частный дом, взрывами повреждены многоквартирные дома.
В результате ракетного удара по Киеву 3 человека погибли, 28 получили ранения
Один человек погиб, 28 получили ранения в результате утренней ракетной атаки по Киеву, сообщил мэр города Виталий Кличко.
25 человек были доставлены в госпитали. Из-под завалов склада в Шевченковском районе вытащили четверых человек. Спасательные работы на этом объекте продолжаются, добавил Кличко.
Позже Кличко написал, что из-под завалов склада извлекли тела еще двух погибших.
Обновлено в 14.11. Добавлена информация еще об одном погибшем
В результате ракетного удара по Украине погибли 16 человек, 97 получили ранения
В результате ракетного удара по Украине погибли 16 человек, 97 получили ранения, среди которых двое детей 6 и 8 лет, написал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Костин сообщает, что российские войска выпустили по Украине более полутора сотен ракет и ударных дронов. Пострадали такие города, как Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одесса, Конотоп и Запорожье. Разрушены жилые дома, учебные заведения и больницы.
Спасательные работы продолжаются и количество жертв может возрасти, предупредил Генпрокурор.