Виктора Бабарико госпитализировали в больницу Новополоцка

Информация о госпитализации Бабарико появилась вчера в телеграм-канале «Рабочы рух». Авторы канала писали, что политика положили в больницу в ночь с 24 на 25 апреля.

Виктор Бабарико отбывает наказание в новополоцкой ИК-1. В последнее время политик постоянно находится в ШИЗО, около 2 месяцев от политика не поступает корреспонденция.

20 декабря 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.

Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.