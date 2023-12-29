Массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками

Российская армия с утра обстреливает Украину ракетами и беспилотниками

Российская армия с утра 29 декабря обстреливает Украину ракетами и беспилотниками. О взрывах рассказали администрации Киевской, Львовской, Харьковской, Сумской, Днепровской, Запорожской, Одесской и Хмельницкой областях.

В Подольском и Святошинском районах Киева зафиксировали падение обломков, сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко. Как пишет мэр города Виталий Кличко, в Подольском районе горел склад. Из-под завалов здания спасатели достали троих человек, поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительным данным городской администрации, в Киеве пострадали 17 человек. По информации Кличко, в Шевченковском районе госпитализировали пятерых человек, всего на данный момент известно о семерых попавших в больницу.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что область атаковали более 10 «шахедов». Взрывной волной повреждены жилые дома. Один человек погиб, еще восемь ранены, написал глава города.

По информации главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, по городу ударили около 10 раз. По предварительным данным мэра Харькова Игоря Терехова, удары произвели ракетами С-300 и Х-22.

В Харькове было как минимум 12 «прилетов». Из-за обстрела возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

Погиб один человек, семеро получили ранения, рассказал Терехов в эфире украинского телемарафона. По его словам, повреждены здания больницы, школы, жилые дома, отделения «Новой почты» и производственные предприятия. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы.

Об обстрелах рассказала и администрация Сумской области. Ракетный удар пришелся по городу Конотоп. В результате обстрела три человека получили травмы, повреждена многоэтажка и СТО.

Журналисты издания слышали взрывы в Запорожье, Одессе и Хмельницкой области.