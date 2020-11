Протесты в Беларуси. Каждый день

В Минске студенты проводят акции солидарности

Студенты МГЛУ вышли на акции солидарности с другими университетами. Они стоят с плакатами, на которых перечислены другие ВУЗы с надписью Together we stand, divided we fall, «МГЛУ за БГУ», «Иняз — за вас», «Лингвисты и программисты братья навек». Студенты пели гимн «Погоня» и «Воины света».

В главном корпусе БГУ также спели «Воины света».

Студенты БГУКИ тоже вышли на акцию, сообщает телеграм-канала NEXTA. Они стоят перед входом в корпус и держат бело-красно-белые флаги.