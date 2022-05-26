Война в Украине. Неделя четырнадцатая

Глава Луганской обладминистрации: при обстрелах погибли житель Лисичанска и двое жителей села Устиновка

При обстрелах погибли житель Лисичанска и двое жителей близлежащего села Устиновка, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск», — пишет он.

По словам Гайдая, в Лисичанске под обстрел попал центр предоставления гуманитарной помощи и волонтерский автомобиль, который доставлял еду. Также пострадали восемь многоэтажек и частных домов, здание культуры и центр предоставления административных услуг. В Северодонецке пострадало предприятие «Импульс» и 11 многоэтажек.

Зафиксированы попадания в жилые дома в Лисичанске, Новодружеске и Горном, а также в Северодонецке. Там, как рассказывал глава городской администрации Александр Стрюк, остаются 12-13 тысяч человек, 90% зданий имеют повреждения. Больница оказывает только экстренную первую помощь.