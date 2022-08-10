Война в Украине. Неделя двадцать четвертая

Amnesty International: Украина размещает военные базы в больницах и школах
Украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, а также совершают атаки из населенных пунктов, откуда еще не эвакуировано мирное население, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.
Правозащитники подчеркивают, что это нарушает международное гуманитарное право и законы войны. Тем не менее такая практика «никоим образом не оправдывает не избирательные российские атаки», считают в организации.
«Мы зафиксировали не один случай, когда украинские войска подвергают риску гражданское население и нарушают законы войны, когда действуют в населенных пунктах. Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — сказала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.
Amnesty International проводила свое исследование с апреля по июль в Харьковской, Николаевской областях и на Донбассе: правозащитники посещали места, которые обстреливала Россия, опрашивали очевидцев и родственников погибших. Они выяснили, что украинские военные осуществляли атаки из жилых районов, а также находились в гражданских объектах в 19 городах и селах.
Правозащитники отмечают, что многие из этих населенных пунктов были всего в нескольких километрах от линии фронта, но у украинских военных была возможность выбрать другую локацию: рядом находились военные базы и леса, расположенные вдали от жилых домов.
Но такие действия украинской армии, по мнению правозащитников, никак не оправдывает действия российских военных: «Не избирательные нападения, в результате которых гибнут или получают ранения гражданские лица или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями», — говорится в докладе. Amnesty International также отмечает, что в некоторых случаях Россия наносила удары по жилым районам, в которых не было украинских военных.
Правозащитники призвали власти Украины разместить свои силы вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные. Amnesty International сообщила, что в конце июля обращалась за комментарием в Минобороны Украины, но не получила ответа.
Власти самопровозглашенной ДНР: под обстрелом во время прощания с военной Ольгой Качурой погибли пять человек, в том числе ребенок
Утром 4 августа сотрудник РИА «Новости» сообщил, что украинские военные обстреляли драмтеатр в Донецке, где должно было пройти прощание с замкомандира артиллерийского дивизиона самопровозглашенной ДНР Ольгой «Корсой» Качурой: «Людей эвакуировали в убежища, церемония не началась».
Украинская сторона отрицает причастность к обстрелу Донецка. Официальное заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «По Донецку бьют только сами россияне — или корпуса "народной милиции" непризнанных криминальных "республик". Нам бессмысленно наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке. Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы», — сказал он.
По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка 4 августа погибли пять человек, один из них — ребенок; шестеро получили ранения. Видео с погибшими и ранеными публикует канал «Типичный Донецк». РИА «Новости» пишет, что прощание с Ольгой Качурой в итоге состоялось.
О гибели Качуры стало известно 3 августа. Власти ДНР называют ее одним из создателей Народной милиции самопровозглашенной республики. До 2014 года она 16 лет проработала в украинском МВД. За время боевых действий на Донбассе, по словам официальных представителей ДНР и пророссийских военкоров, на «Корсу» неоднократно готовились покушения. В 2015 году начальник главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин обвинял дивизион Качуры в обстрелах Дебальцево и гибели мирных граждан накануне переговоров в Минске. В декабре 2021 года она была заочно осуждена Шевченковским районным судом Киева за «участие в террористической группе или террористической организации» и приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Глава МАГАТЭ: обстрел Запорожской АЭС «подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы»
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал обстрел Запорожской атомной электростанции 5 августа и высказался о необходимости присутствия на предприятии экспертов организации.
«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, что подчеркивает весьма реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами», — сказал он.
В сообщении МАГАТЭ говорится, что, по данным Украины, повреждений самих реакторов и радиологического выброса не произошло, однако есть повреждения в других местах на площадке.
Утром «Энергоатом» сообщил, что в результате атаки сработала аварийная защита, и один из трех работающих энергоблоков был отключен.
5 апреля Запорожская АЭС попала под артиллерийский обстрел. Россия и Украина обвинили в обстреле друг друга. По данным Минобороны РФ, украинские войска выпустили в сторону станции 20 снарядов. Украинская сторона заявила, что российские войска обстреляли сами себя.
В Харькове от ракетных обстрелов погиб один человек
В Харькове от ракетных обстрелов за сутки погиб один человек, еще один получил ранения. В Харьковской области госпитализировали четырех человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео попадания одного из снарядов в автомобиль в Харькове.
На военном аэродроме в Крыму произошло несколько взрывов, пострадали как минимум пять человек
На военном аэродроме в районе крымского поселка Новофедоровка произошли «несколько взрывов», сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
По сообщению Минобороны России, около 15:20 на территории аэродрома Саки произошла детонация «нескольких авиационных боеприпасов».
Как уточнил глава Минздрава региона Константин Скорлупский, в результате взрывов пострадали пять человек, в том числе ребенок. Как позже сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, один человек погиб в результате взрыва.
Ранее представители Ассоциации туроператоров России сообщали об отсутствии пострадавших среди туристов. При этом издание Baza опубликовало видео, на котором туристы убегают с пляжа, видя облака дыма от взрывов.
По утверждению российского Минобороны, обстрела аэродрома не было. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко пишет, что взрывы на аэродроме произошли из-за неосторожного обращения с огнем.
Обновлено в 17:58. Добавлено сообщение главы Минздрава региона Константина Скорлупского.
Обновлено в 18:27. Добавлено сообщение главы Крыма Сергея Аксенова.
Украина прекратила сотрудничество между беларуским и украинским МВД
Украина прекратила соглашение с Беларусью о сотрудничестве МВД двух стран, сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.
В результате обстрела Никопольского района погибли 13 человек
В результате российского обстрела Никопольского района погибли 13 человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
«Худшая ночь с 24 февраля. В Вышетарасовке во время ночного обстрела убили женщину, полностью разрушив ее дом. Кроме того, ранили двух жителей села, повредили 11 строений, два газопровода и автомобили. По населенному пункту выпущено 40 реактивных боеприпасов "Град"», - написал он в своем телеграм-канале.
Евтушенко опубликовал кадры разрушений в районе.