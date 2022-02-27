Война против Украины

Три дня войны в Украине. Главное

— Боевыми столкновениями затронуты множество украинских городов: Киев, Харьков, Херсон, Сумы, Мелитополь, Николаев, Одесса и другие.

— Несмотря на бои в районе города, Киев по-прежнему находится под контролем Украины. За три дня в столице погибли шесть мирных жителей, в том числе один ребенок, и 14 военных и бойцов территориальной обороны. Некоторые жилые здания в городе повреждены из-за попадания ракет и падения летательных аппаратов.

— За последние трое суток по информации ООН Украину покинули 150 тысяч человек. У погранпунктов и на вокзалах собираются огромные очереди из украинских беженцев.

— Российская армия захватила зону ЧАЭС.

— Европа и США массово вводят санкции против российских и беларуских властей.