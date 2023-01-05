Суд над правозащитниками «Вясны»

Судья отклонила ходатайство правозащитников о ведении процесса на беларуском языке
Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович ходатайствовали о ведении процесса на беларуском языке; судья Марина Запасник его не удовлетворила. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Свое решение она объяснила тем, что обвинение было предъявлено на русском языке, а фигуранты могут использовать любой из государственных языков.
Беляцкий заявил ходатайство о переводчике с русского на беларуский в связи с тем, что недостаточно владеет русским языком — оно также было отклонено.
Правозащитники ходатайствовали о снятии наручников, но это судья даже не рассматривала, пишет «Вясна».
Суд отклонил ходатайство Алеся Беляцкого об отводе судье
Алесь Беляцкий заявил отвод судье; суд отклонил это ходатайство, передает Sputnik Беларусь.
Правозащитник ходатайствовал о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела. Беляцкий сказал, что успел ознакомиться только с 80 томами дела из более чем 280. Суд ходатайство не удовлетворил, и Беляцкий заявил отвод судье, который также был отклонен.
Суд отклонил ходатайства адвокатов Беляцкого и Стефановича об изменении им меры пресечения
Адвокаты Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича заявили ходатайства об изменении им меры пресечения на домашний арест или залог, пишет «Вясна».
Прокурор заявил, что «материалы дела свидетельствуют, что Беляцкий может скрыться от правосудия».
Судья Марина Запасник не удовлетворила оба ходатайства.
Представителей дипкорпуса не пустили на заседание
На заседание по делу «Вясны» не пустили 10-12 человек, среди которых были представители дипкорпуса, сообщила сама правозащитная организация.
По подсчетам «Вясны», на суд пришли примерно 30 человек. Сначала запустили сотрудников государственных СМИ и родственников обвиняемых. Как пишут правозащитники, сотрудники суда сослались на «ковидную рассадку».
Правозащитники «Вясны» не признали вину в суде
Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович не признали вину в суде, сообщает правозащитный центр «Вясна».
По информации правозащитников, прокурор зачитывал обвинение более двух часов.