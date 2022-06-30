Война в Украине. Неделя девятнадцатая

Россия вывела войска с острова Змеиный, назвав это «шагом доброй воли»

Россия вывела свои войска с острова Змеиный, а минобороны страны назвало это решение «шагом доброй воли», сообщает РИА «Новости».

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — передает агентство сообщение министерства.



По мнению российского Минобороны, это решение «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

Ранее днем о выводе российских войск с острова сообщило украинское оперативное командование «Юг». По утверждению командования, это произошло после того, как украинские войска обстреляли остров при помощи ракет и артиллерии.