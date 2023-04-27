Виктора Бабарико госпитализировали в больницу Новополоцка
Информация о госпитализации Бабарико появилась вчера в телеграм-канале «Рабочы рух». Авторы канала писали, что политика положили в больницу в ночь с 24 на 25 апреля.
Виктор Бабарико отбывает наказание в новополоцкой ИК-1. В последнее время политик постоянно находится в ШИЗО, около 2 месяцев от политика не поступает корреспонденция.
20 декабря 2021 года Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.
Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.
Что известно о состоянии Виктора Бабарико на 16:00
Утром в хирургическом отделении «Медиазоне» рассказали, что политик находится в удовлетворительном состоянии. Позже в ординаторской отделения отказались комментировать состояние Виктора Бабарико по телефону, отметив, что эту информацию близкие родственники могут получить лично.
Согласно источнику «Позірка», у политика взяли анализы. Другой источник издания предполагает, что в легких у Бабарико «нашли воду».
«Белсат» пишет, что политик передвигается сам, ему установили дренажную трубку.
По информации источника издания, утром Бабарико вывезли из больницы. «Выглядит избитым, но его диагноз я не знаю», — рассказал он.
В официальных источниках нет информации о состоянии политика. Журналисты «Зеркала» звонили в больницу, Минздрав и ДИН, но не смогли получить комментарий о причинах госпитализации и самочувствии Виктора Бабарико.
Информацию о том, что политика доставили в больницу ночью с 24 на 25 апреля, первым опубликовал телеграм-канал «Рабочы Рух». Авторы канала написали, что Бабарико находится в состоянии средней тяжести — у него множественные телесные повреждения и пневмоторакс.