Война в Украине. Неделя двадцать третья

Утром российские военные выпустили более 20 ракет по Украине с территории Гомельской области

Утром российские военные выпустили более 20 ракет по Украине с аэродрома «Зябровка» под Гомелем, сообщило оперативное командование «Север». Мониторинговая группа «Беларускі гаюн» насчитала до 25 запусков ракет с «Зябровки».

«На данный момент известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала система противовоздушной обороны», — отчитались в командовании.

По данным главы Черниговской обладминистрации Вячеслава Чауса, по территории области было «более 10 прилетов». О жертвах Чаус не сообщает.