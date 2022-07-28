Война в Украине. Неделя двадцать третья
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28 июля 2022, 13:48
Война в Украине. Неделя двадцать третья

Очередная неделя войны для Черниговской области началась с ракетного обстрела — российские войска запустили более 20 ракет с территории Беларуси.

Тем временем США планируют отправить в Украину еще четыре ракетные системы HIMARS. Это позволит замедлить продвижение российских войск, считает министр обороны Украины Алексей Резников. «Медиазона» продолжает следить за ходом войны.

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11:25

Утром российские военные выпустили более 20 ракет по Украине с территории Гомельской области

Утром российские военные выпустили более 20 ракет по Украине с аэродрома «Зябровка» под Гомелем, сообщило оперативное командование «Север». Мониторинговая группа «Беларускі гаюн» насчитала до 25 запусков ракет с «Зябровки».

«На данный момент известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала система противовоздушной обороны», — отчитались в командовании.

По данным главы Черниговской обладминистрации Вячеслава Чауса, по территории области было «более 10 прилетов». О жертвах Чаус не сообщает.

 
 
 
 
 
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11:47

Российские военные ударили по Криворожскому району из РСЗО; один человек погиб

В результате удара из РСЗО по Криворожскому району погиб один человек, еще двое ранены. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, российские военные ударили по агропредприятию в поселке Шестерня .

 
 
 
 
 
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13:48

Черниговская городская рада проголосовала за переименование улиц, названия которых связаны с Беларусью

Депутаты Черниговской городской рады проголосовали за переименование улиц, названия которых «символизируют российскую империю». В списке на переименование оказались и названия улиц, связанные с Беларусью.

Улица Беларускую и одноименный переулок стали улицей и переулком Стародубского полка, а улица Гомельская и три одноименных переулка — улицей и переулками Сечевых стрельцов.

Всего городская рада решила переименовать 15 улиц и 5 переулков.

 
 
 
 
 
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