Война в Украине. Неделя пятнадцатая

От ракетных ударов по Львовской области пострадали пять мирных жителей
Пять человек получили ранения в результате ракетного удара по Львовской области 1 июня, сообщает глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий. Четверо раненых в больнице, их состояние оценивают как среднее. Еще один человек получил легкие ранения.
Козицкий рассказал, что ракетные удары нанесли по железной дороге на территории Стрыйского и Самборского районов.
Более 720 детей пострадали после начала войны в Украине
Генпрокуратура Украины зафиксировала гибель 17 детей в Мариуполе, таким образом число погибших детей достигло 261 человека.
Еще 460 детей пострадали. Больше всего — в Донецкой области (184 человека), Киевской (116) и Харьковской (112) областях.
Полиция Украины зафиксировала 6 793 пропавших без вести и 1 115 неопознанных тел
Национальная полиция Украины в ответ на запрос «Медиазоны» предоставила данные о количестве пропавших без вести украинцев и неопознанных тел.
По данным на 26 мая, с начала войны в полицию подали 9 030 заявлений о пропавших без вести, 6 793 человека все еще разыскивают. Больше всего пропавших в Донецкой (1 660 человек), Киевской (584), Харьковской (581), Полтавской (579) и Днепропетровской (566) областях.
В ведомстве зафиксировали 1 115 неопознанных тел. Больше всего неопознанных погибших в Киеве (239 тел), а также в Киевской (234), Тернопольской (152), Луганской (123) и Черниговской (85) областях.
В конце апреля МВД Украины сообщало, что в правоохранительные органы поступило 7 000 заявлений об исчезновении людей, а статус неопознанных получили примерно 2 000 тел.
Украинская полиция возбудила дела о мародерстве против российских военных, которые отправляли домой посылки из Украины
Украинская полиция завела уголовные дела о мародерстве на десятерых российских военных из части №6720 Нацгвардии, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Они во время оккупации забирали имущество украинцев. При этом не гнушались ничем, ведь установлены факты присвоения не только финансовых сбережений, ювелирных изделий, компьютерной или бытовой техники, но даже… белья. Эти вещи оккупанты после отступления из Беларуси по почте отправили своим родственникам в россию», — говорится в пресс-релизе. Статья предполагает до 12 лет лишения свободы, однако не уточняется, предъявлены ли обвинения очно или заочно.
«Медиазона» публиковала расследование о посылках, которые военные отправляли из Беларуси и приграничных территорий. Больше всего посылок было отправлено в Москву, Екатеринбург и Петербург.