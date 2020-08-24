Протесты в Беларуси. Каждый день

Финалистка конкурса World Press Photo уволилась из государственной газеты «Звязда» в знак протеста

Финалистка конкурса World Press Photo Татьяна Ткачева уволилась из государственной газеты «Звязда» в знак протеста против политики издания. Последний рабочий день Ткачевой — понедельник 24 августа. Об этом фотограф сообщила «Медиазоне».

«Я уволилась, потому что не вижу возможности продолжать работать в издании, где не действует закон о СМИ Республики Беларусь. До 9 августа я могла находить компромиссы и в принципе, если быть честной, у меня не было сделок с совестью за все три года, что я работала в газете "Звязда". Я занималась созданием своих персональных проектов, параллельно работая фотоиллюстратором в этой газете, потому что у меня не было другого выбора и мне нужно было получать хотя бы какую-то каждомесячную выплату. После событий 9 августа, приходя на работу, я понимала, что газета не освещает то, что происходит сейчас в стране. Потом я увидела ту жестокость, которая происходит с моими друзьями-журналистами», — рассказала Ткачева «Медиазоне».

По ее словам, сотрудники издания пытались изменить положение — обратиться к читателям и к тем, кто «курирует эту жестокость».

«У нас это получилось, мы опубликовали обращение на сайте и в газете, но после этого повестка газеты не изменилась. Мы думали, [что нужно,] чтобы коллектив поддержал нас и мы написали новое письмо, которое подписало 75, вроде бы, человек, но это не половина коллектива, и у нас не получилась забастовка. После этого поменяли главного редактора, и я, как и некоторые другие мои коллеги, написала заявление об уходе», — рассказала Ткачева.

20 августа главного редактора газеты «Звязда» Павла Сухорукова уволили, его преемником стал Александр Карлюкевич — бывший министр информации.