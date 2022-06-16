Война в Украине. Неделя семнадцатая

Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги приехали в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель совета министров Италии Марио Драги приехали в Киев. Отдельно от них в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом», — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Французский телеканал BFM TV передает, что лидеры приехали в Ирпень.