Суд над правозащитниками «Вясны»

Судья отклонила ходатайство правозащитников о ведении процесса на беларуском языке

Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович ходатайствовали о ведении процесса на беларуском языке; судья Марина Запасник его не удовлетворила. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Свое решение она объяснила тем, что обвинение было предъявлено на русском языке, а фигуранты могут использовать любой из государственных языков.

Беляцкий заявил ходатайство о переводчике с русского на беларуский в связи с тем, что недостаточно владеет русским языком — оно также было отклонено.

Правозащитники ходатайствовали о снятии наручников, но это судья даже не рассматривала, пишет «Вясна».