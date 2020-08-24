Протесты в Беларуси. Каждый день

- 24 августа 2020, 11:35
«Белсат» и «Еврорадио»: возле МТЗ задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову и члена Координационного совета Дылевского
Бойцы ОМОН задержали доверенное лицо кандидатки в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и члена Координационного совета Сергея Дылевского на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом сообщает «Белсат».
В пресс-службе штаба Тихановской «Еврорадио» подтвердили задержание Ковальковой.
Как передает Onliner со ссылкой на представителя ГУВД минского городского исполкома, Ковалькову и Дылевского задержали «в рамках административного процесса».
Юрист Лилия Власова во время пресс-конференции Координационного совета рассказала, что Ковалькова и Дылевский обвиняются в незаконной организации забастовок.
На допрос в СК вызван еще один член президиума Координационного Совета оппозиции
Член президиума Координационного Совета оппозиции — юрист Лилия Власова — вызвана на допрос в Следственный комитет, передает «Интерфакс».
«Уже третий член президиума совета Лилия Власова вызвана сегодня в 15:00 в Следственный комитет», — рассказал входящий в состав Совета экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.
Кроме того, на допрос вызвали и самого Латушко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее на допрос в Следственный комитет вызывались юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский. Они проходят по делу в статусе свидетелей.
Обновлено в 16:10. Добавлена информация о вызове Латушко на допрос.
В Солигорске задержали сопредседателя стачкома «Беларуськалия»
Сопредседателя стачечного комитета солигорского «Беларуськалия» Анатолия Бокуна задержали. Об этом «Медиазоне» сообщиил в пресс-службе стачкома.
Как пишет телеграм-канал «Страна для жизни» без ссылки на источник, Бокун поехал в РОВД «для передачи каких-то документов, там его задержали на 3 часа».
В пресс-службе управления исполнительного комитета по Минску Sputnik рассказали, что Бокуна вызвали повесткой по делу о нарушении правил митинга (статья 23.34 КоАП).
Обновлено в 13:18. Добавлена информация Sputnik.
Председателя стачкома МЗКТ задержали «в рамках административного процесса»
В Минске задержали председателя стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александра Лавриновича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.
По информации пресс-службы, Лавриновича задержали «в рамках административного процесса». В чем именно обвиняется рабочий, не уточняется.
Четырех участвовавших в акции сотрудников Белгосфилармонии вызвали в РУВД
Четыре сотрудника Белгосфилармонии получили повестки в РУВД Советского района Минска на сегодня, 24 августа, сообщает TUT.by со ссылкой на их коллег. По их словам, вызванные работники присутствовали на акции у филармонии 20 августа.
TUT.by пишет, что сначала в повестках не была конкретизирована цель вызова в РУВД. Позже милиционеры уточнили — сотрудников филармонии вызывают в качестве свидетелей. По какому делу, не уточняется.
13 августа сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку. Они выстроились у здания с плакатами «У меня украли голос» и пели «Магутны Божа». Трансляцию вел в инстаграме журналист Сергей Козлович.
В Могилеве на одиночном пикете с плакатом «Я за перемены» задержали доверенное лицо Дмитриева
В Могилеве задержали Александра Попоква, который был доверенным лицом кандидата в президенты Андрея Дмитриева. Об этом сообщает местное отделение правозащитного центра «Вясна» MAYDAY.
По данным правозащитников, около 12:10 Попков встал в пикет плакатами «Я за перемены» и «Свободу политзаключенным» возле здания областного исполнительного комитета.
Через 15 минут шесть милиционеров задержали пикетчика и завели его в желтый автобус.
Суд арестовал журналиста телеканала «Белсат» Евгения Меркиса на пять суток
Суд в Гомеле на 5 суток арестовал журналиста «Белсата» Евгения Меркиса. Об этом сообщает сам телеканал без уточнения подробностей.
Меркис был задержан в Гомеле в пятницу, 21 августа. Выходные он провел в изоляторе временного содержания.
Светлану Алексиевич вызвали в СК на допрос по делу о призывах к свержению власти
Писательницу и лауретку Нобелевской премии Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о призывах к свержению власти (часть 3 статьи 361 УК), возбужденного после создания Координационного совета. Об этом сообщает Kyky.
Издание уточняет, что Алексиевич вызывают в качестве свидетеля, она должна будет прийти в ведомство в среду, 26 августа.
Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» оштрафовали по делу о нарушении правил митинга
Суд в Солигорске оштрафовал на 25 базовых величин сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна по делу о нарушении правил митинга (статья 23.34 КоАП). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Из МИД уволили двоих дипломатов, вышедших на пикеты с белыми листами бумаги
Из министерства иностранных дел уволили начальника историко-архивного отделения министерства Вячеслава Казаченка, вышедшего на пикет с белым листом бумаги. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на самого Казаченка.
Дипломата уволили из-за грубого нарушения трудовых обязанностей (часть 7 статьи 42 ТК). В чем именно выразилось нарушение, не уточняется.
Как пишет TUT.by со ссылкой на «свои» источники, из министерства также уволили замначальника управления Евразийской интеграции Елену Копаневу, которая выходила на пикет вместе с коллегой.
Сотрудники МИД вышли на пикет 17 августа. Казаченок объяснял свой поступок тем, что «рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей». Дипломат говорил, что он предупреждал коллег о пикете. После этого глава МИД Владимир Макей собрал подчиненных и сказал, «что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление».
СК: журналисты просили вышедшего из Окрестина с травмой прямой кишки подростка записать «сенсационное интервью» об изнасиловании
Следственный комитет опубликовал видео с рассказом молодого человека о том, как журналисты предлагали ему записать фейковое интервью об изнасиловании сотрудниками ОМОН. Видеозапись появилась в телеграм-канале ведомства.
«Меня задержали сотрудники ОМОН [монтажная склейка]. Потом отвезли на Окрестина [склейка]. Потом позвонили родителям, меня забрали родители [склейка]. Обратился в больницу [склейка]. После того, как я уже отлежал в больнице два дня, я шел на прогулку. На прогулке ко мне подошли журналисты, спросили, почему я лежу. Я им показал свой диагноз — у меня было повреждение прямой кишки. Они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН. Я отказался [склейка]. Это провокация, неправда, ложь. То есть, зачем это распространять?» — говорит молодой человек в кадре.
Какое издание представляли журналисты и при каких обстоятельствах юноша получил повреждения, СК не уточняет.
«В этом видео задержанный за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 17-летний парень рассказывает, как журналисты предлагали ему сделать сенсационное интервью о том, что его изнасиловали сотрудники милиции. При поступлении в больницу молодому человеку поставили предварительный диагноз "повреждение слизистой прямой кишки под вопросом". К слову, на момент выписки — через три дня — врачи это не подтвердили», — сказано в сообщении СК.
В посте ведомство также утверждает, что в Следственном комитете не зарегистрировано ни одного сообщения либо заявления «по подобным фактам».
В Минске на площади Независимости задержали двоих протестующих
В телеграм-канале «#Мотолько помоги этому городишке от 3% избавиться» опубликовали видео с задержанием двоих участников акции на минской площади Независимости.
На записи видно, как силовики в черной форме вчетвером поднимают за руки и за ноги и уносят мужчину. Еще одного человека уводят вслед за ним.
Снимавшая видео очевидица говорит, что участники акции хотели организовать открытый микрофон. По ее словам, это и стало причиной задержания.
Позднее «Вясна» сообщила о задержанном на площади Независимости активисте «Европейской Беларуси» Максиме Винярском.
Четверым антифашистам из Гродно назначили административный арест
Октябрьский районный суд Гродно назначил административный арест четырем антифашистам, задержанным после акции протеста. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте «АЧК-Беларусь/ABC-Belarus».
Максимилиану Кривцу, Артуру Купшакову и Алексею Пауку дали 7 суток ареста, Игорю Банцерю — 10 суток.
МВД: за сутки на протестующих завели три дела о применении насилия к милиционерам
За последние сутки на протестующих завели три уголовных дела о применении насилия к сотрудникам милиции, сообщает МВД Беларуси.
Подробности не уточняются.
Милиция составила 39 административных протоколов на участников акций протеста, говорится на сайте ведомства.
В Молодечно похоронили участника протестов Никиту Кривцова, которого нашли мертвым в лесу
В Молодечно прошли похороны участника протестов Никиты Кривцова, передает корреспондент «Медиазоны».
Попрощаться с ним пришли сотни человек. Перед захоронением перед пришедшими выступил правозащитник из Белорусского Хельсинского комитета Эдуард Баланчук. Он сказал, что никто из присутствующих не сомневается, что Кривцова убили.
Кривцов пропал 12 августа, спустя 10 дней его нашли в Партизанском лесу Минска. «Наша Нiва» писала, что на теле были следы побоев. Nexta утверждала, что тело погибшего было в петле. Жена подтвердила, что его нашли повешенным.
23 августа в телеграм-канале «Молодечно HOME» появилось видео, на котором Кривцов стоит с бело-красно-белым флагом лицом к цепочке милиционеров. Следственный комитет утверждает, что милиция не задерживала Кривцова за участие в акциях.
Ученые вышли на акцию солидарности к зданию Академии наук
В Минске ученые выстроились в цель солидарности на проспекте Независимости, рядом со зданием Национальной академии наук, передает Naviny.by
Цель растянулась от перекрестка с улицей Академическая до перекрестка с улицей Сурганова. Ученые выразили солидарность с бастующими рабочими предприятий, а также высказались против ограничения свободы мнений.
Двое милиционеров через мегафоны призывали собравшихся разойтись, человек в штатском вел съемку.
В Минске у министерства образования началась акция в поддержку учителей
У министерства образования в Минске собралось больше 200 человек в поддержку учителей, которые во время выборов работали в комиссиях и отказались считать фальшивые голоса. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны».
В акции принимают участие и учителя и местные жители, несогласные с Александром Лукашенко — днем ранее он сказал, что те, кто не поддерживает «государственную идеологию», не должны работать в школах.
К министерству образования приехали автозаки и водометы, сообщает корреспондентка «Медиазоны». Внутри машин сидят силовики со щитами в камуфляжной форме. Некоторые автозаки припарковались рядом с министерством.
Телеграм заменил эмодзи государственного флага Беларуси на бело-красно-белый
При отправке в телеграме эмодзи государственного флага Беларуси он автоматически заменяется на бело-красно-белый.
Судя по всему, при старой версии программного обеспечения, флаг не меняется.
При этом если отправить флаг вместе с текстом в одном сообщении или поставить несколько эмодзи подряд, он не изменится.
Доверенному лицу Тихановской Ольге Ковальковой назначили 10 суток ареста
Доверенное лицо кандидатки в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова получила 10 суток административного ареста, сообщает «Еврорадио».
Ее задержали 24 августа вместе с членом Координационного совета Сергеем Дылевским. По словам другого участника совета юриста Максима Знака, на задержанных составили протоколы о незаконной организации митинга.
Дылевского также арестовали на 10 суток.
В Минске проходит митинг в честь неофициального Дня независимости
На минской площади Независимости собрались около 500 человек в честь неофициального Дня независимости, передает корреспондентка «Медиазоны».
Участники акции организовали на площади возле костела мемориал четверым погибшим участникам протеста. Пришедшие собрались в круг перед мемориалом и начали скандировать «Уходи!» и «Жыве».
Со стороны Минского городского исполкома доносятся требования силовиков прекратить акцию. В ответ протестующие свистят и пытаются заглушить эти звуки.
«Радыё Свабода» оценивает численность собравшихся в пять тысяч человек. Корреспондентка «Медиазоны» подтверждает, что на площадь пришли «несколько тысяч человек».
Обновлено в 20:35. Добавлена информация о численности митингующих.
МВД сообщило о задержании более 20 сотрудников «Гродно Азот»
Силовики задержали более 20 сотрудников государственной компании «Гродно Азот» «в рамках административного процесса», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Задержанных доставили в РОВД.
В Минске одновременно с митингом в честь неофициального Дня независимости проходит митинг за Лукашенко
В Минске возле Комаровского рынка проходит провластный митинг за Александра Лукашенко. Трансляцию ведет «Еврорадио».
Протестующие пришли с зелено-красными флагами. Демонстранты скандируют «Беларусь без Тихановской» и «За батьку». Сколько минчан пришли к рынку, не уточняется. Судя по трансляции «Еврорадио», в митинге участвуют несколько сотен человек.
Силовики начали задерживать участников митинга в честь неофициального Дня независимости, идущих по одному
В Минске на площади Независимости после окончания митинга в честь неофициального Дня независимости начали задерживать идущих по одному участников акции. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на информацию от читателей.
«Минут 20 назад недалеко от остановки схватили человека и закинули в микроавтобус. Задержали человека с флагом недалеко от костела. Парень просто шел с девушкой, ее отпустили», — передает издание.
Телеграм-канал Nexta публикует видео одного из таких задержаний. В ролике можно рассмотреть, как силовики уводят в автозак человека с бело-красно-белым флагом на плечах.
Как рассказали Onliner в пресс-службе ГУВД по Минску, «производятся задержания в рамках административного процесса». В рамках какого именно «административного процесса» задерживают местных жителей, не уточняется. О количестве задержанных также неизвестно.
«Белсат» также пишет об одиночных задержаниях в других городах. По информации издания, силовики задерживали протестующих в Гродно, Бобруйске, Могилеве.
«Вясна»: 25 августа силовики задержали как минимум 48 человек
Правозащитный центр «Вясна» публикует список задержанных накануне участников акций в честь неофициального Дня независимости; в нем 23 имени, также сообщается о пяти задержанных, имена которых неизвестны. Кроме того, «Вясна» пишет, что в Гродно задержали «около 20» работников предприятия «Гродно Азот» (TUT.by приводит более точную цифру — 28 человек). По данным правозащитников, протестующих накануне задерживали в Минске, Бобруйске, Гомеле, Гродно и Могилеве.
Исправлено в 11:11. Добавлена информация о задержанных сотрудниках «Гродно Азота».
Председатель стачкома МЗКТ Александр Лавринович арестован на 10 суток
Суд назначил председателю стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александру Лавриновичу 10 суток административного ареста. Об этом его адвокат сообщил TUT.by.
«Его обвиняют по части 1 и 2 статьи 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания. Сейчас он находится на Окрестина», — рассказал адвокат.
МВД: численность акций 25 августа в Беларуси — не более 4 800; задержан 51 человек
Количество протестующих в Беларуси 25 августа не превысило 4 800. 51 человек задержан по административным правонарушениям, сообщает МВД.
«В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек. Наиболее активно – в Брестской и Гродненской областях, а также в столице и Минской области. Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4 800 граждан», — сказано в сообщении министерства.
Министерство уточняет, что 25 августа в столице проходили «несанкционированные мероприятия» возле здания Министерства образования и на площади Независимости, а в Гродно возле Октябрьского РОВД были задержаны и отпущены после составления протоколов «представители "группы поддержки"» работников ОАО «Гродно Азот».
«Кроме того, от жителей Минска и Минской области стали активно поступать жалобы на факты проведения в вечернее время своеобразных флеш-мобов с включением громкой музыки», — добавляет МВД.
Член Координационного совета по Брестской области покинул Беларусь из-за уголовного дела
Бизнесмен и член Координационного совета по Брестской области Андрей Воронин покинул Беларусь. Об этом он сообщил в фейсбуке.
«Мне опечатали всю мастерскую со всеми станками, материалом и изделиями. К родителям приходили следователи, проводили обыск, перевернули все вверх дном, напугали маму. Ребят из моей команды вчера допрашивали 5 часов, забрали телефоны. Приезжали к ним домой», — пишет Воронин.
По словам бизнесмена, ему вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере. Сам Воронин связывает это с тем, что он вошел в состав Координационного совета по Брестской области, а также со своей гражданской позицией.
Воронин подтвердил журналисту Onliner, что находится за границей. В пресс-службе КГК, куда Onliner обратился за комментарием, пообещали уточнить информацию и поделиться ей позже.
Генпрокуратура сообщила о создании межведомственной комиссии для проверки действий силовиков во время протестов
Генеральная прокуратура сообщила о создании межведомственной комиссии для проверки действий силовиков во время протестов. В ее состав входят представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.
По сообщению Генпрокуратуры, в Следственном комитете проходят проверки, цель которых — «объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях». Объявленная задача межведомственной комиссии — «координация и сопровождение работы по изучению обстоятельств, изложенных в соответствующих обращениях».
В работе комиссии также примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, добавляет ведомство.
В пригороде Минска неизвестный разрисовал автомобиль экс-ведущего «Беларусь-1» Евгения Перлина
В пригороде Минска неизвестный нарисовал бело-красно-белый флаг на капоте автомобиля, принадлежащего бывшему ведущему «Беларусь-1» Евгению Перлину. Фотография автомобиля появилась в чате «Новая Боровая 98%».
Позже Onliner опубликовал запись камер видеонаблюдения. На ней неизвестный подходит к автомобилю, достает что-то из пакета и водит предметом над капотом. Примерно через 30 секунд неизвестный уходит.
По сообщению Onliner, Перлин не стал комментировать журналистам это происшествие.
По информации TUT.by, владелец автомобиля обратился в милицию.
Евгений Перлин стал одним из первых ведущих государственных телеканалов, кто уволился из-за несогласия с политикой руководства. О своем решении он сообщил еще 12 августа.
Две трети работников радио «Сталіца» во главе с директором уволились в знак протеста
12 из 18 работников радио «Сталіца» во главе с директором Олегом Михалевичем уволились в знак протеста. Об этом Михалевич рассказал «Нашай Нiве». 19 августа работники радио уже заявляли о намерении уволиться.
«Ужасные события принудили нас сделать такой выбор. Наша станция — музыкально-информационная, работники просто не могли включать микрофон, работать и развлекать людей, когда в стране такое происходит», — сказал экс-директор радио.
Михалевич рассказывает, что сотрудники радио приготовили обращение, с которым хотели обратиться к слушателям.
«Хотели начать рассказывать новости с двух сторон, но нам не разрешили это сделать. Сказали: вы государственное радио, нужно с одной стороны рассказывать. Да и вы музыкальная станция. Мол, для комментариев и политики есть другие радиостанции», — сказал Михалевич.
По словам экс-директора, коллектив принимал участие в шествиях и поддерживал бастующих сотрудников телевидения возле Белтелерадиокомпании.
По утверждению Михалевича, увольнение происходило по согласию сторон, «никого не принуждали и не уговаривали». Сейчас, по его словам, на радио остались те сотрудники, которые находятся в отпуске или в декрете.
Мария Колесникова вызвана на допрос в СК по делу о призывах к захвату власти
Член президиума Координационного Совета Мария Колесникова вызвана в Следственный комитет в качестве свидетеля для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти. Об этом она сама сообщила в эфире «Радыё Свабода».
Колесникова должна явиться на допрос 27 августа. Она стала пятым членом Координационного Совета, вызванным на допрос в качестве свидетеля. Ранее Следственный комитет посетили экс-министр культуры Павел Латушко, юрист Максим Знак, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
20 августа стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета о призывах к захвату власти.
«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — пояснил генпрокурор Беларуси Александр Конюк.
Светлана Алексиевич отказалась свидетельствовать против себя на допросе в СК
Нобелевского лауреата по литературе и члена президиума Координационного Совета Светлану Алексиевич допросили в Следственном комитете по делу о призывах к захвату власти, передает TUT.by.
Допрос Алексиевич длился около 40 минут. Писательница рассказала, что оказалась свидетельствовать против себя. Такое право закреплено за свидетелями статьей 60 Уголовно-процессуального кодекса.
20 августа стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета о призывах к захвату власти. На допросе в СК, помимо Алексиевич, уже были члены президиума Координационного Совета экс-министр культуры Павел Латушко, юрист Максим Знак и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский. На 27 августа вызвана Мария Колесникова.
Из Купаловского театра уволены 58 актеров и сотрудников
58 актеров и сотрудников Купаловского театра уволены, сообщает TUT.by. Ранее актеры написали заявления об увольнении в знак протеста против увольнения Павла Латушко с должности директора театра.
17 августа бывшего министра культуры Павла Латушко уволили с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы. Ранее Латушко говорил, что необходимо поставить вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия Караева, его заместителя, который отвечает за общественный порядок, и начальника департамента исполнения наказаний МВД.
18 августа на встрече с министром культуры Юрием Бондарем актеры и сотрудники театра выдвинули свои требования, в том числе вернуть на должность директора театра Павла Латушко. Кроме того, они потребовали отставки самого Бондаря. Актеры объявили, что в противном случае не будут работать — во время встречи они положили перед министром заявления об увольнении. Сотрудники театра дали министру один день для принятия решения.
19 августа Минский театр имени Янки Купалы заблокировали, объявив санитарный день. Как пояснил «Радыё Свабода» Павел Латушко, в здание завели милиционеров, которые заблокировали входы и не впускали сотрудников, подавших заявления об увольнении.
Финалистка конкурса World Press Photo уволилась из государственной газеты «Звязда» в знак протеста
Финалистка конкурса World Press Photo Татьяна Ткачева уволилась из государственной газеты «Звязда» в знак протеста против политики издания. Последний рабочий день Ткачевой — понедельник 24 августа. Об этом фотограф сообщила «Медиазоне».
«Я уволилась, потому что не вижу возможности продолжать работать в издании, где не действует закон о СМИ Республики Беларусь. До 9 августа я могла находить компромиссы и в принципе, если быть честной, у меня не было сделок с совестью за все три года, что я работала в газете "Звязда". Я занималась созданием своих персональных проектов, параллельно работая фотоиллюстратором в этой газете, потому что у меня не было другого выбора и мне нужно было получать хотя бы какую-то каждомесячную выплату. После событий 9 августа, приходя на работу, я понимала, что газета не освещает то, что происходит сейчас в стране. Потом я увидела ту жестокость, которая происходит с моими друзьями-журналистами», — рассказала Ткачева «Медиазоне».
По ее словам, сотрудники издания пытались изменить положение — обратиться к читателям и к тем, кто «курирует эту жестокость».
«У нас это получилось, мы опубликовали обращение на сайте и в газете, но после этого повестка газеты не изменилась. Мы думали, [что нужно,] чтобы коллектив поддержал нас и мы написали новое письмо, которое подписало 75, вроде бы, человек, но это не половина коллектива, и у нас не получилась забастовка. После этого поменяли главного редактора, и я, как и некоторые другие мои коллеги, написала заявление об уходе», — рассказала Ткачева.
20 августа главного редактора газеты «Звязда» Павла Сухорукова уволили, его преемником стал Александр Карлюкевич — бывший министр информации.
В доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске проходит обыск
В доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске обыск, пишет TUT.by. По информации издания, супругам неизвестно, кто его проводит и по какому делу.
«Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем», — рассказала Вероника Цепкало.
По информации «Нашай Нiвы», на собственность не зарегистрированного кандидатом в президенты Валерия Цепкало наложен арест по постановлению Следственного комитета от 20 августа 2020 года. Издание уточняет что речь идет о квартире Цепкало на улице Чернышевского в Минске. Коттедж за Национальной библиотекой, который ранее принадлежал Цепкало, и в котором проходит обыск, не арестован — его хозяином сейчас считается компания «Райфайзен-Лизинг».
МВД сообщило о двух новых подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Бресте
МВД сообщило, что по делу о массовых беспорядках в Бресте проходят два новых подозреваемых — это местные жители в возрасте 30 и 18 лет. Информация об этом появилась в телеграм-канале министерства.
По сообщению МВД, брестчане подозреваются в том, что 10 августа они разбирали тротуар на проспекте Машерова и участвовали в сооружении баррикад на проезжей части.
«Старший из фигурантов не работает и около двадцати раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу и распитие алкогольных напитков в общественном месте. Его подельник работает слесарем на одном из автосервисов Бреста», — написано в сообщении министерства.
Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС, добавляет МВД.
Диджеи, отсидевшие 10 суток за песню «Перемен» в Киевском сквере, уехали в Литву
Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, отбывшие административный арест за то, что включили песню группы «Кино» «Перемен» во время мероприятия в Киевском сквере, выехали в Литву. Об этом пишет Delfi.lt.
22 августа Соколовский приехал в Литву. Диджей сказал, что уехал из Беларуси, поскольку боится надолго попасть в тюрьму.
«Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа, сразу после происшествия. Когда нас выпустили, посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью», — сказал Соколовский.
17 августа в интервью «Нашай Нiве» Соколовский рассказал, что во время ареста его избил замглавы МВД Александр Барсуков.
«На третий день пришел какой-то начальник. Мне крикнули: "Лицом к стене!" Начальник мне сказал: "Включил музыку? Хочешь перемен? Столько людей вышло на улицу, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10". Два раза ударил меня и вышел"», — рассказал диджей. По утверждению Соколовского, он понял, что это был Барсуков после того, как тот ушел.
21 августа Соколовского пригласили на беседу в МВД, пишет Delfi.lt. Там, по его словам, у него требовали опровергнуть это заявление и угрожали возбудить дело о клевете. Во время визита в МВД с Соколовским говорил сам Барсуков.
«Он подошел ко мне и сказал: "Посмотри, я невысокого роста", снял ботинки и сказал "Смотри, без обуви я еще ниже". "Поскольку я на 100% не мог утверждать, что это был он, подписал официальное опровержение», — сказал Соколовский.
Кроме того, во время допроса сотрудники МВД интересовались 40 000 долларов, которые были собраны в поддержку диджеев.
«Пытались уговорить меня, чтобы я публично сказал, что мне заплатили», — рассказал Соколовский.
В Барановичах в доме доверенного лица Светланы Тихановской проходит обыск
В доме доверенного лица Светланы Тихановской Тамары Потоцкой проходит обыск. Об этом правозащитному центру «Вясна» сообщил ее муж. Сама Потоцкая отсутствует, в отношении нее судья выносила привод в милицию по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
TUT.by опубликовал видео, снятое одним из задержанных 10 августа в автозаке
Задержанный вечером 10 августа Денис Германов снял на камеру, пристегнутую к карману байки, момент своего задержания, а также происходившее в автозаке. На записи сотрудники ОМОН матерятся, угрожают задержанным и бьют их дубинками. Видео опубликовал TUT.by, в распоряжении издания есть полная запись.
На видео запечатлен момент задержания Дениса Германова. Он говорит, что не понимает, почему его задерживают. Сотрудники ОМОН отвечают бранью и угрозами. В автозаке задержанным приказывают завести руки за голову и лечь на пол. Один из задержанных объясняет, что ехал с работы, после этого слышны удары дубинок и вопрос: «За что?». Одному из задержанных омоновец говорит «Сейчас, ***** [блин], придут, на *** [фиг], постригут тебя». Еще один задержанный говорит, что у него сломана нога.
На высказывание одного из задержанных: «У нас один инвалид», силовик отвечает: «Будет еще один», ***** [блин]». В конце видео силовики говорят, что автозак переполнен: «Скажи что некуда, полный насовал». Через несколько секунд видео заканчивается.
TUT.by сообщил, что выслал видео в ГУВД Мингорисполкома и Генеральную прокуратуру.
«Мы не имеем права комментировать действия своих сотрудников», — ответила официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
Генеральная прокуратура от комментариев для TUT.by отказалась.
Лидер стачкома «Гродно Азота» уехал в Варшаву из-за угрозы ареста
Лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой покинул страну и сейчас находится в Варшаве. Об этом он сообщил в своем инстаграме. В видео Рововой рассказал, что вынужден был уехать, потому что опасался преследования со стороны власти.
«[В пятницу 21 августа] ко мне в двери постучалась женщина, сказала, молодой человек, у вас тут проблема, песочек под дверями и внизу на лестнице, и вам надо убрать. А в это же время мне люди сообщения пишут, что, чувак, тебя там внизу просто ждут, и они тебя хлопнут на запасном выходе, когда ты выйдешь из дома», — говорит Рововой в видео.
По словам лидера стачкома, он пересек границу с Польшей, попросив о политическом убежище.
Провайдер А1 снижает скорость мобильного интернета «по распоряжению госорганов»
Провайдер телекоммуникационных услуг А1 снижает скорость мобильного интернета «по распоряжению уполномоченных государственных органов». Сообщение от этом появилось в официальном Твиттере компании.
В сообщении говорится, что с 20:40 26 августа «в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета». Компания предупреждает, что «исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности» интернета.
На площади Независимости собралось несколько сотен протестующих, милиция начала задержания
Вечером на площади Независимости вновь собрались несколько сотен протестующих. Около 20:30 милиция начала задерживать людей, передает TUT.by.
«Еврорадио» сообщает, что сотрудники ОМОНа заблокировали около 100 человек, в том числе корреспондента издания, в Красном костеле. Журналисты передают, что костел взяли в осаду — милиционеры стоят у каждой из дверей на первом этаже.
TUT.by со ссылкой на читательницу пишет, что на площади омоновцы взяли в кольцо около 20 человек. Активист Антон Мотолько опубликовал подтверждающую это фотографию в своем телеграм-канале.
«Вясна»: на площади Независимости задержали как минимум 14 человек
Вечером 26 августа на площади Независимости были задержаны как минимум 14 протестующих, сообщает правозащитный центр «Вясна». Список опубликован на сайте организации, он обновляется.
По информации «Вясны», задержанных доставили в РУВД Советского района Минска.
Белорусская ассоциация журналистов сообщила о пропаже журналиста телеканал «Белсат» Артема Лявы. Вечером он работал на акции на площади Независимости. Позже стало известно о местонахождении телефона журналиста — с помощью геолокации он нашелся в РУВД Октябрьского района Минска. БАЖ предполагает, что там же находится и Лява.
27 августа примерно в 7:48 журналиста Артема Ляву выпустили из РУВД без составления протокола, сообщил телеканал «Белсат».
По информации БАЖ, после освещения акции Лява направился к своему автомобилю на улице Комсомольской. Через несколько минут машину заблокировал микроавтобус силовиков. Журналиста задержали и вместе с автомобилем доставили в Октябрьское РУВД. Силовики осмотрели машину и содержимое телефона журналиста. Лява провел ночь в РУВД, роным отказались сообщить, что журналист находится там.
Обновлено в 23:57. Добавлена информация о журналисте телеканала «Белсат».
Обновлено 27 августа в 08:10. Добавлена информация об освобождении журналиста телеканала «Белсат».
Обновлено 27 августа в 08:22. Добавлена информация БАЖ об обстоятельствах задержания журналиста Артема Лявы.
В Минско-Могилевской архиепархии осудили действия силовиков, перекрывших выходы костела на площади Независимости
Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии епископ Юрий Кособуцкий осудил действия силовиков, которые заблокировали входы и выходы Красного костела. Заявление епископа опубликовано на catholic.by.
Иерарх Кособуцкий в своем заявлении предупредил власти о незаконности таких действий.
«Запрещение входа и выхода людей противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированной Конституцией Республики Беларусь, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога», — говорится в заявлении.
Вечером 26 августа на площади Независимости собралось несколько сотен протестующих. Вскоре милиция начала задержания. Около сотни человек, среди которых были журналисты, спрятались в Красном костеле. Силовики заблокировали все входы и выходы на первом этаже храма.
Глава Римско-католической церкви в Беларуси призвал расследовать «неадекватные» действия силовиков у Красного костела
Митрополит Тадеуш Кондрусевич осудил действия силовиков, заблокировавших входы и выходы из Красного костела, в то время как там находилось около 100 человек. Заявление главы католической церкви в Беларуси опубликовано на catholic.by.
Тадеуш Кондрусевич заявил протест на «неправомерные действия силовых структур». Он считает, что «неадекватные и противоправные» действия на территории костела должны быть расследованы.
Бывший глава Минздрава рассказал, что избитый подросток, находившийся в коме, отравился психотропами
Экс-министр здравоохранения и глава Гродненского облисполкома Владимир Караник на встрече с сотрудниками «Гродно Азот» 26 августа рассказал, что избитый омоновцами подросток отравился психотропами. Об этом пишет TUT.by.
Караник назвал фейком сообщения о том, что подросток, «избитый до полусмерти, в коме лежит». Губернатор области утверждает, что молодой человек «потом вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами».
«Ну, естественно, в морду получил, извините, в лицо получил, перелом скуловой кости есть, но других синяков нет ни одного, а везде было "избит до полусмерти"», — сказал Караник.
TUT.by предполагает, что речь идет о 16-летнем Тимуре М. ЕГо доставили в реанимацию 3-й детской больницы Минска из РУВД Партизанского района. 12 августа его задержали в районе Каменной горки. В распоряжении журналистов есть справка из больницы. В диагнозе, как утверждается, указана черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз.
Адвокат Тимура Станислав Абразей рассказал TUT.by, что при поступлении в больницу в организме подростка не было ни алкоголя, ни наркотических веществ. Издание опубликовало подтверждающие это результаты лабораторных исследований.
Минздрав уволил директора РНПЦ «Кардиология», сотрудники которого выходили на пикеты
Из РНПЦ «Кардиология» по инициативе Минздрава уволен директор центра, руководивший им с 2008 года, Александр Мрочек, передает TUT.by.
Мрочек предполагает, что увольнение может быть связано с тем, что сотрудники центра выходили на пикеты, но не уверен в этом.
«Я думаю, что есть необходимость кого-то трудоустроить», — так кардиолог ответил на вопрос журналиста TUT.by о том, с чем он сам связывает увольнение.
Позже из-за увольнения Мрочека на встречу с сотрудниками РНПЦ приехал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сотрудники встретили уволенного директора Мрочека длительными аплодисментами.
TUT.by сообщает, что узнав об увольнении Александра Мрочека, коллектив центра составил обращение в Администрацию президента, Совет министров, Министерство здравоохранения и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко назначил министра здравоохранения Владимира Караника главой Гродненской области. Исполняющим обязанности главы Минздрава назначен Дмитрий Пиневич.
Фуру из Польши с гуманитарной помощью бастующим заводчанам не впустили в Беларусь
Фуру с гуманитарной помощью бастующим заводчанам, организованную независимым польским профсоюзом «Солидарность», не впустили в Беларуси, передает TUT.by.
В машине находится почти 20 тонн продовольствия. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик написал в твиттере, что фура с гуманитарной помощью стоит на беларуской границе уже 12 часов.
К арестованным на 10 суток Ковальковой и Дылевскому не пускают адвокатов
В изолятор на улице Окрестина, где находится арестованная на 10 суток доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, не пускают ее адвоката, сообщает TUT.by.
Защитник направляет жалобы в Минский городской суд и прокуратуру, так как, по его мнению, сотрудники изолятора нарушают право Ковальковой на защиту.
Адвокат члена президиума Координационного совета Сергея Дылевского, также не смогла встретиться со своим доверителем в ЦИП, пишет «Куку». Когда защитница попыталась попасть к Дылевскому, ей сказали, что такого человека нет, его нужна искать в ИВС. В ИВС при это адвоката уверяют, что у них Дылевского тоже нет.
«Адвокат вернулась в ЦИП, стала настаивать, чтобы сообщили: если Дылевского здесь нет, то куда его перевели. На это последовал отказ в свидании со ссылкой на эпидемиологическую обстановку», — отмечает издание.
Кроме того, жительница Минска рассказала «Медиазоне», что в ЦИП на Окрестина есть проблемы с передачами.
«Передачи принимают с 10:30 до 12:30. Но чтобы их взяли, надо приходить заранее, часов в 8, потому что выстраиваются очереди. Сегодня некоторые люди даже не успели передать вещи. У какой-то женщины еле-еле согласились взять таблетки, чтобы передать их человеку», — сказал собеседник «Медиазоны».
В Бресте задержан политик Игорь Масловский
Утром в Бресте был задержан председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) и руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский, сообщает «Брестская газета».
Глава городской партийной структуры Анна Канюс рассказала газете, что Масловского задержали после суда над брестчанином, который был задержан, когда перевозил в машине большой бело-красно-белый флаг.
«После суда я, Игорь и один из наблюдателей на выборах шли в наш офис. На перекрестке Машерова и Коммунистической возле нас остановилась темно-синяя гражданская "Ауди" и из нее вышли два человека: милиционер и сотрудник в гражданке, который выступал свидетелем на суде у Янковича», — рассказала Канюс.
По ее словам, милиционер подошел к Масловскому, уточнил его имя и сообщил, что он задержан. Политика доставили в Ленинский РОВД, причины его задержания неизвестны.
Силовики начали обыски в минских офисах владельца Kyky.org и The Village
Днём 27 августа силовики начали проводить обыски в минских офисах редакций Kyky.org и The Village, которые находятся в одном помещении со штабом Координационного совета, пишет «Радыё Свабода».
По информации издания, владельца сайтов Александра Василевича вызвали на допрос. Телефоны редакций не отвечают.
Редакция Kyky.org прокомментировала обыски в своем телеграм-канале.
«Сегодня, 27 августа, в наш офис, который мы арендуем вместе с агентством Vondel/Hepta, пришли люди из ДФР. В результате часть из них уехала из офиса с Сашей Василевичем – директором этого агентства. Мы знаем, что к Саше уже выехала его адвокат. Мы будем держать вас в курсе», — сказано в сообщении издания.
Через несколько минут редакция дополнила комментарий.
«Пока что сотрудники ДФР не выражали желания общаться с сотрудниками нашей редакции. Они разговаривали только с сотрудниками Vondel/Hepta. Так что просим коллег не делать упор на то, что обыск пришел именно в редакции KYKY и The Village», — добавляет Kyky.org.
Также издание отметило, что офис редакции расположен не в одном помещении со штабом Виктора Бабарико. Два офиса располагаются в разных корпусах одного здания.
По сообщению Kyky.org, сотрудники ДФР приходили домой к директору издания Саше Романовой, однако ее не было дома, поэтому сотрудники милиции связываются с ней по телефону.
В офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет супруга Александра Василевича Надежда Зеленкова, также пришел ДФР, пишет TUT.by со ссылкой на работника агентства. Прямо сейчас в офисе проходит обыск, его ведут пятеро сотрудников ведомства.
Обновлено в 13:42. Добавлена информация Kyky.org.
Обновлено в 13:49. Ранее в заголовке указывалось, что обыск проходит в офисах Kyky.org и The Village, позже издание Kyky.org сообщило, что этот офис издание арендует совместно с Vondel/Hepta, исключительно с работниками которого общаются сотрудники ДФР.
Обновлено в 14:53. Добавлена информация TUT.by.
Лукашенко: я готов к диалогу со студентами и рабочими по поводу новой Конституции
Александр Лукашенко сообщил, что он готов вести диалог со «студенческими и трудовыми коллективами», в том числе по поводу новой Конституции, передает «Белта».
«Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице», — сказал Лукашенко.
Он предупредил, что те студенты, которые «не хотят учиться», пойдут в армию.
«Вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», — подчеркнул Лукашенко.
У Красного костела, в котором вчера силовики блокировали двери, женщины со связанными руками выстроились в цепь солидарности
Несколько десятков женщин, связав руки ленточками, выстроились в цепь возле Красного костела, пишет Kyky.
К собравшимся подошел милиционер и через громкоговоритель попросил демонстрантов разойтись.
Вечером 26 августа во время разгона протестующих с площади Независимости силовики заблокировали входы и выходы из Красного костела. Действия сотрудников милиции осудил глава Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич. Митрополит призвал расследовать «неправомерные и неадекватные» действия силовиков.
Пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» опубликовал уведомление об увольнении за прогулы
Пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» Глеб Сандрос опубликовал уведомление профсоюза о прогуле. Фотография документа появилась в личном фейсбуке Сандроса.
Согласно уведомлению, Сандрос «будет уволен за прогул без уважительных причин в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса».
Пресс-секретарь стачкома дал комментарий «Радые Свабода».
«Приказ целиком незаконный. Нас всех так пробуют запугать и прекратить страйк. Знаю еще про четыре похожих случая увольнения участников страйка на моем 1-ом рудоуправлении. Если не отменят приказ, будем подавать в суд», — сказал Сандрос.
Пресс-секретарь пояснил, почему считает потенциальное увольнение незаконным.
«Засчитали в прогулы дни с прошлой среды, в которые я страйковал, как будто отгулы. Хотя страйком предупредил, что начал забастовку, потому что не выполняют наши требования. И главное: по закону невозможно уволить работника за прогулы, не спросив его объяснений. А меня не опрашивали, никто из моих руководителей даже не поинтересовался, почему меня не было на рабочем месте — и это нарушение закона. Потому я считаю увольнение незаконным, и если его не отменят, обращусь в суд», — сказал Сандрос для «Радые Свабода».
По сведениям пресс-секретаря стачкома, 25 августа на площадках 1-ого рудоуправления не страйковали 23 рабочих, сегодня в списке страйкующих 20 фамилий.
После обыска в доме владельца Kyky.org и The Village его везут на допрос в ДФР
После обыска в доме Александра Василевича, владельца изданий Kyky.org и The Village, его везут на допрос в Департамент финансовых расследований Госконтроля. Об этом сообщает Kyky.
«Сотрудники в коронавирусных масках сфотографировали Сашину машину во дворе и увезли его на своем черном ниссане», — пишет издание.
Из галереи «Ў» забрали директора Валентину Киселеву — сотрудники ДФР повезли галериста на обыск у нее дома. Совладельцем галереи является Александр Василевич.
Днем 27 августа силовики начали проводить обыски в минских офисах редакций Kyky.org и The Village, которые находятся рядом со штабом Координационного Совета.
Редакция Kyky обозначила, что «сотрудники ДФР не выражали желания общаться с сотрудниками нашей редакции», они разговаривали только с работниками рекламного агенства.
Жителя Жлобина обвинили в повреждении милицейских машин плиткой и арматурой
26 августа в Жлобине сотрудники местного РОВД задержали 19-летнего жителя города; против него возбуждено уголовное дело за организацию или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), пишет МВД. По сообщению министерства, он «принимал участие в беспорядках в районе центральной площади города» 9 и 10 августа.
«В частности, молодой человек в компании своих приятелей забрасывал сотрудников милиции и их служебные автомобили тротуарной плиткой, штакетинами и арматурой. В таком же погроме парень был замечен и возле Дома культуры металлургов. Компания снимала происходящее на мобильные телефоны и размещала в интернете», — сказано в сообщении МВД.
«Фигурант дважды судим за кражи и неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за бесправное вождение, совершение ДТП и оставление места аварии», — добавляет министерство.
Футболисты ФК «Молодечно» вышли на поле в майках с фотографией погибшего Никиты Кривцова
26 августа футболисты ФК «Молодечно» вышли на вечерний матч в майках с изображением найденного погибшим после протестов Никиты Кривцова и надписью «Помним. Скорбим». Об этом пишет Kraj.by.
Матч «Молодечно» против «Мелиоратор-Житковичи» начался с минуты молчания.
Ранее «Наша Нiва» сообщила, что в Минске нашли мертвым 28-летнего участника акций протеста Никиту Кривцова, который пропал 12 августа. По информации издания, тело Кривцова со следами избиения обнаружили в лесу в Партизанском районе Минска.
Жена Кривцова Елена писала, что все это время молодой человек не выходил на связь, а в списках задержанных его не было.
По данным Nexta, тело Кривцова было в петле. Жена подтвердила русской службе «Би-би-си», что молодого человека нашли повешенным. «Насчет того, был он избит или нет, еще неизвестно», — сказала Елена. Она уточнила, что не знает, участвовал ли тот в протестах.
Следственный комитет утверждает, что милиция не задерживала Кривцова за участие в акциях. 23 августа в телеграм-канале «Молодечно HOME» появилось видео, на котором, как утверждает канал, Кривцов стоит с бело-красно-белым флагом лицом к цепочке милиционеров. Анжелика Кухто в комментарии «Еврорадио» подтвердила, что на видео попал ее сын.
Никиту Кривцова похоронили в Молодечно 25 августа.
Десятки медиков вышли к РНПЦ «Кардиология» в поддержку уволенного директора центра; они выстроились в цепочку на проспекте Дзержинского
Несколько десятков медиков вышли к РНПЦ «Кардиология» в поддержку уволенного сегодня директора центра Александра Мрочека. Трансляцию ведет «Радыё Свабода».
Медики держат в руках плакаты — «Не увольняйте врачей, вам еще лечиться!», «Увольняете— кто будет лечить?!», «Верни Мрочека» и другие.
От РНПЦ «Кардиология» медики пошли к проспекту Дзержинского и выстроились там в цепочку солидарности.
Утром 27 августа стало известно, что из РНПЦ «Кардиология» по инициативе Минздрава уволен директор центра, руководивший им с 2008 года, Александр Мрочек. Сам кардиолог предполагает, что увольнение может быть связано с тем, что сотрудники центра выходили на пикеты, но не уверен в этом.
Позже из-за увольнения Мрочека на встречу с сотрудниками РНПЦ приехал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сотрудники встретили уволенного директора длительными аплодисментами.
Исправлено в 18.00. Изначально сообщалось, что медики направляются на площадь Независимости. Но они выстроились в цепочку солидарности на проспекте Дзержинского.
В Минске на площади Свободы силовики отвели журналистов в микроавтобус «для проверки» и увезли в РУВД
В Минске на площади Свободы силовики отвели ожидающих начала акции журналистов в микроавтобус. Видео с происходящим опубликовал телеграм-канал Антона Мотолько.
По сообщению TUT.by, журналистов завели в бус «для проверки».
Через несколько минут выяснилось, что журналистов доставили в РУВД Октябрьского района для проверки документов.
Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила Onliner задержание журналистов. По ее словам, их доставили в РУВД «для выяснения личности».
Среди задержанных оказались журналисты Станислав Шаршуков и Вадим Замировский (TUT.BY), Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дмитрий Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).
Пресс-служба МВД утверждает, что журналистов не задержали, а доставили в РУВД для проверки документов.
«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены»., — сказано в сообщении.
Обновлено в 18.25. Добавлена информация о том, куда увезли журналистов.
Обновлено в 19:04. Добавлено сообщение пресс-службы МВД.
Силовики изъяли блокноты и системный диск из квартиры директора Kyky.org
Силовики завершили обыск в квартире директора Kyky.org Саши Романовой, пишет Kyky.org. В ходе него силовики изъяли рабочие блокноты и системный диск.
«Забрали два рабочих блокнота, системный диск из кладовки (темные делишки моей мамы из 90-х, преступно проживающей в Великобритании), все бумаги из коридора (там конспекты из бизнес-школы и сканы британских паспортов моих родных), хотели взять старый розовый деактивированный айфон и Катькин айпад, но свекровь сказала: "Дык ребёнок приедет, учебники будет куда закачивать?" — и не взяли», — рассказала Романова.
Ранее Kyky.org сообщал, что сотрудники ДФР приходили домой к директору издания Саше Романовой, однако ее не было дома, поэтому сотрудники милиции связывались с ней по телефону.
Владелец сайтов Kyky.org и The Village Александр Василевич задержан
Владелец сайтов Kyky.org и The Village Александр Василевич до сих пор не вернулся домой после допроса. Об этом сообщила его жена Надежда Зеленкова в фейсбуке без уточнения подробностей — она находится под подпиской о неразглашении.
Позже она дописала, что ее муж официально задержан.
Ранее днем сотрудники ДФР проводили обыск в офисе компании Vondel/Hepta, принадлежащей Василевичу и в офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет его супруга. Кроме того, из галереи «Ў» забрали директора Валентину Киселеву — сотрудники ДФР повезли галериста на обыск у нее дома. Совладельцем галереи является Александр Василевич. После обыска в доме Василевича, его отвезли на допрос в ДФР.
Исправлено в 22:15. В первоначальном варианте новости говорилось о задержании Василевича, но эта информация носит предположительный характер. Супруга Василевича сообщила, что он до сих пор не вернулся домой.
Обновлено в 9:24 28 августа. Добавлена информация о задержании.
В Бресте политики Игорь Масловский и Анна Канюс водворены в ИВС
Задержанные 27 августа в Бресте глава Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский и глава городской структуры социал-демократов Анна Канюс водворены в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. Об этом пишет «Радыё Свабода».
Сотрудники милиции задержали Масловского около 11:20 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической и доставили в ленинский РОВД.
По информации «Радыё Свабода», после этого Анна Канюс пришла к зданию райотдела милиции, чтобы узнать о причинах задержания Масловского. Около 14:00 к Канюс подошел милиционер и спросил, что она делает около РОВД. После ответа милиционер предложил ей пройти в здание РОВД и подождать там. Через 20 минут Канюс позвонила сопартийцу и сообщила, что ее задержали за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В Бресте прошли суды над политиками Игорем Масловским и Анной Канюс
В Бресте прошли судебные заседания по делам главы Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского и главы городской организации БДСП Анны Канюс. Политик Игорь Масловский арестован на пять суток по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пишет «Белсат».
Задержанная глава городской организации БДСП Анна Канюс получила штраф в 10 базовых величин за участие в пикете 17 августа около ЦУМа в Минске, сообщил «Белсат».
27 августа сотрудники милиции задержали Масловского около 11:20 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической и доставили в Ленинский РОВД. После этого Анна Канюс пришла к зданию райотдела милиции, чтобы узнать о причинах задержания Масловского. Милиционер предложил ей пройти в здание РОВД и подождать там. Через 20 минут Канюс позвонила сопартийцу и сообщила, что ее задержали за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В Бобруйске задержан активист стачкома «Белшины»
В Бобруйске задержан Виталий Красницкий, активист стачкома «Белшины», пишет TUT.by со ссылкой на брата задержанного.
По рассказу брата Красницкого, около 16.30 в квартиру к активисту пришли двое мужчин в спортивных костюмах и предложили «проехать для разговора».
«Виталий сперва отказывался ехать, ссылаясь на то, что пусть его для разговора вызывают повесткой. Тогда мужчины сказали, что применят к нему физическую силу. Они не представлялись и документы не показывали», — рассказывает брат активиста.
По его словам, на улице им предложили сесть в микроавтобус без номеров. Они отказались и в сопровождении двух людей в спортивных костюмах дошли до здания УВД Бобруйского горисполкома на улице Минской, откуда, по словам брата Красницкого, вышел заместитель начальника Андрей Малахов и сообщил, что Виталий Красницкий задержан. После этого активисту заломали руки, а потом отвели в здание.
Вечером 27 августа Виталий Красницкий в разговоре с TUT.BY сообщил, что ему позвонили и пригласили в УВД для беседы, однако он отказался общаться с правоохранителями без повестки, добавляет издание.
В Минске около Красного костела начались задержания
Около Красного костела, где женщины стали в цепочку солидарности возле площади Независимости начались задержания, передает «Еврорадио». Мужчин проводят в автозаки, женщин просят разойтись.
ОМОН окружил собравшихся на площади, передает «Наша Нiва». Прессу попросили отойти.
Омоновцы выпустили женщин из оцепления и они пошли шествием в сторону проспекта Независимости, сообщает «МБХ медиа»
Обновлено в 20:07. Добавлена информация «МБХ медиа».
Неизвестные увезли члена Координационного совета Виталия Кривко в микроавтобусе
Неизвестные увезли координатора штаба Виктора Бабарико и члена Координационного совета Виталия Кривко в микроавтобусе. Об этом TUT.by сообщили в штабе Бабарико.
По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, «якобы поцарапала» движущийся рядом автомобиль. Водители остановились. В это время подъехал микроавтобус, из него вышли неизвестные и увезли Кривко. Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.
Задержанные вечером 28 августа журналисты ARD лишены аккредитации; двоих из них собираются выслать из страны
28 августа вместе с журналистом ARD Ильёй Кузнецовым были задержаны аккредитованные в МИД журналисты ARD Сергей Сергеев и Михаил Фомин. Сегодня «решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности» все трое журналистов лишены аккредитации, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
По сообщению БАЖ, трое задержанных освобождены. Граждан России Сергея Сергеева и Михаила Фомина собираются высылать из страны. Против Кузнецова составлен протокол «за участие в массовой акции». Дата его рассмотрения неизвестна.
Декан гуманитарного факультета Полоцкого университета уволился в знак протеста
Руководитель гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Денис Кондаков уволился в знак протеста. Об этом он сам написал на свой странице в фейсбуке.
«Поскольку в настоящее время власть последовательно сужает пространство нравственного, эстетического, политического выбора, то я чувствую своей обязанностью его по мере сил расширять. В связи с этим я покинул пост декана гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета», — написал Кондаков.
Авторы песни «Мама Беларусь» запретили использовать ее на митингах за Лукашенко
Исполнители Александр Бадюкин и Юрий Дутко запретили использовать песню «Мама Беларусь» на митингах за Александра Лукашенко. Об этом сами музыканты сообщили в своей группе во «ВКонтакте».
«Естественно, нас никто не спрашивал, и согласие мы не давали на использование песни для подобного рода. Так вот, мы категорически против. Мы не поддерживаем нынешний режим. Такова наша позиция. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ», — говорится в обращении исполнителей.
На акциях 30 августа в Беларуси задержаны 173 человека
30 августа на акциях в Беларуси были задержаны 173 человека. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Пресс-секретаря Координационного совета вызвали в СК
Пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова вызвали в Следственный комитет, пишет Kyky.org со ссылкой на представителей штаба Виктора Бабарико.
По информации издания, визит Родненкова в СК назначен на 10:00 1 сентября.
Утром в Минске протестующие блокировали некоторые участки дорог
В Минске протестующие утром блокировали дороги, видео с нескольких акций опубликовал TUT.by.
На записи люди становятся цепочкой вдоль пешеходного перехода и какое-то время не уходят с него.
Возле БНТУ милиция задержала двоих студентов
Около главного корпуса БНТУ в Минске сотрудники милиции задержали двух студентов — парня и девушку. Видео задержания опубликовал телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем»
На записи задержанный парень садится на переднее сиденье — человек в гражданской форме говорит ему пересесть на заднее. Авторы видео успели спросить фамилии задержанных — Стасевич и Гранковская. За что задержаны студенты, не сообщается.
Бывшего комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура арестовали на шесть суток
Суд Партизанского района Минска арестовал на шесть суток бывшего комментатора телеканала «Беларусь 5» Владислава Татура, сообщает TUT.by.
«Наша Нiва» уточняет, что решение об аресте вынес заместитель председателя суда Александр Кочик. Татура обвинили в участии в «Марше мира и независимости» в Минске 30 августа, во время которого его и задержали.
Владислав Татур и его коллеги Арташес Антонян, Ярослав Писаренко и Андрей Иванов уволились с телеканала «Беларусь 5» почти две недели назад. Свое решение они объяснили несогласием с редакционной политикой после выборов президента.
Членов Координационного совета Губаревича и Данейко вызвали в СК
Членов основного состава Координационного совета Юрия Губаревича и Павла Данейко вызвали завтра в Следственный комитет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.
Юрий Губаревич — председатель движения «За Свободу», Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ, административный директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра.
Позже стало известно, что в СК вызвали также исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова.
Футболисты «Крумкачоў» вышли на матч в майках с надписью «Мы супраць гвалту»
Футболисты клуба «Крумкачы» вышли на матч против минского «Динамо» в майках «Мы супраць гвалту», сообщает TUT.by.
«Наша Ніва» пишет, что после стартового свистка «Крумкачи» отдали мяч соперникам и начали аплодировать. После этого игра продолжилась
Сзади на майках «Крумкачоў» написано «Расолька, Казека і іншыя». Игроки клуба Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в 30 августа во время марша Независимости в Минске. По словам представителей клуба, футболисты не участвовали в нем, а возвращались с тренировки. Сообщалось, что Козеке и Рассолько инкриминировали нападение на милицию, а при задержании силовики избили футболистов. В тот же день их отпустили из РУВД.
Позже Сергей Козека был госпитализирован. По сообщению директора футбольного клуба Олега Давидовчиа, у него были «проблемы с позвонками».
В комментарии для TUT.by он уточнил состояние футболиста. По его словам, у Сергея Козека переломом позвонка. Изданию также известно, что у футболиста ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины.
В Минске милиция задержала трех анархистов
На выходе из магазина SPAR на Партизанском проспекте в Минске ОМОН задержал анархистов Сергея Невдаха и Сергея Сасункевича, сообщила в фейсбуке координатор кампании Dissident.by Мария Косинерова.
По словам Косинеровой, сотрудники ОМОН увезли анархистов в неизвестном направлении на синем микроавтобусе без опознавательных знаков. Причина задержания не уточняется.
Ранее сегодня возле стадиона Динамо, где силовики задерживали протестующих студентов, был задержан анархист Илья Сенько.
В Брестской области возбуждены уголовные дела об угрозах депутатам
В Брестской области возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица), пишет госагентство БЕЛТА со ссылкой на управление Следственного комитета по Брестской области.
«В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них стали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия. Кроме того, в сообщениях указывались и имена близких им людей. Такие случаи зафиксированы в отношении депутатов Палаты представителей Национального собрания в Дрогичине, Столине и Пинске», — передает БЕЛТА сообщение областного управления СК.
МВД сообщило о задержании еще трех подозреваемых по статье о массовых беспорядках
В Беларуси задержаны еще трое подозреваемых по статье о массовых беспорядках, сообщает официальный телеграм-канал МВД.
Первый из задержанных, о которых рассказали в ведомстве — 23-летний минчанин, которого подозревают в избиении омоновца 9 августа в район Дворца спорта. «Повалив одного из сотрудников на землю, [задержанный] нанес ему несколько ударов ногами. Когда милиционера стали избивать еще с десяток "революционеров", молодой человек ретировался», — пишет пресс-служба МВД.
Еще один задержанный — 33-летний безработный, который, по данным ведомства, «вышел на улицу 9 августа с металлической трубой в руках» и «присоединился к агрессивным митингующим».
Третий из упомянутых в сообщении — 25-летний грузчик. Он подозревается в том, что «в районе станции метро Пушкинская устраивал "сцепки" и оказывал активное сопротивление силам правопорядка», а также «призывал "резать и убивать" сотрудников милиции» в соцсетях.
В Минске задержан фотограф TUT.by Вадим Замировский
У станции метро «Пушкинская» задержан фотокорреспондент TUT.by Вадим Замировский, передает TUT.by. Он фотографировал акцию возле мемориала Александру Тарайковскому, который предположительно коммунальные службы засыпали солью.
Фотографа Вадима Замировского отпустили
Фотографа Вадима Замировского отпустили, сейчас он в Сухарево, сообщает TUT.bу.
Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому назначили новые 15 суток ареста
Суд назначил членам президиума Координационного совета Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому новые 15 суток ареста за «участие в акции 23 августа» по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает «Вясна».
24 августа Ковалькову задержали вместе с еще одним членом совета Сергеем Дылевским, а на следующий день суд назначил им по 10 суток ареста за нарушение закона о массовых мероприятиях и неповиновение законному требованию сотрудников милиции.
Обновлено в 15:38. Добавлена информация об аресте Сергея Дылевского.
Суд назначил задержанному во время акции студентов анархисту 15 суток ареста
В суде Ленинского района Минска судья Марина Запасник назначила анархисту Илье Сенько 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Производство по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица) прекращено, сообщает корреспондент «Медиазоны».
Сенько задержали 1 сентября возле стадиона «Динамо», где силовики задерживали протестующих студентов.
Позже в тот же день ОМОН задержал анархистов Сергея Невдаха и Сергея Сасункевича на выходе из магазина SPAR на Партизанском проспекте в Минске. По словам координатора кампании Dissident.by Косинеровой, сотрудники ОМОН увезли анархистов в неизвестном направлении на синем микроавтобусе без опознавательных знаков.
В Минске рядом с Министерством внутренних дел собрались журналисты беларуских изданий, сообщает TUT.by. Они просят министра Юрия Караева принять их и ответить на вопросы об их коллегах, задержанных 1 сентября во время освещения акции студентов — их до сих пор не отпустили на свободу, сейчас они находятся в ИВС на Окрестина. Среди собравшихся около 30 журналистов — представителей TUT.by, Onliner и «Белапан».
генеральный директор и главный редактор TUT.by Людмила Чекина и Марина Золотова зашли внутрь здания, передает TUT.by.
Министр не вышел к журналистам, сообщает TUT.by. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру. Журналисты говорят, что обязательно это сделают.
Фотографа TUT.by Дмитрия Брушко задержали, сообщает «Еврорадио». Его забрали в белый легковой автомобиль и увезли.
2 сентября суд рассматривал дела журналистов, но отправил их на доработку в РУВД. 3 августа дела в суд не попали.
Обновлено в 18:05. Добавлена информация TUT.by.
Обновлено в 18:20. Добавлена информация «Еврорадио» о задержании фотографа TUT.by Дмитрия Брушко.
В Гомеле задержали и поместили в ИВС журналистку Ларису Щиракову
В Гомеле журналистку Ларису Щиракову задержали и поместили в изолятор временного содержания, пишет «Радыё Свабода». Дежурный ИВС отказался разъяснить причины задержания.
По информации «Радыё Свабода», Щиракову на этой неделе забирали в милицию, где на нее составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации массовых мероприятий) за «участие в несанкционированном мероприятии». 30 августа Щиракова была на «Марше мира» в Гомеле в качестве журналиста. 3 сентября должен был пройти суд, но его отложили, отправив протокол на доработку.
По сообщению «Радыё Свабода», во время задержания на этой неделе, Щираковой угрожали, что ее 13-летнего сына отправят в приют. В милиции журналистке стало плохо, ее госпитализировали, а после выписали из больницы.
В МГЛУ начались задержания студентов
В МГЛУ сотрудники в штатском задержали студента, сообщает телеграм-канала NEXTA Live. На видео люди несут студента к выходу из университета. Слышен женский крик «Что вы делаете?», «Отпускайте ребенка» и «Никита».
Телеграм-канал утверждает, что задержанного зовут Никита Адацкий.
Позже в телеграм-канале «Отчислено» появились видео, как студенты, незадолго до задержаний, пели песню из фильма «Отверженные» «Do You Hear the People Sing?» и держали бело-красно-белые флаги.
Обновлено в 13:35: Добавлена информация из телеграм-канала «Отчислено».
Задержанных студентов повезли в РУВД Партизанского района
Как стало известно «Вясне» четырех задержанных студентов — Прохора Новицкого, Никиту Адацкого, Александра Масалевича и Антон Паучкова повезли в РУВД Партизанского района.
Рядом с МГЛУ проходит акция в поддержку задержанных студентов
Около Минского государственного лингвистического университета проходит акция в поддержку задержанных студентов. Студенты и поддерживающие их выстраиваются в цепь солидарности, держат бело-красно-белые флаги.
Акция началась после встречи с ректором университета Натальей Барановой. Во время встречи она назвала задержания, произошедшие в фойе вуза, чрезвычайной ситуацией. Всего было задержано пять студентов. На встречу она опоздала, потому что позвонила первому заместителю министру внутренних дел Геннадию Казакевичу:
—Время ушло, чтобы уточнить, куда увезли наших студентов. Их уже везут назад из Партизанского РУВД.
Наталья Баранова заявила, что администрация МГЛУ не вызывала сотрудников ОМОНа и сама была не в курсе, что они появятся. После встречи несколько студентов кричали «Позор».
Обновлено в 15:25: Добавлена фотография акции.
В Минске люди в штатском и масках задержали студентов, пришедших на акцию солидарности
В Минске люди в штатском задержали нескольких участников акции солидарности студентов. Об этом сообщает TUT.by.
Как можно рассмотреть на опубликованном видео, к кинотеатру «Октябрь», гд планировалась акции студентов, подъехал микроавтобус, из которого вышли несколько мужчин в форме и в штатской одежде. Лица у всех были закрыты балаклавами.
Людим в штатском увели в микроавтобус двоих молодых людей с бело-красно-белыми флагами. Как отмечает TUT.by, акция должна была начаться в 12:00, а в 12:05 к месту уже подъезал микроавтобус.
После этого небольшая группа студентов двинулась от кинотеатра в сторону Белорусского национального технического университета. По пути их встретили мужчины в штатском. TUT.by пишет, что один из них потребовал от студентов убрать бело-красно-белый флаг.
— А через сколько секунд я окажусь в бусике, если попрошу вас показать вашу ксиву? — спросила студентка в ответ на требование убрать флаг.
— Хотите — сейчас пройдите, — ответил мужчина.
В БГУ и МГЛУ проходят акции солидарности студентов
В Белорусском государственном университете (БГУ) и Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) проходят акции солидарности студентов. Об этом сообщают телеграм-каналы «отчислено» и «Студэнцкая ініцыятыўная група».
Студенты собрались возле здания юридического факультета и факультета международны отношений БГУ и спели беларускую народную песню «Купалинка» и песню «Грай» «Ляписа Трубецкого».
К зданию МГЛУ вышли преподаватели, чтобы поддерживать задержанных накануне студентов.
Студенты МГЛУ выстроились в цепь солидарности
В Минске студенты Минского лингвистического университета выстроились в цепь солидарности возле вуза. Об этом сообщает телеграм-канал «отчислено».
Акция возле университета длится уже несколько часов. Собравшиеся скандировали «Автозаки в автозак», «МДЛУ» и спели «Тры Чарапахi». Перед демонстрантами выступил преподаватель кафедры латинского языка Сергей Корчицкий, который призвал не допускать насилия в вузе. Корицкий сказал, что акция возле самого университета заканчивается, но добавил, что преподаватели со студентами «еще вернутся».
TUT.by опубликовал новое видео задержания студентов на улице Карла Маркса
К ЖК «Каскад» подъехал кран без номеров, чтобы снять бело-красно-белый флаг; жители не пускают машину
В Минске краны и микроавтобусы без номеров приехали к жилищному комплексу «Каскад» во Фрунзенском районе, чтобы снять бело-красно-белые флаги. Об этом сообщает TUT.by.
Сегодня, 5 сентября, жители ЖК повесили несколько бело-красных-белых флагов между зданиями комплекса. Через несколько часов туда приехали краны, чтобы снять флаги. Местные жители выстроились возле шлагбаума и не пропускают технику.
Вскоре во двор приехал автозак и оттеснил людей с дороги. В сопровождении него кран въехал во двор.
В итоге силовикам и сотрудникам МЧС не удалось снять флаг со здания, передает TUT.by.
Обновлено в 14:35 и 15:42. Добавлена информация про автозак и про неудачную попытку снятия флага .
Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Об этом сообщает The Village Беларусь со ссылкой на неназванные источники, информацию об отъезде Kyky подтвердили в пресс-службе Ковальковой.
Как пишет The Village, накануне, 4 сентября Ковалькову отпустили из СИЗО, где она отбывала 15 суток ареста за нарушение правил организации митинга (статья 23.34 КоАП). В 2:30 ночи она пересекла границу на автобусе, который ехал из Гродно в Варшаву. Другие подробности не приводятся.
В Витебске журналиста Дмитрия Казакевича выпустили на свободу после задержания 6 сентября
Журналиста-фрилансера Дмитрия Казакевича, сотрудничающего с телеканалом «Белсат» отпустили на свободу после ночи в РОВД, пишет «Белсат». Его задержали 6 сентября, когда он возвращался с акции в Витебске.
«Люди в гражданском задержали меня в 500 метрах от дома. Продержали в "стакане" Первомайки 8 часов, в 2 часа ночи повезли в ИВС. В 4 часа выпустили. У системы абсолютно нет системы и логики. Но я на свободе. И наконец — поел», — прокомментировал Казакевич.
МВД сообщило о 633 задержанных в Беларуси после протестов 6 сентября
6 сентября в Беларуси силовики задержали 633 человека, из них 363 водворены в места содержания задержанных до суда по административным статьям, сообщает пресс-служба МВД.
Спасатели, которые взяли на катер прыгнувших в Свислочь минчан, находятся на Окрестина
Сотрудники ОСВОД, которые 6 сентября подобрали минчан, прыгнувших в Свислочь, чтобы избежать задержания, находятся в минском изоляторе в переулке Окрестина. Об этом в организации сообщили «Еврорадио».
По сообщению организации, 6 сентября силовики задержали от шести до восьми спасателей. Точное количество задержанных неизвестно, поскольку у части сотрудников выходной день, и они не должны были приходить на работу.
6 сентября в Минске некоторые протестующие прыгали в реку Свислочь, чтобы избежать задержания. Их подобрал катер ОСВОД и перевез на другой берег, позже сотрудников организации задержали и доставили в милицию, писал TUT.by.
В минскую кофейню, в которой силовики разбили стекло, с утра стоит очередь
Возле минской кофейни О'petit, в которой 6 сентября силовики разбили стекло, с утра стоит очередь, сообщает «Еврорадио»
По сообщению издания, в дверях кофейни установлено новое стекло. Всего с 10-ти часов утра кофейня продала около 700 кружек кофе.
6 сентября в Минске люди в гражданской одежде в капюшонах, масках и с дубинками разбили витрину в кафе O'Petit, после чего вывели из заведения нескольких присутствовавших там человек.
Задержанную на женском марше журналистку «Зеленого портала» арестовали на 7 суток
Журналистку «Зеленого портала» и автора блогов на «Радыё Свабода» Насту Захаревич арестовали на 7 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП), пишет «Беларуская асацыяцыя журналiстаў». 5 сентября ее задержали во время женского марша в Минске.
Милиция задержала руководителя исполнительного бюро Ассамблеи НДО
Милиция задержала Станиславу Гусакову — руководителя исполнительного бюро Ассамблеи неправительственных демократических организаций, пишет правозащитный центр «Вясна». Милиционеры пришли к ней домой, провели осмотр и изъяли технику. Саму Гусакову доставили в изолятор на Окрестина.
В Минске студенты проводят акции солидарности
Студенты МГЛУ вышли на акции солидарности с другими университетами. Они стоят с плакатами, на которых перечислены другие ВУЗы с надписью Together we stand, divided we fall, «МГЛУ за БГУ», «Иняз — за вас», «Лингвисты и программисты братья навек». Студенты пели гимн «Погоня» и «Воины света».
В главном корпусе БГУ также спели «Воины света».
Студенты БГУКИ тоже вышли на акцию, сообщает телеграм-канала NEXTA. Они стоят перед входом в корпус и держат бело-красно-белые флаги.
Суд направил дело руководительницы исполнительного бюро Ассамблеи НДО на доработку
Московский суд Минска отправил дело задержанной 7 сентября руководительницы исполнительного бюро Ассамблеи неправительственных демократических организаций Станиславы Гусаковой на доработку, при этом Гусакову не освободили, пишет правозащитный центр «Вясна».
По информации «Вясны», Гусакову судили по статье 23.34 КоАП за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
7 сентября центр сообщал о задержании Гусаковой. Милиционеры пришли к ней домой, провели осмотр и изъяли технику. Саму Гусакову доставили в изолятор на Окрестина.
Преподаватели МГЛУ записали видеообращение в поддержку студентов и осудили действия силовиков в стенах вуза
Преподаватели Минского государственного лингвистического университета записали видеообращение, в котором поддержали протестовавших студентов и осудили действия силовиков в стенах вуза.
Всего выступили более 20 преподавателей. Они осудили задержания протестовавших студентов на территории университета и потребовали прекратить агрессию против мирного населения, освободить политзаключенных и привлечь к ответственности силовиков, которые применили силу к студентам.
4 сентября силовики грубо задержали на территории университета студента, участвовавшего в протестах. На следующий день студенты устроили акцию солидарности — на ней люди в штатском задержали еще несколько человек.
МВД отчиталось о задержании 121 человека во время вчерашних акций протеста
МВД отчиталось, что 8 сентября за участие в акциях протеста задержали 121 человека, сообщается в телеграм-канале ведомства.
106 человек помещены в места содержания задержанных до рассмотрения в суде их административных дел.
Всего, по данным МВД, в различных городах Беларуси прошло десять акций, а общее число участников — около 500 человек.
МВД отметило, что на акции в Минске протестующие окружили милиционера и сорвали с него балаклаву.
«Подобные действия не останутся без внимания правоохранителей. Напоминаем, что препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, оказание им сопротивления, применение в отношении их насилия влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность», — пригрозили в МВД.
Суд назначил руководительнице исполнительного бюро Ассамблеи НДО 11 суток ареста
Суд Московского района Минска назначил задержанной 7 сентября руководительнице исполнительного бюро Ассамблеи неправительственных демократических организаций Станиславе Гусаковой 11 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пишет правозащитный центр «Вясна».
7 сентября центр сообщал о задержании Гусаковой. Милиционеры пришли к ней домой, провели осмотр и изъяли технику. Саму Гусакову доставили в изолятор на Окрестина. 8 сентября суд рассмотрел дело гусаковой и отправил его на доработку, саму Гусакову не отпустили.
В Минске начались задержания во время акции солидарности с Марией Колесниковой
В Минске на Немиге, где собрались протестующие в знак солидарности с Марией Колесниковой, двое человек в зеленой форме уволокли под руки девушку в микроавтобус, похожим образом уводят еще двоих женщин, пишет TUT.by.
Издание сообщает, что у еще у одной девушки, которая снимала происходящее, отобрали телефон. Оставшиеся протестующие стоят в сцепке и скандируют: «Позор!», «Бандиты!».
«Вясна»: в Минске на акции солидарности с Марией Колесниковой задержали как минимум 12 человек
В Минске на улице Немига силовики задержали как минимум 12 человек во время акции солидарности с Марией Колесниковой, сообщает «Вясна».
Ранее на Немиге собрались несколько десятков женщин, чтобы выступить в поддержку члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которую арестовали по уголовному делу о призывах к захвату власти. К протестующим подъехали микроавтобусы и силовики начали задержания. По сообщению TUT.by, у одной из девушек, которая снимала происходящее, силовики отобрали телефон.
Представляя нового генерального прокурора, Александр Лукашенко сказал, что «иногда не до законов»
Александр Лукашенко на встрече с силовиками сказал, что «иногда не до законов», передает телеграм-канал «Пул первого».
На встрече в Генпрокуратуре Александр Лукашенко представил нового генерального прокурора Андрея Шведа.
Силовики начали задерживать людей, которые пришли поддержать стачком «Беларуськалия»
Возле здания Минского областного суда силовики задержали как минимум двух человек, которые пришли поддержать участников стачкома «Беларуськалия», передает «Радыё Свабода». Задержание еще одной из поддерживающих попало на видео.
Сегодня в суде состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о законности забастовки на предприятии.
СК сообщил о возбуждении уголовного дела после протестов 6 сентября в Минске
В Минске возбуждено уголовное дело из-за протестов 6 сентября по статье 342 УК (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), пишет Следственный комитет.
«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК. Все размещенные в интернете видеоматериалы изучаются следователями», — сообщает ведомство.
По сообщению СК, из-за остановки транспортного движения «коммунальному предприятию причинен ущерб» на сумму более 30 000 беларуских рублей. Комитет указывает, что уже есть четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 32 лет.
Также СК добавляет, что 18-летняя девушка признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 339 УК (хулиганство) «в связи с повреждением спецсредства после нанесения надписей баллончиками с лакокрасочным веществом».
Активисту из Могилева назначили 14 суток за плакат «Только раз в аду»
Ленинский районный суд Могилева по скайпу назначил 14 суток активисту Сергею Пехтереву за плакат «Только раз в аду», который он нес на митинге.
Пехтерева задержали 10 сентября в Ленинском РОВД, куда его вызвали в качестве свидетеля. На ночь его оставили в изолятор.
6 сентября в Могилеве проходил Марш единства.
В Минске на Площади Независимости задержали нескольких активисток с плакатами и цветами
На Площади Независимости силовики задержали нескольких женщин, передает TUT.by.
Женщины с плакатами и цветами пытались пройти к Красному костелу, но люди в форме заблокировали вход. Активистки пытались попасть внутрь, но их не пустили и окружили. После этого начались задержания.
Спустя некоторое время задержания возобновились, задерживали так же мужчин.
МВД отчиталось о задержании 32 человек на акциях 11 сентября
11 сентября в Беларуси на акциях протеста было задержано 32 человека, сообщает пресс-служба МВД.
18 человек милиция оставила в изоляторах временного содержания до рассмотрения дел об административном правонарушении.
На площади Свободы начались задержания участниц женского марша
В Минске на площади Свободы собрались участницы женского марша, вскоре люди в балаклавах начали задерживать демонстранток, передает «Радыё Свабода».
По наблюдениям журналистов, силовики брутально задерживают женщин, некоторых из них тянут в микроавтобусы по земле. Женщины становятся в сцепки, некоторые пытаются сорвать балаклавы с силовиков и отбить задерживаемых участниц марша.
К 15.20 на площади Свободы почти не осталось участниц марша, автозаки с задержанными уехали, сообщает TUT.by.
Во время женского марша задержаны журналисты «Белсата»
Во время прямого эфира с женского марша задержаны журналисты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и оператор Максим Калитовский.
Они были обозначены жилетками «Пресса», сообщает «Белсат».
Андрееву и Калитовского доставили в РУВД Октябрьского района, передает «Белсат». По сообщению канала, у журналистов конфискуют технику, на них угрожали надеть наручники.
Обновлено в 16:02. Добавлена информация «Белсата» о местонахождении задержанных журналистов.
«Вясна»: на женском марше в Минске задержали не менее 36 человек
В Минске на женском марше силовики задержали не менее 36 человек, сообщает правозащитный центр «Вясна». При этом список задержанных продолжает обновляться.
МВД отчиталось о 114 задержанных на акциях протеста 12 сентября
МВД Беларуси сообщило, что 12 сентября на акциях протеста задержали 114 человек, из них 99 в Минске. Согласно сообщению в телеграм-канале, 87 человек до рассмотрения их административных дел в судах помещены в места содержания задержанных.
На акции в Минске, по оценке МВД, собралось около 100 человек. Некоторые из них хватали милиционеров за форму, срывали медицинские маски и мешали движению служебного транспорта.
В Гродно открыли административное дело в отношении протестующей за то, что она сорвала с милиционера медицинскую маску. Ей вменяю мелкое хулиганство и участие в несогласованноай акции.
Число протестующих, как заверяют в ведомстве, не превысило 1700 человек. В то же время МВД утверждает, что в трех регионах страны прошли 7 акций «в поддержку мира, безопасности и спокойствия». «В них приняло участие более 50 тысяч человек», — сказано в релизе.
Издание dev.by сообщило о задержании главного редактора Натальи Провалинской; вечером ее освободили
Задержана главный редактор издания dev.by Наталья Провалинская, сообщается в телеграм-канале издания.
«Сегодня днем задержана главный редактор dev.by Наталья Провалинская.
Пытаемся выяснить, где она находится сейчас», — сказано в сообщении. Других подробностей пока нет.
Позднее dev.by сообщило, что Провалинскую нашли в Октябрьском РУВД Минска.
Dev.by — это издание, специализирующееся на новостях IT-сферы в Беларуси.
В 21:00 Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале сообщила, что Наталью Провалинскую освободили.
Обновлено в 19:57. Добавлена информация, что Провалинскую нашли в РУВД.
Обновлено в 21:10. Наталью Провалинскую освободили.
В Минске в районе «Площади перемен» силовики грубо задержали человека
В Минске в дворе на улице Червякова, который стали называть «Площадью перемен» из-за появившегося там «мурала с диджеями», грубо задержали человека, следует из видео TUT.by.
По данным издания, задержанный — местный житель Степан Латыпов. Он находится в Центральном РУВД.
Студенты юрфака БГУ провели акцию протеста
Студенты юридического факультета Беларуского государственного университета провели акцию протеста, передает «Радыё Свабода». Студенты с завязанными глазами выстроились в цепочку, держа в руках распечатанные статьи Конституции или законы.
Таким образом, они хотели «показать современную модель белорусской Фемиды».
Житель дома на «Площади перемен» задержан по уголовному делу
Житель дома на «Площади перемен» Степан Латыпов, задержан по уголовному делу, сообщил TUT.by его адвокат Илья Перхальский.
Сегодня утром Латыпова задержали на «Площади перемен». Сначала его доставили в Центральный РУВД, потом отвезли домой, где взломали дверь и провели обыск. У Степана Латыпова конфисковали флешки, мобильные телефоны, ноутбуки, сим-карты, планшет, ключи от автомобиля, банковские карточки и наличные деньги.
На видео после обыска, опубликованном «Еврорадио», Латыпова выводят милиционеры. Он заметно хромает. Соседи кричали милиционерам «Позор!», а задержанному «Степа, мы с тобой!».
Степану Латыпову 40 лет, он промышленный альпинист со специальностью арборист.
В Минске проходит марш женщин
В Минске проходит марш женщин, передает TUT.by. Многие демонстрантки держат листы с надписью SOS. Проходя мимо милиционеров, которые снимают шествие на камеры, активистки кричат: «Позор».
Возле торгового центра «Европа», где также проходил марш, милиция пыталась задержать байкера под предлогом, что он якобы украл чей-то бумажник, сообщает «Наша Нiва». По данным издания, байкера задержали, но «Еврорадио» сообщает, что участницам марша удалось помешать задержанию.
Силовики начали разгонять женский марш в Минске
Силовики начали разгонять участниц женского марша в Минске, передает «Радыё Свабода». По его данным, у комплекса «Айсберг», где силовики заблокировали протестующих, уже десятки задержанных.
Протестующие встали в сцепку. Силовики выдергивают женщин, а тех, кто сопротивляется, тащат по асфальту.
Среди задержанных пожилая активистка Нина Багинская. Позже читатель TUT.by сообщил, что Багинскую высадили из автозака возле Советского РУВД.
«Территория перед "Айсбергом" фактически зачищена силовиками. Еще около сотни женщин стоят в сцепке в окружении ОМОНа и "зеленых человечков". Они поют "Купалинку". Силовики отгоняют журналистов на 50 метров», — пишет РС.
Обновлено в 17:06: добавлена информация об освобождении Багинской.
Участница женского марша в Минске во время разгона акции потеряла сознание
Одна из участниц женского марша в Минске потеряла сознание, когда стояла в сцепке с другими протестующими во время разгона, передает «Радыё Свабода».
Силовики говорят, что вызвали скорую помощь. К ним подбежала женщина, крича, что это ее сестра и у нее эпилепсия. Она требует отдать ей сестру, но силовики ее не подпускают.
Вскоре потерявшая сознание очнулась и ушла с сестрой.
Тем временем приехала скорая помощь — врачи направились к другой женщине, которая лежит на траве.
БЕЛТА: в Минске задержаны более 10 протестующих; «Вясна» сообщает о 141 задержанном
За участие в несогласованной акции задержаны более 10 человек, передает госагентство БЕЛТА. Вероятно, речь идет об участницах женского марша в Минске.
«Сотрудники милиции перед задержанием предупредили собравшихся о том, что мероприятие несанкционированное, и попросили их разойтись. На что толпа граждан не отреагировала, затем последовали сами задержания. Все задержанные доставляются в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства», — рассказала официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
В то же время правозащитный центр «Вясна» сообщает, что задержан 141 человек.
«Вясна» сообщает о 217 задержанных протестующих в Минске
Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 217 задержанных участниках женского марша Минске.
Ранее ГУВД сообщало, что задержано более 10 человек.
Число задержанных в Минске увеличилось до 319 человек
Правозащитный центр «Вясна» обновил данные по задержанным во время женского марша в Минске. По последним данным, задержаны 319 человек.
В минском районе Шабаны после собрания жильцов двора задержали музыканта Александра Помидорова
Вечером 19 сентября в районе Шабаны на юго-востоке Минска задержали музыканта Александра Помидорова, выступавшего на собрании в одном из дворов, передает «Еврорадио».
Видео, на котором Помидорова заводят в автозак, снял активист Илья Добротворов.
На женском марше в Минске задержали как минимум 390 человек
По последним данным правозащитного центра «Вясна», вчера на женском марше в Минске были задержаны 390 человек.
Как уточняет TUT.by, большую часть задержанных отпустили из РУВД вчера же после снятия отпечатков пальцев. В то же время не менее 18 человек отправили в изолятор на Окрестина.
МВД отчиталось о задержании 442 человек на акциях 20 сентября
20 сентября на протестных акциях в Беларуси милиция задержала 442 человек, из них 266 задержаны в Минске, сообщает пресс-служба МВД. По сообщению ведомства, 330 человек водворены в места содержания задержанных и ожидают суда по административным делам.
Музыканта Александра Помидорова арестовали на 8 суток
Суд Заводского района Минска признал музыканта Александра Помидорова виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП) и назначил ему 8 суток ареста, пишет TUT.by.
По сообщению издания, заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени.
Вечером 19 сентября в районе Шабаны на юго-востоке Минска силовики задержали Помидорова, выступавшего на собрании в одном из дворов.
В Минске возле технологического университета задерживают студентов
В Минске возле БГТУ силовики задерживают студентов, сообщает телеграм-канал «Отчислено» и публикует подтверждающее видео.
На кадрах видно, как силовики в оливковой форме ведут в синий микроавтоубс несколько человек.
Вокалиста Gods Tower арестовали на 8 суток за концерт во дворе Минска
Заводской районный суд Минска арестовал на 8 суток вокалиста металл-группы Gods Tower Владислава Новожилова (известного как Lesley Knife) за концерт в одном из минских дворов на Ангарской улице, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на вокалиста группы Znich Алеся Таболича.
Решение вынесла судья Жанна Хвойницкая.
Накануне, 21 сентября, 8 суток ареста получил еще один музыкант и участник концерта — Александр Помидоров. Его признали виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия (статья 23.34 КоАП).
19 сентября силовики задержали музыкантов, которые устроили концерт во дворе на Ангарской улице.
Студенты БГУИР вышли на марш солидарности с задержанными; как минимум один участник акции был задержан
Студенты Беларуского государственного университета информатики и радиоэлектроники вышли на марш в знак солидарности с задержанными, передает TUT.by.
Телеграм-канал «Отчислено» сообщает об одном задержанном студенте БГУИР.
Возле БГУИР неизвестные затолкали в машину и увезли одного из студентов
Около 4-го корпуса БГУИР неизвестные затолкали в машину студента инженерно-экономического факультета Дмитрия Мазуро, сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР».
Канал предполагает, что Мазуро отвезли в РУВД Советского района. На видео, опубликованном в канале, трое мужчин в гражданской одежде заталкивают в легковую машину человека.
В конце один из них говорит: «Закрывай дверь».
В Минске на женском марше начались задержания
В Минске возле Комаровского рынка силовики задержали около десяти женщин с цветами, передает корреспондент «Радыё Свабода». Остальные собравшиеся женщины разошлись и спрятались, в том числе на Комаровском рынке. Люди в масках побежали за ними, но больше никого не задержали и вернулись в автобусы, на которых приехали.
Силовики также задержали активистку Нину Багинскую, пишет «Радыё Свабода».
Обновлено в 14:42. Добавлена информация «Радыё Свабода» о задержании Нины Багинской.
В Минске на женском марше задержали журналистку «Еврорадио»
На женском марше в Минске силовики задержали корреспондентку «Еврорадио» Юлию Матузову после проверки аккредитации, сообщает «Еврорадио». По информации издания, журналистка аккредитована для работы в Беларуси, имела при себе свидетельство и была в жилетке с надписью «Пресса».
Примерно через десять минут журналистку выпустили из милицейского микроавтобуса, пишет «Еврорадио». Милиционеры сказали, что с аккредитацией Матузовой все в порядке и разрешили журналистке продолжать работу.
Обновлено в 15:09. Добавлена информация «Еврорадио» об освобождении Матузовой.
«Вясна» сообщает о 30 задержанных на женском марше в Минске
Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 30 задержанных на женском марше в Минске. Две из них — пожилая активистка Нина Багинская и журналистка «Еврорадио» Юлия Матузова — освобождены.
Издание «Наша Нiва» передает о задержании своей корреспондентки Катерины Карпицкой.
Также задержаны журналистки TUT.by Саша Эльбаум и «Еврорадио» Мария Вайтович.
Обновлено в 16:48: добавлена информация о задержании журналисток Эльбаум и Вайтович.
«Вясна»: на женском марше в Минске задержали как минимум 60 человек
Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 60 задержанных на женском марше в Минске.
Почти всех местных журналистов после задержания отпустили. Неизвестно только, где находится журналистка «Белсата» Мария Гриц, а также в Октябрьском РУВД доставлена журналистка Алена Довнар. Помимо этого, «МБХ медиа» сообщило, что корреспондентка Анастасия Ольшанская перестала выходить на связь.
«Вясна»: более 90 человек задержали на женском марше в Минске
Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что 93 человека были задержаны на женском марше в Минске.
В том числе задержана оказалась журналистка российского «МБХ Медиа» Анастасия Ольшанская, которая освещала акцию. Она находится во Фрунзенском РОВД.
Суд отправил на доработку дело журналистки «Белсата», задержанной на женском марше в Минске
Заводской районный суд Минска направил на доработку дело журналистки «Белсата» Марии Гриц, задержанной на женском марше, сообщает «Белсат».
28 сентября ее уже оштрафовали, но не отпустили, а составили новый протокол и оставили в ИВС на Окрестина. С чем связано новое административное дело, неясно.
Сегодня журналистку освободили из ИВС.
Студенты минских вузов провели сидячую акцию солидарности
Студенты минских вузов провели сидячую акцию солидарности со студентом БГУИР Дмитрием Мазуро, осужденного на 23 суток.
В акции участвовали студенты БГЭУ, БГУ, БГУКИ, МГЛУ, Института Сахарова, Академии Искусств, БГУФК, БГМУ, БГПУ и БГТУ.
Обновлено в 13:39. Добавлена информция про акцию в БГТУ и БГПУ.
Трех студентов задержали на акции солидарности в Гродно
Трех студентов задержали на сидячей акции солидарности около ГрГУ, сообщает телеграм-канал «ГрГУ — перемен». По их информации, студентов везут в Ленинский РОВД.
На акции солидарности в Солигорске начались задержания; задержана фотожурналистка Ирина Араховская
На акции солидарности в солигорском Парке четырех стихий начались задержания.
«Белсат» сообщает о задержании фотожурналистки газеты «Новы час» Ирины Араховской. По информации TUT.by, задержан шахтер Юрий Корзун, который ранее приковывал себя наручниками в шахте.