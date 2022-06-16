Война в Украине. Неделя семнадцатая
Сюжет
16 июня 2022, 12:37
Война в Украине. Неделя семнадцатая

С середины апреля продолжается борьба за территорию Донбасса. В Северодонецке идут бои — российские войска заняли большую часть города. Более 7,3 миллиона украинцев были вынуждены покинуть страну, из них примерно 2,3 миллиона вернулись домой.

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9:57

В результате ночных обстрелов Сумской области погибли четыре человека

Ночью с 15 на 16 июня российские войска обстреляли Сумскую область, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.

В результате обстрелов погибли четыре человека, еще шесть получили ранения, рассказал он.

 
 
 
 
 
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12:37

Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги приехали в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель совета министров Италии Марио Драги приехали в Киев. Отдельно от них в Киев прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом», — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Французский телеканал BFM TV передает, что лидеры приехали в Ирпень.

 
 
 
 
 
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