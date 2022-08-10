Война в Украине. Неделя двадцать четвертая

Amnesty International: Украина размещает военные базы в больницах и школах

Украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, а также совершают атаки из населенных пунктов, откуда еще не эвакуировано мирное население, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

Правозащитники подчеркивают, что это нарушает международное гуманитарное право и законы войны. Тем не менее такая практика «никоим образом не оправдывает не избирательные российские атаки», считают в организации.

«Мы зафиксировали не один случай, когда украинские войска подвергают риску гражданское население и нарушают законы войны, когда действуют в населенных пунктах. Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — сказала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Amnesty International проводила свое исследование с апреля по июль в Харьковской, Николаевской областях и на Донбассе: правозащитники посещали места, которые обстреливала Россия, опрашивали очевидцев и родственников погибших. Они выяснили, что украинские военные осуществляли атаки из жилых районов, а также находились в гражданских объектах в 19 городах и селах.

Правозащитники отмечают, что многие из этих населенных пунктов были всего в нескольких километрах от линии фронта, но у украинских военных была возможность выбрать другую локацию: рядом находились военные базы и леса, расположенные вдали от жилых домов.

Но такие действия украинской армии, по мнению правозащитников, никак не оправдывает действия российских военных: «Не избирательные нападения, в результате которых гибнут или получают ранения гражданские лица или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями», — говорится в докладе. Amnesty International также отмечает, что в некоторых случаях Россия наносила удары по жилым районам, в которых не было украинских военных.

Правозащитники призвали власти Украины разместить свои силы вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные. Amnesty International сообщила, что в конце июля обращалась за комментарием в Минобороны Украины, но не получила ответа.