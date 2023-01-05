Суд над правозащитниками «Вясны»
Сюжет
5 января 2023, 15:28
Суд над правозащитниками «Вясны»

Суд Ленинского района Минска начал рассматривать дело правозащитного центра «Вясна». Летом 2021 года силовики ворвались в офисы «Вясны» в Минске и регионах, провели обыски и задержали 10 человек. Чтобы продолжить работу, большая часть юристов и волонтеров «Вясны» уехали из Беларуси.

Трех правозащитников — нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, Владимира Лабковича и Валентина Стефановича — обвиняют в контрабанде «не менее 201 тысячи евро и 54 тысячи долларов» и «финансировании протестов под видом правозащитной и благотворительной деятельности».

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12:03
5 января

Судья отклонила ходатайство правозащитников о ведении процесса на беларуском языке

Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович ходатайствовали о ведении процесса на беларуском языке; судья Марина Запасник его не удовлетворила. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Свое решение она объяснила тем, что обвинение было предъявлено на русском языке, а фигуранты могут использовать любой из государственных языков.

Беляцкий заявил ходатайство о переводчике с русского на беларуский в связи с тем, что недостаточно владеет русским языком — оно также было отклонено.

Правозащитники ходатайствовали о снятии наручников, но это судья даже не рассматривала, пишет «Вясна».

 
 
 
 
 
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12:20
5 января

Суд отклонил ходатайство Алеся Беляцкого об отводе судье

Алесь Беляцкий заявил отвод судье; суд отклонил это ходатайство, передает Sputnik Беларусь.

Правозащитник ходатайствовал о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела. Беляцкий сказал, что успел ознакомиться только с 80 томами дела из более чем 280. Суд ходатайство не удовлетворил, и Беляцкий заявил отвод судье, который также был отклонен.

 
 
 
 
 
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12:22
5 января

Суд отклонил ходатайства адвокатов Беляцкого и Стефановича об изменении им меры пресечения

Адвокаты Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича заявили ходатайства об изменении им меры пресечения на домашний арест или залог, пишет «Вясна».

Прокурор заявил, что «материалы дела свидетельствуют, что Беляцкий может скрыться от правосудия».

Судья Марина Запасник не удовлетворила оба ходатайства.


 
 
 
 
 
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12:57
5 января

Представителей дипкорпуса не пустили на заседание

На заседание по делу «Вясны» не пустили 10-12 человек, среди которых были представители дипкорпуса, сообщила сама правозащитная организация.

По подсчетам «Вясны», на суд пришли примерно 30 человек. Сначала запустили сотрудников государственных СМИ и родственников обвиняемых. Как пишут правозащитники, сотрудники суда сослались на «ковидную рассадку».

 
 
 
 
 
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15:28
5 января

Правозащитники «Вясны» не признали вину в суде

Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович не признали вину в суде, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, прокурор зачитывал обвинение более двух часов.

 
 
 
 
 
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