Война в Украине. Неделя пятнадцатая

Полиция Украины зафиксировала 6 793 пропавших без вести и 1 115 неопознанных тел

Национальная полиция Украины в ответ на запрос «Медиазоны» предоставила данные о количестве пропавших без вести украинцев и неопознанных тел.

По данным на 26 мая, с начала войны в полицию подали 9 030 заявлений о пропавших без вести, 6 793 человека все еще разыскивают. Больше всего пропавших в Донецкой (1 660 человек), Киевской (584), Харьковской (581), Полтавской (579) и Днепропетровской (566) областях.

В ведомстве зафиксировали 1 115 неопознанных тел. Больше всего неопознанных погибших в Киеве (239 тел), а также в Киевской (234), Тернопольской (152), Луганской (123) и Черниговской (85) областях.

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В конце апреля МВД Украины сообщало, что в правоохранительные органы поступило 7 000 заявлений об исчезновении людей, а статус неопознанных получили примерно 2 000 тел.