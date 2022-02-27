Война против Украины

Три дня войны в Украине. Главное
— Боевыми столкновениями затронуты множество украинских городов: Киев, Харьков, Херсон, Сумы, Мелитополь, Николаев, Одесса и другие.
— Несмотря на бои в районе города, Киев по-прежнему находится под контролем Украины. За три дня в столице погибли шесть мирных жителей, в том числе один ребенок, и 14 военных и бойцов территориальной обороны. Некоторые жилые здания в городе повреждены из-за попадания ракет и падения летательных аппаратов.
— За последние трое суток по информации ООН Украину покинули 150 тысяч человек. У погранпунктов и на вокзалах собираются огромные очереди из украинских беженцев.
— Российская армия захватила зону ЧАЭС.
— Европа и США массово вводят санкции против российских и беларуских властей.
В Харьков вошла российская бронетехника, идут уличные бои
В Харьков проехала российская бронетехника и группа спецназа, идут уличные бои, как минимум один танк уже уничтожен, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Геращенко призывает харьковчан присоединяться к обороне, бросать коктейли Молотова и стрелять из своих жилищ.
Госпогранкомитет: за прошедшие сутки в Беларусь из Украины въехали 107 человек
С 6:00 26 февраля по 6:00 27 февраля с территории Украины в Беларусь въехали 107 человек, из которых 65 — украинцы, 14 — граждане Беларуси и 28 — иных государств, сообщает Госпогранкомитет.
Ведомство добавляет, что беларуская сторона не прекращает пропуск граждан, однако «сопредельная сторона сообщила в СМИ о временном закрытии пунктов пропуска» на границе с Беларусью. Кроме этого, пограничная служба обращает внимание на «неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры на украинской стороне».
26 февраля Украина временно закрыла пункты пропуска через границы Беларуси и России. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что граждане Украины, пребывающие в Беларуси и России, смогут беспрепятственно вернуться в свою страну.
Пресс-секретарь Путина Песков сообщил о прибытии российской делегации в Гомель для переговоров с Украиной
В Беларусь для переговоров с Украиной прибыла российская делегация, она готова начать их в Гомеле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.
В делегацию входят представители МИД, Минобороны, других российских ведомств, включая администрацию президента.