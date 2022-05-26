Война в Украине. Неделя четырнадцатая

Глава Луганской обладминистрации: при обстрелах погибли житель Лисичанска и двое жителей села Устиновка
При обстрелах погибли житель Лисичанска и двое жителей близлежащего села Устиновка, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
«Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск», — пишет он.
По словам Гайдая, в Лисичанске под обстрел попал центр предоставления гуманитарной помощи и волонтерский автомобиль, который доставлял еду. Также пострадали восемь многоэтажек и частных домов, здание культуры и центр предоставления административных услуг. В Северодонецке пострадало предприятие «Импульс» и 11 многоэтажек.
Зафиксированы попадания в жилые дома в Лисичанске, Новодружеске и Горном, а также в Северодонецке. Там, как рассказывал глава городской администрации Александр Стрюк, остаются 12-13 тысяч человек, 90% зданий имеют повреждения. Больница оказывает только экстренную первую помощь.
На Донбассе погиб полковник беларуской авиации, который воевал на стороне России в составе частной военной компании
На Донбассе погиб полковник беларуской авиации в отставке 63-летний Николай Марков, который воевал на стороне России в составе частной военной компании, сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги» со ссылкой на украинского военного блогера Анатолия Штефана и свои источники.
Утверждается, что Николай Марков из Лиды был сбит 12 мая над городом Попасная в Луганской области во время управления штурмовиком Су-25. Источники передают, что мужчину похоронили в Лиде 17 мая.
Украинский военный блогер Анатолий Штефан опубликовал скриншот переписки на форуме российских летчиков, где 12 мая появились первые данные о погибшем пилоте 66-67 лет, а другие участники подтвердили информацию и дополнили ее.
Также сообщается, что командиром Маркова был отставной генерал-майор ВВС РФ Канамат Боташев, которого также сбили над Луганской областью 22 мая.
Николай Марков — выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков 1976 года выпуска, служил в ВВС СССР в Казахстане, Восточной Германии, в Поставах и Лиде, где был штурманом полка. Также он работал и в Африке. По информации из его соцсетей, в одной из африканских стран он завел семью, у него есть как минимум две дочери — Полина и Надежда.