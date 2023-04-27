Виктора Бабарико госпитализировали в больницу Новополоцка
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27 апреля 2023, 16:07
Виктора Бабарико госпитализировали в больницу Новополоцка

Виктор Бабарико находится в хирургическом отделении Новополоцкой центральной больницы. В ординаторской отделения рассказали, что состояние политика удовлетворительное.

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9:31

Виктора Бабарико госпитализировали в больницу Новополоцка

Информация о госпитализации Бабарико появилась вчера в телеграм-канале «Рабочы рух». Авторы канала писали, что политика положили в больницу в ночь с 24 на 25 апреля.

Виктор Бабарико отбывает наказание в новополоцкой ИК-1. В последнее время политик постоянно находится в ШИЗО, около 2 месяцев от политика не поступает корреспонденция.

20 декабря 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.

Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.

 
 
 
 
 
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16:07

Что известно о состоянии Виктора Бабарико на 16:00

Утром в хирургическом отделении «Медиазоне» рассказали, что политик находится в удовлетворительном состоянии. Позже в ординаторской отделения отказались комментировать состояние Виктора Бабарико по телефону, отметив, что эту информацию близкие родственники могут получить лично.

Согласно источнику «Позірка», у политика взяли анализы. Другой источник издания предполагает, что в легких у Бабарико «нашли воду».

«Белсат» пишет, что политик передвигается сам, ему установили дренажную трубку.

По информации источника издания, утром Бабарико вывезли из больницы. «Выглядит избитым, но его диагноз я не знаю», — рассказал он.

В официальных источниках нет информации о состоянии политика. Журналисты «Зеркала» звонили в больницу, Минздрав и ДИН, но не смогли получить комментарий о причинах госпитализации и самочувствии Виктора Бабарико.

Информацию о том, что политика доставили в больницу ночью с 24 на 25 апреля, первым опубликовал телеграм-канал «Рабочы Рух». Авторы канала написали, что Бабарико находится в состоянии средней тяжести — у него множественные телесные повреждения и пневмоторакс.

 
 
 
 
 
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