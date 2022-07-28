Война в Украине. Неделя двадцать третья

Утром российские военные выпустили более 20 ракет по Украине с территории Гомельской области
Утром российские военные выпустили более 20 ракет по Украине с аэродрома «Зябровка» под Гомелем, сообщило оперативное командование «Север». Мониторинговая группа «Беларускі гаюн» насчитала до 25 запусков ракет с «Зябровки».
«На данный момент известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала система противовоздушной обороны», — отчитались в командовании.
По данным главы Черниговской обладминистрации Вячеслава Чауса, по территории области было «более 10 прилетов». О жертвах Чаус не сообщает.
Российские военные ударили по Криворожскому району из РСЗО; один человек погиб
В результате удара из РСЗО по Криворожскому району погиб один человек, еще двое ранены. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его информации, российские военные ударили по агропредприятию в поселке Шестерня
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Черниговская городская рада проголосовала за переименование улиц, названия которых связаны с Беларусью
Депутаты Черниговской городской рады проголосовали за переименование улиц, названия которых «символизируют российскую империю». В списке на переименование оказались и названия улиц, связанные с Беларусью.
Улица Беларускую и одноименный переулок стали улицей и переулком Стародубского полка, а улица Гомельская и три одноименных переулка — улицей и переулками Сечевых стрельцов.
Всего городская рада решила переименовать 15 улиц и 5 переулков.